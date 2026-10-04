18 комиксов и историй о детстве тогда и сейчас — и почему оба варианта по-своему греют душу

У каждого поколения свои воспоминания о детстве. Мы тридцать лет назад радостно носились по двору, сами разогревали суп после уроков, тащили в школу охапки макулатуры и собирали желуди и листья для домашки по природоведению, которую надо было сдать еще вчера. А этот аромат горячего хлеба из булочной, который ты радостно вдыхаешь, торопясь к первому уроку! Многим кажется, что современная ребятня слишком увлечена гаджетами. Но даже если и так, в этом тоже есть свои радости.

Ох уж эти поделки для школы. Раньше мы, бывало, просиживали весь вечер, делая гербарий. Впрочем, современные дети этим почти не занимаются. Вместо них проекты делают родители

Котёнок по имени Кусь только что Мне кажется, родители это делали всегда, разница действительно в том, что раньше ребёнок к ночи вспоминал или набирался смелости сказать, а сейчас учитель может только к ночи д/з выложить Ответить

В наши времена любая техническая новинка вызывала зависть и восторг у одноклассников. Все хотели поиграть с тамагочи или пройти очередной уровень Mario на карманной консоли. Для современных детей в гаджетах нет ничего удивительного

Птичка-в-клетке только что На картинке пишут три ребёнка, и все трое - левши))) Ответить

Для кого-то детство было неразрывно связано с игрой в футбол. Главное — мячик раздобыть

Помню, мы в детстве играли в футбол во дворе. Старшие ребята нас на площадку просто не пускали. Три раза мяч залетал на балкон, и мы ходили к соседям забирать его. В последний раз никого дома не оказалось, и игра на этом закончилась. Мяч был ценной штукой: если у кого-то из ребят он был, к нему домой за ним и ходили. А если владелец мяча уходил, то ему говорили, что занесут потом. © zayce / Pikabu

Раньше мы могли гулять целыми днями напролет и в любую погоду — во дворе всегда находилось что-то интересное. А современную детвору на улицу и не выманишь

Бруннера только что "Домой загонят" - это было серьезное опасение 😄 Ответить

Помните вредную соседку, которая в детстве обязательно делала какое-то замечание? Мне кажется, они никуда не исчезли, только отношение детей к ним изменилось



У каждого детство ассоциируется с каким-то ароматом. Для кого-то это запах нагретых солнцем шпал, для других — апельсиновой жвачки

Сегодня шёл мимо машины, из которой разгружали хлеб в один из супермаркетов, и заметил вот что. Запаха нет. Помните: в детстве идёшь мимо машины с хлебом, и пахнет так, что аж слюнки текут. Кажется, эта вещь незаметно исчезла из нашей жизни. А жаль. © Demiurg31 / Pikabu Котёнок по имени Кусь только что В супермаркетах, где сами хлеб пекут, запах очень даже есть Ответить

В детстве мы делали маникюр из всяких подручных средств. Например, приклеивали лепестки к ногтям. А современным детям не надо так ухищряться: можно найти лаки и украшения на любой вкус

Бруннера только что Надеюсь, эти "стразики" хорошо держатся, а не падают в столовскую еду над чужой порцией Ответить

Первые кулинарные опыты всегда незабываемы. Кто-то добавлял в макароны варенье, кто-то высыпал пельмени в холодную воду. Сейчас ребятам проще справиться с этой задачей — еду всегда можно заказать

Бруннера только что А посмотреть рецепт в интернете, если уж родители не научили? Совсем не? Ответить

Раньше дети боялись опоздать к выпуску любимых мультиков. Теперь это не слишком актуально

С одиннадцатилетней дочкой спор вышел. Попробовал показать ей «Чудеса на виражах» и «Чипа и Дейла». Дочь сразу сказала, что это полная ерунда и такие мультики она в жизни смотреть не будет. Я тут же заявил: «Жила бы ты в моём времени — это были бы лучшие мультики в твоей жизни». Дочь предложила мне описать детство, тогда попробует понять. Хм. Ну вот если бы я лишил ребенка телефона, планшета и прочих современных штук на 15 лет и предложил каждый день смотреть «Сельский час», она бы, наверное, поняла всю мою нежность к «Утиным историям». А другого способа, пожалуй, и нет. © Deduu / Pikabu Yush только что Есть сомнения, что автор сам смотрел эти мультики в 11 лет. Они лет на 8 максимум. Ответить

Помню, я в детстве вообще не любила в транспорте садиться. Как бы ты ни устала, всё равно придётся кому-то место уступать. Но сейчас ребятня может постоять за себя

Бруннера только что Девочки, наденьте линзы и обратите внимание, что вы сидите на местах для пожилых и инвалидов. Там сиденья даже другого цвета Ответить

Лет тридцать назад любые конструкторы были на вес золота, и мы мастерили всякие штуки из спичек, желудей, коробков и даже ластиков. Хорошо, что сейчас можно собирать поделки и из блоков, и из природных материалов

Наверное, все помнят этот момент: стоишь ты на картонке, с надеждой смотришь на модные джинсы со стразами, а мама выдает тебе другую модель на три размера больше. Впрочем, и сейчас вкусы ребятни и взрослых редко совпадают

Хотя дворовых игр было множество, мы все равно придумывали свои

У нас в детстве была игра, называлась «Вампир». Это была такая увлекательная смесь пряток и догонялок, где главная цель была — не попасться вампиру. Потому что, если он тебя поймает, ты тоже превратишься в вампира и вас будет уже двое. Цель вампира — всех переловить и сделать вампирами, а остальных — найти вампира днем, когда он спит, спрятавшись в логове. Правда, вампир сам решал, когда день закончился и он проснулся, и все подкравшиеся с визгом разбегались. Крутая была игра, аж слезу пустила сейчас. © Lialin / Pikabu

У каждого поколения есть свои легендарные игры. Мы когда-то на переменах кидали фишки или хлопали вкладышами от жвачки. А сейчас дети во дворе увлеченно забираются на горку и на скамейки под веселые крики: «Пол — это лава!»

Когда-то поход в магазин был настоящим приключением. Надо было отстоять очередь в разные отделы, выбрать продукты по списку, который составила мама, и оплатить все в кассе. А теперь нажал на пару кнопок — и готово!

Котёнок по имени Кусь только что Если доставка бесплатная, в этом есть смысл. А если платная, то дорогой хлебушек выйдет Ответить

Интересная книжка была настоящей драгоценностью

Моя семья жила в хуторе Ростовской области, и однажды в наш местный клуб приехал из района мужчина с лекцией. Селяне всё прослушали и стали расходиться по домам, а лектор растерялся: уже стемнело, рейсовый автобус ушёл — что делать? Мои родители предложили ему переночевать у нас. Пока мама готовила ужин, я решила похвастаться этому дядечке стопкой газет, собранных мной из-за красивых картинок. «А книжки у тебя есть?» — спросил он. Я ответила отрицательно, и дядечка пообещал, что в следующий раз обязательно подарит мне красивую книгу с картинками. Через неделю почтой нам доставили огромный короб с книгами — это были сказки, да какие! С картинками, и всё в цвете. Моей радости не было предела! Как оказалось, у лектора дети давно уже выросли, и он подарил лично мне всю свою большую библиотеку сказок. Папа сделал большую длинную напольную этажерку, её поставили рядом с моей кроватью, и это было самое счастливое время в моей жизни. Не помню ни лица, ни голоса этого мужчины, который читал лекцию и сделал мне такой подарок, но на всю жизнь у меня осталась память о нём как о каком-то сказочном волшебнике. © Janinaandlife / Pikabu

Многие до сих пор вспоминают уроки труда: кому-то на вязании пятка у носка не давалась, а у кого-то ровная строчка не получалась. Впрочем, и сейчас дети несут кривую юбку домой — вдруг мама поможет?

Мохнопопая егоза только что Носки раньше вязали на трудах?



А пошитые там вещи я реально носила. Ответить

В наши времена предполагалось, что дети должны освоить множество вещей: уметь гладить, готовить, шить и прочее. Хорошо, что сейчас есть множество гаджетов, которые помогают решить большинство бытовых вопросов