12 ярких историй из автосалонов и курсов вождения, в которых юмор выкручен на максимум

У меня был хороший инструктор. Спокойный, но и старалась. Орал один раз, и то не на меня: я ехала по четкому зелёному, но тут какой-то п*Дор вылетел на свой красный, чуть не в*ебавшись в нас. Инструктор потом ещё извинялся передо мной и успокаивал, хотя я реально не поняла, что там так быстро произошло.



А потом я ещё накатывала с другим: типа познакомились, но романсу нас не сложился, но зато он оказался инструктором и мы с ним занимались. За денежку, естественно. Мне казалось, что он душнига и придирается, но потом поняла, что ооочень многому научил. В начале нашего машине занимались, потом на моей.