20+ историй о мамах, чья любовь проявляется в самых простых поступках

Когда мама говорит «все будет хорошо» — вселенная поджимает хвост и отползает. Потому что мама — это человек, который умеет все. А если не умеет — научится ради своего ребенка. Мамы способны одним взглядом остановить спор, одной рукой варить суп, а второй — качать коляску. Устанет, но не покажет. А если ты в сложной ситуации — она превращается в настоящую героиню. Пользователи сети поделились историями о том, на что способна мама, когда дело касается любви и заботы.