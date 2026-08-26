20+ историй о летних каникулах с привкусом спелой антоновки и брусничного варенья

О, была я в примерно в тоже время в спортивном лагере от клуба дзюдо "Олимпийские надежды". С утра до вечера на берегу моря отрабатывали приемы. На свежем воздухе "чертовски хотелось жрать". В столовой была на завтрак космическая манная каша ( это когда переворачиваешь тарелку, а она не падает), а на обед борщ с колючей проволокой - мне лично попалась. Судя по всему ее железо заменяло отсутствие мяса. Еще с нами уехал дворовой пес. На второе давали котлеты по одной на человека, каждый день кто-то из нас отказывался от своей порции мяса в пользу Шарика. Под конец смены я уже гремела костями. 1.66 рост и вес 39 кг. И вот приехали местные парни поглазеть на городских девочек, а мы им из-за забора- еды привезите!!! Нужно отдать им должное они привезли арбуз и пару буханок хлеба. Мы в тот день хоть наелись до сыта. Они ошалело смотрели, как мы разбили арбуз, и разорвав буханки на части ели арбуз с хлебом...