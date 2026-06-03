13 поваров, чьи рабочие будни пропитаны запахом специй и отменной иронией

Создавать шедевры кулинарии — это не только уметь управляться с граммовками, соусами и дичью. Но и решать неожиданные запросы клиентов. Иногда это может принести настоящее удовольствие — например, помочь студенту организовать душевное свидание. А иногда приходится сталкиваться со странной логикой — когда клиент требует свежей морской рыбы, хотя такое невозможно организовать чисто физически. Мы собрали разные истории от поваров: добрые, курьезные и очень живые.