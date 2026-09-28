Я отвела сына в Третьяковскую галерею и расскажу, почему мы оба вынесли оттуда не только впечатления

— А почему девушка такая грустная? — наконец спросил он.

— Потому что она не хочет выходить замуж.

— Но ведь можно же не выходить?

— Сынок, в то время родители нередко решали за дочерей, за кого им выходить замуж. И пойти против их воли было очень непросто.

Сын задумался пуще прежнего, а потом выдал:

— Жалко ее. — И пошел дальше.

Кстати, у истории с этой картиной потом случилось неожиданное продолжение. Второго сентября пишет мне учительница: «Поговорите с ребенком. На перемене обсуждал с ребятами вашу личную жизнь». Я опешила: учебный год еще толком не начался, а сын уже что-то учудил. Я к нему, мол, о чем таком ты вещал, что мне учительница пишет? Сын удивился: «Да я про „Неравный брак“ рассказывал! Что девушка молодая, замуж выходит не по любви и вообще несчастная». Видимо, учительница услышала только про несчастливый брак и решила, что Егор делится с одноклассниками подробностями семейной жизни родителей. Я ей все объяснила, а вечером мы с мужем еще долго смеялись над этой ситуацией.