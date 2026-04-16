15 историй о мамах, которые в любой непонятной ситуации выкручивают смекалку и харизму на 100%
Как же много нежности и теплоты вызывают воспоминания о мамах. Героини нашей статьи своими поступками не только вызывают улыбку, но и позволяют посмеяться вдоволь. Благодаря своей харизме и смекалке они могут сделать даже обычный день ярким.
- Мама решила осуществить свою давнюю мечту и укатила на Бали. Первые дни присылала фото цветочков, моря, десертов. А потом затихла на пару дней. Я напряглась, и вдруг вечером приходит видео: а там мама с аквалангом ныряет. Этот человек всю жизнь боялся глубины! Написала, что ей очень инструктор понравился, и она решила наконец-то побороть свой страх — взяла у него индивидуальный курс. Умеет же удивлять.
- Привела меня мама в детский сад. Оказалось, что детей должны в этот день фоткать, все девочки в нарядных платьях. Папа об этом не предупредил. А ей на работу срочно надо. Она не растерялась, вручила воспитателю и фотографу деньги и сказала: «Заплачу вечером еще, если найдете моей дочери платье для фото». Платье нашли. Нянечка сбегала домой к себе, взяла платье дочки, и у меня с того дня фотки в красивом розовом наряде. Моя любимая бизнесвумен.
«Моя мама тут прям королева готики»
- Когда моей дочери исполнилось три года, она начала интересоваться возрастом других членов семьи. Почему-то именно мой возраст ей особенно запомнился, и при каждом удобном случае она его вспоминала. Допустим, если кто-нибудь, в том числе и незнакомый человек, спрашивал, сколько ей лет, она отвечала: «Три года, а маме 33». И вот мне исполнилось 34, я решила схитрить. Когда дочь спросила, сколько мне теперь лет, я ответила: «19». Теперь на вопрос к дочери о возрасте она отвечает: «Мне три года, а моей маме 19 лет, но было 33».
Напомнило. Сын, когда был маленьким, как-то раз на детской площадке пытался познакомиться с двумя девочками постарше — и сказал им, что ему три года, но скоро будет семь. :)
- После 9 класса мы с одноклассниками пошли в поход на две недели. Осенью директор школы узнала и устроила скандал: мальчики вместе с девочками, костер, ночевки! Предъявляет моей маме: «И как вы дочь отпустили?» А мама вдруг ответила, что этих мальчиков она уже почти 10 лет знает. И с ними она спокойно отпустила. Доверяет и им, и девочкам. А вот одних девочек точно бы не пустила. Мало ли кто встретится.
Очень странная директор школы, мягко говоря! Неплохо бы понаблюдать за её поведением - обычно, люди, подозревающие и уличающие в чём-то других, сами ведут такой аморальный образ жизни.
«Моя мама и дедушка на Шри-Ланке в 1980 году»
- В детстве боялась грозы жутко. Пряталась под одеяло, зажимала уши, тряслась. Мама садилась рядом, обнимала, говорила: «Все хорошо». Однажды очень сильная гроза была, я, как обычно, под одеяло. Мама приходит, садится и вдруг говорит: «Пойдем, покажу кое-что». Я говорю: «Не пойду». Она говорит: «Я рядом буду». Вывела меня на балкон. Мы стоим, гроза грохочет, молнии. Я трясусь. А мама говорит: «Смотри, какое небо». И я посмотрела. И правда — небо было такое, что дух захватывало. Фиолетово-черное, и молнии по нему — как живые. Грозы я до сих пор немного боюсь, но всегда смотрю на небо. Мамина привычка.
- В детстве моя мама придумала игру, называлась она «Чистим-блестим». Суть игры: мы с сестрой убираем квартиру, а мама приходит и очень громко восхищается и хвалит нас. Мы много лет в нее играли. И только недавно я поняла...
«Моя мама исполняет танец живота на какой-то вечеринке»
- Когда дочь была маленькая, ей дали в садике роль феи на одном из утренников. Она просила купить ей красивый костюм с волшебной палочкой. Но у меня не хватало денег с зарплаты. Решила пошить все сама. Сшила ей платье с широкой юбкой, накидку, из подручных средств сделала корону и палочку со звездой на конце. Переживала, что она будет капризничать и откажется надевать. Но она увидела костюм и очень обрадовалась: сразу нарядилась и пошла к зеркалу. Обняла меня крепко и сказала, что на самом деле фея не она, а я.
Тож была феей на последнем году в садике. Все девахи в пышных платьях с пайетками и органзой, а я в советском платье прямого кроя с пришитой на подоле мишурой)
- Помню, класс из параллели решил в Париж поехать. Мамы одноклассников пошли проситься в эту поездку, разговаривали с физиком (классным руководителем «Б» класса), а он — ни в какую. Уперся принципиально: повезет только свой класс. Я уже распереживалась, что мне не видать поездки, а мама говорит: «Не переживай, я разберусь». Одна улыбка — и физик раскраснелся, просто поплыл. А мама ему: «Кариночка хочет очень Париж увидеть, вы ее возьмете в поездку?» Он только и кивал: «Конечно, Кариночку без проблем возьмем». Ну, вот такая у меня мама. Перед ее шармом трудно устоять.
Довольно странный учитель! Помню, когда сын учился в гимназии, то их классный руководитель (учительница французского) возила детей из трёх классов (А, Б, В) на осенние каникулы в Париж, Марсель, Амстердам - она брала всех, кто хотел, нужно было только заплатить за билеты, проживание и взять деньги на сувениры, и, конечно, иметь загранпаспорт. Очень странное у этого физика разделение детей.
«Я просто в восторге от стиля моей мамы в ее годы юности»
- Мои родители жили в селе. Мама под вечер шла из магазина и на автостанции увидела плачущую девушку. Оказалось, та приехала к парню, с которым познакомилась в городе, — хотела сделать сюрприз. Парень-то оказался женат. Возвращаться домой в город поздно, автобус будет только завтра. Матушка, естественно, забрала девушку к себе, накормила. Потом они пели песни, жалостливые, потом смеялись. Утром проводила почти счастливого человека домой.
- Мать в любом возрасте остается матерью. Моя мама (56 лет) имела неосторожность уехать вечером и не предупредить бабушку (93 года). Вернулась за полночь и на пороге встретила бабулю. Та стояла злая и раскрасневшаяся. Оказалось, что она обошла весь дом, придомовую территорию, хоз-двор, переживая, что с мамой беда случилась. Бабушка отчитала свою дочь, сказав: «Я не посмотрю, что ты сама уже бабушка, — наругаю!» Мама хохотала во весь голос.
«Я и мама в Аргентине в 1982 году. Посмотрите, какой я тут довольный»
- Мама приехала в гости. Сидит, записывает своим подружкам голосовые, потом переслушивает их и хохочет сама над собой. Вот в кого я такая юмористка!
- Мама позвонила и спросила, как я питаюсь. Я сказала — нормально. Она не поверила. Спросила, что я ела сегодня на обед. Я честно сказала: сырники и кофе. Она помолчала, потом говорит: «А вчера?» Я стала вспоминать. Долго вспоминала. Мама за это время, видимо, все поняла, потому что говорит: «Я приеду в субботу, сварю тебе суп». Я попыталась сказать, что не надо, что я взрослая. Она говорит: «Тридцать четыре года — это не взрослая, это просто большая». Пусть едет. Суп я и правда хочу.
Моему сыну 34 года. Когда приезжает ко мне в гости, то сам варит куриный суп, уху и борщ, говоря при этом: "У тебя, мамуля, хуже получается".
«Мама нарядилась на первое свидание с моим папой. А ее соседка по комнате сделала эту фотку перед их встречей»
- Знакомая устала кормить всех по очереди. Приготовит есть, зовет. Старший сын: «Мам, я попозже, уроки». Средний: «Я потом, играю». Дочка: «Мама, я не голодная». Сядут с мужем, поедят, посуду уберет. Приходит старший: «Я готов». Подогрела, накрыла, поел, убрала. Проходит полчаса — является дочка: «Я бы поела, но что-то легкое». Опять подогрела, накрыла, убрала. Еще полчаса — средний явился. Опять то же самое. Только убрала — муж пришел чай пить. В общем, думала она и придумала правило: ужин в 20:00. После ужина она или муж убирают и моют посуду. Если кто-то на ужин не пришел — посуда остается на столе, и ее моет опоздавший. Или последний из опоздавших. Теперь ровно в восемь все за столом.
- Моя мама в детстве с удовольствием поддерживала все мои увлечения. Она читала мне «Гарри Поттера» и сама фанатела по этой вселенной. Мы вместе ходили на фильмы. А когда я хотела играть в волшебников, она спокойно соглашалась на роль Рона и, гуляя по лесу, постоянно повторяла фразу: «Лучше бы мы пошли за бабочками».
- Как-то в детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях я, конечно же, усердно рисовала красками на холсте и выполняла задания, но дома обычный холст казался скучным. Поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и рисовала на них всякие орнаменты. Самое интересное, что, когда мама впервые это увидела, она не стала меня ругать. Мама с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, что ее дочь такая талантливая. Тот мамин поступок очень меня воодушевил: я росла и делала все, чтобы стать дизайнером. Сейчас у меня много высокопоставленных клиентов, но для меня навсегда останется самой большой гордостью мой первый и самый важный заказчик — моя мама.
Мамы в этой статье и рассмешить сумеют, и найдут выход из любой ситуации. У них определенно есть чему поучиться. А какое приятное воспоминание о маме вам приходит на ум? Ждем ваши истории в комментариях!