Я тоже давно не ездила в маршрутке. Захожу, протягиваю водителю 50 рублей. Он на меня смотрит, я на него...Он так протяжно: "И....?", я в ответ: "И...?" Оказалось он от меня еще пять рублей ждал, а я от него сдачи такой же, поскольку с моей прошлой поездки проезд подорожал на 10 руб.