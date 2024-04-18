15+ человек, которые поработали в торговле, поэтому уже никакие хиханьки-хаханьки не веселят
Каждый человек, которому доводилось работать в сфере торговли, знают, что порой от общения с клиентами или коллегами хочется спрятаться где-нибудь в подсобке и не выходить до вечера. Такое происходит настолько часто, что хочется уехать не просто в отпуск на море, а куда-нибудь в лечебный санаторий.
- У меня свой магазин косметики. Как-то пришла женщина: спрашивала обо всем, я ей рассказывала, показывала, дала пробники. Ушла, ничего не купив. Через месяц опять: час задавала вопросы, а в итоге «Спасибо, до свидания!». И вот вчера она приходит снова. Я вежливо спрашиваю, мол, вы будете что-то брать? А она не моргнув глазом мне заявляет: «Нет, спасибо, я в интернете все заказываю!» Честно, я от такой наглости выпала в осадок. Я в свою работу душу вкладываю, стараюсь, не завышаю цены и не понимаю, как можно быть такими людьми. © Подслушано / VK
- Продаю женские сумки. Зашла женщина и стала очень подробно описывать мне модель сумки, которую она хочет. Я ей говорю, что у нас такой нет. А мне в ответ: «Но я хочу!» Пытаюсь спросить, а где она такую сумку видела. И тут она как выдаст: «Вообще-то она мне приснилась». © Галина Арсенюк
- Работаю в магазине одежды для детей от 0 и до трех лет. И самые неадекватные покупатели — это не беременные и не мамочки с колясками. Это бабушки. Придут, все перещупают, а так как вещи в основном белые, то меня аж наизнанку выворачивает, так и хочется по рукам щелкнуть, а сказать нельзя. Пять раз придет такая бабуля, вещь нафотографирует, подружкам своим разошлет, консилиум по телефону устроит. И ничего не купит в итоге. © Подслушано / Ideer
- Клиент приобрел 2 одинаковых телевизора. Он купил самую дешевую модель, доступную в то время. 8 лет спустя они оба перестали работать. Клиент позвонил и потребовал заменить их. Очевидно, мы отказали: гарантия на электронику составляет не более 5 лет. Он ходил к нам очень долго, грозил судом, писал в интернете отзывы. Люди смеялись над ним. Мы же сделали ему выгодное предложение по покупке новой техники, но так он не хотел.
Некоторые люди просто не могут понять, что ничто не прослужит вечность. © Mike Parks / Quora
- Работала продавцом в магазине ковров. Чаще всего люди подбирали ковер или напольное покрытие под цвет мебели, интерьера, штор, обоев и так далее. Но однажды пришла пара, которая подбирала себе ковер под цвет кота. © Подслушано / VK
- Работала как-то в магазине постельного белья. Пришли мама с дочкой, искали покрывало. Я показала им сатиновое, они ощупывают, изучают. Тут мама дочке говорит: «Поцарапает наверно?» Я спрашиваю: «Кошка?» А она мне выдает: «У мужа пятка». © dadsmoustaches / Twitter
- Я работаю в продуктовом, и сегодня один покупатель ни с того ни с сего стал на меня нападать. Сначала обозвал меня, а потом так снисходительно, но с ядовитой интонацией спросил: «И вот это вот — ваша карьера? А вы планируете когда-то выйти на пенсию?» Я, конечно, может, не идеальный работник, но не провоцировала его от слова совсем. Я изо всех сил старалась быть дружелюбной, но в конце все-таки не выдержала и спросила: «Мужик, у тебя проблемы какие-то?» © Princess-trashmouth / Reddit
- Работаю на кассе в магазине, была у нас распродажа. Подходит супружеская пара с кучей всего. Я с улыбкой предложила открыть коробки, все проверить. Мужчина расцвел и говорит: «Спасибо вам, добрая девушка». А жена его напряглась и буркнула: «Все равно уценка, ничего не вернешь потом». Объяснила ей права потребителей, она удивленно так: «Ты смотри, действительно добрая. Редко такое встретишь». © Палата № 6 / VK
- В студенчестве подрабатывала продавцом в магазине верхней одежды. Однажды пришел молодой мужчина со своей мамой выбирать себе куртку, я их консультировала. Мамочка все слушала, а потом как выдаст в мою сторону, мол, а давай-ка ты, дорогуша, выйдешь за моего Игорешу замуж! Повисла пауза, потом мы посмеялись и как-то все в шутку перевели. Куртку они купили и ушли, а я после смены выхожу и вижу этого товарища с цветами. Я так испугалась, что бросилась бежать и на работу потом не вышла. © Подслушано / Ideer
- Когда-то работала в торговле. И вот еду один раз на работу на метро. Следующая станция моя. И тут я почему-то беру и хлопаю по спине впереди стоящего мужчину и спрашиваю, не задумываясь: «Вам что-нибудь подсказать?» © Подслушано / Ideer
- Я работал в утреннюю смену в магазине бытовой техники. К нам зашла молодая пара, хотели купить микроволновку. Я нашел для них идеальный и по функциям, и по цене вариант, но когда дело дошло до покупки, они вдруг отказались. Я поинтересовался, в чем дело, и молодой человек меня удивил своим ответом. Он сказал: «Мы планировали весь день сегодня потратить на поиск подходящей микроволновки. Если купим сейчас, нам будет нечем заняться». © Dave Norris / Quora
- Работаю в торговле и думала, что меня уже нереально чем-то удивить, пока в очереди в аптеке не увидела, как бабулька гоняла фармацевта минут 10 за разными таблетками. Ну а потом отказалась их покупать, так как они круглые, а не овальные. Даже не знаю, от кого больше я была в шоке: от этой бабушки или от фармацевта, у которой не дрогнул ни один мускул на лице. © Подслушано / Ideer
- Я больше 5 лет работаю тайным покупателем. Пришлось походить по разным магазинам, я даже была фейковым посетителем кино. Может показаться, что это классная работа и легкие деньги. Но нет, проблем у меня хватает. По сценарию иногда приходилось ссориться с администраторами или продавцами. Из-за этого теперь во многих местах меня знают в лицо. Ну есть и другая сторона — исследуя любимые супермаркеты, я находила столько просрочки, что теперь закупаюсь только на рынках. © Палата № 6 / VK
- На работе я должен ходить в голубой рубашке и черных брюках, классика жанра. Однажды коллега попросил сходить с ним после работы в автосалон, подобрать машину. Пришли, всю ощупали, подобрали, он пошел оформлять машину, а я остался возле нее. Тут появляется человек и давай меня расспрашивать про нее, а я, так как работаю в торговле, не растерялся и начал фишки рассказывать. Продал машину. © Подслушано / Ideer
Не поняла - мужик продал машину, которую пошёл оформлять его друг, другому человеку?
- Работала в магазине белья. Мы должны были заниматься активными продажами. Пришла как-то женщина — нужны красные трусы. Я ей все варианты принесла и давай рассказывать про комплекты к ним. Она долго не могла выбрать, потом вдруг выдала: «А ведь я хочу их просто на люстру повесить». © valensiaga1 / Twitter
- Я работаю кассиром уже много лет и повидала всякое. Хуже всего было, когда покупатель орал на меня и даже пожаловался моему менеджеру, а все из-за того, что я положила перец в пакет с яблоками. Он кричал, обзывал меня глупой и говорил, мол, неудивительно, что я работаю в магазине! А я, между прочим, простая студентка. Он, кстати, кроме яблок и перца, ничего тогда не купил. © Unknown author / Reddit
- Вижу по камерам, как женщина берет туалетную бумагу и через весь зал швыряет в тележку мужу. Та падает на грязный пол, дама берет другую. Подхожу к ним: «Чего хулиганите?» Дамочка поднимает ор. Вежливо прошу перестать орать и забрать упаковку, которую изваляли. А она как ляпнет своему мужу: «Не разговаривай с ним, у него проблемы в жизни, вот он и пристал к нам. Пойдем, в этом магазине одни глупцы работают». © Zarkoncheg / Pikabu
У каждого человека, работающего в продажах, найдется с десяток искрометных историй про свою сферу деятельности. А у некоторых на работе происходят такие приключения, что даже валерьянка не всегда спасает.
Комментарии
"Трусы на люстру забрасываю - счастье в дом затаскиваю". А ещё надо забраться с ногами на унитаз, спрыгнуть, хлопнуть в ладоши и крикнуть "попёрло" 🤣🤣🤣
Это не я придумала) Было в одном из выпусков "Аферисты в сети" 😁
"исследуя любимые супермаркеты, я находила столько просрочки, что теперь закупаюсь только на рынках"
А на рынках прям свежак всегда, ага.