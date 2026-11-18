И хотя я много с ним играла, он оставался диковатым: на руки не шел, мог подбежать ко мне и просто так нашипеть и даже цыкнуть.

Когда он совсем окреп и встал на лапки, пришло время искать ему дом. И мне просто телефон оборвали: все хотели его забрать. Еще бы, малыш оказался непростой, видно, что настоящий «сибиряк», да еще и с такими необычными глазами.