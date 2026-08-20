18 светлых историй и фото о подарках, которые стали для своих владельцев источником маленьких радостей

Есть подарки, которые помнишь годами — не потому что дорогие, а потому что особенные. Теплые, светлые и такие, что каждый раз, глядя на них, чувствуешь, неподдельную радость. А если за подаренной вещицей стоит еще и целая история, то это делает ее просто бесценной.

Поссорились недавно с мужем. Ему нелегко после такого приходится, потому что обычными цветами и подарками меня не подкупить. Но он у меня тоже не промах. В качестве извинений этот уникум додумался подарить мне табличку в зоопарке, на которой написано, что я теперь являюсь опекуном осла. Прощен был в тот же миг! mimilinism Caleb Vivas только что Походу звёзды на небе названные в твою честь уже закончились. Как и "недвижимость" на Марсе Ответить

«Сшила эту подушку для мамы, и она прислала мне вот эту фотку. Видимо, моя работа получила одобрение»

Давным—давно моя подруга встречалась с богатым парнем. Он на день рождения подарил ей машину. Она к такому не привыкла, хотела отказаться, но он настоял. Тогда она спросила, можно ли ей продать машину и купить что-нибудь другое? Чувак согласился. А эта умняшка взяла и купила профессиональную печь, арендовала помещение и открыла одну из первых пиццерий в нашем городке, которая работает по сей день. alex_khval

«У меня сегодня день рождения. Пока я шла на ярмарку, один парень подарил мне кофе. А когда я топала к автобусу, другой парень подарил цветы. Я никого из них не знаю, но они просто сделали мой день»

Мне было лет 6, наверное. Бабушка пекла пироги и я крутился рядом на кухне, мешал. Она меня отправила в комнату, дала пластилин чтобы я занялся чем-нибудь. Я слепил ей фигурку — кривую, страшненькую, что-то среднее между человеком и грибом. Подарил ей торжественно. Она поставила на полку в серванте. Рядом с фарфоровыми статуэтками. Я забыл про это через день. А на прошлой неделе разбирали ее старые вещи и нашли эту фигурку. 30 лет она хранилась. Я не ожидал, что меня так растрогает этот кусок пластилина. © Палата № 6 / VK

«В этой лампе собрана всякая мелочевка, которую мама доставала из моих карманов перед стиркой, когда я был ребенком. Она подарила ее мне на свадьбу»

Моя подруга выиграла эту жизнь. На днях ей исполнилось 25 лет. Пару месяцев назад она начала встречаться с новым молодым человеком, который души в ней не чает и буквально на ручках носит. На день рождения он подарил ей вместо одного подарка 25 РАЗНЫХ!!! «Потому что пропустил все предыдущие», — так он сказал. imshakirov Ad_locum только что Такие отношения в конфетно-букетный период вовсе не означают такие же отношения на протяжении всей жизни. Ответить

«Это был мой подарочек на 8-летие. Моей кошке Кимбе уже 16 лет»

Несколько лет назад у меня была свадьба, гости надарили кучу всего — много полезного и интересного. Мама подарила нам замечательное постельное белье. Оно долго пролежало у нас в шкафу без дела, в упаковке, нетронутое. Примерно год назад родная бабуля позвала меня на день рождения. Я долго ломала голову над подарком, пока не вспомнила про то самое белье. Подарила ей, а она потом вручила его моей маме на день рождения. Недавно мама подходит ко мне с ним, улыбается и говорит: «Ну что, дочь, на второй круг пойдем?» Думаю, у каждого хоть раз в жизни случалось что-то подобное. © Палата № 6 / VK Ad_locum только что У нас было правило всегда: дареное не дарят. Ответить

«Собрал наборчик для своей любительницы кино»

Когда мы с сестрой только начинали самостоятельную жизнь, мама подарила каждой из нас по коробке, доверху наполненной записанными семейными рецептами, которые передавались из поколения в поколение. Я планирую сделать то же самое для своих детей. © liz4722 / Reddit

«Как вы думаете, это достаточно хороший подарок, чтобы вручить его своей половинке на годовщину?»

Мой возлюбленный собственноручно сделал часы из виниловой пластинки моей любимой группы. Он купил ее за бесценок в очень плохом состоянии и решил подарить ей вторую жизнь. Один из самых продуманных подарков, которые я когда-либо получала. © GezzySinger / Reddit

«В качестве подарка на день рождения моя девушка создала этот миниатюрный музей, посвященный моей жизни»

Живу с мужем уже не первый год, он за все это время научился читать меня, как открытую книгу. Более того, любимый знает все дороги, которые ведут к моему сердцу. Если другие девушки просят на день рождения разные гаджеты, ювелирку, цветы, то мне это все не интересно. Муж прекрасно знает, что я люблю. На днях у меня был день рождения, так он устроил мне лучший сюрприз в жизни. Подарил обалденную сковородку, гриль и пять килограмм премиальных пельменей! Любимый прекрасно знает, чего я по-настоящему хочу! © Не все поймут / VK

«Моя дочь-подросток сделала этот рисунок, вдохновившись моим снимком с выпускного»

Свадебный сервиз — какая-то неприкасаемая штука для людей старшего поколения. Такой стоит у моих дедушки с бабушкой уже лет 60. У мамы с папой тоже пылится в серванте и ни разу за 30 лет не использовался. Я каждый раз задавалась вопросом, зачем хранить посуду всю жизнь? Поняла только месяц назад, когда выходила замуж. Знакомые подарили нереальной красоты фарфоровый набор с нашими инициалами. Я поставила его на полку и даже не думаю использовать. Боюсь разбить такую утонченную красоту. Муж смеется, что все это дело генетики. © Мамдаринка / VK Ad_locum только что Глупость, конечно. Мы нашим набором уже почти 20 лет пользуемся. Правда, он всё ещё из разряда "праздничных") Ответить