18 историй и фото людей, которые нашли в деревенской жизни то, чего им не хватало в городе

Они пррсто увидели, что переехала одинокая молодая девчонка, а есть у нее муж в анамнезе или нет - уже не важно, важно, как сейчас. Если страшно - стучи.

Блин, у меня маме далеко за 70, но она до сих пор боится ночевать одна у нас в доме в деревне...