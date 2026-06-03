А после названия блюда разве не пишется состав? Он видел, что брал?
13 поваров, чьи рабочие будни пропитаны запахом специй и отменной иронией
Создавать шедевры кулинарии — это не только уметь управляться с граммовками, соусами и дичью. Но и решать неожиданные запросы клиентов. Иногда это может принести настоящее удовольствие — например, помочь студенту организовать душевное свидание. А иногда приходится сталкиваться со странной логикой — когда клиент требует свежей морской рыбы, хотя такое невозможно организовать чисто физически. Мы собрали разные истории от поваров: добрые, курьезные и очень живые.
- Работаю в дорогом ресторане. Подали гостю салат, а он стал вопить, что не ест помидоры. Я выковыряла помидорки и вернула блюдо. Он опять: «Соус кисловат!» Переделала. И он возвращает блюдо в третий раз! Ну что ж, я сама вынесла ему тарелку и как заломлю руки театрально: «Умоляю, подскажите, что именно вам не нравится? Я, как повар, все сделаю, чтобы вы были довольны». Решила, короче, что нервы себе трепать не буду — пойду по пути «включи лесть и наблюдай». Мужик глазами захлопал, промямлил что-то и сказал, что все супер. В конце еще на чай девочкам хорошую денежку дал.
- Когда я учился в универе, мне нравилась одна студентка. Очень хотелось пригласить ее в кафе, но денег в то время почти не водилось. Ходил поникший по универу, пока это не заметил повар, который заведовал столовой. Ему было лет 40–45, жена, трое детей. До этого мы уже были знакомы. Выслушав причину, почему я хожу такой кислый, он сказал мне прийти с ней в универ часам к десяти вечера, а именно — во двор университета, где был небольшой сквер с деревьями и столиками.
Мы встретились вечером, и я предложил прогуляться до универа. Охранник был со мной знаком, поэтому пропустил нас. Когда мы зашли в сквер, один из столов уже был накрыт. Первое, второе, салат и прочее. Ночь, пустой универ, мы сидели одни, кушали, пили чай и болтали. Возможно, она в тот момент думала: «Как ему это удалось?» Повар иногда подходил к нам, как к дорогим гостям, доливал чай, спрашивал, не желаем ли мы еще десерта. В тот момент я был счастлив. Сейчас, спустя 12 лет, я вспоминаю этого человека и понимаю, насколько огромным было его сердце.
Когда повар ну очень старался
- Это реально не шутка. Как работник ресторана в прошлом, нечасто, но сталкивался с таким, когда выпивают воду для мытья рук. Но что по-настоящему меня покоробило — когда увидел типичного деревенского жителя. Возможно, был на заработках или еще как-то заработал. Ну и решил покушать в солидном заведении. Вел себя очень культурно, ну и, разумеется, выпил эту воду.
Официантка ходит и ржет над мужиком, причем в открытую. Она меня и позвала, тыча пальцем: «Ха-ха, смотри, выпил воду для рук!» Пришлось прочитать ей нотацию на тему того, что не все знают этикет и правила поведения в ресторанах. И даже если он возьмет еду руками, человеком от этого быть не перестанет. А вот хамское и высокомерное поведение — это да, это показатель того, что перед тобой не совсем человек. Хоть я и повар, но сам подошел к мужику, все объяснил, угостил десертом. В общем, сделал максимум, чтобы человек ушел с хорошим настроением.
- С утра отключили горячую воду, а в душ надо. Ну ладно, думаю, дело-то житейское. Налил большую кастрюлю воды, поставил на плиту и посолил...
Эта история в разной интерпретации встречается уже несколько раз, притом летом. Несколько лет назад поставила водонагреватели в ванной и на кухне, поэтому никаких проблем с горячей водой не возникает. Только если отключат и холодную, тогда, конечно, проблема.
«Профессионализм повара легко определить по количеству полигонов на очищенной картохе»
/«Профессионализм повара легко определить по количеству полигонов на очищенной картохе»/
Если картофелина сильно плохая по качеству (глубокие "глазки", испорченные или обсоланиненные участки, то приходится срезать столько, что вполне может получиться многогранник.
А для экономной очистки картофеля применяется картофелечистка. Например, вот такая. Никакого особого профессионализма при этом не требуется.
- Однажды собиралась большая компания отдохнуть за городом, в двух больших домах. В первый день — море шашлыка, овощей, салатов. Я решил, что на следующий день хорошо бы наваристых щей покушать. Пока отдыхали, я параллельно весь вечер вываривал около трех кг говядины на кости. Добавлял только морковь, лук, черный перец горошком, соль, лавровый лист, петрушку. И вот получилось примерно пять-шесть литров отличного наваристого бульона. Варил где-то часов шесть.
Утром процедил бульон, поставил на огонь, пока нарезал картошечку, шинковал капустку, разделывал мясо, тер морковку и нарезал лук для зажарки — бульон закипел. Приходит чувак, смотрит в кастрюлю и говорит: «Да ну не! Так невкусно будет!» Достает из ящика упаковку кубиков бульонных и кидает четыре кубика в мой кипящий бульон.
- Работаю поваром. Лосось к нам в кафе приезжает вроде бы как охлажденный, но все равно получает от нас такие издевательства, как обработка, засолка, вакуумация, глубокая заморозка, мягкое оттаивание, что позволяет хранить его неделю, не опасаясь за качество. Рыба получается очень нежной, вкусной, и все самые приятные и полезные качества в ней сохраняются по максимуму. И вот приходит гость. И жалуется: «Рыба у вас вчерашняя! А я свежую хочу! Мне вчерашнюю не надо! Сегодняшнюю давайте!» Ну как вот объяснить человеку, что сегодняшний лосось ну никак у него на столе, в городе рядом со столицей, не окажется? Разорался, обиделся, пришлось десертом угощать, чтобы подобрел.
Этому гостю нужно переезжать на Дальний Восток или в Мурманскую область, и он будет хоть каждый день есть свежий лосось. На Дальнем Востоке - горбушу, а в Мурманской области - сёмгу.
- В одном из ресторанов был повар, который всегда, перед тем как отдать готовое блюдо на выдачу, делал полный оборот вокруг своей оси против часовой стрелки с тарелкой в руках. И только после этого ритуала ставил тарелку на выдачу. А одна официантка в ресторане всегда приходила со своим хлебом. И я думал, что это какой-то особенный хлеб. Оказалось — обычный из магазина.
«Знайте! Терпеть не могу футбол. Это было вчера, а сегодня из 450 посадочных мест все забронированы на 8 часов вечера»
Зачем, интересно, такое дикое количество посадочных мест? Ну, либо у них всегда полный зал, но тогда и кухня и количество персонала нужны соответствующие, либо большая часть будет просто простаивать.
- Работал как-то на одной буровой, где жили в вагончиках по восемь человек. Условия были не очень, а комфорта всем хотелось, и однажды в столовой об этом зашел разговор. Один мужик выразил желание получить кофе в постель. На что повариха невозмутимо выдала: «Да без проблем! Ты только заплати три сотни — и утром получишь кофе и кексик прямо в кровать».
Заплатил он. Все разошлись по вагончикам. В пять утра раздался громкий стук в дверь, затем просунулась голова поварихи с вопросом: «Где спит такой-то, который кофе в постель заказывал?» Половина вагончика проснулась. Ей показали. Заходит она с подносом, на котором стоит дымящийся кофе и кексик. Все как обещано. Любитель комфорта дрыхнет. Повариха, поставив поднос на стол, стала его расталкивать:
— Вставай, я тебе кофе принесла.
— Ты что, ошалела, женщина?! Пять утра! Какой кофе?!
— Ничего не знаю, у меня утро начинается в пять! В восемь мне будет некогда, у меня таких, как ты, будет пятьдесят человек.
Поутру любитель комфорта выхватил словесных люлей от невыспавшихся коллег, и больше ни у кого желания получить кофе в постель не возникало.
- Был я поваром, только пришел. Дают мне две банки сгущенки:
— Иди свари.
— А я не варил никогда, как надо?
— Как, как? В кастрюле! Водой заливаешь и варишь часа четыре.
Ну ладно, что мне, жалко, что ли. Пришел на кухню, взял кастрюлю, открыл банки, вылил туда сгущенку, залил водой, сижу, жду, помешиваю. Часа через два подхожу к сотруднику:
— Там вода почти выкипела, что делать?
— Ну еще добавь, чтобы банки скрылись!
— Какие банки?!
— Ты как, блин, варишь?!
Мы с ним бегом на кухню. Такой смеси ора, смеха и негодования я не слышал никогда. А я вообще не сладкоежка и понятия не имел, что сгущенка варится в банках.
- Работал в отеле, был уже шефом в ресторане отеля. Туда два раза в неделю заселялись стюардессы и пилоты. Так вот, среди них была стюардесса, которая всегда заказывала овощной суп и всегда следила за процессом его наливания. Затем просила повара его попробовать, одобрить и только потом возвращалась за стол вместе с официантом и ела его. Причем не спускала глаз с тарелки — от момента, когда повар брал ее в руки, до момента, когда тарелка ставилась на стол. И да, ей дали особое разрешение заходить на кухню, чтобы она могла видеть весь процесс.
А стюардесса в прошлой жизни не была каким-нибудь восточным падишахом, боявшимся, что его приближённые могут его отравить?!
«Мои рисунки на тарелках бальзамическим соусом»
- Я повар детсада в Лондоне. Готовлю еду согласно меню, стараюсь кормить детей так, будто это мои дети. Мои дети даже полюбили брокколи — вкусную, хрустящую. Но тут прилетело, откуда не ждали: подходит ко мне менеджер и говорит, мол, поступила жалоба от мамы ребенка, что в саду вкуснее, чем дома мама готовит! Как комплимент превратился в жалобу?
Так это же Лондон! Что-то я не помню, чтобы английская пища была вкусная. Там же только овсянка, яичница с беконом, суп из бычьих хвостов, запеканка из остатков белого хлеба и их фирменное блюдо "fish and chips".
- Мой муж — повар, готовит замечательно. Даже успел проработать по специальности в довольно приличных ресторанах несколько лет после учебы. Я тоже готовлю хорошо и вкусно, но, живя с ним, подход к готовке пересмотрела основательно, много нового узнала. Но есть одно «но»: муж не умеет готовить каши. Ну максимум — гречу отварить. На мой вопрос, как так получилось, он ответил: «Мы кашу не проходили, она у нас на самостоятельное изучение была, вот я и не освоил». Никогда раньше мне не доводилось встречать таких ярких примеров владения специальностью только в рамках пройденного материала.
Мне бы такой муж идеально подошёл. Я не ем никакие каши. Только гречку могу отварить, но есть её предпочитаю с котлетой или стейком из мяса, а так просто - увольте.
- Давным-давно был я с семьей в ресторане, который держал мой хороший друг. Тамошний повар — человек, реально влюбленный в свою профессию, — решил побаловать мою пятилетнюю дочь, пришел и спросил ее:
— Хочешь вкусненького? Приготовлю специально для тебя что угодно.
— Хочу маленькую котлетку и длинненькие макаронки.
Повар, с видимым трудом сохраняя серьезное выражение лица, пошел готовить. Из кухни раздались смех и аплодисменты. Ручаюсь, что это точно была самая наилучшая маленькая котлетка с длинненькими макаронками, которую только может приготовить хороший повар для милого ребенка.
А вот еще подборка историй и фото о насыщенных сменах кондитеров, по мотивам которых смело можно снимать сериал.