17 мужчин-кулинаров, чьи аппетитные блюда ждут все домашние

Как же классно, когда твой любимый балует тебя вкусностями, которые приготовил сам! И не важно: только учится ли мужчина кулинарному искусству или же он уже профи в этом. Главное — это внимание, забота и аппетитное блюдо на столе, которое нравится всей семье.

Я решил поделиться своим рецептом соуса Ранч. Ну, знаете, этот кремовый, ароматный соус, который идеально подходит к стрипсам, овощам, картошке фри и вообще ко всему, что можно макнуть. Я долго экспериментировал с пропорциями, чтобы добиться того самого вкуса, как в ресторанах. И знаете что? У меня получилось! Теперь жена макает в него даже огурцы, а сосед, попробовав, сказал: «Вить, ты либо кулинарный гений, либо украл рецепт у самого шефа.» Ну, что ж, делюсь с вами!

Ингредиенты:

Майонез — 200 г (лучше брать качественный, без лишних добавок).

Сметана — 100 г (20% жирности).

Молоко — 50 мл (для нужной консистенции).

Чеснок — 2 зубчика (или 1 ч. л. сушеного).

Лук репчатый — 1 ч. л. сушеного (или половинка маленькой луковицы, мелко натертой).

Укроп свежий — 1 ст. л. (или 1 ч. л. сушеного).

Петрушка свежая — 1 ст. л. (или 1 ч. л. сушеного).

Соль — 0,5 ч. л.

Черный перец — 0,5 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л. (для свежести).

Горчица — 0,5 ч. л. (по желанию, для пикантности).

Перелейте соус в банку или контейнер с крышкой и поставьте в холодильник на 1–2 часа. Это нужно, чтобы все ароматы смешались, и соус стал еще вкуснее. © GoatObserver / Pikabu

«Успел до 40 впервые жениться. Свадебный торт сделал сам. Фисташковый бисквит, фисташковый крем, фисташковый ганаш и малиновое конфи»

Сижу дома один, жена, как обычно уехала на все праздники к маме. Дело было вечером, делать было нечего. Дай думаю хоть уборкой займусь капитальной, но тут в закромах родины наткнулся на два старых девайса и ностальгические воспоминания накрыли прямо с головой. «Мишек» решил таки напечь, жену хоть по приезду порадую. Налил себе в праздничную чашку чайку и «что-то в глаз попало». Вспомнил как в молодости, когда уже дочь подросла, втроем делали этих «мишек»: жена тесто замешивала, я пек, дочь от «облоя» мишек чистила, а потом все вместе заполняли их начинкой и как раз в эту же вазу складывали, а потом к остальному угощению на праздничный стол. © mao.63 / Pikabu Lorelei только что Что же с женой к ее маме не поехал, там бы всех порадовал. а не сидел "с чем-то, попавшим в глаз". Ответить

"Я первый раз в жизни испек пирожки с луком и яйцом"⁠

Мои дети давно выросли. Приехали недавно внуки. И говорят: «А вот папа рассказывал, что ты ему в детстве готовил шоколадное молоко. А сделай его, дедушка». Сказать, что я прифигел, это ничего не сказать. Сделал и звоню сыну: «Тебе запомнилось шоколадное молоко?» А он: «Это вкус детства». В детстве все кажется супер-вкусным, особенно если родители подают это как нечто особенное. Раньше я готовил это молоко своим детям в стакане на кипящем сотейнике. Сейчас рецепт тот же, только делаю в СВЧ-печке. Наливаю в стакан немного воды (буквально на палец) и бросаю один квадратик шоколада. Ставлю в СВЧ, и вода закипает, даю покипеть немного, пару-тройку секунд. Затем вынимаю и тщательно размешиваю шоколад в этом кипятке. Добавляю до полного стакана молоко и ставлю снова в СВЧ, на 1 минуту. Так чтобы молоко нагрелось, но не закипело. Достаю из печки и еще раз размешиваю. Напиток богов готов. Желаю всем приятного общения с родными. © JohannSebBach / Pikabu

«А мой любимый муж вчера вот какую вкусную красоту приготовил»

«Я испек первый пирог в своей жизни⁠⁠. Вот хвастаюсь, он не идеальный, но это первый мой пирог за 34 годика. Вроде получился»

Давеча в магазин заехал, захотелось что-то плова. Свинину в вакуумной упаковке разглядываю. Шейку взять или с окорока с жирком? Рядом в соседней холодильной витрине девушка выбирает кисломолочку. Я к ней: «Девушка, а не поможете прочитать срок годности? Чего-то не особо читаемо». Тут муж ее подходит:

— Что случилось?

— Да вот.

— Брат, плов собрался делать?

— Типа того.

— Шейку не бери, суховата будет, не очень вкусно получится. Возьми с жирком, обжаривать будет лучше. И рис возьми лучше длиннозерный, а то каша получится.. Жена его стояла просто в опупении. Таких широких глаз я еще не видел. © TwoHemispheres / Pikabu Котёнок по имени Кусь только что Видимо, жена была уверена, что муж не умеет готовить от слова "совсем". Короче, спалился мужик 🤣 Ответить

«Мне 36 лет, и я только что впервые испек хлеб — и я так горжусь собой»

«Для любимой жены⁠⁠. Жду ее с работы, приготовил мясо тушеное, сельдь под шубой, испек пирог с капустой. Это не раз в году. Я много готовлю»

Захотелось «муравейник» как у мамы. Жене говорю, что буду готовить. Она мне: «Купи сгущенку вареную, печенья наломай, смешай и будет тебе муравейник!» А вот нет! По старинке буду дедать. Как мама делала. Тесто замесил, сгущенку сварил. Ребята, «муравейник» офигенный! Этим летом у нас дома активно зависали подруги дочки. Чистый кайф было слышать, как доча, угощая подруг, с восторгом говорила: «Это папа сам делал!»

Планирую сделать «красный бархат». Теща даже форму расцепную для запекания коржей привезла мне! Тоже ждет попробовать. Желаю всем искренних эмоций! © VpoleVasilek / Pikabu

«Мой парень любит готовить мне рамен, я попросила его сделать его красивеньким»

В очень далеком 2012 году мой папа попросил его запечатлеть с молочным поросенком, что я делал на очередную годовщину своей свадьбы. А папе на момент его тех 63 лет это был первый случай в жизни, чтобы попробовать именно молочного поросенка. Вы представляете радость сына, который смог папу угостить тем, чего он за 63 года не пробовал ни разу?! Я был счастлив. И все гости были довольны. Особенно отметили нежность хруста шкурки и сочетание мяса с начинкой из грибов и гречи. © MAPBOJIO / Pikabu

Просто похвастаюсь. Сделал тортик на день рождения для любимой. Называется «медовик-сникерс». Медовик — потому что в основе 8 коржей классического медовика с добавлением какао. Сникерс — потому что в начинке много арахиса, арахисовой пасты, соленой карамели, шоколада. Приготовление заняло у меня 4 вечера. © ComradeCptn / Pikabu

«Небольшой праздничный ужин из морепродуктов и мяса для нас с женой»

Повздорила с мужем, что он дома вообще ничего не делает, говорю: «Готовка в выходные на тебе!» Так этот кадр взялся лепить пельмени, купил фарш, тесто раскатал. Всех с кухни выгнал, мол, приходите вечером. Пришли голодные, и чуть в осадок не выпали — на столе лежат вареники! Я спрашиваю: «Муженек, ты чего?» А он выдает: «Блин, думал, может, не заметите. Не получилось у меня пельмени лепить, в форме вареников пришлось делать». Обалденно вкусно! До сих пор прикалываемся, мол, а приготовь нам пельмевареники! ADME Котёнок по имени Кусь только что Ну, слепил мужик пельмешки, как ему удобно было. Чего сразу в осадок-то выпадать по таким мелочам?! Я себе боюсь представить, как вообще живут люди с такой бурной реакцией на банальные вещи Ответить

История от автора

Как-то с подружками мы собрались и пошли гулять на набережную, рядом с моим домом. Мы тогда только начали отношения с моим муем. Нагулялись, пришли голодные и думали, что же такого приготовить. Открываю я дверь квартиры и нас накрывает божественный запах. Мой спутник заранее о нас подумал и нажарил вкуснейшей картошки, которую мы с подругами ели.

Потом еще и мама моя ее попробовала, и теперь частенько мне пишет: «Ну что, я приеду к вам в гости? А Коля картошечки той вкусной нажарит, а?» Еще у него суперски получается все мучное, вроде чебуреков и вареников. А про шашлик я вообще молчу. ADME Aztecorum только что Мой муй 🙈 Ответить