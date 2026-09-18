18 теплых историй о людях, чья доброта меняет мир к лучшему
Доброта приносит удовольствие не только тем, кто ее получает, но и тем, кто готов безвозмездно ее дарить просто так, от души. Ведь ваш добрый поступок, пусть даже и совсем маленький, для кого-то может стать одним из самых теплых воспоминаний в жизни.
- Я тогда была начинающим водителем. Как-то встала на перекрестке под горку: мне зеленый горит, а я даже с ручника тронуться не могу, глохну. За мной уже пробка образовалась. Смотрю, парень из задней машины вылез, ко мне идет. Ну все, думаю, сейчас начнет меня отчитывать. А он подходит и спрашивает: «У вас проблемы? Помочь?» Я от радости, что он не орет на меня, выпалила: «Нет, спасибо, я смогу, я уеду!» — и вдарила по газам так, что влетела на эту горку, даже машину с ручника не сняв.
- Мы с подругой как-то сидели в кофейне. Мое настроение было таким, что я решила им поделиться со скучающими бариста. Выпив капучино с десертом, подошла к стойке с серьезным выражением лица и попросила книгу жалоб и предложений. С таким же строгим лицом написала целую страницу благодарностей и комплиментов ребятам, которые растерянно топтались у винтрины с выпечкой. С удовольствием наблюдала за их расцветающими улыбками после.
А сделать всё то же самое с улыбкой что мешало??? Откуда у некоторых эта потребность психологическую раскачку устраивать другим людям???
- Пошла с подругой в магазин, чтобы купить платье на свидание. Там продавщица все время недовольно глядела на все, что я примеряю. И тут подруга находит красное платье, просим дать нужный размер, а продавщица такая: «Не дам!» Я аж опешила, а она при всех выдала: «Вы не видите, что эти фасоны вам не идут?» Потом поворачивается к подруге и говорит уже совсем строго: «Вы специально это делаете, что ли? Это же ваша подруга, а такое ощущение, что вы ей напакостить хотите». И тут до меня все дошло. Мне и самой те наряды особо не нравились, но подруга умеет уговаривать так, что не откажешь. В будущем мы перестали общаться совсем по другой причине, но та женщина в магазине была абсолютно права насчет нее с самого начала.
С какой стати продавщица с советами лезет, если её не спрашивали? Ещё и поучать всех вздумала. Надеюсь её уволили.
Хозяин этой малышки увидел ее на обочине и не раздумывая забрал домой. Не смотря на то, что у него уже было 7 кошек и он зарекся больше их не заводить, эта крошка покорила его сердце и стала частью большой семьи
- Как-то летела впервые в Китай, полет был очень долгим. Рейс Москва-Пекин, 90% в самолете было китайцев. Я весь полет болтала с китайцем рядом, то на английском, то на китайском (как могли). Прилетели. Я не знала правил пересечения границы и меня не пускали в страну. Я уже готова была расплакаться, и тут в толпе этот китаец меня нашел, спросил, что случилось и пошел разбираться, что мне делать. Через 10 мин вернулся и рассказал куда мне надо обратиться, что и где написать. Через 20 мин я успешно пересекла границу.
- Я только недавно переехала в новый ЖК. Не успела познакомиться нормально с соседями, но консьержка сказала, что все живут дружно. Всегда вместе скидываются, решают ремонтные вопросы, ходят друг к другу в гости. Спустя неделю после переезда я нашла у своих дверей коробку. А там фрукты, цветы, конфеты и открытка: «Добро пожаловать». Это соседи сбросились, чтобы меня порадовать. Добавилась в соседский чат и забросала их смайликами благодарности.
- Чуть более 9 лет назад я приехала смотреть белого котенка 2-х месяцев по объявлению. Мне принесли ее и еще двух котят из помета. Они все красивые, но не мои. Я спросила, есть ли у них еще котята, мужчина ответил, что есть еще котенок, но она постарше, не такая красивая и ее никто не брал. Мне принесли ее в коробке, я буквально ее схватила и унесла в машину. Это моя булка Василиса, ей почти 10 лет, и она живет свою лучшую жизнь.
Схватила булку, дала ей имя Василиса, унесла в машину и там её схомячила 🤣
- Кто ваши друзья? Моя подруга знаменитость. Если точнее — модель. Мы познакомились на одном из показов, я, кстати, визажист. Она была нереально милой: я жутко нервничала, это был мой первый рабочий день, а она подбодрила меня, похвалила макияж и подписалась на меня в соцсети. С тех пор прошло три года. Быть подругой знаменитости нереально сложно, и образ на экране сильно отличается от человека в жизни. Но свою дурынду я очень люблю.
- У меня есть «дедушка», с которым я познакомилась когда только переехала в город, где сейчас живу. В одном чате случайно на него наткнулась. Он продает свои фрукты и овощи. Мы с ним встречаемся иногда, я покупаю картошку и яблоки. Как-то он спросил у меня: «А может вам ножи поточить надо? Если надо несите, я наточу». Я у него и дома уже была, познакомилась с его женой. Не знаю сколько им лет, по 80, примерно. Хорошие люди.
- Несколько лет назад ехала с учебы домой. Автобус, народу полно, и тут в салон заходит мальчик лет одиннадцати, садится на сиденье рядом со мной. Слушаю музыку, на соседа внимания не обращаю, но в какой-то момент замечаю, что он пялится на меня, взгляд вообще не отводит. И вдруг говорит: «А можно один наушник? Хочу послушать вашу музыку». Мальчик был очень милым, я поделилась наушником. Сидели, молча слушали, а потом я спросила: «А когда тебе выходить? А то мне на следующей». Он улыбается и отвечает: «А мне еще три остановки назад было, просто музыка ваша понравилась». Сколько лет прошло, а я до сих пор не встретила парня, который хоть чуть-чуть поразил бы мое сердце сильнее, чем тот мальчишка.
Девушка как-то раз нарисовала лягушонка в спортзале, в который она ходит. Это так понравилось всем посетителям, что теперь она рисует новую картинку с лягушонком каждую неделю
- Мой папа — фермер. Я живу в городе, а он постоянно приезжает и затаривает мне холодильник мясом, курицей, свининой и прочим... Напротив моей квартиры живет семья пенсионеров. Я постоянно отдаю им половину мяса и думаю, что на сэкономленные деньги они себе купят то, о чем мечтают.
Почему в отношении своих родителей не возникает идея помочь, чтобы они купили то, о чем мечтают? Ну, хотя бы попросить привозить мяса в два раза меньше, а лишнюю половину продавать. Прям неприятно от истории. Чужие пенсионеры пусть гуляют, пока родители все оплачивают своим трудом и деньгами.
- В 18 лет мы с подругами проходили практику на турбазе. Связи нет, еды толком нет, до города далеко, магазинов нет. В бане разрешали мыться раз в 4 дня. Через 2 недели приехали к семье нашей подруги, они жили скромно. Ее мама нам такой шикарный стол накрыла, встречала нас! Затопили баню, мы отмылись, наелись. Я никогда этого не забуду! 17 лет прошло, вспоминаю до сих пор и благодарю ее!
- Это произошло сегодня, я вышла с автобуса на своей остановке, достала свой телефон и у меня выпала тысячная купюра. Водитель этого автобуса начал мне сигналить, я посмотрела на него и он мне указал на землю. Гляжу, а у меня деньги выпали. Я ему улыбнулась, сказав спасибо, он в ответ тоже улыбнулся.
Женщина как-то нашла схему вязания симпатичных сердечек. Теперь она дарит эти теплые сердечки незнакомым людям просто, чтобы сделать им приятное
- Я сегодня помогла одному старичку подняться по ступенькам в магазин. Когда была в очереди на кассе, то незнакомый мужчина, стоявший передо мной, купил подарочную карту, а затем протянул ее мне со словами: «Добрые дела должны вознаграждаться». Это было очень мило! Я стараюсь совершать добрые поступки не для того, чтобы обратить на себя внимание, а просто потому что меня так воспитали. Но этого мужчину я благодарю от всей души.
- Это может показаться странным, но каждый раз, когда я вижу на асфальте улиток, я подбираю их и отношу в траву на обочине. Они часто в большом количестве выползают на тротуар после дождя и мне не хочется, чтобы кто-то случайно на них наступил.
- Недавно переехала в новую квартиру, еще не все обустроено. После переезда готовила завтрак и поняла, что соли вообще нет, а в магазин сбегать не успеваю — на работу опоздаю. Попросила у соседки-бабушки, она любезно дала и предложила зайти вечером познакомиться. После работы заглянула к ней в гости, сидели, пили чай, болтали. Заметила на стенах красивые картины из бисера, спросила про них — оказалось, бабуля вышивает их сама. У меня дома целая коробка такого добра стояла, я тоже когда-то этим увлекалась, но сейчас времени нет. Я решила сделать бабуле приятное и занесла ей все свои материалы. Она аж прослезилась, не ожидала такого от девчонки, которая только что сюда переехала. Никогда бы не подумала, что делать кому-то добро так приятно.
Милости просим в другие наши подборки, которые созданы для того, чтобы поднять ваше настроение: