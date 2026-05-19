20+ теплых историй и фото из летних лагерей с запахом соснового леса и искорками от вечернего костра

Помните, как весело было в летнем лагере? Всего за 2-3 недели, пока шла очередная смена, мы умудрялись найти верных друзей, влюбиться, разлюбить, подготовить творческий номер, смастерить кучу поделок, наесться вкусной лесной земляники и вдоволь накупаться в речке или море. Даже спустя много лет воспоминания о тех днях вызывают теплую улыбку.

Отдыхала в летнем лагере. В один из прекрасных дней разлетелась среди детей новость: «Мы нашли летучую мышь!» Это была сенсация. Собралась компашка самых отважных. Следом — менее отважных. Как же мы хохотали, когда поняли, что приняли за летучую мышку обычный носок черного цвета, неведомо как повисший на потолке. carina_cardelli

«Середина 60-х, лагерь „Зеленые горки“. Старший отряд дежурит на кухне. А дежурство младшего заключалось в том, чтобы поставить на каждый стол букетик цветов»

Познакомилась я на танцах с симпатичным вожатым из другого отряда. На следующий день он прошел мимо меня. А вечером на дискотеке вдруг снова подкатил с приглашением потанцевать. Я с наездом: «То есть днем не здороваешься?» И тут он признался, что у него есть брат-близнец, с которым я и столкнулась днем. marinusia

Когда мне было 13 лет, в летнем лагере мне понравился мальчик. Однажды он услышал, как я пою, и ему, мягко говоря, не понравилось. «Ну и ладно», — подумала я. Сережа резко вдруг мне разонравился и потерял всякую привлекательность. А его друг Денис пение оценил по достоинству, поэтому мы обменялись адресами и еще некоторое время после лагеря присылали друг другу открытки. Жаль, что в какой момент эта детская мудрость была мною утеряна. trueluckyme

«Космические дети»

© Pikabu Jrtfy только что Если директор - "Галактика", то почему дети - "инопланетяне"? Больше похоже не на космических детей, а на космическую тюрьму.. Может, потому и "лагерь"? Ответить

Дочь пишет мне из лагеря, что у них забирают телефоны и выдают на 2 часа днем. Да еще и кондиционер не работает. Я читаю, пишу администраторам про кондиционер, а потом вспоминаю свой единственный в жизни лагерь. Он назывался «Тау Туран», это было лето 2000-го.

Кондиционеров, конечно, не было, но и без них было прохладно. Один санузел на этаже.

Купались мы раз в три дня. Нам грели бочку, и мы быстро-быстро в бане мылись.

Помню, как родители приехали через неделю и привезли нам курицу-гриль, самсу и сладости. Запах курицы учуяли другие дети, прибежали, а мы такие: «Нет не хотим делиться». Мы ели ту курицу, и это было счастье. Просто тогда мы это не ощущали. nurdasha

Ездила я в летний лагерь. И был там в другом отряде молодой вожатый. Я долго мечтала, мол, когда я вырасту, он в меня влюбится и заживем! Проходит лет 5. Бегу зимой на автобус. Мороз. Я в белой шапке и шубке, щечки розовые — сама красота и свежесть. И встречаю его!

Он меня узнает. Мы болтаем, он берет мой номер и приглашает меня на свидание. Я же знала, что так будет! Вот только он оказался таким скучным, что ни в сказке сказать, ни пером описать. На второе свидание я не пошла. julia_znaet_kak

«Письма из прошлого»

На улице шел 1996 год, мне было 12 лет. Я первый раз в жизни поехал в детский лагерь. Помню, нашему третьему отряду поручили поставить сценку про Карлсона. И я своим внешним видом идеально вписался в образ главного героя, меня даже не нужно было гримировать, только шорты с рубашкой надеть — и готово. Я согласился на это только из-за свердловской булочки — это такой упитанный квадратный конвертик, пропитанный сахарным сиропом. Эта булочка являлась частью сценки, Карлсон ее ел, этим вожатые меня и подкупили.

На обычных репетициях мне никто, конечно же, никаких булочек не давал. Но вот на генеральной репетиции я их съел очень много. Даже переел. И с тех пор я не люблю вкусные свердловские булочки. © Arts.Toons / Pikabu

Была я в летнем лагере — уже в старшем отряде. На первой дискотеке ни один парень не подошел ко мне, чтобы на медленный танец пригласить. Зато на второй медляк меня пригласил парень из другого города. Красавчик такой. Как он за мной потом ухаживал — романтика! Землянику банками таскал, незабудки приносил, на дискотеке мы с ним танцевали. © Олеся / ADME

«Я устроился в лагерь кухонным работником. На все лето. Платили копейки, но зато там было море!»

Как-то раз моя мама захотела меня проведать в лагере и перелезла через забор. Она была в шортах и топике. Весьма молодо выглядела. Вожатый ее заметил и спросил, кто она. Мама ответила, не моргнув глазом: «Надя, второй отряд». А вечером оказалось, что какая-то таинственная «Надя из второго отряда» нарушила правила — вожатый на построении долго ее пытался найти. © Палата №6 / VK

Когда мне было лет 12, в летнем лагере я уронила свой телефон в кусты за корпусом. Не просто кустики, а настоящие заросли, куда даже самые смелые дети не совались. Я уже мысленно попрощалась со своей кнопочной нокией, но тут один паренек решил, что это его звездный час. Он протиснулся сквозь колючки и вытащил мой телефон. Я тогда до конца смены называла его рыцарем и даже отдавала половину своего десерта на завтрак. А вчера попросила мужа достать крышку от кастрюли, которая упала за плиту, а он посмотрел на меня так, будто я прошу совершить его немыслимый подвиг. © Не все поймут / VK

«В июне 1979 года нас с приятелем отправили в пионерский лагерь „Чайка“»

Поехала я как-то в лагерь, где мне очень понравился мальчик. Как-то завязывается у нас беседа, и он между делом сообщает, что не любит, когда девочки плохо учатся. А я-то как раз и плевала на учебу. Ну я и выдумала, что едва ли не отличница, чтобы произвести впечатление. Не особо мне этот ход помог, ибо мальчика я так не заинтересовала. Зато это так меня мотивировало, что школу я едва ли не с медалью окончила и в универе круглой отличницей стала. Спасибо парню. © Подслушано / Ideer

А я выиграла лагерную олимпиаду по шашкам! Заняла первое место, и свою победную партию помню до сих пор. Это был мальчик из другого отряда, которому подсказывали друзья. Я позвала судей и сказала, что у нас тут коллективная игра. Взрослые пожурили немного мальчиков и удалились по делам. И вот он, тот самый ход! Мой соперник долго думал над ним, и его друг посоветовал ему один вариант. А я в какой-то момент увидела, что если он сходит так, как ему советуют, то я «съем» аж четыре шашки! Этого ребята не видели. А я — да! Стоило огромных усилий не подать виду. И вот решающий ход сделан. Я «съедаю» 4 штуки — партия выиграна. Ух, это был такой восторг! © KroKetNN / Pikabu

«Сбылась мечта моя попасть в детский центр „Океан“ во Владивостоке»

Как-то приезжаю я в летний лагерь в другом городе. Знакомлюсь там с девочкой — тезкой по фамилии. Вот мы и прикалывались с ней перед всеми, мол, мы сестры. Я еще коронную фразу любила кидать: «У моего дедушки брата сына второй жены...» В середине смены выяснилось, что она реально моя сестра, но троюродная. Наши дедушки по отцовской линии — братья. С тех пор и общаемся. © Подслушано / Ideer

В 1993 году я отдыхал в детском лагере в Сочи. Тогда все фанатели от диснеевских мультсериалов «Утиные истории» и «Чип и Дейл спешат на помощь». А я как раз очень хорошо умел рисовать дядю Скруджа, Дональда Дака и других уток. Ребята меня постоянно просили их нарисовать, а поскольку спрос превышал предложение, мне начали предлагать жвачки, вкладыши и всякие другие детские ценности. Помню, за пару «Сникерсов» я даже нарисовал трехстраничный комикс. © BigBibaJohnson / Pikabu

«Замечено в одном из забытых летних лагерей в Ленинградской области»

В детстве я был отправлен в летний лагерь. Через месяц смена закончилась, и я с нетерпением ждал, когда меня заберут родители. Я помню, что сидел на лавочке и мечтал о том, как было бы здорово обладать навыком телепортации. Я бы мгновенно перенесся домой. Летнее солнце припекало, листья убаюкивающе шелестели, в траве стрекотали всякие кузнечики. Я прикрыл отяжелевшие веки и в следующее мгновение открыл глаза уже дома, лежа на кровати. «Получилось!» — мелькнула в голове мысль. Я решил сохранить свои суперспособности в секрете.

На днях я забирал сына от бабушки. Он сладко дремал на большой кровати. Я отнес его в машину и уложил в детское кресло. Уже садясь за руль, я вспомнил про свою тайную суперспособность. Было немного грустно. Мы неспешно поехали — процесс телепортации начался. © romakok / Pikabu

Знаете есть такие летние детские лагеря при школах? Так вот, мне было лет десять. Лето, каникулы, мы с приятелем шли мимо какой-то школы. Там на территории гуляли дети нашего возраста, и педагог как раз начала всех звать на обед. Все дети двинулись в школу, а та учительница заприметила, что мы удаляемся, и начала кричать в нашу сторону. Ну мы и подошли к ней. Она высказала нам, что мы не торопимся, и развернула в школу. Наши доводы, что к этому лагерю мы не имеем никакого отношения, ее не остановили. В общем, нам с друганом пришлось отобедать. А уже после этого удалось сбежать. © Papamio / Pikabu

«В кружке в летнем лагере мы выглаживали солому утюгом до нужного цвета и делали из нее картины. У меня сохранилось две — колокольчик и еще какие-то цветочки»