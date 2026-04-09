15 мам, чья непосредственность и чувство юмора делают погоду во всей семье

Моя прабабушка была такой ревнивой дамой. Я не была знакома с ней лично (умерла до моего рождения), но рассказов знаю много о ней. Один раз она решили подкараулить мужа с любовницей. Затаилась в кустах и ждала, когда он с ней выйдет с почты (девушка там работала). Вышла пара и она в темноте их «отдубасила», а потом поняла, что мужик, то не ее муж. На утро мой прадед приходит на работу, он был начальником полиции и видит заявление пары на свою жену. Вот такие мексиканские страсти.