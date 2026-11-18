Я подобрала во дворе котенка, который почти не видел, а он превратился в роскошного зверя
Однажды во дворе я заметила котенка. А я обожаю кошек и периодически их спасаю. Малыш бегал из стороны в сторону, тыкался, жался к другим кошкам, но они его отгоняли. Через несколько дней я возвращалась домой и увидела его совсем близко. Он спал, разморенный на солнышке, но услышал приближение человека и поднял голову. Глаза были наполовину закрыты пленкой: он почти ничего не видел. Я даже думать не стала, просто взяла этого дичка в коробку. Он, конечно, весь изворчался, но быстро смирился, хотя и постоянно норовил сбежать.
Сразу повезла его в ветеринарку. На своем первом в жизни приеме у врача он был, мягко говоря, недоволен. Крутился, вертелся и требовал вернуть его обратно на улицу.
Малыш оказался очень худым, а блох было столько, что они бегали прямо по глазам. Повезло, что ничего серьезного у него не оказалось, только вирусная инфекция глаз, которую я лечила месяц.
Еще он оказался очень смышленым. В лоток пошел сразу, а в остальное время просто играл. Шипеть он при этом не переставал, и помогала только игра: стоило махнуть игрушкой, и он тут же обо всем забывал. Магия игротерапии! А еще он расцветал с каждым днем. Оказалось, это кот с роскошной шубой. Глаза вылечили, видел он теперь хорошо. Единственное, что напоминало о пережитой болезни — как будто слегка подернутые пеленой глаза. Выглядели они даже немного по-инопланетному.
И хотя я много с ним играла, он оставался диковатым: на руки не шел, мог подбежать ко мне и просто так нашипеть и даже цыкнуть.
Когда он совсем окреп и встал на лапки, пришло время искать ему дом. И мне просто телефон оборвали: все хотели его забрать. Еще бы, малыш оказался непростой, видно, что настоящий «сибиряк», да еще и с такими необычными глазами.
В итоге малышу досталась потрясающая хозяйка, которая души в нем не чает. Эта история произошла 2 года назад, но мы до сих пор поддерживаем связь. Только посмотрите, какой роскошный котище вырос! И хотя он первое время всячески показывал свою независимость, в конце концов он оттаял и оказался очень ласковым и добрым.
Уверена, и у вас есть подобные истории спасений. Делитесь ими в комментариях, показывайте фотографии.