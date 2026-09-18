18 теплых историй о людях, чья доброта меняет мир к лучшему

Доброта приносит удовольствие не только тем, кто ее получает, но и тем, кто готов безвозмездно ее дарить просто так, от души. Ведь ваш добрый поступок, пусть даже и совсем маленький, для кого-то может стать одним из самых теплых воспоминаний в жизни.