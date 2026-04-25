15+ теплых комиксов о нашем детстве и современном, которые напоминают добрый сериал о разнице поколений

Согласитесь, иногда кажется, что между нашим детством и буднями современной ребятни пролегла целая вечность? Мы обводили кружочком время любимого мультика в программе, чтобы не пропустить новую серию, а нынешние дети могут посмотреть что угодно и когда угодно. Мы примеряли джинсы на картонке посреди рынка, а они в один клик заказывают обновки с доставкой на дом. Но несмотря на разные привычки и устои, детство, как ни крути, остается самым светлым временем в жизни многих людей.

Закон гостеприимства обязывал нас терпеть даже тех, кто явился на праздник незваным. Сегодняшние дети умеют отстаивать свои границы и нахалов не терпят. К лучшему ли?

Ольга Курпякова 38 минут назад А почему гости так пренебрежительно называют именинников: "Наташка, Алинка"? Именников принято поздравлять, и можно использовать уменьшительно-ласкательную форму, но никак не пренебрежительную. Ответить

Современная ребятня лучше нас знает ответы на все вопросы. Правда, качество этих знаний оставляет некоторые сомнения, но, как говорится, кому интересны такие нюансы?

Ольга Курпякова 35 минут назад А не лучше ли родителям купить специальную энциклопедию, и незаметно положить её на книжную полку ребёнка? Ответить

А вас тоже из дома вызывали хоровым призывом? Сейчас все куда как проще и, чтобы пообщаться с друзьями, даже на улицу выходить не надо

Ольга Курпякова 34 минуты назад На первой картинке нужно развернуть мальчишек лицом к дому, а то они зовут кого-то не того😁 Ответить

Кажется, что мы дольше оставались детьми. На нынешнюю молодежь посмотришь — на вид человеку лет 20, а в паспорт заглянешь — 15...

Наталия 21 минута назад На 23 Февраля девочки-одиннадцатиклассницы подарили одноклассникам световые мечи. Десять здоровых лосей носилось по школе с этими мечами несколько дней. Одного даже пришлось разоружить на время урока. Довольные, радостные! И рассказывают про ученика начальной школы, который спросил их, что они делают. Рассказали мелкому про световой меч, как здорово и весело им сражаться. Ребенок равнодушно: "А-а..." - и даже подержать не захотел Ответить

Ни одно поколение родителей не обходится без фразы: «Ну, и мода пошла!» Будь то джинсы с ультранизкой посадкой или широченные худи

Лиза Мочалкина 45 минут назад А мне как-то пофиг - кто во что одет.🙄 Ответить

А помните, как мы боялись пропустить серию любимого сериала или мультика? Сейчас такой проблемы не существует, но появилась другая

Плотва 52 минуты назад Смотреть нечего, потому что массовую жвачку производят, грустно и невкусно. Ответить

Способ заработка у подростков тоже разительно изменился. Бумагу, стекло и металл они теперь точно не собирают

Лиза Мочалкина 41 минута назад У меня в голове роятся какие-то пошлые мысли... Ответить

Помните, как на день рождения звали одноклассников и мама носилась из зала на кухню и обратно, принося салатики, горячее и домашний торт? Сейчас праздники принято справлять не дома

Ольга Курпякова 22 минуты назад На верхней картинке дети ещё не съели ничего, что есть на столе. Зачем мама несёт торт? Ответить

В нашем детстве далеко не каждый ребенок ходил на какой-либо кружок. Большую часть времени мы были предоставлены сами себе. Сегодняшние дети занятее взрослых!

Ольга Курпякова 19 минут назад Как это раньше не было ничего? А музыкальные, художественные школы, школы танцев, "Дома пионеров" с различными кружками и секциями, спортивные школы, бассейны. Ответить

Поднимите руку те, кто в детстве строил «форт» из одеял и стульев. Современные дети в основном предпочитают менее активные игры

Ольга Курпякова 16 минут назад Я не играла в форт, а сын играл - построил на балконе почти настоящий шалаш из подручных средств и играл там - с поздней весны до ранней осени. Это ему очень нравилось. Ответить

Субботнее утро во многих семьях начиналось с генеральной уборки квартиры, а основная работа ложилась на наши плечи. Сегодня часть этих забот взяли на себя роботы

Ольга Курпякова 14 минут назад Не знаю, но в субботу я всегда училась, так что уборка была во второй половине дня субботы, и многое родители делали сами, меня не особо привлекали. Ответить

В нашем детстве коса у девочки была одним из главных достоинств. Ни красить волосы, ни тем более стричь их нам не разрешали. Зато современные девчонки отрываются вовсю (нет, мы не завидуем!)

Ольга Курпякова 12 минут назад Я постригла волосы в 8 классе, сначала было каре, а потом пикси, так что это всё неправда. В школе никто ничего не говорил. Только красить волосы и делать химическую завивку было нежелательно. Ответить

Кто из нас не стоял на картонке на рынке, примеряя по пять раз каждую вещь? Сегодня выбирать детям (да и себе, чего уж там) одежду гораздо проще, правда, выбор настолько велик, что глаза разбегаются

Ольга Курпякова 10 минут назад На первой картинке все одеты как в 50-60 годы. Я, родившись в 1969 такого никогда не видела. Ответить

Есть тут такие люди, которые не умеют пользоваться дисковым телефоном? Мы слышали, что молодежь при его виде впадает в умственное отчаяние

Саетлана 1 час назад А в другую комнату уйти? Ответить

Подготовиться к экзамену или реферат написать в наши времена было той еще задачкой! Никакого интернета и нейронок. А сейчас не то что в библиотеку ходить не надо — даже книги бумажные актуальность потеряли

Наталия 13 минут назад Если постоянно к ИИ обращаться, естественный атрофируется за ненадобностью Ответить

Дверь в свою комнату нам запрещали закрывать. А уж если в гости мальчик приходил, то пиши-пропало! А современные мамы и папы уважают личные границы своих чад

Ольга Курпякова 7 минут назад Я всегда закрывала дверь в свою комнату, и ко мне никто не заходил без стука. Ответить

Бабульки из нашего детства хотели всех укутать, да потеплее. А вот современные бабушки ратуют совсем за другое

Лиза Мочалкина 22 минуты назад Я как-то раз провела эксперимент: в июле вышла гулять с ребенком, надев ему лёгкую тонкую шапочку. Идёт мимо соседка тётя Маша: "Лиза, почему у тебя ребенок в шапочке? На улице ведь тепло! Сними немедленно!" "А ведь и правда - тепло" - подумала я, и сняла с ребенка шапку. Через пять минут мимо идёт соседка тётя Люся: "Лиза, почему у тебя ребенок без шапки? Сегодня что-то прохладно. Надень немедленно!"😁 А так как соседок у нас много, я решила продолжить наш шапочный флешмоб. И всё было как по нотам - идёт мимо одна соседка - "Почему в шапке?" Идёт мимо другая соседка - "Почему без шапки?"😁 И так далее.😁 Ответить

Если раньше нам хотелось привлечь к себе внимание всеми возможными средствами, то современные подростки этого стараются избежать

Плотва 30 минут назад На первой и второй картинке точно девочки подростки? Ответить

Дети прошлого были более самостоятельными и, так сказать, суровыми. А современных мальцов хлебом не корми — дай пообниматься

