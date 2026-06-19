В каком-то сетевом обувном магазине предлагали 50% скидку при покупке от 3 пар обуви, на старую коллекцию, вроде бы. Баннеры повсюду висят, продавцы это озвучивают, что всё за полцены. И на кассе, когда итоговая цена не совпала (не было там и близко - 50%), так искренне объясняют: "На каждую пару своя скидка 25, 15, 10% (как-то так было), вот и получается в совокупности 50%". Аргумент, что если вычесть у пары туфель - 10%, то никак не получится "за полцены", сделали вид, что не поняли. Видимо, как раз на таких "Лен" и рассчитано. Зачем-то ведь придумывают такое.
13 ярких историй от продавцов, чье рабочее место давно превратилось в сцену для первоклассного стендапа
В торговле железно действует одно правило: если ты работаешь с людьми, скучно тебе не будет никогда. По ту сторону прилавка то и дело разыгрываются настоящие комедии: покупатели пытаются обмануть законы физики и математики или спорят с рулеткой. Зато благодаря им у каждого сотрудника всегда есть в запасе простые и искренние байки для любой компании.
Вот самые живые истории от первого лица о том, что в магазинах можно столкнуться с кем угодно — от удивительно колоритных посетителей до пушистых сотрудников с бейджиками на шее, чье присутствие гарантирует исключительно приятные эмоции.
- Работала я когда-то в сети, и присутствовала там для клиентов программа скидок по дисконтным картам. Приходит женщина, выбирает две единицы товара, карта у нее 15%, а хочет она, естественно, скидку больше. Подумала она и выдает, что на кассе пробьет каждую единицу отдельным чеком, мол, 15% +15% будет же в итоге 30% скидки. И стоит довольная, систему же обманула! Ах, да, она не одна была, с мужчиной. Ту интонацию, с которой он произнес (это был скорее даже стон, крик души) ее имя я до сих дор могу воспроизвести: «ЛЛЛЛЛЕНАААА!!!»
«Заказал новую батарею для ноутбука. В графе дополнительные пожелания попросил нарисовать панду. Вот что вложили в посылку»
- Муж работает в музыкальном магазине. Вечером после работы возвращается домой и рассказывает:
— Приходит мужик вернуть гитару за 40 тыcяч, которую день назад у нас купил. Причина возврата, как он указал в заявлении «Неделю домой не возвращался. Как гитару приобрел — не помню. Вернулся домой — жена наорала. Как оказалось, я потратил последние семейные деньги. Зачем мне эта гитара понадобилась — тоже не помню. Я на ней даже играть не умею. Жена ультиматум поставила: деньги не верну — домой не попаду». Вот и как такому бедолаге не помочь? Деньги вернули.
Он настолько пьяный был всю неделю? Но смог спокойно пойти в магазин, выбрать и оплатить дорогую покупку. При этом, состояние совсем невменяемое, что даже память потом отшибло. 🤔
«У друга на работе новый продавец-консультант»
- Работаю в продажах мебели, столы и стулья. Сижу себе, заполняю таблички, заходят две женщины, целенаправленно идут к определенному стулу и обсуждают его. Слышу одна говорит: «Да нет, он низкий очень, у нас выше сидение, а этот низкий». Подхожу к ним с рулеткой.
Я: «Стулья стандартной высоты, они же к столу обеденному, они не могут быть значительно выше. У вас какая высота сиденья?»
Клиентка: «45 см, но я вижу что эти ниже».
Меряю при них высоту — 45,5 см.
Я: «Вот видите, даже выше чем ваши, это просто может из-за формы ножек так казаться. У нас все одной высоты».
Клиентка: «Ну вон смотрите, там стоит стул, он еще ниже».
Подхожу к стулу меряю — тоже 45.5 см. Клиентка смотрит на рулетку, на значения. Потом поворачивается к подруге и говорит: «Пойдем отсюда, здесь все стулья низкие, я же вижу, что они низкие, ерунду какую-то нам тут рассказывают».
Мы как-то решили заменить унитаз, пошли смотреть - а они все низкие, для кого такие! Дома померили - такой же.
Продавцы в Павлодаре из обычной выкладки товаров сотворили милый повод улыбнуться
- Когда был студентом, торговал овощами на рынке и чего только не видел. Как-то раз женщина выбрала картошку и положила пакет на весы. Я начал его завязывать, чтобы картоха не рассыпалась, но мои действия прервал возмущенный возглас: «Прекратите, за узел я платить не хочу, он ведь прилично веса пакетику добавляет. За день небось килограмм на сто людей дурите!» Еще одна бабушка просила на треть уменьшить сумму за болгарский перец, так как по ее словам треть веса — это воздух, заполняющий пустоту внутри.
- Заходит к нам в магазин женщина: перемерила кучу всего, сложила свои вещи на стуле, устроила знатный беспорядок. Вот она уже собирается уходить, и тут я замечаю, что на стуле остался ее браслет — с виду дорогущий. Я хватаю его, бегу вдогонку, но не успеваю даже руку протянуть, как она оборачивается и выдает: «Боже! Потеряла браслет! Ах, это вы его забрали?!» Я в шоке: «Да нет, я как раз бежала вам его вернуть!» А она кривится: «Не верю, он дорогущий, вы бы его просто так ни за что не отдали». Весь зал уже пялился на нас. В итоге менеджер предложил пойти посмотреть записи с камер видеонаблюдения, и она на полном серьезе согласилась! Смотрит, а потом выдает: «Нет, это вы все подстроили, не верю. Там не я». Блин, как по ее мнению мы подстроили? Наняли монтажера? Зафотошопили? Боже, ну и тараканы у людей в голове...
Больная на голову. Ну, сглупила, когда подбежал сотрудник, чтобы вернуть браслет. Но увидев запись с камер, зачем продолжала выгибаться и скандалить? "Просто так не отдали бы", по себе судит или что? На принцип пошла и позорилась, лишь бы не извиняться. И как возвращать найденное, ещё же и докопаются. Как-то нашла смартфон, пыталась вернуть, так из-за выгибаний владельца не смогла, пришлось нести в участок, чтобы не путаться с чужими заскоками.
Когда торгуешь очень дорогой мебелью: вырезка из обучающей методички для продавцов в ну очень элитном салоне
"Вернуть клиента в состояние комфорта", это с улыбкой объяснить, что всё хорошо, а деньги, лишь пыль? 🤣🤭 Ладно ещё, когда честно озвучивают, некоторые юлят. Была мысль взять мебель в рассрочку "с мизерной переплатой, просто за услугу рассрочки", реально, назвали маленькую цифру. Потом озвучивают ежемесячный платёж, понимаю, что не сходится, спрашиваю про общую сумму. Мужик смотрит в компьютер и на полном серьёзе отвечает: "Здесь не указана общая сумма, это считать надо". Ага, как же) Без подсчётов можно догадаться. В общем, с его "минимальной переплатой" сумма получалась в три раза больше.
- Сегодня покупал плюшку надувную для катания с горок. Продавец как раз мне ее накачивал и смотрел на манометр (это такая приблуда, измеряющая давление при накачке). И вот подваливает женщина с мужиком и довольно напористо спрашивает продавца: «А у вас есть коляски детские в продаже?!» Продавец, не отрывая взгляда: «Нет, нету». Женщина: «А почему, когда вы отвечаете, мне в глаза не смотрите?» Продавец: «Стыдно, что колясок нет».
На самом деле очень важно делать вид, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сожалеешь, если используешь словосочетание " к сожалению".
- Работаю в сети магазинов стройматериалов. Студентка подбирает линолеум в общагу. Наворачивает уже тридцать шестой круг по залу, все перетрогала, перещупала, перенюхала, только на зуб не попробовала.
— Задайте вектор, в какую сторону вам помогать? Светлый, темный, подешевле, подороже, что вы хотите?
Девочка горько вздохнула, надула губки:
— Я хочу... Я хочу замуж поскорее, чтобы у мужа голова болела, а не вот это вот все.
Я, которая не любит ходить по магазинам, особенно подолгу, понимаю эту девушку. 😅 А если у мужа хороший вкус, не против и умеет делать любые покупки, это вообще сказочное везение.
«Мы как-то раз попросили нарисовать тюленей на коробках с пиццей»
- Работаю в отделе монтажной сантехники. Работу свою обожаю. Историй всяких уже на книгу набралось. Но до сих пор особенно умиляют мужчины лет 50-60, которые приходят и говорят: «Дайте мне штучку». В отделе, на минуточку, около 3 000 наименований товара. Обычно на такое я демонстративно обвожу рукой витрину и говорю: «Какую из?»
- Лет 10 назад работала продавцом-консультантом в книжном магазине. У нас было много мягких и удобных кресел. И вот как-то шла по магазину, смотрю, в самом дальнем уголке сидит девушка с книгой и что-то пишет. Подхожу, она с книгой нашего магазина что-то записывает в тетрадь.
— Девушка, вам чем-нибудь помочь? Вы будете покупать книгу?
И тут у нее такие глаза грустные и умоляющие:
— Нет, простите меня, пожалуйста, я просто студентка, и денег у меня нет, в библиотеке нет нужной информации, а у вас тут прямо то, что нужно. У меня скоро зачет. Я быстренько запишу, что надо, и уйду, клянусь.
Отвела ее в подсобку, чтобы она спокойно дописала.
«Выражаю благодарность лучшему консультанту. Ксения Львовна помогла мне сегодня подобрать все необходимое для моего первого в жизни питомца»
- Было мне лет 17, подрабатывала через знакомых в мебельном. А мебель была там очень дорогая: испанская, итальянская. Красиво, как в Эрмитаже. Чтобы понятнее было: гостиную или спальню можно было купить за миллиона полтора рублей (и это 16 лет назад).
И вот сидим мы с консультантами опытными, и тут входит пожилая семейная пара. Одеты просто, в руках сумка матерчатая. И пошли они медленной походкой по магазину. Старшие даже вставать не стали, махнули рукой. А я, как самая младшая, двинулась за парой. Приглянулась им одна гостиная, задали несколько вопросов, решили посмотреть варианты в каталоге. Когда мы подошли к старшим продавцам, они сделали такие лица типа «опять ходят глазеют».
Стали смотреть дерево, цветовые варианты и тут дед говорит: «Вот такой вариант нам подходит, а сколько предоплата будет и срок изготовления?» Отвечаем, что 50%. Дед такой: «Отлично! Точно хватит!» Берет у бабушки эту матерчатую потертую сумку и достает оттуда около миллиона наличкой. Три наши челюсти стукнулись об пол. А бабушка с дедушкой еще и шкаф выбрали, а потом еще и за спальней приходили. Мне приятным бонусом был процент с продажи.
Было давно-давно, ещё в перестройку. Подъезжаем к мебельному магазину (нужен был кухонный столик). Зашли. Продавщица - ноль. Пытались задать вопросы , "Всё в зале". Переглянулись с женой... Развернулись и пошли к выходу.... Слышу сзади раздраженный голос (видимо шефа): я тебе зачем камеру поставил? Ты видела на чём они приехали? А приехали мы на "Мерседесе", заехали по пути с "пикника" в соответствующей одежде. Столик мы купили в другом месте.
- У нас на работе случай был. Пришла девушка за акварельной бумагой с текстурой «скорлупа». Видимо, забыла название и спрашивает: «У вас есть бумага „яичко“?» Я ржал аки лошадь.
«Попросили взвесить примерно одинаково. И вот что получилось с первого раза и всяких перевесов! Вау, вот это продавец»
- Работаю продавцом в книжном магазине. Сегодня утром девушка покупала книгу, если честно, мне ничего не говорили название и автор. Но она, пока расплачивалась на кассе, все время бормотала: «Счастье какое, какое счастье». А потом посмотрела мне в глаза и проникновенно произнесла: «Спасибо вам! Вы даже не представляете, какое вам спасибо!» И ушла, нежно прижимая книгу к груди. Весь день вспоминаю ее и улыбаюсь.
- Работаю продавцом-консультантом в магазине обуви. Недавно наблюдал за тем, как девушка разговаривала с парой обуви, а потом вышла из магазина, развернулась и сказала: «В следующем месяце я приду за вами, любимые».
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