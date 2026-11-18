Куда в час пик едут те люди, которые настолько не торопятся, что могут себе позволить вылететь пробкой и подождать следующего троллейбуса?
15+ историй из общественного транспорта, ради которых и свою остановку проехать не жалко
В общественном транспорте всегда есть место нестандартным шуткам, забавным ситуациям и анекдотичным историям. Это и неудивительно, ведь каждый пассажир попадает туда со своим настроением и представлениями о мире. И если кто-то предлагает вам станцевать или обсудить зеленую бороду, не стоит сразу отнекиваться — из таких моментов рождаются забавные истории, которыми так радостно делиться со всем интернетом.
А в конце вас ждет бонус от автора о том, что когда хочется ехать с комфортом, стесняться не приходится.
- Пришлось как-то раз ехать в троллейбусе, час пик, все битком. Стою на одной ноге, вдобавок не на своей, на задней платформе. От передних дверей недовольный женский голос: «Да пройдите же глубже в салон! Там места столько, что танцевать можно!» Из последних сил, со всех сторон зажатый коллегами по несчастью, хриплю в ответ: «Разрешите пригласить, мэм?» Мэм почему-то пробкой вылетела из троллейбуса.
- Еду в маршрутке. Заходит мужчина средних лет с зеленой бородой такого теплого зеленого цвета. Тетенька примерно тех же лет рядом со мной смотрит на него, начинает громко хохотать, а потом вдруг поворачивается ко мне:
— Вот что заставляет людей так краситься?
— Не знаю... — спокойно говорю я и снимаю шапку.
Мое окрашивание на фото ниже.
И это - правильный ответ! Некоторые люди сами не ведают, что творят 😂
- Делали ремонт в ванной, нужны были силикатные кирпичи. Вот как назло, именно в это время их не было ни в строительных магазинах, ни на рынке. Иду вечером с работы через дворы, а там разломанный никому не нужный забор из необходимого мне материала. Я беру два кирпича, кладу в дамскую сумочку, и домой на троллейбусе. Вдруг транспорт резко остановился, и прямо в мою сумочку влетает женщина. Спрашивает: «У вас что, кирпичи в сумке?» И я так гордо: «Да!» — и показываю кирпич. Несколько лет потом с ней здоровались в транспорте.
- Еду в автобусе. Утро. Стоит женщина с мальчиком лет 12, напротив сидит девушка, точнее спит. Женщина тормошит ее:
— Девушка, уступите место ребенку, пожалуйста!
Та, с трудом открывая заспанные глаза, пытается понять, что хотят от нее. Обращается к мальчишке:
— У тебя есть две работы?
— Неа.
— Ты учишься с 8:30 до 17:30?
— До 13:00.
— Ты спишь по 4 часа в сутки?
Тот отрицательно мотает головой. Девушка:
— Тогда можно я дальше продолжу спать?
И уснула. Какой диссонанс среди мам произвела ее речь!
Если 12 лет, то это не ребёнок, а подросток и он уже сам должен уступить место в транспорте, если, конечно, он его занял.
«Пошел в булочную и встретил трамвай вот с такой нарядной Снегурочкой. Спасибо большое за отличное настроение с утра!»
- Еду в автобусе с парнем, который очень нравится, строю глазки. Он такой: «Держись, а то упадешь». Я изящно кладу руку на вертикальный поручень и чувствую, что все смотрят на меня и хихикают. Перевожу взгляд и вижу, что стоит мужчина, а я держусь за металлическую штангу для одежды, которую он везет! Уже лет 15 прошло, а я со смехом это вспоминаю. С парнем тогда не сложилось, кстати, но не из-за этого, конечно.
- Еду в метро. Поезд еще даже не вышел из туннеля, а меня уже настойчиво кто-то толкает в спину. Первые раза четыре я не обращала внимания, но потом обернулась. Вижу раздраженный взгляд женщины. Спрашиваю:
— Женщина, зачем вы меня толкаете?
— А чего ты не выходишь?!
— Так двери закрыты!
Секунда молчания, а потом невозмутимое:
— И что?
И все. Я зависла. В тот день вышла из метро другим человеком.
Так нужно было, просто ту женщину вперёд пропустить, пусть выходит 🤣
«Это, без сомнения, лучший попутчик за всю мою жизнь!»
- Дело было в универе на первом курсе. Физику у нас вел преподаватель средних лет. У него была такая фишка: он не запускал никого в аудиторию после того, как сам в нее войдет. Всех опоздавших он отправлял «гулять». Еду я, значит, на маршрутке в универ. Первая пара как раз физика. Смотрю на часы — уже опаздываю. Вдруг замечаю, что рядом сидит тот самый препод. Говорю: «Здравствуйте, Владимир Иванович!» А он мне: «Здравствуйте, молодой человек. У вас есть шанс не опоздать сегодня, но учтите — бегаю я быстро!»
Вот это я, понимаю, мотивация! Бежать со всех ног, лишь студента на занятие не пустить 🤣
- Дело было зимой. Поздно вечером возвращался с работы, ехать мне почти до конца, потому залез на последнее сиденье в ГАЗели и уснул. На очередном ухабе тряхануло, открываю глаза — едем, в салоне свет выключен, оглядываюсь — кроме меня никого. Глядя в окно, пытаюсь понять, где едем, но не получается. Спрашиваю водителя:
— А когда остановка будет?
Удар по тормозам, свет в салоне, вижу огромные глаза повернувшегося ко мне водилы:
— Ты что тут делаешь?!
— Извините, остановку проспал.
— Я думал, что всех высадил, домой еду, а тут ты!
Остановил, подсказал, как идти до моей остановки — оказалось, недалеко совсем.
Этот водитель маршрутки на свои деньги закупает конфетки, которые пассажиры могут брать абсолютно бесплатно. Просто так, чтобы порадовать людей
- Ехала как-то со мной в автобусе неуемная группка школьников (класс 7-й или 8-й) во главе с учительницей. Мальчики всю дорогу надрывно развлекали самую красивую девочку, рассказывали ей всякие шутки, а та с удовольствием гоготала на весь автобус, да так, что учительница не выдержала и заявила ей: «Маша, я не думала, что такое когда-нибудь скажу, но посиди, пожалуйста, снова в телефоне!»
- В начале 2000-ных муж работал в собственном режиме, и так получалось, что мы всегда и везде ездили на машине. Года два я вообще не садилась в общественный транспорт. Однажды ему пришлось уехать в другой город, и я поехала на трамвае. Надо было платить кондуктору, но я-то про это уже забыла! Кондуктор стоит напротив меня, смотрит, улыбаясь. И тут я понимаю, что я что-то должна сделать, и спрашиваю: «Надо заплатить, да?» К счастью, кондуктор оказалась женщиной веселой и понятливой, вместе посмеялись.
Я тоже давно не ездила в маршрутке. Захожу, протягиваю водителю 50 рублей. Он на меня смотрит, я на него...Он так протяжно: "И....?", я в ответ: "И...?" Оказалось он от меня еще пять рублей ждал, а я от него сдачи такой же, поскольку с моей прошлой поездки проезд подорожал на 10 руб.
Представьте себе: вы едете в электричке, и вам улыбается собака. Что может быть милее?
- Работаю за городом, на работу езжу всегда одним и тем же междугородним автобусом с одним и тем же водителем в одно и то же время. Отличительная черта автобуса — он ярко-желтого цвета, поэтому я его пропустить не боюсь и спокойно слушаю музыку в наушниках на остановке, зная, что что-то желтое вот-вот мелькнет. Ну и сегодня, как обычно, стою на остановке, слушаю музыку... Вдруг сквозь наушники слышу очень громкий автомобильный сигнал. Смотрю: стоит какой-то автобус. Открывается дверь, а из кабины мой водитель кричит: «Желтый сломался. Садись, а то на работу опоздаешь!»
А вот так водитель маршрутки поздравляет всех туляков с наступающим Новым годом!
- Ехали с женой в маршрутке, но сидели не вместе. Готовимся на выход, за мной становится парень, а жена за ним. Выходим из автобуса и одновременно с парнем подаем моей супруге руки. Секундное замешательство, она берет мою ладонь, парень моментально краснеет и быстрым шагом начинает уходить. Кричу ему вдогонку: «Это моя жена!» Когда он обернулся, на его лице было такое облегчение и плохо скрываемая радость, что мы не смогли сдержать смех.
Когда везешь кота в поезде в переноске, а он незаметно наблюдает за соседом
Бонус: когда очень хочется ехать с комфортом
- Ехала в поезде с гипсом на ноге, естественно, на нижней полке. Напротив меня была женщина в положении — уже скоро-скоро ожидалась двойня. Сидим, болтаем. Она в летнем балахоне, прикрывающем живот, мои ноги под столиком. В купе заходит дама лет 50, смотрит на меня пристально и выдает: «Вот вы, у вас лицо доброе! Вы же уступите мне нижнюю полку?» Я показываю на гипс и отвечаю, что, мол, при всем желании — не сегодня. Дама оборачивается к моей соседке: «Хорошо, но вы-то молодая! Можете и наверху поехать!» Та кладет руки на живот — и ее положение становится очевидным. Дама на секунду озадаченно застывает, а потом говорит: «Ну, что ж... Пойду искать дальше!» Оказалось, она даже не в нашем купе ехала — потом двое мужчин пришли на свои верхние места. А дама просто искала, кто бы с ней полками поменялся по всему вагону.
Нетривиальные истории могут происходить где угодно: в транспорте, на отдыхе или на собеседовании. И если относиться к жизни с юмором, то тогда почти любая ситуация окажется забавной.