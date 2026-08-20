18 светлых историй и фото о подарках, которые стали для своих владельцев источником маленьких радостей

Истории
20.08.2026
18 светлых историй и фото о подарках, которые стали для своих владельцев источником маленьких радостей

Есть подарки, которые помнишь годами — не потому что дорогие, а потому что особенные. Теплые, светлые и такие, что каждый раз, глядя на них, чувствуешь, неподдельную радость. А если за подаренной вещицей стоит еще и целая история, то это делает ее просто бесценной.

  • Поссорились недавно с мужем. Ему нелегко после такого приходится, потому что обычными цветами и подарками меня не подкупить. Но он у меня тоже не промах. В качестве извинений этот уникум додумался подарить мне табличку в зоопарке, на которой написано, что я теперь являюсь опекуном осла. Прощен был в тот же миг!
mimilinism
Caleb Vivas
только что

Походу звёзды на небе названные в твою честь уже закончились. Как и "недвижимость" на Марсе

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«Сшила эту подушку для мамы, и она прислала мне вот эту фотку. Видимо, моя работа получила одобрение»

© heypomelo / Reddit
  • Давным—давно моя подруга встречалась с богатым парнем. Он на день рождения подарил ей машину. Она к такому не привыкла, хотела отказаться, но он настоял. Тогда она спросила, можно ли ей продать машину и купить что-нибудь другое? Чувак согласился. А эта умняшка взяла и купила профессиональную печь, арендовала помещение и открыла одну из первых пиццерий в нашем городке, которая работает по сей день.
alex_khval

«У меня сегодня день рождения. Пока я шла на ярмарку, один парень подарил мне кофе. А когда я топала к автобусу, другой парень подарил цветы. Я никого из них не знаю, но они просто сделали мой день»

  • Мне было лет 6, наверное. Бабушка пекла пироги и я крутился рядом на кухне, мешал. Она меня отправила в комнату, дала пластилин чтобы я занялся чем-нибудь. Я слепил ей фигурку — кривую, страшненькую, что-то среднее между человеком и грибом. Подарил ей торжественно. Она поставила на полку в серванте. Рядом с фарфоровыми статуэтками. Я забыл про это через день. А на прошлой неделе разбирали ее старые вещи и нашли эту фигурку. 30 лет она хранилась. Я не ожидал, что меня так растрогает этот кусок пластилина.

«В этой лампе собрана всякая мелочевка, которую мама доставала из моих карманов перед стиркой, когда я был ребенком. Она подарила ее мне на свадьбу»

© justgrant2009 / Imgur
Ласковый розовик
только что

Вау! Это какая-то невероятно креативная идея и очень трогателый подарок. Гораздо лучше, чем какой-нибудь сервиз бесполезный

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  • Моя подруга выиграла эту жизнь. На днях ей исполнилось 25 лет. Пару месяцев назад она начала встречаться с новым молодым человеком, который души в ней не чает и буквально на ручках носит. На день рождения он подарил ей вместо одного подарка 25 РАЗНЫХ!!! «Потому что пропустил все предыдущие», — так он сказал.
imshakirov
Ad_locum
только что

Такие отношения в конфетно-букетный период вовсе не означают такие же отношения на протяжении всей жизни.

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«Это был мой подарочек на 8-летие. Моей кошке Кимбе уже 16 лет»

  • Несколько лет назад у меня была свадьба, гости надарили кучу всего — много полезного и интересного. Мама подарила нам замечательное постельное белье. Оно долго пролежало у нас в шкафу без дела, в упаковке, нетронутое. Примерно год назад родная бабуля позвала меня на день рождения. Я долго ломала голову над подарком, пока не вспомнила про то самое белье. Подарила ей, а она потом вручила его моей маме на день рождения. Недавно мама подходит ко мне с ним, улыбается и говорит: «Ну что, дочь, на второй круг пойдем?» Думаю, у каждого хоть раз в жизни случалось что-то подобное.

«Собрал наборчик для своей любительницы кино»

  • Когда мы с сестрой только начинали самостоятельную жизнь, мама подарила каждой из нас по коробке, доверху наполненной записанными семейными рецептами, которые передавались из поколения в поколение. Я планирую сделать то же самое для своих детей.

«Как вы думаете, это достаточно хороший подарок, чтобы вручить его своей половинке на годовщину?»

  • Мой возлюбленный собственноручно сделал часы из виниловой пластинки моей любимой группы. Он купил ее за бесценок в очень плохом состоянии и решил подарить ей вторую жизнь. Один из самых продуманных подарков, которые я когда-либо получала.

«В качестве подарка на день рождения моя девушка создала этот миниатюрный музей, посвященный моей жизни»

  • Живу с мужем уже не первый год, он за все это время научился читать меня, как открытую книгу. Более того, любимый знает все дороги, которые ведут к моему сердцу. Если другие девушки просят на день рождения разные гаджеты, ювелирку, цветы, то мне это все не интересно. Муж прекрасно знает, что я люблю. На днях у меня был день рождения, так он устроил мне лучший сюрприз в жизни. Подарил обалденную сковородку, гриль и пять килограмм премиальных пельменей! Любимый прекрасно знает, чего я по-настоящему хочу!

«Моя дочь-подросток сделала этот рисунок, вдохновившись моим снимком с выпускного»

© mimpick / Reddit
  • Свадебный сервиз — какая-то неприкасаемая штука для людей старшего поколения. Такой стоит у моих дедушки с бабушкой уже лет 60. У мамы с папой тоже пылится в серванте и ни разу за 30 лет не использовался. Я каждый раз задавалась вопросом, зачем хранить посуду всю жизнь? Поняла только месяц назад, когда выходила замуж. Знакомые подарили нереальной красоты фарфоровый набор с нашими инициалами. Я поставила его на полку и даже не думаю использовать. Боюсь разбить такую утонченную красоту. Муж смеется, что все это дело генетики.
Ad_locum
только что

Глупость, конечно. Мы нашим набором уже почти 20 лет пользуемся. Правда, он всё ещё из разряда "праздничных")

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«Надеюсь, моей жене понравится. Купил кучу редких специй, пересыпал в стеклянные банки и сложил в потрясающий ящик, который нашел в антикварном магазине»

© redsoxfan1001 / Reddit

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