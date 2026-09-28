15+ светлых историй и фото о туристах, чей отпуск за границей оказался пропитан ароматом приключений

«За несколько лет пляжного отдыха я потерял всякое желание к подобным „отпускам“. Все одинаково, тот же формат: три раза питание, утром на пляж, а вечером на анимацию. А в детстве я любил истории про пиратов. И тут увидел ребят, которые собирались в поход на яхте под парусами. Купил путевку на этот тур. Мы рыбачили, посещали достопримечательности, а вечерами общались на палубе. Нас учили управлять яхтой, вязать морские узлы, швартоваться и быть частью „пиратской“ команды. Мы даже ели крабов, никогда — черепах».