17 душевных историй о первой любви, от которых так и веет светлой ностальгией
Согласитесь, первую любовь сложно забыть. Эти волнительные ожидания телефонного звонка, записки с сердечками, долгие прогулки, робкие признания и те самые бабочки, порхающие в животе. Далеко не всем удается сохранить эти отношения, но впечатления от первой любви остаются на всю жизнь.
- В школе я встречалась с парнем полтора года, а потом мы расстались. Но все равно постоянно сталкивались. Мы поступили в один университет, потом он работал с моим мужем, и они стали приятелями. И вот, спустя 16 лет этой круговерти, случайных встреч, развода и всего прочего, я на парковке стукнула чью-то машину. И угадайте, кто там был? После этого случая он пригласил меня на свидание, и вот уже год мы живем вместе. Видимо, и вправду судьба.
«Мальчик Андрюша, который мне нравился»
- Вспомнила с теплотой свою влюбленность. Встречались мы редко, в основном на каких-нибудь дискотеках. Я была отличницей и хорошей девочкой, а он считался хулиганом, успел сменить несколько школ в нашем городе. Жил у бабушки, родители были в другом городе, потом он к ним перебрался. Приезжал ко мне попрощаться — такой испуганный и неловкий. Позже я часто встречала его друзей — многих в городе считали хулиганьем. А на самом деле они были хорошими парнями, добрыми и простыми. И выросли в приличных людей. Сейчас вот подумалось, что столько печалей принесли мне другие люди — умные, воспитанные и успешные. А самые безобидные и нежные отношения оказались с тем, от кого никто такого и не ждал.
- О, как же я была влюблена в одного одноклассника: он был таким красивым, умным, добрым. А еще носил прическу, как у Ди Каприо в «Титанике». Я никогда не признавалась в своей влюбленности, потому что в школе он встречался с замечательной девочкой. Недавно приехала в родной город и встретила свою первую любовь — его красивые светлые волосы исчезли, и теперь он ходит с лысой головой. Но, как ни странно, ему и это идет. Красивый мальчик вырос в красивого мужчину. А его замечательная девочка выросла в не менее прекрасную невесту. Они, наверное, уже поженились. Красивая пара.
У нас двойняшкам Зайцевым из седьмого класса понравился старшеклассник из девятого. И они его всюду преследовали. Вся школа с одобрением наблюдала за вывертами этих девчонок.
Серёжа красив, но мне ещё понравился мечтательный блондин справа и мальчик во втором ряду слева с внимательным взглядом, с бабочкой), а с огромным бантом - королевишна, конечно.
«Свою первую любовь Сережу я обвела кружочком. Каков, а? Лучший! А я на фотке та, которая решила, что горбиться некрасиво»
- Лет в 12 мне очень понравился актер из зарубежного сериала. Я размечталась, что вырасту, мы встретимся и т. д. Поэтому принялась усердно учить английский язык. Влюбленность прошла, а отличные оценки в аттестате и дипломе остались.
- В 8 классе причиной моих воздыханий был Леха из параллельного. Общаться мы стали после участия в театральной постановке. Меня он почти не замечал, ему нравилась другая девочка, но парнем он все равно был замечательным. Как-то в школе у меня оторвалась подошва на туфельке, я привязала ее лентой, чем повеселила одноклассников. Леха заметил это и исчез. На уроке физики кто-то стучит и зовет меня. Выхожу и вижу — за дверями стоит Леха и протягивает мне пакет с обувью. Как оказалось, он сбегал ко мне домой, объяснил ситуацию моей маме и попросил другую пару.
- У меня первая любовь случилась в школьные годы, и все было очень романтично. Он устраивал пикники, пел мне под гитару ночью при свете свечей, как-то устроил романтический ужин на крыше. Мы разошлись, потому что улетали в разные страны учиться. Искренне пожелали друг другу счастья. Годы спустя я увидела клип на новую, набирающую популярность песню и обомлела: там точь-в-точь были показаны наши отношения. Сначала думала, что это совпадение, но потом узнала, что режиссер клипа — моя первая любовь. Сердце защемило, но что же делать — наши жизни пошли по разным дорогам, я уже замужем. Искренне желаю, чтобы у него в жизни все было прекрасно.
«Встречались в школе, расстались. Потом снова нашли друг друга через 15 лет, женаты, счастливы»
- Первая любовь оказалась не взаимной. Мы были близкими друзьями, но потом сильно поссорились и не общались несколько лет. За это время я переехала в другой город, встретила своего супруга, которого очень люблю. Жизнь шла своим чередом, пока я не вернулась в родной город, где встретила свою первую любовь спустя 10 лет. Поболтали, и неожиданно я узнала, что чувства были взаимными и что парень меня не забыл спустя столько лет. Это был хороший вечер и хороший разговор, но, к сожалению, время не повернуть вспять.
- Моей первой любовью был парень, который учился на два класса старше меня. Я смущенно дарила ему свои рисунки, однажды даже осмелилась позвать его погулять. Но во время разговора сморозила какую-то глупость. Полтора года назад наткнулась на видео с выступлением его группы. Вспомнила о своем неразумном поведении и решила все-таки сходить к нему на концерт. Там познакомилась с его лучшим другом, который играл вместе с моей первой любовью. С этим другом мы уже год вместе, и у нас все хорошо — я очень его люблю. К первой школьной любви теперь отношусь с юмором.
«Здесь мы школьники, заканчивающие 11 класс»
- В 80-х мой папа работал на промысловом траулере. Вахта длилась по полгода. Как-то по возвращении домой он познакомился с моей мамой. Он был из многодетной и не очень богатой семьи, а мама, наоборот, из обеспеченной. Мама так сходила по папе с ума, что, даже будучи избалованной барышней, после его ухода в рейс приезжала каждую неделю на выходные к нему в деревню и помогала его семье. После рейса папа позвонил из порта и сказал, что возвращается домой, чтобы жениться, и обмолвился, что ему предлагают снова пойти в рейс без отдыха. На это бабушка ответила, что моя мама уже вышла замуж, и предложила не возвращаться домой, а идти в другой рейс. Но мой дедушка подслушал тот телефонный разговор. На следующий день позвонил папе и сказал, что все неправда и что его невеста каждые выходные приезжает к ним. Когда папа вернулся, он спросил свою маму, зачем она это сделала. А та в ответ: «А что? Я хочу, чтобы ты деньги отправлял нам, а не заводил свою семью».
- В 13 лет влюбилась в мальчика, который учился в той же школе, но на год старше. Год стеснялась с ним познакомиться, потом он сам проявил инициативу, и мы даже недолго встречались. После расставания еще пару лет страдала по нему, но после 9 класса наши пути разошлись, и я про него забыла. В 23 года я уже несколько лет работала парикмахером, и тут он пришел ко мне на стрижку. Мы пообщались, я в шутку рассказала ему о том, как он мне «сердце в школе разбил». У него была такая искренняя реакция — он и не знал, что я так страдала. Попросил прощения, хотя у меня уже давно отлегло. Сейчас время от времени поддерживаем связь: он вырос хорошим человеком, и я рада, что в итоге у всех все наладилось.
- 20 лет назад учился в колледже, у нас в группе была девушка потрясающей красоты. Она встречалась с идеальным парнем: и отличник, и спортсмен, и активист. А я в то время был довольно скромным и даже не думал о том, чтобы подойти и заговорить с ней. Просто восхищался издалека. Два дня назад она нашла меня в соцсетях, мы разговорились. Выяснилось, что она действительно вышла замуж за того парня, они прожили вместе 20 лет, но в этом году развелись. Короче, угадайте, у кого в воскресенье свидание со студенческой любовью?
Всегда так случается, выбираешь -выбираешь, со всей осторожностью и по всем критериям, и бац - опять развод 😂😂😂 похоже, чем интеллигентнее , успешнее и образованнее люди, тем меньше у них винтиков , и они в финале всё равно начинают сыпаться ☠️
- В 7-м классе влюбилась в мальчишку, но признаться ему не успела — он переехал в другой город. Собралась с духом и написала ему любовное письмо. Отправила — проходит месяц, три — тишина. Я вся извелась, и вдруг через полгода пришла посылка. Открываю ее, а там альбом с вырезками из наших фотографий, стихами и прочей милой чепухой. В общем, завязался у нас трогательный роман в эпистолярном жанре. Правда, длился всего пару лет, а потом мое сердце поразил другой юноша.
- Мне в пятом классе нравился парень, но он совершенно меня не замечал. Я очень старалась привлечь его внимание, даже подарила снежный шар с паровозом — все без толку. А потом я перевелась в другую школу, и мы больше не общались. Недавно он мне написал и предложил встретиться. Но теперь уже мне это было не нужно. Единственное, что слегка растопило мое сердце в этой истории, — он, оказывается, сохранил тот самый шар с паровозиком. Значит, все было не зря.
Вот читаю истории, и разные они у всех, а суть одна , она наша первая любовь. Ко мне она пришла нежданно , после 10ого класса. Жила я раньше, в Туапсинском районе, в селе Гунайка и летом 1975года, к нам на приехала из Воронежа группа лесное хозяйство проходили практику ребята, вечерами бегали мы в клуб наш, кино и танцы и по пути домой, кто-то мне наступает на пятки, ну я ему ответ дерзкий дала. Потом он бегал, за мной а я гордая была, но все же влюбилась, но поняла я это, когда он уехал. Я поступила, в училище морское, в Туапсе переписывались с ним, он обещал что приедет летом, но осенью меня выдали замуж за нелюбимого и сделали меня несчастной самой, 45 лет мучений и развод. Одно хочу сказать девочки если любите, то не сдавайтесь, не стесняйтесь, а боритесь за любовь свою. Я уже бабушка и прабабушка, дети мои любят меня и заботятся обо мне, а я помогаю им от всей души. ❤
- Расскажу историю моей бабушки: когда она была 18-летней девушкой, за ней ухаживал 28-летний парень. Они какое-то время встречались, и молодой человек решил позвать бабушку замуж. Она почему-то не приняла его всерьез и отказала. Вышла замуж за другого и родила дочь — мою маму. Он тоже женился и завел ребенка. Спустя много лет они случайно столкнулись на улице. Оба к тому моменту уже были разведены, пошли в кафе — и завертелось. В этот раз они поженились и до сих пор любят друг друга. Когда мне было 5 лет, мама уехала за границу на работу, и до 14 лет меня растили бабушка и новый любимый дедушка.
- Встречалась с парнем в старших классах, но после выпуска мы разбежались: я переехала в другой город, и наше общение прекратилось. Спустя 6 лет, готовлюсь к свадьбе, до торжества остается всего неделя, как вдруг — стук в дверь. Открываю, а на пороге стоит коробка с надписью: «От Сережи». Сердце екнуло — поняла, что от него. Судорожно открываю, а там — кольцо и записка: «Хранил все эти годы». Оказалось, Серега незадолго до нашего расставания купил мне кольцо, но я уехала, и подарить его он так и не успел. Но кольцо не выкинул, и другой барышне тоже не вручил. Конечно, на мои планы это уже никак не повлияло, но, честно сказать, стало так тепло на душе.
«Я — справа в матроске, а моя первая любовь, нянечка Света, слева»
- В школе влюбилась в парня на 3 года старше меня — мы вместе играли в КВН. Всячески старалась привлечь его внимание: то подкалывала, то комплименты делала, но ничего не сработало. А потом он выпустился, и я осталась залечивать свое разбитое сердце. В 10 классе мы проходили педагогическую практику, и среди моих подопечных оказался младший брат того товарища. Сначала обрадовалась, вдруг удастся со старшим братом пообщаться, но неожиданно этот мальчик проникся ко мне светлым чувством: провожал до дома, дарил всякие вкусности. И вот тут-то я и поняла, как неловко себя чувствовал мой избранник. Не хотелось поощрять мальчика, но и обидеть его было жалко. Слава богу, скоро он переключил свое внимание на одноклассницу.
- Старший брат в школе по уши влюбился в первую красавицу класса, а она на него и не смотрела. Тогда он решил сделать ход конем и выпросил у родителей собаку. У девочки тоже был пес — отличный повод каждый вечер гулять вместе. Только один нюанс разрушил гениальный план: по вечерам с собакой гулял папа девушки. А с утра у брата был неромантичный настрой. С девушкой у брата так ничего и не вышло, зато он неожиданно для себя стал заядлым собачником.
В 9 классе влюбилась в одноклассника. Признаться боялась и подсылала подруг звонить ему по телефону. Так длилось несколько месяцев. А потом он узнал кто я. Его реакция была отвратительной(оскорбил при друге). После этого я ушла в другую школу. И честно сказать ни разу не пожалела об этом. Когда были встречи выпускников я ни разу не ходила, зато в другой школе пошла на встречу с удовольствием.