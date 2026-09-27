Конечно разбежались. Чужой дядя заходит, куры прекрасно хозяйку от норвежца отличат, вот и бросились врассыпную, представляю, что там за ор стоял.
20+ истории от людей, которые держат хозяйство и не представляют жизнь иначе
Домашнее хозяйство — это не просто хобби, а образ жизни. Ожидание первого яйца от купленных кур-несушек, прогулки с козами, фотогеничные кролики и индоутки, кукарекающие по утрам петухи — сплошные милые впечатления и приятные хлопоты. Одним словом, людям, которые обзавелись даже небольшим хозяйством в своем частном доме, есть что рассказать.
- У меня жених норвежец. Приехали в деревню к моим родителям, он все рвался помочь по хозяйству. Мама говорит: «Будешь кур кормить». Показала все, на следующий день отправила одного. Через пять минут дорогой мой влетает в дом, волосы дыбом, а сам кричит: «Я и не знал, что калитку нужно закрывать, когда войду! Не закрыл, и куры разбежались!» Искали их потом до ночи, одну никак найти не могли, она через пару дней сама вернулась.
Хозяин этой козочки настолько сильно привязался к подопечной, что даже взял ее с собой в торговый центр. Да еще и в специальной коляске
- Лет с девяти я все лето проводила у бабушки в деревне. Каждое утро просыпалась под крики соседки тети Нади: «Саня, ты опять всю ночь шлялся? Шакал эдакий! Гулена! Я тебе дам, неблагодарный». Периодически тетя Надя рассказывала о нем бабушке, но исключительно как «тот еще ходок». Самое интересное, она всегда его прощала. И только через года три я узнала, что Саня — это не муж тети Нади, а ее любимый гусь!
Автору статьи тоже есть что рассказать о хозяйстве. Вот несколько фотографий небольшого подворья
Я уже много лет живу бок о бок с курочками, которые оказались невероятно интеллектуальными созданиями! Даже язык не поворачивается сказать, что эти куры — отбраковка с птицефабрики! Они долго не понимали, что можно клевать траву и принимать песочные ванны, зато сейчас живут лучшую жизнь. Но особого внимания заслуживают перепелки: они живут под пальмой, по утрам громко поют и каждый день несут полезные яйца. Так что утро у меня начинается не с кофе, а с того, чтобы покормить пернатых. Ну и котов, конечно.
А вот у моего отца есть козы. Они ходят за тобой хвостиком, таскают сухари из кармана, иногда посягают на сережки.
Много читала об умных козах. Общалась в далёком детстве у дальних родственников в Белоруссии с одной козой. До сих пор помню, что её Сонькой звали. Мне очень понравилось, как она брала еду из рук.
А в Мюнхене в зоопарке около автоматов с кормом всегда "дежурят" наглые козы. Они постоянно проверяют, что у тебя в руках. Без их контроля пройти мимо невозможно.
Эту фотографию можно было бы назвать «Улыбкой Моны Лизы», но козочку зовут Клепа, так что «Улыбка Клеопатры» получается.
- Шесть лет назад купили с родителями молочного бычка, чтобы подрастить на мясо, других коров у нас нет. Кормили его из бутылочки. В общем, теперь мы моем его лошадиными шампунями с кондиционером, обрабатываем от клещей, вовремя прививаем, отводим на пастбище. Он откликается на имя, понимает некоторые команды (к примеру, «Место!» — сразу идет в стайку). Может поиграть с человеком, побегать, поперетягивать канат, поваляться в траве, положив голову тебе на ноги. Силу свою осознает, за всю жизнь никому не причинил боль. Интеллект как у собаки. Хозяев знает, к другим людям даже не подходит. Содержать его, конечно, недешево, но это наш питомец, его уже точно никто не съест. После быка появились два гуся, которые должны были стать новогодним блюдом, но тусуются с нами уже третий год. А потом четыре кролика; думали разводить на мясо, но все оказались мальчиками, так что они тоже просто живут, бегают по вольеру, зимой спят в теплой пристройке с кошками, псом и гусями. Теперь родители загорелись идеей купить живых нутрий. Ну-ну...
Во, во, из меня такой же разведенец. Кстати нередко забой в деревнях поручают сторонним мужикам (с легкой рукой, чтоб без мучений), ибо на свою животиночку рука не поднимается
Мужчина завел индоуток. Как-то прохожий предложил обменять птиц на генератор. Но друзей не предают, так что уточки дальше живут свою счастливую жизнь
- Мой сосед завел хозяйство. Нет, не кур и не козу. Он завел улиток! Представьте себе примерно 7 соток, заставленных деревянными ящиками, в которых целая вселенная ползающих улиток. Да, соседи нешумные, по утрам не кукарекают. Плюс хозяин косит у всех траву, чтобы накормить своих ползающих питомцев. Продает в рестораны, да и сам готовит по праздникам. Проблема только в том, что спустя полтора года улитки живут теперь у всех нас.
А жувут и у соседей потому, что он раз пыхнул, перед тем как пойти кормить их, только приоткрыл ящик... а они как ломанутся на свободу!
Девушка завела себе 6 цыплят. И вот в 11 недель она почти с полной уверенностью может сказать, что все ее питомцы — курочки. Да еще красавицы!
В инкубаторах проверяют яйца на просвет,и отбраковывают петухов,а курочек оставляют.
- У моей бабули в селе был огромный поросенок по кличке Коля. Cначала я боялась его, но с возрастом сильно полюбила. Никогда не видела таких милых и умных хряков! Он всюду ходил за бабушкой, никогда не чудил, грядки не трогал, других животных не обижал. Коля был звездой всей деревни: его знал каждый житель! На рынок ходил с бабушкой. Я с Колей тоже подружилась весьма быстро: мы бегали, играли, он даже катал меня верхом на себе! Завидовали все мои друзья в деревне! Пока они катались на велосипедах или самодельных машинках, я каталась верхом на огромном хряке Коляне.
- В прошлом году взяли с мужем дом в ипотеку. Жить в деревне — мечта мужа. Я не особо хотела, да и огородник-садовод из меня никудышный. Решила завести кур. Даже условие поставила: строим курятник, или я не переезжаю! Теперь у меня есть курочки, цыплята и измученный муж. Как же долго я ждала первое яйцо! Все захожу, а гнезда пустые. И вот день настал! Представляю вам первое яичко:
- У нас был петух. На гвоздик наступил как-то, и мы его в ветклинику возили, очередь больше часа отстояли, прием и остальное почти в 1,5 тыс. руб. обошлось. И это в 2008 году! Суп куриный в самом дорогом ресторане дешевле стоит. Но вылечили, и он еще лет пять с курами заигрывал.
- Когда я была маленькая, родители решили завести кур. В деревне детей, кроме меня, не было, так что цыплята стали моими друзьями: таскалась с ними везде. Они подросли. И вот мы с курочками стали самым настоящим стадом! Я гордилась своими подружками, а они считали меня своей мамой. Когда настал день икс, и куры должны были «переселиться» в холодильник, я устроила истерику и ушла из дома... Вместе с курами, которые ходили за мной по пятам. В общем, все выжили и росли в любви и заботе.
Если у твоей бабушки хозяйство, то уехать от нее без красивых фотографий живности просто невозможно. Только посмотрите на этого кролика — модель же!
- Соседи завели в этом году кур. Породы не знаю — 5 коричневых с короткими хвостами и мелким гребнем и 5 белых с большими красными гребешками. Уехали соседи на 10 дней и попросили присматривать. Сперва эти фурии на меня нападали. Ну я там ногой топнула, шикнула и всех разогнала. Дня через два меня признали, а я с ними курлыкала чего-то, разговаривала. Соседи комбикорм не рассчитали, так я им вкусности всякие готовила: мешанки, салат переросший с огорода. Потом выдумала горловое курлыканье — каждый день повторяла. Так сегодня, когда я курлыкала, главная кура банды вся так вытянулась, клюв во всю ширь открыла и стала пытаться повторить мои звуки. Почти получилось! Мужа, кстати, так и не приняли. Он больше к ним не заходит и обзывает «бешеными динозаврами».
Не все могут завести хозяйство. Автор фото, например, ходит заботиться о животных на ферму. Девушка радостно говорит о том, как чудесно там живут подопечные. А еще она была первым человеком, которого увидели эти козлята
- У меня куры несут по 10-12 яиц в день. Чувствую себя султаном из «Золотой антилопы». Все соседи уже ояичены. Ни один гость из моего дома без яиц не уходит. Поэтому насущный вопрос: куда девать яйца? Может, есть рецепты на гигантское количество яиц? В наличии около 300 штук.
- В 2000-х родители держали кур. И была среди них одна зачуханная, ободранная, все куры ее обижали, гоняли. А я эту куру любил, кормил в сторонке, даже на руки ко мне она шла постоянно. Однажды моя подруженция пропала. А спустя некоторое время рано утром вижу я эту куру, которая ведет за собой цыплят. И гордо так идет по двору. Что самое удивительное, остальные куры ее перестали обижать.
Когда женщина заводила себе 10 курочек для души, она даже представить не могла, что это настолько контактные птицы. Залететь утром в окно, если не дали завтрак? Легко!
- В 2011 году решили завести гусей. До этого никогда их не держали. Купил я двух гусят. Привез домой, поставил коробку с ними на стол и пошел за водой и кормом. Только отошел — вовсю пищат, подошел к ним — сразу успокоились. Снова отошел, а они в коробке подпрыгивают, чтобы меня увидеть. Один гусенок выпрыгнул из коробки и за мной побежал. Первое время они все время пищали, когда людей не было рядом. Особенно «весело» было ночью. Через неделю мы их переселили на улицу в большой ящик, на ночь заносили в хлев. Пока были маленькие, бегали за людьми. Шло время, гусята росли. Мы сразу понять не могли, кто у нас — гуси или гусыни. Мама к ним сильно привязалась, даже имена дала — Чип и Дэйл. Правда, когда оба экземпляра начали нести яйца, стало ясно, что у нас дамы.
На территории общежития для переселенцев в кустах около одного дома (на территории было два жилых дома и гараж с сараем) дикая утка сделала гнездо и отложила яйца. Мы все с нетерпением ожидали, когда появятся утята. Однажды выхожу из дома, а мужчины (!) с беспокойством мне говорят, что утки уже минут 15 нет в гнезде, как бы яйца не остыли. Но скоро утка благополучно вернулась. Все мы собрались наблюдать, как утка первый раз повела своих утят к ручью. Переживали за каждого утёнка.
- Как-то так получилось, что поголовье моей птицы выросло с десяти кур до сотни разных птиц. И вот перепал мне тут совершенно внезапно и безвозмездно индюшонок дикой американской породы. А я как раз хотела себе друга, чтобы для души, чтобы важно ходил и делал «бвл-бвл». Приобрели ему подружку, заводчик сказал, что она этой же породы. Но тут меня терзают сомнения... Хотя, какая разница? Дружат же.
- 3 года назад купили петуха и 10 кур-несушек. Конечно, самым главным стал петух, он сразу выбрал себе даму сердца — самую худую и наглую белую курицу, которая лучше всех несла яйца. Они даже спали рядом на насесте. Петух у нас парень заботливый, провожает несушек на гнезда и пристраивает их там, никогда не ест сам, пока не наедятся куры. Однажды спас белую курицу от ястреба. Когда обновили птиц, у старого петуха были некоторые терки с молодым, но в целом они разделили хозяйство.
- Уехал из мегаполиса в тихую деревушку: в доме есть печь дровяная, кровать, стол, сотовая связь ловит только на крыше дома, тишина, свежий воздух. Собираю грибы, ягоды, колю дрова. Завел козу, кур, кроликов. Пеку сам хлеб, закрываю соленья. И как же классно так жить: нет начальника, нет офисного режима, дресс-кода.
Если у вас тоже был опыт присмотра за хозяйством на каникулах у бабушки или вы сами решили стать фермером, то обязательно делитесь своими историями.
А у нас есть еще парочка статей о том, как здорово иметь частный дом в деревне или дачу: