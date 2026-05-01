18 творений юных мастеров, при взгляде на которые взрослым остается только восхищенно развести руками

Народное творчество
01.05.2026
18 творений юных мастеров, при взгляде на которые взрослым остается только восхищенно развести руками

Иногда кажется, что дети рождаются с какими-то невероятными настройками таланта. В этой подборке мы собрали истории юных мастеров, чьи работы заставляют даже взрослых удивляться. От пластилиновых скульптур, достойных музея, до кулинарных изысков и картин маслом — эти ребята показывают, что возраст таланту не помеха. Эти трогательные и невероятно живые работы — те самые маленькие радости, которые способны согревать даже в самый пасмурный день.

«Дочке 12, она нарисовала меня и подарила кружку с портретом»

«Моя 10-летняя дочь приготовила пудинг»

«Дочь сообщила, что сегодня — День Космонавтиков, поэтому надо сделать соответствующую поделку. Вот что у нас получилось»

«Впервые испекла торт вместе с сыном. Декором занимался он, но, кажется, добавил слишком много печенья»

«Дочке 7, и вот что она нарисовала сегодня. Горжусь»

Alena
22 часа назад

Рисунок отличный. А еще надо с детства приучить не ходить с ободранным маникюром.

«У наших родственников сын очень любит лепить из пластилина разные фигурки. Они совсем не выглядят так, как будто их сделал паренек, только закончивший 4 класс»

Для меня это где-то на уровне Родена и Микеланджело! © grimoura / Pikabu

«Сегодня мы с моим 5-летним сыном пекли кексы. Мне кажется, его кекс с розочкой получился самым лучшим!»

«Работы детей из детской школы искусств. Просто хотелось показать красивое»

«Дочка хотела украсить свой торт на день рождения сама. Я сделала для нее мини-версию и подготовила крем. Вот такие у нас получились тортики»

«Младший сын (8 лет) день и ночь лепит динозавров»

  • Он делает проволочные каркасы и лепит их в разных позах. Дома уже Парк Юрского периода. В будущем хочет быть палеонтологом, но пока объясняет мне, почему одни виды не могли встретится с другими и в какие времена они жили. © Pushenja / Pikabu

«В 4 года внучка решила повторить рисунок своего папы, который он нарисовал в 7 лет. Вот, что получилось»

Первая картина маслом

  • Старшей дочке семь лет. Ходит на рисование, два года изучала основы и акварель, а недавно решила перейти на масло. Это было ее решение, а я поддержал. Вчера она принесла первую картину. Понятное дело, есть ошибки, но у нее все еще получится. © Ghostishe / Pikabu

«Моя сестра покрыла стену на кухне краской и дала детям возможность разрисовать ее самостоятельно. Вот что получилось»

Танька
1 час назад

перед новым ремонтом наши родители разрешали нам рисовать на обоях, которые потом сдирали и клеили новые. было круто, и есть что вспомнить.

  • Девчонки сами увлеченно выискивали картинки в книжках, мультиках и интернете чтобы срисовать на стену. Это запоминающийся крутой опыт, который точно развивает креативность. А еще родители в деревне разрешили внучкам изрисовать всю стену во дворе. Получилось прикольно, по-детски. © trapwalker / Pikabu

«Моя дочка любит рисовать всякие вещи в стиле аниме. Ей 10 лет⁠. И вот ее работа»

«Дочь в девять лет вдруг решила научиться вязать крючком. Буквально за несколько дней освоила премудрости и сейчас вот навязывает такие игрушки»

  • Изучала сама одна без помощи взрослых, посмотрев видео на смартфоне. Я прям в приятном шоке. Уже даже заработала первые небольшие, но свои деньги, продавая знакомым. Выручку на пряжу пустила! Сейчас вяжет игрушки в подарок на Новый год. © sergey197444 / Pikabu

«Очень удивляют рисунки дочери. Ей всего 7 лет. Уже записали в октябре в художку»

«2 года дочка думала, чем бы ей таким заняться, чтоб на школьную ярмарку выйти, да на компьютер заработать. И вот пошла по стопам матери — начала лепить из гипса»

  • Теперь у нас повсюду гипс: на кухне гипс, в мастерской у меня. Вокруг все яркое. Куда складировать это все — непонятно. Но у ребенка есть идея и надо ее поддерживать. Одного мешка (40 кг) хватает на месяц. И только успевай заказывать. © artemisia8art / Pikabu

«Рисунок моей дочки (7 лет). Отдали в школу на конкурс. Можно смотреть и перевернув. Но по задумке автора — низ так, как сейчас»

Руконожка Ай-Ай
23 часа назад

Весной 2020 года мы сидели дома и развлекались сочинением стишков про Басё и его кисё.
А дочка иллюстрировала это в духе японских комиксов)

Ответить
Ответить

