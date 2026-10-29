19 человек, которые нашли себе хобби и наполнили жизнь новым смыслом

Наверное, у многих из нас работа занимает по 6-8 часов в сутки и движения в ней не так много. Задеревенеть при таком ритме проще простого, я это осознала, когда пыталась перешагнуть невысокий заборчик на детской площадке, и ощутила, что моя растяжка уже не та, что 5 лет назад... В это же вечер я нашла зал с групповыми тренировками у дома, ну а чтобы было не так скучно — кинула клич в домовом чате. В этот же вечер отозвались две девушки, которые оказались не против составить мне компанию, теперь мы с ними ходим не только на тренировки, а иногда можем вместе и в гости друг к другу зайти, и кофе выпить, и прогуляться.