7 книг, которые встряхнули людей и изменили их взгляды на 180 градусов

Есть тексты, которые проходят сквозь нас почти бесшумно: прочитал, закрыл — и уже через неделю не вспомнишь ни сюжета, ни героев. А есть такие, что будто сдвигают привычную картину мира и помогают посмотреть на мир другими глазами. И самое удивительное — многие открывали эти книги без особых ожиданий, а закрывали с одной мыслью: «Почему я не прочитал это раньше?» Одни книги дарят восторг, другие — вызывают раздражение, а третьи так и тянет немедленно обсудить с кем-нибудь до трех часов ночи.