18 творений юных мастеров, при взгляде на которые взрослым остается только восхищенно развести руками

Иногда кажется, что дети рождаются с какими-то невероятными настройками таланта. В этой подборке мы собрали истории юных мастеров, чьи работы заставляют даже взрослых удивляться. От пластилиновых скульптур, достойных музея, до кулинарных изысков и картин маслом — эти ребята показывают, что возраст таланту не помеха. Эти трогательные и невероятно живые работы — те самые маленькие радости, которые способны согревать даже в самый пасмурный день.

«Дочке 12, она нарисовала меня и подарила кружку с портретом»

Я взрослый, и не смогу так нарисовать! © Unknown author / Reddit

«Моя 10-летняя дочь приготовила пудинг»

«Дочь сообщила, что сегодня — День Космонавтиков, поэтому надо сделать соответствующую поделку. Вот что у нас получилось»

«Впервые испекла торт вместе с сыном. Декором занимался он, но, кажется, добавил слишком много печенья»

«Дочке 7, и вот что она нарисовала сегодня. Горжусь»

Да это круче, чем было в мультике! © yParticle / Reddit

«У наших родственников сын очень любит лепить из пластилина разные фигурки. Они совсем не выглядят так, как будто их сделал паренек, только закончивший 4 класс»

Для меня это где-то на уровне Родена и Микеланджело! © grimoura / Pikabu

«Сегодня мы с моим 5-летним сыном пекли кексы. Мне кажется, его кекс с розочкой получился самым лучшим!»

«Работы детей из детской школы искусств. Просто хотелось показать красивое»

«Дочка хотела украсить свой торт на день рождения сама. Я сделала для нее мини-версию и подготовила крем. Вот такие у нас получились тортики»

«Младший сын (8 лет) день и ночь лепит динозавров»

Он делает проволочные каркасы и лепит их в разных позах. Дома уже Парк Юрского периода. В будущем хочет быть палеонтологом, но пока объясняет мне, почему одни виды не могли встретится с другими и в какие времена они жили. © Pushenja / Pikabu

«В 4 года внучка решила повторить рисунок своего папы, который он нарисовал в 7 лет. Вот, что получилось»

Первая картина маслом

Старшей дочке семь лет. Ходит на рисование, два года изучала основы и акварель, а недавно решила перейти на масло. Это было ее решение, а я поддержал. Вчера она принесла первую картину. Понятное дело, есть ошибки, но у нее все еще получится. © Ghostishe / Pikabu

«Моя сестра покрыла стену на кухне краской и дала детям возможность разрисовать ее самостоятельно. Вот что получилось»

© trapwalker / Pikabu Танька 1 час назад перед новым ремонтом наши родители разрешали нам рисовать на обоях, которые потом сдирали и клеили новые. было круто, и есть что вспомнить. Ответить

Девчонки сами увлеченно выискивали картинки в книжках, мультиках и интернете чтобы срисовать на стену. Это запоминающийся крутой опыт, который точно развивает креативность. А еще родители в деревне разрешили внучкам изрисовать всю стену во дворе. Получилось прикольно, по-детски. © trapwalker / Pikabu

«Моя дочка любит рисовать всякие вещи в стиле аниме. Ей 10 лет⁠. И вот ее работа»

«Дочь в девять лет вдруг решила научиться вязать крючком. Буквально за несколько дней освоила премудрости и сейчас вот навязывает такие игрушки»

Изучала сама одна без помощи взрослых, посмотрев видео на смартфоне. Я прям в приятном шоке. Уже даже заработала первые небольшие, но свои деньги, продавая знакомым. Выручку на пряжу пустила! Сейчас вяжет игрушки в подарок на Новый год. © sergey197444 / Pikabu

«Очень удивляют рисунки дочери. Ей всего 7 лет. Уже записали в октябре в художку»

«2 года дочка думала, чем бы ей таким заняться, чтоб на школьную ярмарку выйти, да на компьютер заработать. И вот пошла по стопам матери — начала лепить из гипса»

Теперь у нас повсюду гипс: на кухне гипс, в мастерской у меня. Вокруг все яркое. Куда складировать это все — непонятно. Но у ребенка есть идея и надо ее поддерживать. Одного мешка (40 кг) хватает на месяц. И только успевай заказывать. © artemisia8art / Pikabu