19 человек, которые нашли себе хобби и наполнили жизнь новым смыслом
Хобби и увлечения — это то, что помогает многим отвлечься и отдохнуть от домашних хлопот, работы и разгрузить свою голову. Каждый выбирают занятие себе по вкусу: одни вяжут, другие шьют, третьи находят радость в занятиях балетом или на скалодроме.
А в конце вас ждет бонус, истории о по-настоящему редких и удивительных увлечениях.
Хобби, которые затягивают сильнее любого сериала
Несколько недель назад я зашла в настройки телефона и с ужасом обнаружила, что зависаю в соцсетях гораздо дольше, чем мне казалось. Тут одно видео посмотришь, там статью почитаешь...так пара часов перед сном и пролетела. Решила я с этим бороться — вспомнила, что раньше я любила вязать. Так, на свет за несколько вечеров появился дракоша, который уже нашел себе новую хозяйку.
- Жена после долгих лет репетиторства совсем не знала, чем себя занять. Выгорела в ноль. Пытался ее поддержать, давал деньги на разные курсы. Наступило время затишья, думаю: ну, может, нашла своё дело. И как-то захожу в комнату — и глазам не верю. Моя благоверная держит мои трусы и кромсает ножницами. Оказалось, наткнулась на какой-то канал, где из подручных вещей делают красивую одежду. Теперь дома ходит в топике, переделанном из моих трусов, а детям наделала кучу прикольных вещей из моих старых футболок.
Девушка создает копии животных из войлочной шерсти. На эту кошечку у нее ушло больше 4 месяцев
Как настоящая! Без пояснений я бы подумала, что это живая кошка. Очень красивая получилась!
Мама вышла на пенсию, а руки требуют выхода энергии — увлеклась вязанием. Чтобы дома не сидеть, вяжет подстилки-пледы, для котов и собак и еще пробует шапочки
«Наконец-то, спустя несколько лет, я закончила этот домик для Барби, он сделан из пластиковой канвы и ниток»
Очень красивый домик, и очень много труда вложено.
Вы молодец, каких мало!
- Я начала заниматься вышивкой крестиком месяца четыре назад. Думала, что попробую недельку и брошу — как обычно. Но не бросила. Теперь я каждый вечер сажусь за это дело минимум час, а иногда и два.
А вот чего я не ожидала, так это то, что я в телефоне теперь сижу намного меньше, некогда его взять в руки, потому что они заняты! А еще я стала лучше спать, опять же из-за того, что не листаю интернет, лежа в постели, и сплю как младенец.
«Вдохновившись резьбой по яичной скорлупе, я сделал вот такое яйцо из полимерной глины»
- Я чувствовала, что мне очень нужно какое-то творческое занятие, которому можно было бы уделить немного времени по вечерам, когда дети уже спят или рано утром в выходные. Это буквально изменило мою жизнь. Так в моей жизни появилось вязание. Я мастерю всякое для родных и друзей, а еще вяжу множество шапок на благотворительность. Я стала намного счастливее и спокойнее: теперь я отдаю не только семье, а еще и своему маленькому увлечению.
«Очень хочется охватить необъятное и попробовать себя во многих сферах творчества, но все-таки есть среди моих увлечений одно постоянное — кружево на коклюшках»
Найти время для музыки и сцены можно в любом возрасте
Моей соседке два года назад исполнилось 37, дети — школьники, работа у нее не самая напряжная, муж неплохо зарабатывает. Она все думала, чем же занять себя: то у нее пилатес, то лепка из глины...но все не то. Недавно приходит и говорит, что вспомнила, как в детстве после школы любила играть на пианино у бабушки. Стала размышлять, может поучиться пойти, но, говорит, как-то возраст уже не тот, как все запомнить? Спустя 2 недели решилась! Уже год у нее по вторникам и четвергам занятия, а скоро и концерт отчетный! Муж ее, конечно, смеется над ней, что скоро и на бальные танцы придется наряды покупать! Ну а что, надо же чем-то заниматься, дети уже практически самостоятельные.
- Когда мы познакомились с мужем 25 лет назад, он как раз учился играть на гитаре. У него это отлично получается: он играл, когда я была беременна нашими дочками, и даже разучивал для них песни.
Бывало, он удивлял меня композициями, которые выучил специально для меня. Он даже баловал нашу внучку своей игрой: стоило ей начать капризничать, как он тут же заводил мелодию, а та сразу засыпала и просыпалась, когда переставал.
- C детства я мечтала научиться играть на музыкальном инструменте, а изменилось все недавно. Я нашла школу игры на фортепиано, где готовы учить даже людей средних лет и теперь я занимаюсь каждую неделю.
Коллега даже подарила мне цифровое пианино, и с тех пор я каждую свободную минуту посвящаю инструменту, изучаю теорию музыки, слушаю разные произведения и просто наслаждаюсь. Я даже стала чувствовать себя счастливее, ведь у меня появилось увлечение, которое помогает мне сохранять бодрость духа в любые дни.
- Всегда тянула сцена, когда-то даже поступил на актера театра и кино, но в последний момент передумал и пошел на финансы, не жалею ни о чем. А в 37 лет я пошел в школу актерского мастерства, и совсем недавно, спустя 9 месяцев после начала занятий, мы отыграли свой первый полноценный спектакль в театре. Чистое наслаждение, я хочу продолжать.
Дом, природа и кухня тоже могут превратиться в приятные хобби
Заметила за собой, что во взрослой жизни даже любимые дела, которые делаешь регулярно, становятся не самой увлекательной рутиной, все делаешь на автомате. Но ведь любое действие хоть несколько раз в неделю можно разнообразить! Например, готовить что-то по новому рецепту, гуляешь с собакой или идешь с работы — щелкаешь пару снимков.
«Мама увлекается фотографией, в юности даже ходила на кружок. По настроению подрабатывает фотосессиями, но в основном снимает природу, детей и семьи»
«С отцом восстановили старый почти заброшенный дом в деревне, и там у нее появилась стационарная экспозиция для съемок местных животных и птиц. Сперва это были синички и воробьи, потом пришел бурундук и привел всю свою родню, а сейчас вот и дятлы подтянулись».
На природе синички в дом залетают,соловьи несколько месяцев поют,кукушки и сороки с ласточками частые гости
- Помню, раньше не понимала, как можно и наблюдать за птицами и получать от этого удовольствие. А теперь сама живу у озера и чувствую, словно я ведущая передачи на National Geographic: знаю и могу рассказать много чего про птиц, которых вижу на своем дворе. Забавно даже, как незаметно я этим увлеклась.
«Несколько месяцев назад у нас с женой появилось общее хобби — мы начали обустраивать аквариум. Мы с супругой сблизились и стали больше общаться, сидя перед аквариумом вместо ТВ»
Аналогичный аквариум на 40 литров был у нас,скоблила мороженую курицу или говядину рыбкам- сухим кормом не кормила рыбок.
- В детстве я обожала смотреть кулинарные передачи, потом я стала помогать родителям на кухне, а к подростковому возрасту я уже готовила ужины на всю семью.
Ну а теперь, повзрослев, я считаю себя весьма искусным домашним кулинаром и пекарем, и даже после утомительного рабочего дня, готовка помогает мне расслабиться.
Я всегда ем хорошую еду и делюсь ею с любимыми людьми и всей душой люблю это хобби. Я не знаю никого, кто, как и я, был бы в восторге от одной лишь мысли провести 12 часов на кухне за приготовлением домашней пасты.
Движение полезно в любом возрасте и иногда тело может по-настоящему удивлять
Наверное, у многих из нас работа занимает по 6-8 часов в сутки и движения в ней не так много. Задеревенеть при таком ритме проще простого, я это осознала, когда пыталась перешагнуть невысокий заборчик на детской площадке, и ощутила, что моя растяжка уже не та, что 5 лет назад... В это же вечер я нашла зал с групповыми тренировками у дома, ну а чтобы было не так скучно — кинула клич в домовом чате. В этот же вечер отозвались две девушки, которые оказались не против составить мне компанию, теперь мы с ними ходим не только на тренировки, а иногда можем вместе и в гости друг к другу зайти, и кофе выпить, и прогуляться.
- Мне было 27, когда я решила с нуля начать заниматься балетом. Причем я ни то что никогда раньше не танцевала, я даже особо не занималась спортом, поэтому у меня есть чувство скованности в теле.
Балет — это вообще сложнейшее из всего, чем я когда-либо занималась. Прогресс идет медленно, но для меня это и неважно. Впервые в жизни я чувствую, что мое тело способно на многое. Я ощущаю, как оно пробуждается, учусь управлять мышцами, о существовании которых даже не подозревала. А еще благодаря этому увлечению я ощущаю себя одновременно и сильной, и принцессой!
«Сейчас мне 49 лет и вот уже 10 лет, как я увлеклась йогой и занимаюсь ей 6 раз в неделю»
Круто, я за 20 лет не смогла сесть на шпагат, хотя тоже занималась не мало, а теперь и то что есть боюсь утратить.
- Моей маме 71 год и лет десять назад она впервые попробовала себя в скалолазании, но регулярно начала заниматься только два года назад, выйдя на пенсию. Она ходит на тренировки 2–3 раза в неделю, причем одно из занятий проходит с тренером. Она всю жизнь была активной и у нее классно получается лазить по пологим плитам. Я живу далеко, поэтому мы лазаем вместе всего несколько раз в год, но она занимается с нашим знакомым тренером, и мы невероятно рады, как у нее получается.
Бонус: неожиданные хобби, о которых бы никто даже подумать не мог
Мужчина выбрал в качестве увлечения — резьбу по скорлупе куриных яиц
- Я нашла крутое развлечение. Если раньше для того, чтобы мозг отдохнул, я читала книги типа Донцовой и играла в игрушки на телефоне, то теперь... Я нашла сайт, где ученики скидывают нерешенные домашние задания по разным предметам, которые можно решить. С удовольствием зависаю там.
- Рассказала мне одна знакомая. Ее отцу 60 лет, он на пенсии. Его две дочери уже окончили универы, вышли на работу, вышли замуж. Он купил участок в деревне, построил там гараж и теперь неделями оттуда не вылезает, даже ночует там. Нет, он там не бездельничает, а строит гусеничный вездеход по собственному проекту, чтобы на нем потом ездить на рыбалку по тайге и болотам.
Когда есть хобби — это прекрасно, ведь оно может помочь и отвлечься в нужный момент, и отдохнуть.
Комментарии
Если про хобби, то куда же без рыбов)
Моя заказная рыба-путешественница доплыла в целости до нового дома и я могу ее показать: