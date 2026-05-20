А кошечка ела и радовалась: "Какой щедрый хозяин, оказывается! Добрый! Понимающий!". 😹
20+ теплых историй и фото о жизни за городом, где тихо только на первый взгляд
Опытные дачники и сельские жители знают, что весной и летом на природе скучно не бывает. Вокруг столько важных дел! В это время одни из нас уже радостно собирают первый урожай зеленого лука и редиса, а другие в теплые майские деньки умудряются не сажать, а копать картошку. Ну и конечно, отношения с соседями по участку порой подкидывают повод для доброй улыбки.
- Жили мы в частном доме. Батя стал замечать, что кто-то грызет помидоры на веранде. На ночь постелил там кошке, чтобы ловила грызунов. Утром смотрит — помидоры опять надкушены. Почесал затылок и решил ловить с поличным. Прокрался ночью на веранду, а там наша кошка сидит и снимает пробу с одного кустика, второго, третьего. Так и выяснилось, что наша кошка — любительница помидоров, и все это время не мыши, а она сама их ела, а папа еще и постелил ей поближе.
«Редис на 100 карат. Вот такой рубин я себе и хочу»
- Однажды бабушка подняла меня посреди ночи и прошептала: «Пойдем со мной». Я удивилась, но встала. Она вышла со мной на кухню и сказала: «Хочу, чтобы ты послушала это!» Я такая: «Бабушка, сейчас 3 часа ночи». Она распахнула входные двери и посмотрела на меня, а я не могла поверить своим ушам: в полной темноте пели, ворковали, заливались мелодиями птицы. Одно из лучших детских воспоминаний.
- Заснула я в селе на веранде, просыпаюсь из-за того, что по мне кто-то топчется. Думала, что это кошка, погладила ее. Но чувствую — что-то не то. Открываю глаза и вижу ворону. Огромную черную ворону! Я аж подпрыгнула. А она даже не улетела, просто отодвинулась дальше и продолжила на меня смотреть.
«Мистер Мышкинс, которого я нашла зимой на пустых дачах»
- За моей подругой стал ухаживать молодой человек. Через некоторое время он говорит: «Поедем на дачу, познакомлю тебя с родителями». Приехали вечером, поужинали, все легли спать, а она осталась убирать со стола. В 6 утра жених шепчет ей на ушко: «Вставай, пока не жарко, нужно малину обработать». Потом попросил ее приготовить обед. Больше она на отдых к нему не ездила, а он завел роман с другой девушкой.
Я потом тоже пригласила подругу к себе на дачу, приехали вечером, искупались в речке, поужинали, моем посуду. И тут она спрашивает: «А во сколько мы завтра встаем?» Отвечаю, что как выспимся, так и встанем. Она очень удивилась, что на даче можно отдыхать.
Он не знакомиться с родителями повёз, а малину собрать, в хозяйстве посмотреть. Понятное дело, что гостей не заставляют работать. Как в историях, когда зовут на дачу "на шашлыки", а потом дают в руки лопату или лейку "заодно поможешь".
- В девяностых и нулевых к нам на дачу приезжали наши знакомые — муж, жена и дочка, иногда с ними была племянница с младенцем. Их небольшой бизнес был связан с разъездами, поэтому свою дачу они не заводили, а иногда «отводили душу» у нас. Приезжали без ночевки. Приедут — и сразу грядки полоть. Смеялись, что привычка с детства осталась.
С собой они всегда привозили большой десерт — торт, арбуз или коробку с разными пирожными. А больше всего им нравились мои дачные супы из свежих овощей и со сметанкой. Ну и банька была гвоздем программы. Как важно, чтобы гости были неназойливыми, тактичными и понимающими.
«Копаем картошку 17 мая. Была посажена 11 марта под навесом и закрыта пленкой»
- Раньше у нас была дача около леса, и там стояла огромная емкость для воды с краном снизу. Чтобы при наборе воды не пачкалась лейка или ведро, я эту ямку углубила немного. Приезжаю дня через два, а в ней сидит огромнейшая жаба. Даже не думала, что такие бывают — 20×20 см, не меньше. Она просто из-за своего веса не могла выбраться, хотя уклон стенок был минимальный. Я ей помогла, прямо руками подталкивала, чтобы она сама выползла. Жаль, не было в те времена времена телефонов, чтобы сфоткать.
- Построили на участке баньку из бруса . Хотели разделить свою радость с моими родителями и пригласили их на новоселье. Днем праздновали, вечером поехали домой — для ночевки дачу пока не обустроили. Дети попросились ночевать к бабушке с дедушкой, муж выехал вперед с ними, а мои родители должны были меня к себе в машину взять.
В общем, родители подумали, что я еду с мужем. Я выхожу на дорогу, а там никого. Звоню — не могу дозвониться. Пришлось вернуться в домик и ждать, пока меня не досчитаются. Рядом соседей нет — только лес, а знакомые — метрах в 350 от нас. Муж через какое-то время меня не обнаружил и повернул обратно, а пока мы с ним хохотали над ситуацией, за мной вернулись еще и родители.
«Любимая сегодня поднимала кусты роз после зимней спячки. Один побег рванул вверх на 3,5 метра. Я такого не видел ни разу за 20 лет»
- У нас с соседям смежный забор. И вот посадили они ежевику. А она же, как облепиха, засоряет собой все вокруг. И на второй год кусты у меня от них полезли. Ну а я только рада. Халява, сэр! Через год она дала первые ягоды, я хожу, собираю их, и вдруг голос соседа: «Чего это ты там собираешь?» Говорю: «Ежевика от вас перебежала». Потом они при каждом удобном случае как бы в шутку вспоминали мне дармовую ягоду.
Годика через три успокоились они с этой ежевикой. И тут бац — в конце лета на задах участка под соснами я обнаруживаю маслят. Много-много. И вот я раз в два дня выходила туда с пакетиком и килограмма полтора набирала. Соседи опять в непонятках: «Это мы два года назад купили мицелий маслят и посадили у себя. И почему они у тебя выросли — непонятно». Вот какие люди бывают, что от них даже грибы к соседям убегают.
- Знакомые как-то решились купить участок недалеко от города. Взяли его у бабушки, которую взрослые дети забрали к себе в большой дом на соседнем участке, где проживали круглогодично. И вот мои знакомые после покупки собрались снести старый деревянный дом, чтобы тоже построить кирпичный. Встретили бригаду рабочих, все объяснили и поехали по своим делам в город. Через 20 минут звонят работяги и говорят, что нужно вернуться. Оказывается, бабуля увидела в окно, что происходит на ее бывшем участке, и стала твердить, что дом сносить она не разрешала, его ее папа строил, это для нее память. Только когда ее сын приехал, смогли бабушку угомонить.
Покупать дачу у бабушки, которая переехала и живет на соседнем участке - тактическая ошибка)
«Не устаю любоваться закатами»
- В этом сезоне решила возобновить выращивание брокколи. А перестала я это делать из-за одного случая. Была у меня как-то целая грядка брокколи. Колосилась стройным рядом. Иду я довольная и вдруг вижу, как оттуда выглядывает уж, подползает к крышке дренажной системы и начинает пить воду, которая там собралась. Это было очень неожиданно для меня. С тех пор стараемся, чтобы на участке не было никаких зарослей и компостных куч.
- В выходные гоняли на дачу, там у нас сломалась теплица — один лист поликарбоната треснул под снегом. Мы заказали новый лист, метизы и пластиковые шайбы для крепления. Расправили поликарбонат, кинули на теплицу и стали прикреплять к металлическому каркасу. Так получилось, что шуруповерт оказался у меня в руках, а муж стоял в стороне и смотрел, как я сама самозабвенно все делаю. Поняв, что я справляюсь сама, ушел убирать ветки с участка. Потом раза три мне сказал, что никогда не видел женщин, которые при муже чинят теплицы сами. Мне, конечно, приятно. Теперь я хочу сама построить себе мини-офис на даче. Мне очень интересен процесс. Вот и потренируюсь.
«Занимаюсь выращиванием туи. И это в средней полосе»
- Рубрика «Танька-огородница». У нас есть компостная высокая грядка. Туда ничего до этого года не сажали, просто скидывали пару лет состриженную зелень. Решила я туда тыкву воткнуть. Сверху все очень мило — сухая травушка. Я начинаю копать лунку и отпрыгиваю на три метра с криком: «Илья-я, у нас компост испортился!» Вот так в 33 годика, я узнала что компост — это не горка травы, а довольно специфическая субстанция.
- Мы купили дачу. Там шиповник, барбарис, малина, ежевика. Но за три года мы почти не собирали ягод. За нас это делали бурундуки и лесные голуби. Решено было поселить на дачу кота Маркиса. Мы его в домике оставили, он на улицу мог сам выбираться. Ездили к нему почти каждый день, а когда не могли, то теща на автобусе спешила к любимому коту.
Кот зачистил участок от всей живности. Даже лягушку и тритона нашел. В тот год мы собрали и шиповник, и барбарис, и ежевику. Сейчас, если Маркис грустит на подоконнике, я ласково спрашиваю: «Может, на дачу желаете? А то там опять шиповник кто-то таскает». Он смотрит на меня и идет спать. Предпенсионный кошачий возраст — 9 лет уже.
- Я с родителями до 17 лет в частном доме жил, у нас много мелких вещей пропадало. А потом мы с братьями как-то влезли повыше на сливу и обнаружили пару сорочьих гнезд. Чего там только не было! Нашлись две наши чайные ложечки, одна мамина сережка и куча блесен. Отец сказал, что блесны, скорее всего, от соседа, он же заядлый рыбак. Мы ему отнесли, он был очень рад.
Вспомнила своих сорок Рокки и Рикки. Когда я их выпускала из клетки, чтобы они тренировались летать, эти воришки постоянно хотели что-то слямзить. Особенно отличался Рокки: он вытаскивал из-под пеленки, которой я от птиц накрывала свой рабочий стол, карандаши и кисточки, пытался вытащить тюбики с краской. А сидя у меня на плече, изучал мои очки, чтобы их тоже украсть.
На фото Рокки с украденным камешком.
- В 2000-м году мы купили дом. Через несколько лет я обратила внимание на молодого человека, который издалека фотографировал нас. Когда я спросила его, в чем дело, он рассказал, что наш дом строили его родители, а он с братом провел в нем все свое детство. И попросил пройти внутрь, посмотреть, какие там теперь изменения. Мне не жалко. Я провела парню экскурсию по дому, он снимал на телефон. В одной комнате мы еще не доделали ремонт, и в ней были старые обои. Как же счастливо улыбался парень, который узнал обои из своего детства. После этого больше никто из старых хозяев к нам не обращался.
«Подарок мужа. У нас теперь новые питомцы — шмели для опыления»
