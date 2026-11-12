Мы сравнили, какими 13 героев сериалов были в первом сезоне и в последнем, и поняли, сколько лет пролетело

Увлекаясь сюжетом любимого шоу, мы редко обращаем внимание на то, как взрослеют и меняются персонажи на экране. Но стоит включить пилотный эпизод сразу после финала, как контраст буквально бросается в глаза. Одни герои почти не поддались влиянию времени, а в других с трудом удается разглядеть тех наивных новичков из первого сезона.

Дэрил Диксон, «Ходячие мертвецы». Полный сериал снимался на протяжении 12 лет, а после так и вовсе был спин-офф, посвященный этому герою. Не удивительно, что он так изменился

Фиби, «Зачарованные». За 8 лет персонаж прошел некую трансформацию — от юной ведьмы до мудрой ведуньи. А вот актриса, будто действительно что-то знает, и почти не изменилась

Сэм, «Сверхъестественное». А тут как персонаж, так и актер — возмужал, помудрел и воспушал и стал немного брутальней

Баффи, «Баффи — истребительница вампиров». Из юной школьницы — в брутальную охотницу на вампиров. Такая трансформация не проходит легко

Пуаро, «Пуаро Агаты Кристи». Как бы мы не восхищались невероятными усами мсье, но годы все же берут свое. Особенно, если приходится раскрывать столько загадочных дел

Рагнар, «Викинги». Не удивительно, что разница есть, ведь этому историческому персонажу тоже пришлось пройти через многое

Рори, «Девочки Гилмор». Из юной школьницы — в уверенную в себе даму

Уолтер Уайт, «Во все тяжкие». Из скромного школьного учителя — в дерзкого вершителя судеб. Ничего себе трансформация

Моргана, «Мерлин». Из амбициозной, но ранимой принцессы — в поглощенную желанием отомстить магессу. Результат, как говориться, на лицо

Детектив Коломбо, «Коломбо». Харизматичный и умный персонаж все же не можется не изменится спустя десятилетия своих расследований

Джессика Флетчер, «Она написала убийство». Неуемная писательница была с нами целых 12 сезонов!

Дэймон, «Дневники вампира». Обворожительный и такой разный вампир, который в конце истории возмужал, помудрел и многое пережил

Милагрос, «Дикий ангел». Дерзкая девчонка превратилась в юную и столь же добрую даму