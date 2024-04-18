15+ человек, которые поработали в торговле, поэтому уже никакие хиханьки-хаханьки не веселят

Каждый человек, которому доводилось работать в сфере торговли, знают, что порой от общения с клиентами или коллегами хочется спрятаться где-нибудь в подсобке и не выходить до вечера. Такое происходит настолько часто, что хочется уехать не просто в отпуск на море, а куда-нибудь в лечебный санаторий.