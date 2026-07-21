18 жизненных историй с рынков и базаров, где чувствуется аромат спелых помидоров и не смолкают бойкие зазывалы

А у нас в деревне, скажем, малоимущие братья нашли кошелёк с большими деньгами. На радостях зашли в ближайший магазин, накупили товаров и стали расплачиваться. И тут вдруг продавщица налетела на них: «Где нашли?! Это мой кошелёк!» Парни похлопали ресницами и рассказали всё как на духу. Оказалось, хозяйка магазина взяла кредит на покупку товара. На радостях она отдала им товар бесплатно — парни взяли одежду себе, родителям и сёстрам. 😃😃😃