По мне так лучше своих денег поменьше потратить, чем шарики воздушные получить.
Но вообще, торгаши часто настолько жадные, что портят себе клиентский поток надолго: люди любят жаловаться, а интернет помнит все.
12 ярких историй из автосалонов и курсов вождения, в которых юмор выкручен на максимум
Автомобиль может подарить нам множество ярких и светлых впечатлений. Оправляясь учиться на права или покупая машину, мы даже можем не подозревать, что машина способна доставить нам маленькие радости, которые мы будем вспоминать еще долгое время.
- Села в машину к инструктору и он мне самодовольно заявил: «Тут на меня какие-то женщины пожаловались, а им еще у меня учиться. Мне решать, кого к экзаменам допускать». А я ему такая: «Я тоже сегодня хотела пойти пожаловаться, но вспомнила, что еще не доплатила за обучение. Решила не светиться у руководителя автошколы». Инструктор поржал, сказал, что уважает за такую смелость и даже как-то подобрел ко мне.
- Покупал машину в салоне. Передо мной супружеской паре торжественно вручили машину с цветами, лентой на капоте и продуктовой корзиной. А мне менеджер сухо протянул ключи и сказал: «До свидания». Я спросил: «Где мои подарки?» Он тяжело вздохнул и нехотя достал из кармана фирменный брелок и сказал: «Это максимум. У нас даже по нему было совещание». На мой вопрос, чем я так провинился, менеджер грустно ответил: «Вы выбили такую скидку, что на бонусы уже ничего не осталось».
По мне так лучше своих денег поменьше потратить, чем шарики воздушные получить.
- Приехала в салон покупать машину. Два часа обсуждали с продавцом мою работу, доход, планы. Рядом сидел мой товарищ, просто на случай техвопросов. Он не говорил, просто присутствовал. И вот кульминация! Продавец повернулся к нему и выдал: «Ну что, решаем и достаем кошелек?»
- Покупали новую машину в трейд-ин. Долго оформляли документы. Провели в салоне целых 8 часов! В конце сделки на машину сверху положили большой бант, сфотографировали нас с бантом и машиной. Мы положили бант в авто и уехали. Через два часа звонят и выдают: «Верните бант. Он у нас многоразовый!»
«Чемпион парковки найден»
- Учился на категорию В, к тому времени у меня уже десять лет была категория А и некоторый опыт вождения автомобиля. Но нюанс в том, что и на мотоцикле и на машине я ездил по небольшому поселку.
В общем, первое занятие по вождению. Город-миллионник с плотным движением и пробками. Инструктор доехал до автодрома, посадил меня за руль. Ну, естественно, все легко. Через 15 минут говорит: «Поехали в город». В общем еду, стрессую, он что-то подсказывает. Потом затих и молчит. Через некоторое время с соседнего кресла раздается храп. Пришлось разбудить его и дать понять, что я вообще-то боюсь.
- Вспомнила свою учебу в автошколе. Первое вождение было на площадке автошколы, я на первых минутах въехала в сугроб. До конца занятия мы откапывали машину из снега!
А как-то едем по городу, дорога в горку, инструктор мне такой: «Остановись». Я остановилась. Диалог продолжился:
— У тебя не работает ручник.
— Почему?
— Ну, представь. Трогайся!
Тронулась без отката.
Ну, и, наконец, экзамен в ГАИ. Тест сдала без ошибок, площадку отката тоже на отлично, остался город. Меня трясет, ведь там-то я точно завалю. А экзаменатор говорит: «Ну, что? Поехали за правами, с тобой и так все ясно. Зачем время зря тратить?»
Ну и бардак в вашей ГАИ...
Тест на вождение -"Зачем время зря тратить"...
Гнать " экзаменаторов " с работы немедленно...
«Слегка чмокнула»
- Только начинали практическую часть, вождение на автодроме. Накануне дождик прошел. Инструктор, чтобы заставить нас активнее маневрировать, сказал: «Лужи — это потенциальные ямы. Объезжайте их». Почти 30 лет прошло, но до сих пор помню и, по возможности, объезжаю их. И вижу, сколько раз этим спас себе колеса.
- Приехали в автосалон для рассчета стоимости автомобиля и его покупки, если все устроит. Менеджер с максимально незаинтересованным видом лениво тыкал в клавиатуру и говорил, что есть в наличии. Лениво делал расчет и оживился только в тот момент, когда мы сказали, что нас все устраивает. Бодро сказал, что тогда надо бронировать. Но из-за испорченного впечатления от его безучастного и высокомерного лица бронировать у него ничего не стали. Поблагодарила и сказала, что купим у кого-нибудь из его коллег.
- Недавно с дочерью катались по городу и решили заехать в автосалон китайских авто. Походили, посмотрели. На выходе заметил машину с бантом. Ребенок 7 лет задал логичный вопрос: «А бант зачем? Машину кому-то дарят?» Я переадресовал вопрос администратору. Спросил, отдают ли бант вместе с машиной. Говорит: «Нет». Машину дарите? Тоже нет. Бант, спрашиваю, тогда зачем? Она что-то замямлила. А я ей такой: «Представь, тебе молодой человек притащил медведя, букет роз и коробку конфет. Все с бантами и лентами. И при тебе начал эти банты и ленты снимать перед вручением и прятать в карманы. Типа они многоразовые, пригодятся еще. Какая у тебя будет реакция?» Стоит молчит.
А зачем этот бант клиенту? Выкинуть его к ближайшей помойки? А как же беречь природу и все такое? Нет, надо на халяву хоть что-то урвать и потом пусть гниёт после единственного использования.
«Котик растекся»
- Жена училась на права. Приперся я к ней на урок по теории, спросил разрешения сесть с ней рядом. Преподаватель разрешил. Они начали разбирать дорожную ситуацию, препод спрашивает решение. Ну я крутой же, вожу давно, вот и лезу отвечать. Преподаватель говорит, мол, пожалуйста, отвечайте. Я уверенно ответил, он выслушал и говорит, что неправильно и начал на моем примере объяснять ситуацию. Так стыдно мне больше никогда не было. Больше не приходил. А инструктор был классный, жена все с первого раза сдала. На вождении она с ним даже его детей из садика забирала. На стоянке супермаркета он выбирал две крутые тачки и велел ей между ними парковаться, говорил что это надо уметь.
- Помню было четвертое или пятое практическое занятие. Утро. Прихожу на место встречи. Инструктор с какой-то женщиной мило воркует на заднем сиденьи. Говорит мне, мол, чего стоишь, садись и поехали. Короче, требовалось довезти ее в соседний город-спутник, это было недалеко. Всю дорогу они не обращали на меня никакого внимания. Потом он купил ей кофе, проводил и, вздохнув, сел на свое законное переднее место рядом со мной. Вообще инструктором он был очень хорошим, много советов давал, которые я и сейчас с благодарностью вспоминаю спустя 15 лет.
«Я — инструктор по вождению на тракторах. А это я на нашем самом маленьком тракторе»
- Идеально сдала город. Подходит инструктор, смотрит поверх очков и заявляет: «Поздравляю! А теперь марш в кассу, возмещать ущерб». Я начала вспоминаю, где могла поцарапать авто. Робко спрашиваю: «Какой ущерб? Я же идеально проехала». А он невозмутимо выдает: «Моральный. Вы первая за полгода, кто не заглох на эстакаде. Мы с другими инструкторами на вас поспорили, и я из-за вашей безупречной езды проиграл им коробку шоколадок!»
Получение заветного водительского удостоверения или покупка автомобиля — это не просто волнительный экзамен или серьезная финансовая сделка. Это всегда маленькое жизненное приключение, полное курьезов, внезапных открытий и забавных диалогов. И даже самые суровые инструкторы или прижимистые менеджеры автосалонов в итоге становятся героями историй, вызывающих у нас искреннюю улыбку. Ведь эти неловкие и смешные ситуации напоминают о том, что главное на любой дороге — это умение вовремя включать не только поворотник, но и чувство юмора.
Комментарии
У меня был хороший инструктор. Спокойный, но и старалась. Орал один раз, и то не на меня: я ехала по четкому зелёному, но тут какой-то п*Дор вылетел на свой красный, чуть не в*ебавшись в нас. Инструктор потом ещё извинялся передо мной и успокаивал, хотя я реально не поняла, что там так быстро произошло.
А потом я ещё накатывала с другим: типа познакомились, но романсу нас не сложился, но зато он оказался инструктором и мы с ним занимались. За денежку, естественно. Мне казалось, что он душнига и придирается, но потом поняла, что ооочень многому научил. В начале нашего машине занимались, потом на моей.