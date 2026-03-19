15 историй про ремонт, после которых осталось целое ведро шуток для стендапа

Согласитесь, несмотря на все сложности ремонта, это все равно лучший способ наполнить дом новыми эмоциями и яркими красками? Стоит только открыть банку с краской, как в воздухе разливается бодрящий аромат обновления, а предвкушение уюта смешивается с азартом творца. Мы подготовили для вас коллекцию из 15 невероятно забавных историй, в которых ремонт стал поводом для искреннего смеха и добрых воспоминаний.

  • Вспомнилось, как сказала бригаде купить затирку для плитки самостоятельно. Приезжаю, а она ярко-красная при розовой плитке и уже высохла. Пришлось переделывать.
lenkagurza
  • Пару лет назад мы всей фирмой переехали в новый офис. Он был значительно больше предыдущего, но ремонт там был никудышный, первое время приходилось самим все исправлять, заканчивать и обустраивать. На финальном этапе оставалась лишь парочка косметических нюансов. И вот начальник попросил свою секретаршу повесить небольшое зеркало в мужской уборной. Она все сделала, он поблагодарил ее, пошел посмотреть. Начальник долго ржал. Короче, он у нас под два метра ростом, а секретарша всего метр пятьдесят, поэтому зеркало она повесила так, что почти все мужчины видели себя только ниже пояса.
Алина
Долго ржал, я так понимаю, потому что никто кроме секретарши не умеет дрель в руках держать?

  • Начали с мужем небольшой ремонт в комнате, которая скоро станет детской. Красили стены и немного увлеклись процессом, начали дурачиться, брызгать друг в друга желтой краской, бегать, кричать, веселиться. Вдруг звонок в дверь, мы немного успокоились, пошли открывать. Перед нами недовольный мужик-сосед, смотрит на нас и говорит: «Не шуметь можете? Вы же нормальные... Цыплята? Желтые такие... В общем, вы же нормальные. Не шумите больше, пожалуйста!»
  • Сейчас живем с парнем у моей мамы, она только рада, что мы рядом, ей одной скучно. Ну и плюс мы заодно решили помочь с ремонтом. Парень собрался и сделал все, до чего мама лет десять не могла добраться — розетки починил, сантехнику подкрутил, обои вместе переклеили. Мама смотрит на результат, восхищается: «Боже мой, счастье-то какое! Ты просто золото!» А потом перевела взгляд на меня, вздохнула и тихо добавила: «Ну хоть не криворукий в этот раз...» Спасибо, мама!
  • У моей бабушки очень много подруг, но она никогда не приводила их домой. Всегда стеснялась показывать нашу квартиру, ведь ремонт в ней дедушка «доделывает» уже лет шесть. Поэтому бабуля дальше порога не запускала никого, вечно сама в гости ходила или на улице в беседке общалась. Недавно у дедушки что-то перемкнуло, он взял заначку, купил необходимые материалы, позвал друзей и закончил ремонт. Довольный сидит на кухне, любуется потолком и говорит бабушке: «Ну все, теперь можешь Тамару звать на чаепитие, уже не стыдно показать!» Бабушка посмотрела на него с ревностью и ответила: «Ага! А тебе лишь бы Тамара у нас на кухне посидела! Проказник старый! Мои подруги ни ногой сюда не ступят!» Так и узнали, что бабушка не водила подруг не из-за ремонта, а из-за ревности к дедушке.
  • Поскольку в моей ванной комнате сейчас идет ремонт, я решила постирать белье у дочери. Все на работе. А у них дома кот Тимка. Нужно было видеть его глаза, полные удивления: «Ты что здесь делаешь? Кто ты такая? Еду воровать будешь?» Он следил за мной все четыре часа! Что я положила в стиральную машину? Что достала? Зачем открыла холодильник? Я ему говорю: «Честное слово, ничего не возьму вашего». Не верит. Все обнюхал. Потом сел у порога, как бы говоря: «Когда ты уже уйдешь отсюда».
  • Когда только заехали в новую квартиру, сразу начали делать ремонт. В какой-то из дней я снял старую дверь из комнаты, отнес ее на мусорку, а сам продолжил заниматься делами. Через полчаса звонок, открываю, на пороге стоит пожилой сосед, а у стены — моя же дверь. Смотрю на него с недоумением, а он с еще большим недоумением говорит: «Вы, кажется, случайно дверь выбросили. Возьмите ее обратно, хорошая же».
  • Друзья закончили ремонт кухни. Собрали компанию отметить! Сидим с девочками собственно на кухне, обсуждаем ремонт, обстановку, новую электроплиту... И тут кто-то говорит, что все портит труба, которая находится ровно посередине стены с фартуком. Хозяйка кричит мужу: «Милый, может, надо было убрать ее?» Ответ хозяина мгновенный: «Так ты завтра сходи к соседям сверху! Если им газ не нужен — уберу!»
  • Мы очень ответственно отнеслись к ремонту в детской, хотелось, чтобы все было идеально. Даже наняли дизайнера. В итоге все были очень довольны результатом. И вот ребенку год, мы втроем улетаем в отпуск, а свекрови отдали ключи, чтобы та поливала цветы. За неделю нашего отсутствия она ободрала весь наш ремонт, побелила стены и нарисовала сама (она не художник) на них розы!
  • У нас во время ремонта работала девушка одна. Так вот, я однажды пришла с работы пораньше, а там наша суперскромная мастерица романтик устроила. Я от шока начала дико орать, она тут же умчалась собираться, а мужик все пытался доказать, что я не так все поняла.
Эльфи.Ника / Dzen
  • Было это лет 20 назад. Сосед, какая-то важная шишка, тогда только недавно переехал в наш город с семьей. А тут у его жены юбилей. Мы такой подготовки к празднику никогда не видели. Мало того, что они в квартире ремонт сделали, так еще специальную бригаду наняли, чтоб до нашего этажа ремонт в подъезде сделали. Еще очень долго шутки по этому поводу среди жильцов были. А еще грустили те, кто жил этажами выше, ведь у них ремонт остался нетронутым.
ADME
  • Переехала в новую квартиру, делала ремонт. В то же самое время поменяла работу, новый начальник очень мне понравился. Часто слышала, как он жаловался другим людям на соседей, что из-за их ремонта жить невозможно. В итоге оказалось, что моя квартира находится прямо над его. Теперь снова делаем ремонт, объединяем квартиры: мой начальник теперь мой муж.
  • Когда мы с мужем только поженились, то купили себе небольшую квартирку, которой очень требовался ремонт. Денег у нас особо не было, поэтому было принято решение делать все самостоятельно. Отсутствие опыта не являлось преградой. И вот последний рывок, остался только коридор, но мужа отправляют в командировку на 2 недели. Психанула и решила, что и сама справлюсь. Вместе со старыми обоями у меня сошла большая часть стены. Пытаясь все выровнять, делала только хуже. Мучилась-мучилась и плюнула на все, просто закрасила серой краской. А когда муж удивленно смотрел на это творение, сказала ему, что у нас изменения в планах и коридор теперь в стиле лофт.
ADME
  • Делали тут на днях ремонт в одной элитке. Заказчица — бизнес-леди лет сорока, из тех, кто всегда четко знает, чего хочет. Обсуждаем отделку, спрашиваю про цвет, и тут эта дамочка посмотрела на меня и огорошила: «Молодой человек, я хочу в спальне черные стены! Угольно-черные!» — отмахиваясь от моих намеков на то, что комната превратится в пещеру. Я пытался предложить хотя бы темно-серый, но она смотрела на меня как на врага. Такое ощущение, что предложил ей на свидание сходить, а не цвет стен поменять. Сегодня закончили покраску — и я сам офигел. Черная матовая краска сожрала все отражение света, комната будто уменьшилась в размерах. Стою посреди спальни и чувствую себя космонавтом в открытом космосе. Позвонил заказчице: «Приезжайте, посмотрите что получилось». Сам думаю — сейчас начнется, будет кричать, что я ее не отговорил, что мы испортили всю квартиру. Но она была в восторге.
krasava_marketing

Лет 15 назад делали ремонт в квартире. Папа привел домой нуждающегося, мы его накормили, научили его ремонтным работам. Ну, в общем, сделали добро и забыли. Вот прошло несколько лет, и вдруг он приехал к нам. Выглядит шикарно: костюм не дешевый, парфюм. Приехал поблагодарить отца за все, что он для него сделал. Не забыл.

threads__kz

А как вы поднимали себе настроение во время своих последних переделок? Ждем ваши веселые истории и советы в комментариях!

