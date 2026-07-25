15 живых историй о лете в городе, где обычный день наполнен маленькими радостями и приключениями

Когда в мегаполис приходит лето — мы прячемся от зноя под кондиционерами, спасаемся ледяным кофе и устраиваем ночные прогулки по прохладным улицам. Но даже среди раскаленного асфальта и бесконечной суеты нас поджидают маленькие радости — освежающий фонтан от поливальной машины или прохожие, дарящие мороженное. Именно из таких простых, но забавных моментов и складывается наш летний отдых в городе. Перед вами подборка историй, от которых веет юмором и прохладой — пусть эти светлые зарисовки сделают ваш вечер еще приятнее!