Ну так все логично: водиле нужен был четвертый пассажир, трое ранее набранных уже запарились ждать, за тысячу никто не соглашался, а 450 рублей это лучше, чем ничего. Просто повезло, а местный или не местный - дело десятое
15 живых историй о лете в городе, где обычный день наполнен маленькими радостями и приключениями
Когда в мегаполис приходит лето — мы прячемся от зноя под кондиционерами, спасаемся ледяным кофе и устраиваем ночные прогулки по прохладным улицам. Но даже среди раскаленного асфальта и бесконечной суеты нас поджидают маленькие радости — освежающий фонтан от поливальной машины или прохожие, дарящие мороженное. Именно из таких простых, но забавных моментов и складывается наш летний отдых в городе. Перед вами подборка историй, от которых веет юмором и прохладой — пусть эти светлые зарисовки сделают ваш вечер еще приятнее!
- Едем с мужем в битком набитом автобусе. На остановке входит приятная женщина. Восторженно смотрит на моего замыленного от жары мужа и мурчит: "Ой, ну что за булочка с корицей!" Я поднимаю брови, муж расплывается в улыбке, и вдруг эта женщина протягивает руку к кошке, которую, как оказалось, держала другая попутчица позади нас. Тем не менее, муж весь вечер ходил в настроении "мимими"!
- Вчера сижу на лавке, ем мороженое, рядом садится работяга — устал, видно, после смены. А у меня еще одно мороженное было — предложил ему. Он аж офигел, говорит, никогда в жизни такого не было...
- Делай добро и бросай его в воду. И оно к тебе вернется. В 2006 году (я тогда дисками торговал, PC и DVD) я мальчишке «Сан-Андреас» подарил на DVD, полную версию. У него денег не было, мама не давала. Мне чего-то жалко мелкого стало, потому что глаза горели и я себя в детстве вспомнил. А тут недавно, где-то с месяц назад, ко мне в магазин заходит бугай 190 см. Масла и фильтра купил для машины, смотрит на меня внимательно и говорит: «А вы меня не узнали? А я вас помню. Вы мне ГТА подарили и самое счастливое лето».
«Просто лето, двор, подъезд. И рыжий кот. Атмосферно и тепло, и даже будто пахнет летом»
- Я жарким летом через мост ехала. +35, на солнце все +70. Еле дышу. Думаю: доберусь до дома, кину велик и сразу в холодный душ! Слышу — сзади вежливо бибикают. Останавливаюсь на всякий случай, у бортика встаю — а сзади поливалка едет. Водила притормаживает и показывает рукой, мол, сердечно прошу, отойдите! Я показываю: давай, включай, ничего страшного. Он разводит руками, мол: как, разве можно? Показываю: валяй! Киваю: можно! Машу руками, как веерами, перед лицом, вывешиваю язык: жарко! Водитель смеется во весь голос, врубает поливалку, проезжает мимо и окатывает меня восхитительно холодной водой, через открытое окно крича: «На всякий случай простите!» Я, мокрая с ног до головы, показываю большие пальцы и машу ему в зеркала заднего обзора, мол, спасибо!
- Живу в городе Анапа — маленький город, живущий за счет курортного сезона. Лето, нужно поехать в Геленджик (2 часа пути на автобусе), иду на автовокзал, чтобы купить билеты на автобус. В единственную рабочую кассу выстроилась огромная очередь, занимаю место и пропадаю в телефоне. Спустя 15 минут ко мне подходит армянин лет 35, далее диалог:
— Братан, тебе куда: Краснодар, Новороссийск?
— Мне в Геленджик.
— О, давай за 1100?
— Не, я на автобусе доеду.
— Ай, ну давай за 1000, с кондиционером, музыкой.
— Не, спасибо.
— Ладно, уговорил, братан, 900 — и вот прям сейчас поедем.
— Братан, я местный.
Он удалился. Через 10 минут вернулся:
— Местный, говоришь?
— Местный.
— Ай, все, короче, как местному 450, но без музыки.
— Окей.
Это куда лучше и быстрей, чем в переполненном автобусе в 40-градусную жару. В итоге я доехал за 450, а парень и две девушки, которые ехали в том же направлении, отвалили по 1000.
- Довелось в электричке прокатиться до дачи. Было очень жарко. Сзади ехали две бабушки с совместной внучкой лет восьми. Окна открыты — хорошо. Так они накрыли ей шею теплыми штанами, чтобы не продуло, ехали и поправляли. Шок был во взгляде девочки. Жалко.
Ничего смешного нет.У меня шейный о/х сразу обостриться если не закрою шею в автобусе.Поэтому всегда беру с собой шарф или кофту.
Внезапный ренессанс
- У меня сегодня случился мега фейл. Захожу вечером в одну из крупных торговых сетей по изготовлению фастфуда, чтобы купить там вкусняшек на вечер. Подхожу к кассе, а в точке продаж меню высвечивается на больших мониторах за кассой. А мониторы все выключены...
При этом люди все на них смотрят, обсуждают что-то. Далее диалог с кассиром:
— А как мне сделать заказ?
— Выберите что-то из меню.
У меня ступор. Как я должен что-то выбрать, если мониторы выключены и не работают:
— Так у вас меню не работает, а я названия того, чего хочу, не знаю.
Ступор секунд на 5. Поворачивается к мониторам и говорит что-то в стиле: «Слева пиццы, в центре бургеры и тортильи, справа роллы и паназиатское меню». И смотрит на меня. Стою и офигеваю от сервиса. Пытаюсь объясниться, что я хочу купить.
Стою, жду заказ. Люди смотрят на выключенный монитор. Я начинаю что-то подозревать. И затем я снимаю солнечные очки с поляризацией, в которых был все это время. И внезапно все мониторы включились! Надеваю очки — мониторы гаснут, снимаю — вновь включаются. Стою и офигеваю, и до меня наконец доходит, какой же я тупой и как выглядел наш диалог глазами кассира.
Это должно быть были дешёвые китайские очки с не правильной поляризацией
- Мне тридцать семь лет, лето, город. И сегодня я впервые села на двухколесный большой велосипед. И знаете, криво, конечно, но поехала. А потом еще и развернулась на велосипеде сама! Какое же это офигенное чувство, скажу я вам!
До сих пор помню как научилась кататься на двух колёсном велике (в 6 лет)
- Позавчера была жара. У сестры на работе два кондея. Приехала с работы и рассказывает, что гоняли их на полную катушку. В перерыв пошла она в небольшой близлежащий магазинчик за мороженным. А в магазинчике кондей, видно, сломался. После пекла на улице заходишь в невыносимую душнину. Продавщица, по ходу, уже сварилась. Стала высчитывать на калькуляторе, сколько стоят две упаковки. Сестра расплатилась и пошла к выходу. У самой двери она поглядела на руки и обнаружила, что держит калькулятор. Оглянулась. Продавщица аккуратно положила мороженное на место, где лежал калькулятор... Жара!
Только тепло стало, и уже июнь отключают
«Уважаемые жители! 8 июня в вашем доме с 14 до 17 будет отключение июня».
- Вспомнил, как я ходил на защиту диплома в 35-градусную жару. Комиссия у нас была очень строгая, шоколадки и цветы даже улыбки на их лицах не вызвали. В кабинете духота, кондей не включали, а мы все в пиджаках, брюках. Волнение, жара... и все вытекающие из этого последствия. Я был 8-м в очереди на защиту. Зашел, разместил чертежи, перед собой краткое содержание диплома и начал рассказ. Минут через 10 меня уже начало затапливать потом, а мозги плавятся. Под конец защиты первый вопрос комиссии был таков: «Вот у вас план цеха, все вы рассчитали, это хорошо. Но скажите, а где туалет?» Тут меня уже окончательно добивает жара, и я отвечаю: «Выходите, слева метров через 10 черная дверь, туалет там». Мужичок посмотрел на меня, посмеялся и сказал, что все, с меня хватит и могу идти. Диплом защищен был на отлично!
- Живу на первом этаже. Летом, как всегда, окно открыто. В два часа ночи разогрел себе блинчиков в микроволновке... Микроволновка издала характерный звук... Комментарий с улицы: «О! Кто-то ест!»
- Вчера сын говорит мне:
— Мам, а ты знаешь, ведь Новый год уже через полгода!
— О нет, не надо мне про Новый год, сейчас лето, я хочу говорить только про лето!
— Ок, лето закончится уже через месяц...
Пошла грустить...
Как выжить летом в Краснодаре
- В нашей семье лето — время споров за окрошку. Муж признает только на квасе, а я — строго на кефире. Вчера прихожу домой, а на столе стоит огромная кастрюля, и муж сияет: «Я нашел идеальный компромисс, который нас объединит!» Я с опаской подняла крышку, а там нарезаны ингредиенты, но залиты айраном с минералкой! Выглядело подозрительно, но мы съели по две тарелки за раз. Теперь это наш главный летний рецепт.
А мы с мужем каждый свою тарелку заправляем по вкусу, кто-то квасом, кто-то кефиром.
- Сейчас жара. Окно открыто 24/7. Время 12 ночи, во дворе бегают и орут дети, играют в мяч. Мы не можем уснуть из-за этого. Написала в общий чат. Проходит полчаса, ситуация не меняется. Я уже на взводе. В чате все тоже жалуются на шум, но никто ничего не делает. И тут мой муж встает, идет на кухню на балкон и просто кричит: «Эй, быстро все по домам! Идите спать!» И все ушли! Муж в тот момент был моим героем.
- В Бишкеке стояла сильная жара. Ехали в 135-м микроавтобусе, где не было кондиционера. Было душно, всем тяжело. В какой-то момент кто-то заметил на улице, что продают холодные компоты и воду. И вдруг произошло то, чего никто не ожидал. Два совершенно незнакомых друг другу человека за свои деньги купили несколько бутылок воды. Другие пассажиры тоже начали скидываться и покупали, начали угощать всех в салоне. Никто не спрашивал, кто откуда, кем работает. Просто хотели помочь друг другу. Потом заметили пожилую женщину с тяжелыми сумками. Ей сразу начали помогать. А через несколько минут весь микроавтобус уже разговаривал так, будто все знакомы много лет. Люди улыбались, шутили, общались. Не было ощущения, что мы чужие.
А вот еще подборка светлых историй о летних каникулах, когда было счастьем пробежаться босиком по росе и искупаться в теплой речке.