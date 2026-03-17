20+ историй о ремонте, от которых на душе светло, как от новой лампочки — 17.03.26
Согласитесь, поломка стиральной машины или холодильника, как правило, случается в самый неподходящий момент? Но порой вызов мастера по ремонту становится началом сюжета, достойного хорошего кино. В нашей подборке сегодня — истории о том, как маленький ремонт помог найти любовь, раскрыть тайник в старой открытке и даже спасти человека.
Живу с дочкой, ей 5 лет. Когда сломалась стиральная машина, пришлось взять деньги из заначки на отпуск. И вот мастер закончил работу, а дочка кричит: «Я сама заплачу!» И протягивает 5 тысяч. Я опешила: «Откуда?» А она как ни в чем не бывало говорит: «Я в картинках нашла!» Оказывается, она копалась в коробке с открытками — я их все храню — и там в одной был потайной кармашек. Кто-то подарил мне деньги на день рождения, а я и не заметила.
Решила постирать белье, загрузила машинку, и вдруг — запах гари, и барабан перестает крутиться. Поняла, что лопнул ремень. Посмотрела, как разобрать ее — разобрала, и диагноз подтвердился. Посмотрела на ремне номер и пошла искать его в интернете, заказала. По видео разобралась, как закрепить. Стиралка вновь заработала, а я сэкономила: потратила 1400 вместо 5-7 тысяч, которые озвучивали мне мастера.
Снимал квартиру. По согласованию с хозяином поставил вторую дверь. Мастера приехали, все сделали. Спустя час слышу какие-то звуки со стороны новой двери. Открываю — стоит девочка лет 14 и говорит, что хочет домой. На мой вопрос, кто же ее держит, просит выйти в подъезд и показывает, что теперь их дверь (соседняя) не открывается, ибо упирается в мои свеженькие петли. Сантиметров на десять только открывается. Из этих десяти сантиметров слышится не менее тоскливый голос ее мамы, которая во время установки двери дома была и ничего не слышала.
Позвонил мастерам — они знатно удивились, однако приехали и отогнули слегка соседскую дверь. К соседям я потом заходил, извинялся и предлагал на случай, если они решат поменять свою погнутую дверь, так сказать, разделить с ними расходы, но они так и не решились.
Такой вот насыщенный у всех день получился.
«Вызвали смеситель поменять. Встретил меня дедок с палочкой, дома внучка. Живут бедно. Сделал я работу, а деньги брать не стал. Так дед мне вынес вот такой подарок. А внучку я на свидание позвал — согласилась»
Холодильник перестал морозить. Я выключила и включила — не помогает. Звоню в сервис, уже примерно считаю в голове, сколько потрачу на ремонт, и параллельно ищу новый в рассрочку. Перезванивает мастер:
— Откройте морозильник и отодвиньте нижний ящик.
— Он не отодвигается.
— Ясно! Отключите на 2-3 суток. И пользуйтесь на здоровье!
Спасибо ему. Даже за консультацию денег не взял.
Рассказывал приятель. Работает он домашним мастером, далее с его слов. Поступил заказ: что-то нужно было сделать по дому такое, для чего понадобился топор. Приезжаю. Топор несу в руке. Звоню в квартиру — открывает парень. Решил я пошутить: «Добрый день. Ну, и где тут у вас старуха-процентщица?» Тут открывается дверь в комнату, и выходит очень пожилая женщина. Стал оправдываться, что просто пошутил, что я как Раскольников... Парень (как оказалось, внук этой дамы) хохочет, а пожилая леди мило улыбнулась и произнесла: «Как приятно, что молодые люди знают классику». Оказалось, что она много лет преподавала в университете на филфаке, имеет ученую степень. И как выяснилось, хорошее чувство юмора. Вышла из комнаты именно на мои слова.
Я как-то утопила свой брелок от машины вместе с ключом в луже. Авто никак не хотело заводиться. Помог дядька-автоключник — по телефону научил меня разбирать брелок и объяснил, как его просушить. Через пару часов все заработало, и машина завелась! От денег дядечка категорически отказался.
«Захожу на кухню во время ремонта, а там...»
У родителей новая посудомойка плохо мыла и не сушила посуду. Пару раз приходили мастера, говорили, что все исправно, брали деньги за визит и уходили. Я приехала и тоже вызвала мастера. По телефону мне сказали, что это, скорее всего, сгорел нагревательный элемент и ремонт будет очень дорогим.
Мастер пришел, проверил, сказал, что нагреватель исправен, включил машинку и слушал, как она работает. Долго думал. Потом его осенило: оказывается, коромысло стояло неправильно. Он его перевернул, поставил как положено — и вуаля! Машинка исправна! Не понадобилось никаких запчастей. Ремонт обошелся в ноль денег. Оплатила только визит. Целый год посудомойка просто стояла, и никто не пользовался ею, а теперь каждый день включают.
Холодильник перестал морозить после 7 лет работы. Позвонили мастеру — сказал, что фреон нужно заправить. Сделали. Проходит еще 3 месяца, и холодильник опять перестает работать. Ну, делать нечего, беру супругу и идем с ней в магазин за новым. Подруливает к нам консультант, а я ему показываю на холодильник, похожий на наш, и рассказываю, мол, так и так, перестал работать. В ответ слышу от него предложение проверить точную модель холодильника, так как имеется на похожую модель отзывная кампания от производителя.
Дома нашли гарантийный талон и контору, которая занимается экспертизой. Приехал человек и сел писать акт. Через неделю все было готово. Отправили документы производителю. Через две недели нам привезли новый холодильник и забрали старый.
Оформление экспертизы обошлось в 3 тысячи.
Не знаю имени консультанта, который мне рассказал про отзывную кампанию, но от всей души желаю ему всего хорошего!
Вот это настоящий консультант,
А то пристают,,что Вас интересует, я мол подскажу,,
Мне водонагреватель зять вешал. Прошло лет 8, и водонагреватель полетел. Купила новый и позвала опять зятя. А он говорит: «Какой-то криворукий мастер предыдущий вешал, так же не делают!» Я тихо про себя смеялась.
«Попросили местного сантехника сделать 2 рукомойника с заменой труб. Вот результат. Как думаете, это инсталляция или перформанс?»
Запускаю стиралку — а она только воду льет и все, даже цикл не запускается. Позвонили в фирму: «Ой, ой, у вас все плохо. 1500 за выезд». Позвонили частному мастеру. Дяденька выслушал и говорит: «Сливной шланг с пола поднимите и в ванную киньте». Заработало!
Поломался холодильник, которому уже лет 15. Еле нашел мастера из гарантийного сервиса, кто в них разбирается. Он отвечает по телефону, что его услуги очень дорогие, но может подсказать, как самому отремонтировать. По его совету я заменил один конденсатор в блоке питания — и холодильник снова жив! До сих пор работает.
У меня при поломке посудомойки при описании проблемы мастера вздыхали и предполагали что надо менять блок управления. Вызвала мастера с Авито, он раза три потыкал в кнопки, и машинка стала работать, как ни в чём не бывало. Он пожал плечами, и сказал "она боится руки мастера". Взял деньги за вызов и ушёл. А машинка до сих пор работает.
Делаю дома ремонт, и вот пришел долгожданный электрик по имени Николай. Розетки установить. Ковыряется, значит, он в комнате, а я пошла на кухню готовить. И так увлеклась, что забыла, что дома я не одна. А в голове все крутилась песня «Николай — Коля». Ну, я в забытьи начинаю в голосину ее исполнять. И тут вдруг из комнаты слышу, как мне аплодируют.
«Да, не Бэтмен, а сантехник, но тоже спешу спасать мир»
Я принесла в сервис ноут ремонтировать. Пожаловалась, что его котята уронили. Парень пошутил, что с котов, кроме «мяу», взять нечего, и рассказал про своего кота. Когда забирала ноутбук, взял мои контакты. Итог сей истории: почти 5 лет вместе, забрали у моей мамы черепашку, теперь и ее воспитываем.
Знакомый мастер рассказал. Звонит ему друг, который в квартиру недавно заселился и у него тут же что-то случилось с электрикой. Пропал свет. Мастер через пару дней обещал подъехать. Приехал, а там предохранитель отключился в щитке. Одно движение рукой — и свет есть. А человек несколько дней жил без электричества.
Даа, и я такая же. Снизился напор воды в ванной, я запереживала, вызвала мастера из УК. Он пришел, открыл случайно прикрытый мной вентиль в стойке, посмотрел на меня красноречиво, и ушёл.
Мастер кондиционер у нас ремонтировал на 8 этаже. Во время работы к окну подошла моя 3-летняя дочка и этому парню кричит: «Папа! Папа!» Он встал обратно на подоконник, чтобы ответить ей, что он не папа. А потом смотрит в ступоре — у него ремень то ли оторвался, то ли развязался. Я сама толком не поняла. Залез домой и сидел долго в раздумьях.
Мастер «муж на час» — универсален и готов к любой ситуации!
Прикольно, а у меня такой молоток и пасатижи с синей ручкой. Бошка побольше.
Единственное, что не опознала, в нижнем ряду возле ключей набор с синими ручками. Это что, набор для бурмашины из предыдущей истории?
Снимал комнату у одной очень взрослой женщины. Был приятно удивлен наличием дорогой бытовой техники — возрастной, но при этом исправной. И как-то сломалась стиралка. Неделю ждали мастера. Пришел, поохал, запросил полторы тысячи и сказал, что половина стиралки под замену. Хозяйка решила подумать, потому что сумма выходила почти в стоимость новой техники.
Через пару дней я в ночи вернулся и решил сам посмотреть. Открыл лючок, достал насос и выяснил, что просто отвалилась пластиковая крыльчатка на насосе. Приклеил ее на место. Решил протестировать и загрузил стирку. Все заработало!
Сбивали штукатурку на кухне, а дом такой старинный. Паренек-работник увидел, что один кирпич лежит не так, как все. У нас загорелись глаза в предвкушении клада! В итоге вынули мы с ним этот кирпич, и на головы нам тут же высыпалось ведро сажи. Когда мой муж вернулся домой, то застал двух хохочущих чертей.
Дача, утро. Около калитки стоит электрик, и я кричу: «Заходите, собаки не тронут!» Мужик смело делает пару шагов — и мимо нас несется волкодав с костью в зубах, следом наша подобрашка с другой костью, а за ней — упитанный лабрадудль и тоже с добычей в пасти. Процессию завершает муж с граблями, орущий им вслед: «Фу, нельзя, плюнь!» И уже мне: «Они опять Иннокентия откопали!»
Долго я пыталась уже позеленевшему электрику объяснить, что Иннокентий — это старое, прикопанное в огороде учебное пособие сына (он врач). В общем, к нам теперь другой электрик ходит.
«Дорогая, зачем покупать полотенцесушитель? Я сам его сделаю!»
Стало спускать колесо. Заезжаю на шиномонтажку. «Ха! Гвоздь!» — радостно сообщает механик. Я спрашиваю, сколько будет стоить починка — молчат. Опять спрашиваю. «Как закончим, станет ясно», — с улыбкой отвечает парень. Наконец, прибегает механик и весело сообщает: «Ну все! Управился за 10 минут!» Отдает мне ключ и говорит: «За счет заведения!»
Звонит соседка: «У вас дома очень сильно мяучит кошка». Несусь домой. Влетаю, а в душевой сорвало кран. Вызвал сантехника. Приехала девушка и на раз-два все починила. Даже номер не успел попросить. Прошла неделя — пошел в магазин, а у подъезда два сантехника в похожих комбинезонах стоят. Подошел к молодому, спросил его про девушку. Он посмотрел на меня и коллеге говорит: «Степаныч, тут к тебе вопросы есть». А Степаныч как начнет хохотать: «Так это дочка моя. Приболел я тогда, ну, вот она меня и заменила. Она у меня вообще-то юрист, но рукастая — вся в меня. Кому в жены достанется, не пожалеет». Взял я у него ее номер телефона. Продолжение этой истории будет, потому что мы уже встречаемся. Дома у меня краны больше не текут.
Сантехник на кухне работал. Увидел миски на полу и поинтересовался, не бульдог ли у меня в квартире. Успокоила, что это кошачьи. Быстро все сделал, ушел. В другой раз позвала его в ванной слив менять. Минуте на пятой работы из-под ванны выбивается экран, сантехника опрокидывает — и наружу выскакивает кот. Я как-то забыла, что он трусоват и, чуть что, под ванну бежит прятаться. Пришлось дядечке немного доплатить за стресс.
А какой случай с мастером или самостоятельным ремонтом до сих пор вызывает у вас улыбку? Поделитесь своими историями в комментариях!
