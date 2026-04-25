А почему гости так пренебрежительно называют именинников: "Наташка, Алинка"? Именников принято поздравлять, и можно использовать уменьшительно-ласкательную форму, но никак не пренебрежительную.
15+ теплых комиксов о нашем детстве и современном, которые напоминают добрый сериал о разнице поколений
Согласитесь, иногда кажется, что между нашим детством и буднями современной ребятни пролегла целая вечность? Мы обводили кружочком время любимого мультика в программе, чтобы не пропустить новую серию, а нынешние дети могут посмотреть что угодно и когда угодно. Мы примеряли джинсы на картонке посреди рынка, а они в один клик заказывают обновки с доставкой на дом. Но несмотря на разные привычки и устои, детство, как ни крути, остается самым светлым временем в жизни многих людей.
Закон гостеприимства обязывал нас терпеть даже тех, кто явился на праздник незваным. Сегодняшние дети умеют отстаивать свои границы и нахалов не терпят. К лучшему ли?
Современная ребятня лучше нас знает ответы на все вопросы. Правда, качество этих знаний оставляет некоторые сомнения, но, как говорится, кому интересны такие нюансы?
А не лучше ли родителям купить специальную энциклопедию, и незаметно положить её на книжную полку ребёнка?
А вас тоже из дома вызывали хоровым призывом? Сейчас все куда как проще и, чтобы пообщаться с друзьями, даже на улицу выходить не надо
На первой картинке нужно развернуть мальчишек лицом к дому, а то они зовут кого-то не того😁
Кажется, что мы дольше оставались детьми. На нынешнюю молодежь посмотришь — на вид человеку лет 20, а в паспорт заглянешь — 15...
На 23 Февраля девочки-одиннадцатиклассницы подарили одноклассникам световые мечи. Десять здоровых лосей носилось по школе с этими мечами несколько дней. Одного даже пришлось разоружить на время урока. Довольные, радостные! И рассказывают про ученика начальной школы, который спросил их, что они делают. Рассказали мелкому про световой меч, как здорово и весело им сражаться. Ребенок равнодушно: "А-а..." - и даже подержать не захотел
Ни одно поколение родителей не обходится без фразы: «Ну, и мода пошла!» Будь то джинсы с ультранизкой посадкой или широченные худи
А помните, как мы боялись пропустить серию любимого сериала или мультика? Сейчас такой проблемы не существует, но появилась другая
Смотреть нечего, потому что массовую жвачку производят, грустно и невкусно.
Способ заработка у подростков тоже разительно изменился. Бумагу, стекло и металл они теперь точно не собирают
Помните, как на день рождения звали одноклассников и мама носилась из зала на кухню и обратно, принося салатики, горячее и домашний торт? Сейчас праздники принято справлять не дома
На верхней картинке дети ещё не съели ничего, что есть на столе. Зачем мама несёт торт?
В нашем детстве далеко не каждый ребенок ходил на какой-либо кружок. Большую часть времени мы были предоставлены сами себе. Сегодняшние дети занятее взрослых!
Как это раньше не было ничего? А музыкальные, художественные школы, школы танцев, "Дома пионеров" с различными кружками и секциями, спортивные школы, бассейны.
Поднимите руку те, кто в детстве строил «форт» из одеял и стульев. Современные дети в основном предпочитают менее активные игры
Я не играла в форт, а сын играл - построил на балконе почти настоящий шалаш из подручных средств и играл там - с поздней весны до ранней осени. Это ему очень нравилось.
Субботнее утро во многих семьях начиналось с генеральной уборки квартиры, а основная работа ложилась на наши плечи. Сегодня часть этих забот взяли на себя роботы
Не знаю, но в субботу я всегда училась, так что уборка была во второй половине дня субботы, и многое родители делали сами, меня не особо привлекали.
В нашем детстве коса у девочки была одним из главных достоинств. Ни красить волосы, ни тем более стричь их нам не разрешали. Зато современные девчонки отрываются вовсю (нет, мы не завидуем!)
Я постригла волосы в 8 классе, сначала было каре, а потом пикси, так что это всё неправда. В школе никто ничего не говорил. Только красить волосы и делать химическую завивку было нежелательно.
Кто из нас не стоял на картонке на рынке, примеряя по пять раз каждую вещь? Сегодня выбирать детям (да и себе, чего уж там) одежду гораздо проще, правда, выбор настолько велик, что глаза разбегаются
На первой картинке все одеты как в 50-60 годы. Я, родившись в 1969 такого никогда не видела.
Есть тут такие люди, которые не умеют пользоваться дисковым телефоном? Мы слышали, что молодежь при его виде впадает в умственное отчаяние
Подготовиться к экзамену или реферат написать в наши времена было той еще задачкой! Никакого интернета и нейронок. А сейчас не то что в библиотеку ходить не надо — даже книги бумажные актуальность потеряли
Если постоянно к ИИ обращаться, естественный атрофируется за ненадобностью
Дверь в свою комнату нам запрещали закрывать. А уж если в гости мальчик приходил, то пиши-пропало! А современные мамы и папы уважают личные границы своих чад
Я всегда закрывала дверь в свою комнату, и ко мне никто не заходил без стука.
Бабульки из нашего детства хотели всех укутать, да потеплее. А вот современные бабушки ратуют совсем за другое
Я как-то раз провела эксперимент: в июле вышла гулять с ребенком, надев ему лёгкую тонкую шапочку. Идёт мимо соседка тётя Маша: "Лиза, почему у тебя ребенок в шапочке? На улице ведь тепло! Сними немедленно!" "А ведь и правда - тепло" - подумала я, и сняла с ребенка шапку. Через пять минут мимо идёт соседка тётя Люся: "Лиза, почему у тебя ребенок без шапки? Сегодня что-то прохладно. Надень немедленно!"😁 А так как соседок у нас много, я решила продолжить наш шапочный флешмоб. И всё было как по нотам - идёт мимо одна соседка - "Почему в шапке?" Идёт мимо другая соседка - "Почему без шапки?"😁 И так далее.😁
Если раньше нам хотелось привлечь к себе внимание всеми возможными средствами, то современные подростки этого стараются избежать
Дети прошлого были более самостоятельными и, так сказать, суровыми. А современных мальцов хлебом не корми — дай пообниматься
Пусть современные дети не собирают макулатуру и не знают, как крутить диск домашнего телефона, зато они в хорошем смысле прилипчивые, умные и умеют делать огромное количество вещей, в которых мы, взрослые, разбираемся со скрипом. Да и в конце концов, неважно, строили вы форт из одеял или покоряли виртуальные миры — главное, чтобы в жизни каждого ребенка было место для поддержки и любви.
Предлагаем вам вместе окунуться в ту беззаботную пору, когда мы были малышами: