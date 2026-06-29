18 историй и фото людей, которые нашли в деревенской жизни то, чего им не хватало в городе

Иногда простой городской житель решается на переезд в деревню и вдруг находит в глуши столько добра, что даже не снилось. Перед вами искренние и живые рассказы тех, кто променял мегаполис на природу и теперь готов рассказывать об этом на весь интернет.
- Вышла замуж, переехали в деревню. Свекры все следили, как я справляюсь. Я не выдержала, договорились — мы отдельно, они отдельно! Через пару дней собираю ягоды в саду, чувствую — кто-то пялится. Уже открыла рот, чтобы все высказать, но застыла: на меня смотрела корова! Видно, я не закрыла калитку, и она за мной увязалась. С деревенским бытом я, правда, пока справляюсь не очень, но то ли еще будет!
«Люблю это фото. Когда трава зеленее, дедушкина семерка не продана, а я просто трехлетняя девочка, у которой счастливое детство»
- Купили домик в деревне у одной девушки. Он ей в наследство достался. На просмотре заметили заколоченный сарай. Хозяйка отмахнулась, мол, сама не знает, что там за хлам. Только переехали, сразу шмыг туда. Открываем, и вот те на! Там в рядок ящички с отобранными семенами овощей, которые на этой почве лучше всего растут. Все подписано и аккуратно разложено. Мне как заядлому садоводу это было настоящим подарком!
- У нас на даче на свежепостроенной веранде (она еще не застеклена была) стоял старый холодильник. В нем хранили только кастрюли с собачьей едой (каша да мясные обрезки). И как-то эта кастрюля ночью пропала. Мы всю голову сломали: кому она могла понадобиться? Каша-то не очень аппетитно выглядела. А через пару дней нашли на ступеньках отмытую кастрюлю, а внутри записка: «Спасибо, было очень вкусно!» Кто был поклонником собачьей каши, так и не выяснили.
«Всю жизнь прожил в большом городе в квартире 30 квадратов. Так устал от шума и пыли вокруг. Уехал за 400 км от дома, чтобы наконец пожить в тишине и природе. Даже банька рабочая есть!»
- Мы во время дойки привязывали хвост платком к ноге коровы. Однажды я поленилась привязать и получила грязным хвостом по лицу. Сижу с грязью на лице, продолжаю доить. Тут заходит в сарай моя сестра и говорит, мол, ой, а у тебя тушь потекла.
- Переехала в деревню. Приехали как-то раз друзья из города навестить, а стульев сесть — не хватает. Попросила у соседей, объяснила, что гостям негде сидеть. Мне отвечают, мол, не проблема, бери стулья. Так они еще дали овощей с огорода, пакет пирожков и свежего молока: «Еще тепленькое. Хоть городских своих угости, а то они, бедные, поди, одну химию едят». И это нормально для наших соседей — тут любой поможет!
«Переехал в деревню полтора года назад. Теперь у меня в хозяйстве до 300 бройлеров. Фрукты и овощи в достатке, жена и дети довольны»
- Переехали в деревню всего месяц назад, соседей почти не знаем. Гляжу в окно — а там женщина лежит прямо посреди дороги. Кричу мужу: «Иди посмотри, что там вообще происходит». Муж возвращается через десять минут и стоит, ржет. Оказалось, что женщина увидела, что навстречу идет другой сосед, решила его так привлечь в гости: упала на дороге, типа ей плохо, чтобы он ее до дома довел. Но тут мы вмешались и весь подкат испортили.
- Я крапивный больше всех дачных супов люблю. Когда родители переехали в частный дом, я пошла искать крапиву — а ее нет! Нашла у соседей, за забором. Спросила разрешения нарвать, объяснила, что на суп. На следующий день слышу, как соседка мужу говорит: «Представляешь, она сказала, что суп из крапивы варить будет — надо же придумать такое!»
- Переехала одна, без мужа — он должен был приехать через месяц. Соседи об этом узнали в первый же день, я даже не имею ни малейшего понятия как. На следующее утро на крыльце стояли банка варенья, пучок укропа и записка «если страшно — стучи». Слушайте, после города, где даже соседей своих не знаешь, у меня аж слезы умиления подступили.
Они пррсто увидели, что переехала одинокая молодая девчонка, а есть у нее муж в анамнезе или нет - уже не важно, важно, как сейчас. Если страшно - стучи.
Блин, у меня маме далеко за 70, но она до сих пор боится ночевать одна у нас в доме в деревне...
- Первую осень в деревне я была уверена, что не справлюсь. Темно в пять вечера, тишина, ближайший магазин за восемь километров, интернет еле живой. Звонила маме и жаловалась. Мама слушала и говорила: «Ну так возвращайся». Но возвращаться не хотелось, и я сама не понимала почему. Потом как-то вечером сидели с соседкой Людой на ее крыльце, пили чай, молчали, смотрели на лес. И я вдруг поняла — я первый раз за много лет просто сижу. Не куда-то тороплюсь, не в телефоне, не думаю про работу. Просто сижу и все.
«Возвращался домой из своей деревни через соседнюю нежилую. Обернулся, сделал фото»
- Муж уехал в командировку на неделю, я осталась в нашей деревне одна в первый раз. Вечером первого дня сломался насос — воды нет совсем. Я звоню мужу, он объясняет по телефону что делать, я ничего не понимаю, он злится, я злюсь, в итоге повесили трубку оба недовольные. Выхожу на улицу просто подышать — стоит сосед Виктор, грызет яблоко забора. Говорю, что насос сломался, не знаю что делать. Он догрыз, говорит, мол, пойдем посмотрим. Посмотрел, покрутил что-то, насос заработал. Я спрашиваю, сколько должна? Он, мол, да ладно. Я говорю: «Ну хоть чай?» Остался на чай, просидели часа три, он рассказывал про деревню, кто тут живет, что за люди, где хорошая рыбалка. Когда муж приехал, Виктор уже стал нашим главным другом в деревне.
- Мы с мужем как-то решили покрасить дачный домик. А краски было две банки: голубая и зеленая. Покрасили дом пополам: верх голубой, низ зеленый и мелкие белые цветочки. Издали кажется как будто малина цветет, а над ней небо. Соседка проходила мимо и подумала, что ошиблась улицей. Вернулась, чтобы посмотреть номер улицы и только потом поняла, что соседний дом перекрасили. Долго потом вспоминали.
«Был в селе в Адыгее. Рассказали, что туда недавно переехала молодая и красивая женщина, городская. Живет одна. И уверяет, что абсолютно счастлива. И это видно!»
- Уехали из города из Санкт-Петербурга 19 лет назад, в деревню за 300 км от Питера. Ни одного дня не пожалела. Даже когда было морозы за минус 40, и в доме вода замерзала. Сейчас зимы теплее, топить только все равно четыре раза в день приходиться, две печки, утром и вечером. Исполнила детскую мечту, всегда дома много кошек, и собака была. Река Оять рядом, рыбалка нас кормила. Лес рядом, грибы и ягоды под рукой. Огород небольшой, но овощей хватает. А главное это тишина! Первое время после переезда даже жутко было, как это, ничего не шумит! Муж на пенсии, я подрабатываю шитьем. Так и живем.
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