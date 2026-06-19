13 ярких историй от продавцов, чье рабочее место давно превратилось в сцену для первоклассного стендапа

В торговле железно действует одно правило: если ты работаешь с людьми, скучно тебе не будет никогда. По ту сторону прилавка то и дело разыгрываются настоящие комедии: покупатели пытаются обмануть законы физики и математики или спорят с рулеткой. Зато благодаря им у каждого сотрудника всегда есть в запасе простые и искренние байки для любой компании.

Вот самые живые истории от первого лица о том, что в магазинах можно столкнуться с кем угодно — от удивительно колоритных посетителей до пушистых сотрудников с бейджиками на шее, чье присутствие гарантирует исключительно приятные эмоции.