Последнее предложение - это ✨💫💥💣🔥 Не хочу показаться вульгарной, но раньше для замены мужа использовали овощ, а теперь бахчевую культуру 😅😂🤣
18 жизненных историй с рынков и базаров, где чувствуется аромат спелых помидоров и не смолкают бойкие зазывалы
Сочные фрукты, спелые овощи, аромат специй и бесконечный поток зазывающих фраз от продавцов — рынок, эту атмосферу ни с чем не спутать. И именно в этом душевном месте обычный поход за продуктами превращается в место жизненных разговоров и забавных историй.
- У меня недалеко от дома есть крытый продовольственный рынок. В последнее время закупаюсь у одного восточного мужичка. Есть у него такая фишка: если ты не особенно уверен в какой-нибудь покупке, он тебе своей компетентностью типа помогает определиться: «это не груши, а восторг, от сока лопаются» или «черешню не нада есть, она сама в рот лезет», или «э-э брат, бери, не пожалеешь, это же килограм удовольствия!» Так вот, мужик этот хоть и чудной, но фрукты и овощи продает действительно спелые и вкусные. На днях брат звонит, просит на пальцах объяснить, как найти этого продавца «восторга» и «удовольствия». Я 10-15 минут был GPSом, но многочисленные ряды лавок и лотков давали погрешность в моей навигации, и я никак не мог точно довести брата к правильному пункту назначения. В итоге брательник проявил чудеса смекалки и внимательности и нашел его. Он просто ходил мимо прилавков и прислушивался к разговорам продавцов и покупателей. И когда услышал: «Девушка, эта дыня не просто сладкая, она кайфовая — будешь есть и кайф ловить, даже муж будет не нужен», понял, что дошел до цели.
- Это было лет 30 назад. Пошла на рынок, стою в очереди — бакалейные товары продают... В очереди разговоры: кому чего и сколько надо... Одна пожилая женщина говорит: «Мне надо то-то и то-то, возьму себе и дочери». Другая ей говорит, мол, что же дочь-то сама не ходит за покупками. Пожилая ей отвечает, мол, не очень себя чувствует дочурка. Та возражает: «Молодая дочь, могла бы и справиться!» А женщина в ответ: «Моя дочь не молодая, ей 72 года!» Все, кто рядом стоял, рты пооткрывали и повернулись к ней: «А сколько вам?» «Мне 94 года», — ответила бабулька. Помню, она набрала товар, я прикинула — кг 10! Идет, я в спину ей смотрю — высокая, стройная, спина прямая, и 94 года! Запомнилась очень мне эта женщина...
Мне кажется, я тоже такая, буду, пироги печь полы мыть. Если доживу. Хотелось бы.
Коротко и по делу
Зря смеёмся…
Скоро внесут в словарь!
И будем рыдать, МАХАЯ (эту форму уже внесли) руками, или ногами…
- У нас на рынке, как метка для точного сведения входных ворот, была то ли приклеена, то ли слегка вдавлена в горячий асфальт пятирублевая монета. Ежедневно, идя мимо, можно было наблюдать, как кто-нибудь, используя все подручные средства, пытается упорно отковырять денежку. В метре от пятой точки трудолюбивого человека, развалившись в плетеном кресле, сидел охранник рынка и, лениво улыбаясь, смотрел на очередной приступ жадности населения.
Шалили так в советском прошлом: к рублю металлическому гвоздь сотку припаивали и забивали в асфальт на тротуаре. Потом сидели в теньке, пили пиво и смотрели - кто и как этот рубль поднять пытался
- Мне как-то дали обувь на размер больше — мол, вы просто посмотрите, как на ноге выглядит, да и вообще, модель маломерит, вдруг подойдет? А если нет — мы поменьше дадим. Померила — большие. Прошу размер меньше. Мужичок уходит, возвращается обратно. Наклейка с моим размером. Примеряю — как будто бы обувь меньше, но все равно большая. Муж предложил под наклейку заглянуть, и не зря: продавец вложил еще одну стельку внутрь той обуви, что я мерила, и приклеил наклейку с меньшим размером. Я-то думала, что это у меня ноги странные, а они вот как дурят, оказывается. Естественно, ничего у него покупать не стали.
Дали на размер больше потому, что в коробке женской обуви размеры от 36 до 39.Самые ходовые размеры, это 37 и 38 их выбирают в первую очередь. А вкладывать ещё одну стельку в обувь весьма глупо, нога все равно будет болтаться в обуви. Обычно обманывают выдавая китайскую обувь за турецкую или кожзам за кожу.
- Как-то лет 15 назад меня свекровь отправила на рынок к проверенному поставщику за творогом. Велела найти продавщицу Наташу с золотыми зубами и передать, что я от Н. И. (свекрови). Поиск «златозубки» развлек — Наташ в молочных рядах оказалось четыре. После сообщения пароля найденная продавщица спросила: «А кто она вам?» Я отпираться не стала. «Свекровь», — говорю. Денег Наташа у меня не взяла. Сказала: «Ешьте, вам витамины нужны, чтобы нервы восстанавливать».
Маркетплейс нашего детства
Не поняла, при чём тут детство. Это фото сделано года два назад, посмотрите в первоисточнике. Вещи - из 90-х, а "маркетплейс" современный.
- Когда я учился в начальных классах, однажды проходила обычная школьная ярмарка. Длинные столы в вестибюле, покрытые скатертями. Девчонки принесли всякие печеньки, тортики, в общем, выпечку. Мне дали немного денег, чтобы поел вкусняшек. Я пришел через пару часов с полным пакетом и деньгами в несколько раз большими, чем получил от родителей. А все потому, что я прошелся в начале ярмарки, узнал цену и понял, что она назначается абсолютно от балды. В разных частях ярмарки цена на, допустим, орешки со сгущенным молоком отличалась в разы. Я на этом сыграл. Скупил дешевые, подождал часок, и когда остались только дорогие товары, выставил свои чуть ниже. Так в семь лет я самостоятельно познал понятия «рынок», «экономика» и «прибыль».
- На рынке всегда покупала у одного парня. Удобно было: список ему дала, а он мне пакет передавал. Расплатилась и ушла. Не нужно было ходить. Позже мы с ним познакомились, он начал меня без очереди обслуживать, схема все та же: я ему список и деньги, он мне готовый пакет. Раз прихожу с мамой, а его нет. Женщина стоит и по списку нам продукты дает. Доходит до последнего пункта. А там горошек консервированный. Она берет банку и мужу возвращает, говорит: «Дай другой, этот мутный какой-то». Мужчина смотрит на нее странно и банку не забирает. А она ему: «Дай другой, эта девочка у Андрюшки обычно закупается. Некрасиво, постоянная клиентка». Оказывается, тот парень их сын был. Женщина не каждый день на базаре, но видела меня пару раз. Вот это и запомнила. Так и стала я постоянной клиенткой Андрюши.
То почему не люблю закупаться на рынке. Постоянным клиентам лучшее а остальным худшее.
- Я сегодня пошла на центральный рынок. Там толпа людей, все закупаются к Новому году. Я взяла все, что мне было нужно, подошла к стойке с кофе, оделась и вышла. Уже почти дошла домой и обнаружила, что мой рюкзак остался на рынке! В нем ключи от новой машины, паспорт, деньги. Я еще так в жизни не бегала, как сегодня. А рюкзак в это время спокойно ждал меня на стойке администратора.
Фото со вкусом
Самым большим спросом пользуются пирожки с картошкой 😋 Я их тоже очень люблю, а ещё с яблоками и с брусникой в смеси с яблоками.
- Пришла на рынок за курткой. Нашла идеальную, но цена кусалась. Продавец давай уговаривать: «Берите, вам так идет! Если найдете хоть один изъян — отдам за полцены!» Я ради шутки начала детально осматривать швы, молнию. И вдруг в кармашке нащупала что-то твердое. Достаю — а там золотое кольцо! Продавец обомлел: куртку до этого мерила невеста его сына и, видимо, потеряла. Продавец так обрадовался, что действительно продал мне эту куртку за полцены!
А у нас в деревне, скажем, малоимущие братья нашли кошелёк с большими деньгами. На радостях зашли в ближайший магазин, накупили товаров и стали расплачиваться. И тут вдруг продавщица налетела на них: «Где нашли?! Это мой кошелёк!» Парни похлопали ресницами и рассказали всё как на духу. Оказалось, хозяйка магазина взяла кредит на покупку товара. На радостях она отдала им товар бесплатно — парни взяли одежду себе, родителям и сёстрам. 😃😃😃
- Вспомнила, как мой муж сыр покупал. Пришел на рынок и замер перед прилавком с сырным разнообразием. Продавец решила помочь: «Вам какой сыр? Для чего?» Муж на голубом глазу выдает: «Жена сказала, для любовницы». Только увидев квадратные глаза продавца, муж понял, что именно сказал. А «любовница» — салат так называется, который мы очень любим.
- Когда была маленькой, денег всегда было не много. Но иногда, когда появлялось немного свободных средств, мы всей семьей после похода на рынок заходили в небольшую кафешку, где всем покупался томатный сок в пластиковом стаканчике. Это было самое вкусное лакомство. И даже сейчас, когда выросла, если пью томатный сок, всегда вспоминаю свое счастливое детство.
Я тоже в молодости очень любила томатный сок. А сейчас не могу его пить, не тот сок.
Ларек на рынке, который до сих пор торгует игровыми консолями, дисками и катриджами. Как будто окошко в прошлое
- Очень давно было, когда еще закупались на рынке (с картонками). Проходила мимо, окликает продавец: «Девушка, возьмите платье! По смешной цене!» А мне как бы и не надо... Тут она как рявкнет: «Бери, я сказала!» А я что... взяла... даже без примерки. Так я это платье носила и в пир, и в мир. Потом его еще моя золовка носила! Это платье было просто неубиваемое, что ткань, что расцветка, что модель.
Самые лучшие покупки всегда спонтанные. Потому что по любви, а не из необходимости
- Однажды на Центральном рынке нашего города, лениво прогуливаясь, я почувствовала невероятный аромат. Рядом был киоск специй, пахло оттуда. Я перенюхала кучу пакетиков, пока не нашла то самое! Купила целый мешок. Понятия не имею, что в составе, но для меня пахнет божественно!
А спросить у продавца не судьба. У специй тоже есть срок годности, вдруг захочется купить ещё
- Знакомая работает продавщицей на рынке. За свой огромный стаж работы она успела многих клиентов повидать: и чудаков, и глуповатых, и просто приколистов. Но больше всего запомнился ей один «экземпляр» — мужчина купил копченую курицу. Через два дня принес кости и попросил вернуть деньги по весу, так как кости он не ест.
Это из разряда людей, которые просят выпустить воздух из пакета перед взвешиванием, и не считать пустоту в болгарских перцах.
Бонус: история о том, как товар может самостоятельно продавать себя
- Отдыхали с родителями первый раз на юге в 88 году. Мне тогда 6 лет было. По дороге к морю проходили мимо частного дома. На табуретке всегда стоял стакан с орехами. Мы брали орехи, в стакан опускали монеты. Все по-честному. Что интересно, никогда не видели хозяина и тех, кто покупал орехи. Но стакан всегда был наполнен. Вот такие чудеса.
Понравилось? Думаем и у вас в запасе имеется пара-тройка увлекательных историй, связанных с рынком. Делитесь ими в комментариях!
Еще больше забавных историй из реальной жизни здесь:
Комментарии
Какое счастье, что можно жить, минуя рынки, базары и картонки)
Проходила мимо магазина с прилавком-навесом, взяла коробку черешни, ее взвесили на кассе, выдали чек и пакет.
Молча, без криков, уговоров и цветистых расхваливаний 😍
А я люблю атмосферу рынка. Выбрать, попробовать. Ещё и подсунут бонус какой-нибудь, особенно если с ребёнком приходишь
До сих пор вспоминаю как взял на рынке нектарин, отошли от прилавка, еле открыли пакет, а там гнилые... В итоге вернул, так продавец ещё и недоволен был, чуть с ним не подрались...
А сейчас и смысла нету в рынках в больших городах: все можно в магазинах купить при этом спокойно выбрать, ещё и дешевле получается по цене ..
Ну уж нет! Я рынок обожаю - чего там только нет, особенно у пожилых дачниц. Однажды вижу белую морковь, спрашиваю, что такое. А бабушка вырастила пастернак, оказывается! Ни разу больше не видела. А ещё в магазинах корневой сельдерей пропал, но бабушки успешно выращивают его и продают. Вот где его взять ещё? А капусту квашеную на рынке пробовали? Такая вкусно а!