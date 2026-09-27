6 простых способов помочь домашним растениям пережить холода, чтобы зимой они не сбросили ни листочка

Так как растения на 80% состоят из воды, поддерживать нужный баланс просто необходимо. Многие цветоводы для регулировки влажности опрыскивают цветы из пульверизатора. Но этот метод не особо действенен, да и не каждому растению подойдет — фикусы и кактусы точно не будут в восторге. Плюс делать это придется пару раз на день, а не у всех любителей вазонов есть столько времени. Так что же можно сделать для любимых цветочков?

Поставьте их подальше от горячих батарей. Можно разместить в комнате или рядом с вазонами емкости с водой или использовать увлажнитель воздуха. Кстати, даже вы почувствуете, как легче станет дышать в помещении. Неплохой вариант — взять глубокую миску, большую в диаметре, чем кашпо, насыпать в нее немного гальки, налить воды и поставить цветок в эту емкость. Обязательно следите за тем, чтобы сам горшок стоял именно на камушках и не касался воды — так растение не получит лишнюю влагу.