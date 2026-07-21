18 жизненных историй с рынков и базаров, где чувствуется аромат спелых помидоров и не смолкают бойкие зазывалы

Истории
21.07.2026
18 жизненных историй с рынков и базаров, где чувствуется аромат спелых помидоров и не смолкают бойкие зазывалы

Сочные фрукты, спелые овощи, аромат специй и бесконечный поток зазывающих фраз от продавцов — рынок, эту атмосферу ни с чем не спутать. И именно в этом душевном месте обычный поход за продуктами превращается в место жизненных разговоров и забавных историй.

  • У меня недалеко от дома есть крытый продовольственный рынок. В последнее время закупаюсь у одного восточного мужичка. Есть у него такая фишка: если ты не особенно уверен в какой-нибудь покупке, он тебе своей компетентностью типа помогает определиться: «это не груши, а восторг, от сока лопаются» или «черешню не нада есть, она сама в рот лезет», или «э-э брат, бери, не пожалеешь, это же килограм удовольствия!» Так вот, мужик этот хоть и чудной, но фрукты и овощи продает действительно спелые и вкусные. На днях брат звонит, просит на пальцах объяснить, как найти этого продавца «восторга» и «удовольствия». Я 10-15 минут был GPSом, но многочисленные ряды лавок и лотков давали погрешность в моей навигации, и я никак не мог точно довести брата к правильному пункту назначения. В итоге брательник проявил чудеса смекалки и внимательности и нашел его. Он просто ходил мимо прилавков и прислушивался к разговорам продавцов и покупателей. И когда услышал: «Девушка, эта дыня не просто сладкая, она кайфовая — будешь есть и кайф ловить, даже муж будет не нужен», понял, что дошел до цели.
Ольга Курпякова
только что

Последнее предложение - это ✨💫💥💣🔥 Не хочу показаться вульгарной, но раньше для замены мужа использовали овощ, а теперь бахчевую культуру 😅😂🤣

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  • Это было лет 30 назад. Пошла на рынок, стою в очереди — бакалейные товары продают... В очереди разговоры: кому чего и сколько надо... Одна пожилая женщина говорит: «Мне надо то-то и то-то, возьму себе и дочери». Другая ей говорит, мол, что же дочь-то сама не ходит за покупками. Пожилая ей отвечает, мол, не очень себя чувствует дочурка. Та возражает: «Молодая дочь, могла бы и справиться!» А женщина в ответ: «Моя дочь не молодая, ей 72 года!» Все, кто рядом стоял, рты пооткрывали и повернулись к ней: «А сколько вам?» «Мне 94 года», — ответила бабулька. Помню, она набрала товар, я прикинула — кг 10! Идет, я в спину ей смотрю — высокая, стройная, спина прямая, и 94 года! Запомнилась очень мне эта женщина...
Галина Горелова / Dzen

Коротко и по делу

  • У нас на рынке, как метка для точного сведения входных ворот, была то ли приклеена, то ли слегка вдавлена в горячий асфальт пятирублевая монета. Ежедневно, идя мимо, можно было наблюдать, как кто-нибудь, используя все подручные средства, пытается упорно отковырять денежку. В метре от пятой точки трудолюбивого человека, развалившись в плетеном кресле, сидел охранник рынка и, лениво улыбаясь, смотрел на очередной приступ жадности населения.
Vlad Fedorov
только что

Шалили так в советском прошлом: к рублю металлическому гвоздь сотку припаивали и забивали в асфальт на тротуаре. Потом сидели в теньке, пили пиво и смотрели - кто и как этот рубль поднять пытался

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  • Мне как-то дали обувь на размер больше — мол, вы просто посмотрите, как на ноге выглядит, да и вообще, модель маломерит, вдруг подойдет? А если нет — мы поменьше дадим. Померила — большие. Прошу размер меньше. Мужичок уходит, возвращается обратно. Наклейка с моим размером. Примеряю — как будто бы обувь меньше, но все равно большая. Муж предложил под наклейку заглянуть, и не зря: продавец вложил еще одну стельку внутрь той обуви, что я мерила, и приклеил наклейку с меньшим размером. Я-то думала, что это у меня ноги странные, а они вот как дурят, оказывается. Естественно, ничего у него покупать не стали.
Евгений Каминский
только что

Дали на размер больше потому, что в коробке женской обуви размеры от 36 до 39.Самые ходовые размеры, это 37 и 38 их выбирают в первую очередь. А вкладывать ещё одну стельку в обувь весьма глупо, нога все равно будет болтаться в обуви. Обычно обманывают выдавая китайскую обувь за турецкую или кожзам за кожу.

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  • Как-то лет 15 назад меня свекровь отправила на рынок к проверенному поставщику за творогом. Велела найти продавщицу Наташу с золотыми зубами и передать, что я от Н. И. (свекрови). Поиск «златозубки» развлек — Наташ в молочных рядах оказалось четыре. После сообщения пароля найденная продавщица спросила: «А кто она вам?» Я отпираться не стала. «Свекровь», — говорю. Денег Наташа у меня не взяла. Сказала: «Ешьте, вам витамины нужны, чтобы нервы восстанавливать».

Маркетплейс нашего детства

Genoveva Kolomyceva
только что

Не поняла, при чём тут детство. Это фото сделано года два назад, посмотрите в первоисточнике. Вещи - из 90-х, а "маркетплейс" современный.

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  • Когда я учился в начальных классах, однажды проходила обычная школьная ярмарка. Длинные столы в вестибюле, покрытые скатертями. Девчонки принесли всякие печеньки, тортики, в общем, выпечку. Мне дали немного денег, чтобы поел вкусняшек. Я пришел через пару часов с полным пакетом и деньгами в несколько раз большими, чем получил от родителей. А все потому, что я прошелся в начале ярмарки, узнал цену и понял, что она назначается абсолютно от балды. В разных частях ярмарки цена на, допустим, орешки со сгущенным молоком отличалась в разы. Я на этом сыграл. Скупил дешевые, подождал часок, и когда остались только дорогие товары, выставил свои чуть ниже. Так в семь лет я самостоятельно познал понятия «рынок», «экономика» и «прибыль».
  • На рынке всегда покупала у одного парня. Удобно было: список ему дала, а он мне пакет передавал. Расплатилась и ушла. Не нужно было ходить. Позже мы с ним познакомились, он начал меня без очереди обслуживать, схема все та же: я ему список и деньги, он мне готовый пакет. Раз прихожу с мамой, а его нет. Женщина стоит и по списку нам продукты дает. Доходит до последнего пункта. А там горошек консервированный. Она берет банку и мужу возвращает, говорит: «Дай другой, этот мутный какой-то». Мужчина смотрит на нее странно и банку не забирает. А она ему: «Дай другой, эта девочка у Андрюшки обычно закупается. Некрасиво, постоянная клиентка». Оказывается, тот парень их сын был. Женщина не каждый день на базаре, но видела меня пару раз. Вот это и запомнила. Так и стала я постоянной клиенткой Андрюши.
Александр
только что

То почему не люблю закупаться на рынке. Постоянным клиентам лучшее а остальным худшее.

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  • Я сегодня пошла на центральный рынок. Там толпа людей, все закупаются к Новому году. Я взяла все, что мне было нужно, подошла к стойке с кофе, оделась и вышла. Уже почти дошла домой и обнаружила, что мой рюкзак остался на рынке! В нем ключи от новой машины, паспорт, деньги. Я еще так в жизни не бегала, как сегодня. А рюкзак в это время спокойно ждал меня на стойке администратора.
annaprovitamin

Фото со вкусом

Ольга Курпякова
только что

Самым большим спросом пользуются пирожки с картошкой 😋 Я их тоже очень люблю, а ещё с яблоками и с брусникой в смеси с яблоками.

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  • Пришла на рынок за курткой. Нашла идеальную, но цена кусалась. Продавец давай уговаривать: «Берите, вам так идет! Если найдете хоть один изъян — отдам за полцены!» Я ради шутки начала детально осматривать швы, молнию. И вдруг в кармашке нащупала что-то твердое. Достаю — а там золотое кольцо! Продавец обомлел: куртку до этого мерила невеста его сына и, видимо, потеряла. Продавец так обрадовался, что действительно продал мне эту куртку за полцены!
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Руслан Хабаров
только что

А у нас в деревне, скажем, малоимущие братья нашли кошелёк с большими деньгами. На радостях зашли в ближайший магазин, накупили товаров и стали расплачиваться. И тут вдруг продавщица налетела на них: «Где нашли?! Это мой кошелёк!» Парни похлопали ресницами и рассказали всё как на духу. Оказалось, хозяйка магазина взяла кредит на покупку товара. На радостях она отдала им товар бесплатно — парни взяли одежду себе, родителям и сёстрам. 😃😃😃

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  • Вспомнила, как мой муж сыр покупал. Пришел на рынок и замер перед прилавком с сырным разнообразием. Продавец решила помочь: «Вам какой сыр? Для чего?» Муж на голубом глазу выдает: «Жена сказала, для любовницы». Только увидев квадратные глаза продавца, муж понял, что именно сказал. А «любовница» — салат так называется, который мы очень любим.
  • Когда была маленькой, денег всегда было не много. Но иногда, когда появлялось немного свободных средств, мы всей семьей после похода на рынок заходили в небольшую кафешку, где всем покупался томатный сок в пластиковом стаканчике. Это было самое вкусное лакомство. И даже сейчас, когда выросла, если пью томатный сок, всегда вспоминаю свое счастливое детство.

Ларек на рынке, который до сих пор торгует игровыми консолями, дисками и катриджами. Как будто окошко в прошлое

  • Очень давно было, когда еще закупались на рынке (с картонками). Проходила мимо, окликает продавец: «Девушка, возьмите платье! По смешной цене!» А мне как бы и не надо... Тут она как рявкнет: «Бери, я сказала!» А я что... взяла... даже без примерки. Так я это платье носила и в пир, и в мир. Потом его еще моя золовка носила! Это платье было просто неубиваемое, что ткань, что расцветка, что модель.
aliiaalieva9276
Laura None
только что

Самые лучшие покупки всегда спонтанные. Потому что по любви, а не из необходимости

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  • Однажды на Центральном рынке нашего города, лениво прогуливаясь, я почувствовала невероятный аромат. Рядом был киоск специй, пахло оттуда. Я перенюхала кучу пакетиков, пока не нашла то самое! Купила целый мешок. Понятия не имею, что в составе, но для меня пахнет божественно!
Laura None
только что

А спросить у продавца не судьба. У специй тоже есть срок годности, вдруг захочется купить ещё

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  • Знакомая работает продавщицей на рынке. За свой огромный стаж работы она успела многих клиентов повидать: и чудаков, и глуповатых, и просто приколистов. Но больше всего запомнился ей один «экземпляр» — мужчина купил копченую курицу. Через два дня принес кости и попросил вернуть деньги по весу, так как кости он не ест.
Ольга Курпякова
только что

Это из разряда людей, которые просят выпустить воздух из пакета перед взвешиванием, и не считать пустоту в болгарских перцах.

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Бонус: история о том, как товар может самостоятельно продавать себя

  • Отдыхали с родителями первый раз на юге в 88 году. Мне тогда 6 лет было. По дороге к морю проходили мимо частного дома. На табуретке всегда стоял стакан с орехами. Мы брали орехи, в стакан опускали монеты. Все по-честному. Что интересно, никогда не видели хозяина и тех, кто покупал орехи. Но стакан всегда был наполнен. Вот такие чудеса.

Понравилось? Думаем и у вас в запасе имеется пара-тройка увлекательных историй, связанных с рынком. Делитесь ими в комментариях!

Еще больше забавных историй из реальной жизни здесь:

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
только что

Какое счастье, что можно жить, минуя рынки, базары и картонки)
Проходила мимо магазина с прилавком-навесом, взяла коробку черешни, ее взвесили на кассе, выдали чек и пакет.
Молча, без криков, уговоров и цветистых расхваливаний 😍

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Laura None
только что

А я люблю атмосферу рынка. Выбрать, попробовать. Ещё и подсунут бонус какой-нибудь, особенно если с ребёнком приходишь

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U UAM
только что

До сих пор вспоминаю как взял на рынке нектарин, отошли от прилавка, еле открыли пакет, а там гнилые... В итоге вернул, так продавец ещё и недоволен был, чуть с ним не подрались...
А сейчас и смысла нету в рынках в больших городах: все можно в магазинах купить при этом спокойно выбрать, ещё и дешевле получается по цене ..

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Ludmila “Л.” K.
только что

Ну уж нет! Я рынок обожаю - чего там только нет, особенно у пожилых дачниц. Однажды вижу белую морковь, спрашиваю, что такое. А бабушка вырастила пастернак, оказывается! Ни разу больше не видела. А ещё в магазинах корневой сельдерей пропал, но бабушки успешно выращивают его и продают. Вот где его взять ещё? А капусту квашеную на рынке пробовали? Такая вкусно а!

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