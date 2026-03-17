20+ историй о ремонте, от которых на душе светло, как от новой лампочки — 17.03.26

Снимал квартиру. По согласованию с хозяином поставил вторую дверь. Мастера приехали, все сделали. Спустя час слышу какие-то звуки со стороны новой двери. Открываю — стоит девочка лет 14 и говорит, что хочет домой. На мой вопрос, кто же ее держит, просит выйти в подъезд и показывает, что теперь их дверь (соседняя) не открывается, ибо упирается в мои свеженькие петли. Сантиметров на десять только открывается. Из этих десяти сантиметров слышится не менее тоскливый голос ее мамы, которая во время установки двери дома была и ничего не слышала.

Позвонил мастерам — они знатно удивились, однако приехали и отогнули слегка соседскую дверь. К соседям я потом заходил, извинялся и предлагал на случай, если они решат поменять свою погнутую дверь, так сказать, разделить с ними расходы, но они так и не решились.

Такой вот насыщенный у всех день получился.