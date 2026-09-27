Не могу назвать себя цветоводом-знатоком, но цветы дома жили долго и даже цвели. Когда сошлись с мужем, он начал им устраивать такой "душ" и залил мне все цветы :((( Сейчас выросли новые, и мы договорились - никаких душеваний!!!
6 простых способов помочь домашним растениям пережить холода, чтобы зимой они не сбросили ни листочка
Цветоводство — хобби довольно популярное. И у каждого счастливого обладателя вазонов на подоконнике каждую осень есть вопрос: как же помочь своим растениям пережить холода? Мы подготовили для вас 6 дельных, а, самое главное, простых советов, как сделать так, чтобы цветы справились недостатком света и сухим воздухом, а потом радовали вас обильным цветением и пышной листвой.
1. Поддерживать оптимальную влажность
Так как растения на 80% состоят из воды, поддерживать нужный баланс просто необходимо. Многие цветоводы для регулировки влажности опрыскивают цветы из пульверизатора. Но этот метод не особо действенен, да и не каждому растению подойдет — фикусы и кактусы точно не будут в восторге. Плюс делать это придется пару раз на день, а не у всех любителей вазонов есть столько времени. Так что же можно сделать для любимых цветочков?
Поставьте их подальше от горячих батарей. Можно разместить в комнате или рядом с вазонами емкости с водой или использовать увлажнитель воздуха. Кстати, даже вы почувствуете, как легче станет дышать в помещении. Неплохой вариант — взять глубокую миску, большую в диаметре, чем кашпо, насыпать в нее немного гальки, налить воды и поставить цветок в эту емкость. Обязательно следите за тем, чтобы сам горшок стоял именно на камушках и не касался воды — так растение не получит лишнюю влагу.
Некоторые цветоводы для поддержания влажности советуют метод душевания. Применять его нужно всего раз в 2-3 недели, а эффект просто потрясающий. Составьте цветы в ванне или кабине, щедро полейте их из дождика водой комнатной температуры, напор не делайте сильным. После оставьте вазоны там на пару часов. Спустя это время дверь в ванную можно открыть и дать цветам привыкнуть к температуре комнаты, а после — вернуть все на свои места. Этот метод не только увлажнит растения, но и поможет убрать пыль с листьев.
2. Проветривать помещение
Цветам жизненно необходим свежий воздух, так что регулярное проветривание — просто огонь! Но осенью и зимой недостаточно просто открыть окно — так легко застудить наши нежные растения, да и сквозняки им на пользу не пойдут. Как же быть? Во время проветривания лучше отнести вазоны подальше от окна. Створку не стоит открывать на полную — достаточно использовать режим микропроветривания примерно на 6 мм — так воздухообмен не будет резким, да и быстрого охлаждения помещения можно избежать. Устраивать такие щадящие проветривания нужно уже при температуре 0°C и ниже.
3. Увеличить освещение
Один из моих любимых цветов — шлюмбергера, или декабрист. Завела я себе три вида, но цвести мои вазоны отказывались. А у моей пожилой соседки в окне — прям декабристовые джунгли, причем всю зиму. Пошла за советом, а она смеется: «Так я просто взяла фитолампу, которую для рассады купила, и направила на декабрист издалека. Ему сильно много света не нужно, но все равно не помешает. Я вообще все цветочки подсвечиваю с октября».
Ну а кто, как не наши бабушки, самые главные цветоводы? В общем, купила я самую простенькую фитолампу красно-синего спектра и наконец-то увидела цветы на декабристе.
4. Группируйте растения
Мне сортировать растения помогает кошка Анфиса: чуть что не так — она сразу отодвинет лишние кашпо.
Несложный, но практичный способ упростить жизнь себе и своим растениям — рассортировать их по предпочтениям к температуре, влажности и свету. Так вам проще будет выставить фитолампу для равномерного освещения, а другие цветы будут заботиться друг о друге и поддерживать нужную влажность благодаря естественным процессам, которые происходят в самих растениях. Например, скомпонуйте вместе цитрусовые и суккуленты и дайте им больше света. А влаголюбивый папоротник поставьте возле калатеи.
5. Сократить подкормки
Многие цветоводы, наоборот, хотят перед зимой максимально накормить своих подопечных полезными витаминами и минералами. Но лучше не усердствовать в этом направлении: для большинства растений осень и зима — время для отдыха. Проведите последний этап удобрения в конце сентября и оставьте цветы в покое до весны. В крайнем случае, если ваши растения находятся в теплом помещении, полив вы сильно не сокращали, то уменьшите концентрацию подкормок вдвое.
6. Уменьшить полив
С такими цветоводами ни один цветочек не завянет.
Этот пункт спорен для многих цветоводов. Кто-то предлагает сократить полив растений на осенне-зимний период до минимума, другие не рекомендуют менять режим. Что же делать нам, простым любителям цветочков? Учитывать требования своих растений. Если летом растение нуждалось в ежедневном поливе, то зимой ему хватит 1-2 раз в неделю: при этом важно следить за сухостью почвы — верхние 3-4 см должны быть сухими. Вазоны, которым хватало полива раз в 7 дней, переводим на режим раз в 10 дней. А кактусы и суккуленты можно поливать 1 раз в месяц. Правда, если в комнате вовсю греют батареи и температура держится в районе +25°С, то влага из почвы будет довольно быстро уходить и регулярный полив просто необходим.
Эти шесть простых советов действительно помогут вашим растениям легко справиться с пасмурной погодой и теплыми батареями. Кстати, еще не забудьте проверить их на наличие вредителей и отложите пересадку до весны — так вы продлите жизнь своим любимым цветам.
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Комментарии
Многое на самом деле очень индивидуально и довольно спорно.
Да, когда работает отопление, сокращать полив для большинства растений не стоит.
Я бы не стала поливать их из душа раз в 2 недели. Во-первых, вода у нас жесткая. Во-вторых, в любом случае лучше отстоянная вода комнатной температуры. Раз в полгода душем смываю пыль, хотя и так протираю листья с добавлением янтарной кислоты.
Ну и фитолампа не всегда нужна. У нас в Астрахани был декабрист, цвел зимой без уговоров.
У меня проблема с цветением отдельных растений. Например, гиппеаструм в Астрахани весной пересадишь и он сразу зацветает. В Москве в этом году ни один не зацвел, как-то стимулировать надо. Подумываю засунуть в январе луковицу в холодильник)