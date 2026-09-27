20+ истории от людей, которые держат хозяйство и не представляют жизнь иначе

Я уже много лет живу бок о бок с курочками, которые оказались невероятно интеллектуальными созданиями! Даже язык не поворачивается сказать, что эти куры — отбраковка с птицефабрики! Они долго не понимали, что можно клевать траву и принимать песочные ванны, зато сейчас живут лучшую жизнь. Но особого внимания заслуживают перепелки: они живут под пальмой, по утрам громко поют и каждый день несут полезные яйца. Так что утро у меня начинается не с кофе, а с того, чтобы покормить пернатых. Ну и котов, конечно.