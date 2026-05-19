Я репетитор иностранных языков. Вот почему я считаю свою работу чистым золотом

Я разместила объявление на специализированных сайтах и стала ждать заказчиков. Цену не стала делать ниже, чем у других — в конце концов, я была уверена в своих знаниях, ибо бегло говорила и на испанском, и на английском. Заниматься решила в коворкингах, где сдавали помещения с почасовой оплатой. Мне не хотелось проводить уроки дома — там бы постоянно что-то отвлекало. Да и жила я тогда с родителями, а они, мягко говоря, не одобряли мою работу.

Первой мне написала девушка, ей нужен был испанский. Она устроила мне настоящий допрос: сколько мне лет, какое образование, какое количество лет я работаю репетитором и так далее — словом, я вспотела еще на этапе предварительного разговора. Я подумала, что ей нужно будет сдавать экзамен на знание языка, но нет. Оказалось, что она познакомилась на сайте знакомств с испанцем, но совершенно ничего не понимает, а через переводчик общаться сложно.

Так я обзавелась своей первой ученицей — если не считать тех, кому я помогала, будучи студенткой. Правда, она выдвинула условие, от которого я обалдела, но виду не подала — занятия должны были начинаться в 6 утра, потому что весь остальной день у нее расписан. Тогда я согласилась, но сейчас на подобные предложения отвечаю твердым отказом. Мне должно быть комфортно — и точка. Но долго наши занятия не продлились — со своим виртуальным кавалером она рассталась, и необходимость в занятиях отпала.