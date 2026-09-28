Какая смелая девушка. Менталист и мастер спорта по самбо? Все хорошо, что хорошо кончается, или продолжается!
15+ светлых историй и фото о туристах, чей отпуск за границей оказался пропитан ароматом приключений
Кто-то из туристов собирает магниты и сувениры, а кто-то привозит из путешествий истории, которыми хочется делиться с близкими за чашечкой теплого ароматного чая. Новые знакомства, милые черепахи, те самые обеды в турецких отелях «все включено» и колорит восточных базаров, где вас радостно убеждают купить хоть что-нибудь, — и это лишь малая часть приключений! В общем, ярких впечатлений после отпуска хватает еще на целый год. Они согреют даже в холодные осенние вечера.
А в конце статьи вас ждет история об очаровательном Сане, которого угораздило провести ночь на крыше отеля в Хургаде.
- Моя подруга фанатеет по сериалу «Великолепный век». Она даже выучила турецкий и решила поехать в Турцию сама. Денег мало, жила в хостелах. Как-то в Стамбуле она заблудилась и спросила дорогу у местного мужчины. Выяснилось, что ей еще топать и топать, а на улице жара. Тот мужчина предложил ей зайти, попить чай. Она согласилась, потому что было любопытно, как же живут местные. У них оказался большой дом, куча родни, своя лавка и ресторанчик. К чаю хозяева подали арбуз и сладости. Дело шло к вечеру, так что она и поужинала там же. Стемнело, в общем и ночевала она в этом доме. Они обменялись контактами и стали переписываться. Потом подруга начала возить в Турцию туристов небольшими группами, всегда приводила их в ресторанчик своего гостеприимного знакомого.
- Поехали в Турцию. Муж согласился отправиться на море вдвоем. Это было шикарно! Наш ребенок отлично отреагировал, как мы и ожидали, потому что бабушку с дедушкой он обожает, а видятся они редко, так как живем далеко. А мы будто еще раз окунулись в медовый месяц. Дайвинг, параплан, вечера на пляже, разговоры до утра. Вернулись счастливыми, отдохнувшими и полными сил. Теперь муж планирует следующий отпуск. Иногда лучше настоять на том, чего действительно хочется. Не стоит идти на поводу установок «так не принято, так не правильно».
Готовая открытка, а не фотография!
«Позвали меня в путешествие на катамаране по Турции. Обычно бронируем Lagoon 380, в нем 4 каюты. Можно останавливаться, где хочешь, рыбу ловить, купаться. Достаточно спустить лодку с мотором и вуаля — безлюдный дикий пляж, красивые развалины, которых на мелких островах много. На некоторых островах даже до сих пор растет чеснок, который выращивали ликийцы»
- Приехали в отель в Кемере и пошли погулять в горы сами. Забрели в какую-то деревушку, заплутали. Интернета нет, спросили у местных, они пообещали помочь, только предложили что-то у них купить. Выбрали мыло ручной работы. Добрались до отеля. На ресепшене турок администратор попросил показать это мыло. Протягиваем ему сверток, а он как захохочет! Говорит, мол, там написано: «Мыло заплутавших путников». Так ведь и есть!
- В турецком отеле не повезло с питанием: однообразно, за мясом надо охотиться. Вдруг я нашла в углу всеми забытые котлетки! Холодные, но вкусные. Ела их два дня. На меня стал поглядывать турок официант. Не сводил глаз, не выдержал, подошел и выдал: «Вообще-то эти котлеты называются чиг-кефте — нашециональное блюдо». Выяснилось, что мяса там вовсе нет. Просто очень вкусная крупа с приправами.
"Всеми забытые котлетки" нашла? Почему эти "все" забыли "нашенациональное блюдо"?
Турецкая черепаха смотрит немножко хмуро
Она думает что её сожрать собираются. Я бы на ее месте плюнул из под панциря за такую бесцеремонность.
«За несколько лет пляжного отдыха я потерял всякое желание к подобным „отпускам“. Все одинаково, тот же формат: три раза питание, утром на пляж, а вечером на анимацию. А в детстве я любил истории про пиратов. И тут увидел ребят, которые собирались в поход на яхте под парусами. Купил путевку на этот тур. Мы рыбачили, посещали достопримечательности, а вечерами общались на палубе. Нас учили управлять яхтой, вязать морские узлы, швартоваться и быть частью „пиратской“ команды. Мы даже ели крабов, никогда — черепах».
- Мы с мамой поехали отдыхать в Египет. Мне было лет 17. Конечно, там меня очаровал один египтянин — классика жанра. Увлечение на неделю. Потом я приехала домой, мы стали общаться по скайпу: «Люблю, люблю, трамвай куплю». Я на эмоциях начала учить арабский, выучила письмо, чтение, а позже и заговорила. Следующей весной он приехал в мой город, осенью я съездила в Египет к нему. Перевелась в их универ, нашла работу. Он сделал предложение. Мы с ним счастливы, а ведь никто не верил в нас.
- Моя любимая история из отпуска. Повезли нас на бесплатную экскурсию на фабрику масел. Не знаю, может, я тогда особо не думала или вообще умом не блещу, но нам естественно стали втюривать масла, аргументируя это тем, что мы больше нигде их не купим, только тут они настоящие, со всеми сертификатами, с наличием которых я смогу их вывезти из страны. Ну я и приобрела себе две бутылочки. А через несколько дней узнала, что точно такие же масла на базаре стоят в три раза дешевле. Решила я разобраться с этой шарашкиной конторой. Пошла, взяла все эти сертификаты и чеки, а на них огромными буквами написано: «Обмену и возврату не подлежит». Удивительно, что они мне на лоб такую печать не поставили!
Вот так выглядит уникальный природный термальный курорт в Турции — Памуккале. Сюда лучше ехать утром, пока еще не набежали толпы туристов
Может не стоит пускать туда толпы туристов? Эти бассейны долго формируются и края хрупкие. При наличии нужной техники построить похожие- раз плюнуть. И добавить реагенты- мало ли кому приспичит по нужде.
«Памукалле — это не просто туристическое место, но и деревня, и необычные виды на белоснежные склоны и травертины, наполненные лазурной водой».
- Поехали с мужем в Египет дикарями. Занесло нас в Шарм-эль-Шейх. Подружились с одной парой, они позвали на покататься на яхте. Провели пару дней с ними. Столкнулись в аэропорту. Проходим, а их останавливают, мол, откройте чемодан. И тут девушка смущенно достает оттуда пакетик из сувенирной лавки с какой-то безделушкой из камешков и ракушек. Муж ее сразу говорит: «Мы это в магазине купили, даже чек есть». Все проверив, их отпустили. Дело в том, что камни и ракушки из Египта увозить нельзя, вот все досконально и проверяют.
- Катались на лодке по Нилу. На пристани продавали папирусы. Жене очень понравилось, но я денежку зажмотил. Купил в музее тот же папирус, зато гораздо дешевле. Приехали в аэропорт, вылетаем. Все, кто купил папирус, должны были заплатить пошлину, ну или оставить его, мол, это национальное богатство. Я уже открыл кошелек, но нас пропустили так. Повезло!! И только дома, когда я раздавал сувениры, мой дядька прочитал надпись мелким шрифтом. Переспросил еще: «Вы куда ездили?» Ответили положительно. А он выдал: «А почему на папирусе „мейд ин чайна“ написано?»
Самое обычное дело для людей в Египте — грузовик с бананами на улице, а туристы видят такое впервые
- В Турции все бездомные животные — общие. Люди ухаживают за ними, как за своими. Каждый делает, что может. Кто-то покормит, кто-то погладит. Животные очень добрые и ласковые. Сидела я как-то в полюбившейся кафешке, ужинала. При ней тоже тусили несколько кошек и собака. Я их иногда угощала. Сижу с книжкой, и тут ко мне подкатывает немец. Активно так предлагает к нему в отель зайти. Я уже думала позвать официанта, но тут подошел мой приятель-пес. Он встал между нами и деликатно так показал зубы. Мужик сразу свалил. Песик получил свой законный кусок мяса. Я аж захотела его себе забрать, но видимо мой приятель прочитал мои мысли, прикинул, что на севере в однушке жить бы не хотел, и ускакал в свою вольную собачью жизнь.
Не везде там так,но осознанных всеравно больше. Тоесть само государство выделяет средства на которые этих животных стерилизуют, чипируют и прививают. Волонтёры быстрее находят им хозяев.
Фотография Медузы-Горгоны. Какая атмосфера!
- Была в Турции в 2007 году. Мечтала посмотреть знаменитую Галатскую башню в Стамбуле, подняться туда и полюбоваться видом. Кое-как таксисту объяснила, куда меня надо везти. Самой необычно, первый раз одна за границей. Он ответил: «Без проблем, моя красавица». Приехали, а там ничего такого, я не так, чтобы очень в восторге. Только спустя несколько лет я узнала, что тот умник привез меня не к Галатской, а к Беязытской башне.
В Египте, как правило, у каждого фермера есть небольшие участки с бананами. Сверху — жилое помещение, в внизу хлев. Иногда дома стоят без крыши годами. Это считается нормой
Там за недострой платить налоги не надо вот они и делают вид что еще строить будут. На самом деле это так задумано, дом одноэтажный, с крышей готов.
- Приехали отдыхать в Египет. Заселились с мужем в отель. Пошли плавать в бассейн. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вдруг вижу, как плывет палка. Странно, думаю, что тут и дерева то нет поблизости. Подплываю к палке, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она начинает убегать от меня. Я поспешила смыться оттуда. По словам мужа, я выбегала из бассейна прямо по воде.
Каньон Гейнюк в Кемере. Потрясающая красота и природная мощь
Бонус: путешествие скопы Александра
- Путешествуют далеко не только люди. Один орнитолог повесил gps-трекер на хищную птицу и узнал, куда она полетела. Птица родилась в Нижнем Новгороде. Потом, возмужав, скопа Александр полетел на юг, в Турцию. В ночи, преодолев Красное море Саня оказался в Египте, немногим южнее Хургады. С моря он заметил огни отеля. Приземлился на крышу и провел там ночь. Затем он пролетел мимо Шарм-эль-Шейха, а на зимовку остановился на Ниле. Спит там где-то и во сне видит рыбов.
Возвращаться на работу после такого активного и насыщенного отпуска бывает непросто. Но и рабочие будни не дают скучать: любимые коллеги, настойчивые клиенты и забавные ситуации — давайте окунемся в эту особую атмосферу вместе: