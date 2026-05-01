18 творений юных мастеров, при взгляде на которые взрослым остается только восхищенно развести руками
Иногда кажется, что дети рождаются с какими-то невероятными настройками таланта. В этой подборке мы собрали истории юных мастеров, чьи работы заставляют даже взрослых удивляться. От пластилиновых скульптур, достойных музея, до кулинарных изысков и картин маслом — эти ребята показывают, что возраст таланту не помеха. Эти трогательные и невероятно живые работы — те самые маленькие радости, которые способны согревать даже в самый пасмурный день.
«Дочке 12, она нарисовала меня и подарила кружку с портретом»
- Я взрослый, и не смогу так нарисовать! © Unknown author / Reddit
«Моя 10-летняя дочь приготовила пудинг»
«Дочь сообщила, что сегодня — День Космонавтиков, поэтому надо сделать соответствующую поделку. Вот что у нас получилось»
Вот хорошо, что ребёнок знает про День Космонавтики и вовлечён в празднование ☝️
«Впервые испекла торт вместе с сыном. Декором занимался он, но, кажется, добавил слишком много печенья»
«Дочке 7, и вот что она нарисовала сегодня. Горжусь»
Рисунок отличный. А еще надо с детства приучить не ходить с ободранным маникюром.
- Да это круче, чем было в мультике! © yParticle / Reddit
«У наших родственников сын очень любит лепить из пластилина разные фигурки. Они совсем не выглядят так, как будто их сделал паренек, только закончивший 4 класс»
Для меня это где-то на уровне Родена и Микеланджело! © grimoura / Pikabu
«Сегодня мы с моим 5-летним сыном пекли кексы. Мне кажется, его кекс с розочкой получился самым лучшим!»
«Работы детей из детской школы искусств. Просто хотелось показать красивое»
«Дочка хотела украсить свой торт на день рождения сама. Я сделала для нее мини-версию и подготовила крем. Вот такие у нас получились тортики»
«Младший сын (8 лет) день и ночь лепит динозавров»
- Он делает проволочные каркасы и лепит их в разных позах. Дома уже Парк Юрского периода. В будущем хочет быть палеонтологом, но пока объясняет мне, почему одни виды не могли встретится с другими и в какие времена они жили. © Pushenja / Pikabu
«В 4 года внучка решила повторить рисунок своего папы, который он нарисовал в 7 лет. Вот, что получилось»
Первая картина маслом
- Старшей дочке семь лет. Ходит на рисование, два года изучала основы и акварель, а недавно решила перейти на масло. Это было ее решение, а я поддержал. Вчера она принесла первую картину. Понятное дело, есть ошибки, но у нее все еще получится. © Ghostishe / Pikabu
«Моя сестра покрыла стену на кухне краской и дала детям возможность разрисовать ее самостоятельно. Вот что получилось»
перед новым ремонтом наши родители разрешали нам рисовать на обоях, которые потом сдирали и клеили новые. было круто, и есть что вспомнить.
- Девчонки сами увлеченно выискивали картинки в книжках, мультиках и интернете чтобы срисовать на стену. Это запоминающийся крутой опыт, который точно развивает креативность. А еще родители в деревне разрешили внучкам изрисовать всю стену во дворе. Получилось прикольно, по-детски. © trapwalker / Pikabu
«Моя дочка любит рисовать всякие вещи в стиле аниме. Ей 10 лет. И вот ее работа»
«Дочь в девять лет вдруг решила научиться вязать крючком. Буквально за несколько дней освоила премудрости и сейчас вот навязывает такие игрушки»
- Изучала сама одна без помощи взрослых, посмотрев видео на смартфоне. Я прям в приятном шоке. Уже даже заработала первые небольшие, но свои деньги, продавая знакомым. Выручку на пряжу пустила! Сейчас вяжет игрушки в подарок на Новый год. © sergey197444 / Pikabu
«Очень удивляют рисунки дочери. Ей всего 7 лет. Уже записали в октябре в художку»
Очень круто, перья как живо прорисовпны, и этот глубокий взгляд тукана.
Туканы преданные птицы. Люблю их
«2 года дочка думала, чем бы ей таким заняться, чтоб на школьную ярмарку выйти, да на компьютер заработать. И вот пошла по стопам матери — начала лепить из гипса»
- Теперь у нас повсюду гипс: на кухне гипс, в мастерской у меня. Вокруг все яркое. Куда складировать это все — непонятно. Но у ребенка есть идея и надо ее поддерживать. Одного мешка (40 кг) хватает на месяц. И только успевай заказывать. © artemisia8art / Pikabu
«Рисунок моей дочки (7 лет). Отдали в школу на конкурс. Можно смотреть и перевернув. Но по задумке автора — низ так, как сейчас»
Очень радуют работы наших отечественных пикабушников, точнее, их детей
Комментарии
Весной 2020 года мы сидели дома и развлекались сочинением стишков про Басё и его кисё.
А дочка иллюстрировала это в духе японских комиксов)