17 душевных историй о первой любви, от которых так и веет светлой ностальгией

Вот читаю истории, и разные они у всех, а суть одна , она наша первая любовь. Ко мне она пришла нежданно , после 10ого класса. Жила я раньше, в Туапсинском районе, в селе Гунайка и летом 1975года, к нам на приехала из Воронежа группа лесное хозяйство проходили практику ребята, вечерами бегали мы в клуб наш, кино и танцы и по пути домой, кто-то мне наступает на пятки, ну я ему ответ дерзкий дала. Потом он бегал, за мной а я гордая была, но все же влюбилась, но поняла я это, когда он уехал. Я поступила, в училище морское, в Туапсе переписывались с ним, он обещал что приедет летом, но осенью меня выдали замуж за нелюбимого и сделали меня несчастной самой, 45 лет мучений и развод. Одно хочу сказать девочки если любите, то не сдавайтесь, не стесняйтесь, а боритесь за любовь свою. Я уже бабушка и прабабушка, дети мои любят меня и заботятся обо мне, а я помогаю им от всей души. ❤