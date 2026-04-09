Моя прабабушка была такой ревнивой дамой. Я не была знакома с ней лично (умерла до моего рождения), но рассказов знаю много о ней. Один раз она решили подкараулить мужа с любовницей. Затаилась в кустах и ждала, когда он с ней выйдет с почты (девушка там работала). Вышла пара и она в темноте их «отдубасила», а потом поняла, что мужик, то не ее муж. На утро мой прадед приходит на работу, он был начальником полиции и видит заявление пары на свою жену. Вот такие мексиканские страсти.
15 мам, чья непосредственность и чувство юмора делают погоду во всей семье
Истории
2 часа назад
Мама — сколько тепла в этом слове! Женщины в нашей статье — не только заботливые матери, но и обладательницы изысканного чувства юмора. Домочадцам с ними скучать не приходится, ведь в этих семьях мамы знают, когда в жизни нужно меда добавить, а когда — перца. Мамы такие разные, но такие родные и любимые.
- Мама наша была очень ревнивая. В очередной раз приревновала отца к женщине из соседнего подъезда. Однажды батя ушел куда-то, а она подначивает брата: «Пошли, застукаем их». Поднимаются на этаж, стучат в квартиру. Долго стучали, но никто не открывал. Потом вышли из подъезда, а там отец с бидончиком молока из магазина идет. Очереди-то раньше большие были.
Федосья В. / Dzen
- Дело было во времена пленочных фотиков. Папа не любил фотографироваться, но одну фотку на фоне пляжа мама сделать его заставила. Когда проявили, увидели, что на фоне в кустах переодевается мужик. Мама долго на нее смотрела, а потом изрекла: «Зато память будет».
- Поехали с мамой первый раз в Турцию. Собираемся на обед, а она мне говорит: «Иди, я тебя сейчас догоню». Час прошел, я уже успела поесть, а ее все нет. Я уже испугалась, бегу в номер, а там картина маслом: мама зверюшек из полотенец крутит. На вопрос «зачем?» ответила: «Ну горничная же нам лебедя сделала вчера. А я хочу показать, что тоже кое-что умею!» Я не могла смех сдержать.
«Моя мама и ее собака Фифи в 1966 году»
- Ваша мама будто героиня фильма! © Reddit
- У нас в семье мама очень вкусно готовит, но при этом всем сердцем терпеть это занятие не может, поэтому домашнюю еду мы едим крайне редко. Каждый раз, когда хотим что-то вкусное — убираемся, помогаем с уроками младшим, еще что-то делаем. И выглядит это так: любой член семьи с вопросом «Товар?» подходит к маме, она показывает, что приготовила, и только потом дает задание. После выполнения задания «исполнитель» получает «товар». Недавно схему подхватила и бабушка. Случайные гости очень странно смотрят на нашу семью.
- Помню, было мне лет 18. Расчесываюсь у зеркала, подходит ко мне мама и обнимает. Говорит: «Доча, люблю тебя сильно. Но пора тебе узнать правду». Я напряглась, спрашиваю: «Какую?» А она драматично так: «Когда ты в школе мне рассказывала, что домашнее задание будешь делать у подружки, я знала, что ты гуляешь с Ваней из пятого подъезда. Мы с его мамой вас увидели в соседнем дворе». И давай хохотать. Ох, моя любимая приколистка!
«Я и моя мама в 1972 году. Сегодня мне исполнилось 56 лет, и она прислала мне эту фотку. Никогда раньше ее не видел»
- Дружила с мальчиком в школе. И вот он пришел ко мне на день рождения, застеснялся так сильно, что с мамой моей не поздоровался. После школы начали встречаться, пришел знакомиться с родителями, а мама не растерялась и говорит: «Милок, так мы с тобой уже знакомы. Ты единственный мужчина в моей жизни, кто меня проигнорировал! Даже и не знаю, принимать ли тебя в семью или нет». Говорила она это с серьезным лицом, а потом как засмеется: «Да шучу я, расслабься! Рада снова познакомиться!»
- Мои родители — приколисты. Папу зовут Александр, маму — Александра. Им так понравилось это совпадение, что решили: пускай и третьего в их семье так же зовут. Короче, я Саша. Фантазии на что-то получше не хватило. Каждый раз, когда к нам приходят гости и зовут: «Саша!», мы все втроем оборачиваемся. Или беру трубку, а там говорят: «Позовите Сашу к телефону». Кого именно? Но это еще не все. Мама сейчас беременна, и ждут девочку. Они всерьез задумываются назвать ее Александрой. Я четвертую Сашу дома не выдержу. Хорошо, что мне скоро 18 и я съеду.
«Моя мама в свои 15 лет растягивает провод телефона, чтобы её никто не подслушивал»
- Жаловалась маме, что сын — малоежка: суп не ест, подавай одни макароны с сыром. Она говорит: «Привози ко мне». Через час заглядываю на кухню и вижу картину: сын уплетает брокколи за обе щеки. Спрашиваю маму, в чем секрет, а она призналась: наплела ему, что такие ели хоббиты во «Властелине колец». Я офигела от двух вещей: моя мама и сын обсуждали Толкина.
- Я, когда не хотела долго гулять с друзьями, написала маме и попросила по телефону на громкой связи сказать, что мне надо ехать домой, потому что нужно какие-то важные документы заполнять. Мама буквально восприняла мои слова и на громкой связи прямо так и сказала, что мне надо «какие-то» документы заполнять.
«Мы с мамой в 1991 году. Жаль, что я уже не такая крутышка»
- Мама у меня невероятно гостеприимная. Как-то возвращаюсь домой, а на кухне сидит какой-то хмурый парень в куртке, ест суп. Мама ему: «Ты хлебушка бери, деточка, совсем исхудал». Я шепотом спрашиваю: «Мам, это кто? Твой племянник?» Она так же тихо отвечает: «Это к соседу снизу риелтор пришел, а он задерживается, его дома еще полчаса не будет».
Насчёт исхудавшего риэлтора - мадам пошутила...Очень наглый риэлтор или молодой любовник.
- Моя мама за любую авантюру и поддерживает меня во всем. Вот написал мне ухажер, говорит: давай встретимся, мол, он недалеко от моего дома. Я спрашиваю маму, как от него вежливо отвязаться, а она говорит: «Ну скажи, что голову только помыла!» Ухажер пишет, что подождет, когда я ее посушу у меня дома. Мама такая: «Ну скажи, что мама строгая. Пустит в гости, только если он нам дверь шкафа починит». Ну и что в итоге? Мама за пять минут мне над раковиной мыла голову, а потом гоняла ухажера по квартире чинить дверь и другую мебель, пока я сушила волосы.
«Мамуля в Диснейленде в 1969 году. Понятия не имею, что это за шляпа с ушками. Это Винни-Пух?»
- Моей бабуле только детективы писать. Если папа (ее сын) не берет трубку и не перезванивает в течение минут пятнадцати, то она звонит мне и тревожно выдает версии, что с ним произошло: он от кого-то скрывается, они с мамой разводятся, он вообще обиделся на всех и ушел из семьи. Банальный ответ «Бабуль, он на работе и ему неудобно говорить» — ее категорически не устраивает.
- Отмечали юбилей мамы скромно, дома с родными. Вечером сели играть в «Монополию». Три часа, и дело идет к тому, что мама проигрывает. Тут она слезно просит папу одолжить ей денег на какую-то покупку. Папа говорит, что,мол, у самого нет. Потом она поднимает рядом лежащую подушку и берет оттуда деньги: «Все как в жизни, Витя, деньги прятать не умеешь!»
«Мои папа и мама в 1980 году»
- Моей маме уже под 70, но она часто забывает эту маленькую мелочь и ведет себя так, словно ей все еще 30. Перед моей свадьбой мама решила и внешне омолодиться: выбрала себе молодежную стрижку и радостная направилась в салон осуществлять задуманное. Мастер, которая стрижет маму вот уже лет двадцать, отказала в услуге. Пыталась вразумить: «Ну что вы себе надумали такое, еще и на свадьбу! Вас же засмеют просто». Спасибо, мама моя упряма и от своего отступать не привыкла — пошла в другой салон. Там ее мало того что подстригли как хотелось, так еще и мастер помог подобрать цвет волос, подходящий к новому образу. В день свадьбы гости со стороны жениха дали моей маме не больше 40 — она выглядела прекрасно и чувствовала себя так же.
- Моя мама любит, когда ее хвалят. Поэтому, когда она делает новую прическу, красит забор или печет шарлотку, она просто приходит и говорит: «Так, я не поняла, кто тут молодец? Кто тут все красиво сделал? Что нужно маме сказать?» Ну, я смеюсь и хвалю ее всегда. Говорю, что она лучше всех, и благодарю за все.
Истории о мамах в этой статье будто солнечным светом наполнены. После прочтения хочется сразу оказаться в объятиях мамы. А у вас есть забавные истории, связанные с вашими родителями? Ждем вас в комментариях!
