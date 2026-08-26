Мы тоже когда то держали свиней. Резать их на мясо было просто невыносимо, они всё понимали. До сих пор стоит в голове этот предсмертный хрип. А когда их звали человечьими именами, то это было похоже как будто своих близких режешь.
20+ историй о летних каникулах с привкусом спелой антоновки и брусничного варенья
Где бы мы ни проводили летние каникулы в детстве: у бабушки в деревне, на море с родителями, в спортивном лагере или во дворе дома с друзьями — с ними связана масса щемящих и нежных воспоминаний. Для кого-то лето было пропитано ароматом горячего асфальта, для других — запахами полевых цветов и свежей клубники. Очередные летние каникулы подходят к концу, но те детские яркие впечатления остаются с нами на всю жизнь.
- Мне 10 лет, конец июня. Мы с младшей сестрой Машей и мамой живем на даче у бабушки с дедушкой, отдыхаем на каникулах. Я просыпаюсь от жужжания залетевшего в открытое окно жука. Солнышко, развеваются желтые занавески, по потолку из вагонки бегают тени от чернослива за окном. Через пару минут заходит мама — сырники со сгущенкой готовы, пора вставать. Мы завтракаем и пьем чай, куда накидали листья мяты и смородины. Впереди куча дел — пора проверить, не выросла ли земляника в лесу, потусить на тарзанке. К вечеру уставшие подтягиваемся домой, ведь скоро приедет папа, может быть, с вкусняшками, будет мыть машину, изредка обдавая нас из шланга ледяной водой. Потом мы все усаживаемся за столом, и взрослые смеются, что вот у нас огурчики сладкие растут, не то что у Комаровых с соседнего участка, надо будет с ними поделиться.
У каждого свой памятный летний аромат из детства. Вот девушка настолько любит полевую клубнику, что даже в пять утра готова встать и отправиться за ягодой
- Мы в моем детстве ездили на малинники. Дикие. И собирали там ягоду ведрами. Как-то набрали полный багажник, так что я не высыпал свое последнее ведерко, а вез его на коленях. Пока доехали, половину съел. На малину я потом пару лет смотреть не мог.
- Однажды во время летних каникул мы с друзьями решили сделать самодельный плот и отправиться в увлекательное плавание по реке. Из старых досок и пластиковых бутылок мы слепили свой корабль, который, казалось, был непотопляем. Чувствовали себя Колумбами, не меньше. Но как только мы спустились на воду и отошли от берега, плот начал разваливаться и идти ко дну. Вот так наше приключение и закончилось. А вся одежда пропахла цветущей речной водой.
- У бабушки в деревне мы укладывались спать в 9 вечера, потому что побудка была в 7 утра. Своей коровы у нас не было, так что шли к соседям в конце улицы. Приносишь пустую трехлитровую банку и меняешь на такую же полную. Ещё с бабулей ходили по грибы, она показала нам самую огромную сосну в лесу, и это дерево обязательно надо было обнять.
Котикам тоже нужно отдыхать. Вот этого пушистика вывезли летом на дачу. Кажется, он не сразу распробовал все радости
- Каждый год мы ездили на каникулы к дедушке и бабушке в станицу. Там нас ждал большой стол во дворе, а все родственники и соседи приходили к нашему приезду. Потом начинались песни, танцы, шутки. А какие вкусности готовила бабушка в печи! Утром забежишь на огромный огород — и там пахнет помидорами, огурцами, перцами. Ещё там были потрясающие сады, виноградники и пасеки! Плюс огромный птичий двор. Бабушка и дедушка держали свинушек, и мы давали им имена. Красота.
- Сын лето провёл у бабушки в деревне. Приехала к ним на выходные, отдыхаю в саду. Вдруг прибегает сынуля: «Мама, там у бабушки в супе шахматные фрикадельки плавают!» Решила посмотреть, что же такое мама приготовила. Захожу и начинаю смеяться: в супе плавают мясные колобки с рисом. Я такое блюдо в детстве обожала. А ребёнок увидел белые зёрнышки в мясе и обозвал фрикадельки шахматными.
- Самые мои счастливые воспоминания из детства — два лета в деревне у бабушки в Алтайском крае. Утром просыпаешься от запаха свежей выпечки, и всегда разной: блины, хворост, пирожки с черемухой или рулет с маком. Моя бабушка была первой стряпухой в слободке, ни одна свадьба не обходилась без её блюд. Позавтракаешь и носишься целый день по сопкам: то собираешь пахучую клубнику, то грибы. А один раз мы взяли у бабушки накидку на подушки и пошли с ней, как с неводом, ловить в местной речушке рыбу. Ой, и влетело нам. Велосипеды, игра в индейцев — и так пролетает день. Вечером — в местный кинотеатр на фильм или в баньку. После бани традиционно — картошка, печёная в чугунке, или свежее молоко с мягким хлебом и мёдом. Потом завалишься на перину на сеновале и под запах сухого сена проваливаешься в сон.
«В детстве все каникулы проводил в деревне. Три месяца беззаботной жизни в компании моего одногодки, двоюродного брата Семёна, и его приятелей — деревенских мальчишек. Купались, ходили по грибы-ягоды, кормили комаров на вечерней рыбалке»
- Бегаем мы в школьном дворе пацанами. Лето, каникулы, жара! Подходит мужик, выглядит прилично: «Ребята, а хотите карате заниматься?» Год на дворе 1984-й, такое предложение звучит как письмо из Хогвартса. Конечно, хотим! Сказал нам прийти к четырём часам к спортзалу в спортивной форме. Мы собрались. У всех сердце колотится: ну не бывает же так в жизни! Пришёл. С ключами от спортзала. И мы реально гоняли по залу и корявыми ручками повторяли за ним блоки и удары. Оказался мужик сыном наших учителей по русскому и литературе, и муж, и жена в школе преподавали. Приехал в гости к родителям, на третий день заскучал, вот и пришла ему в голову идея детишек погонять в спортзале. Уж не знаю, насколько сильным бойцом он был, но тот восторг забыть невозможно.
- Примерно лет с 13 до 15 на летних каникулах я уезжал с папой-дальнобойщиком в рейсы на неделю-полторы. Это было потрясающе: только я, папа и дорога. Мы ехали и днём, и ночью. Всегда разговаривали на разные темы. Я постоянно узнавал много интересного обо всём. А эти завтраки и обеды на местах для кемпинга! Вкуснее не было ничего. Пускай это всё на первый взгляд выглядит банально, но для меня это было просто незабываемо!
«На летних каникулах в деревне мама купила мне джинсы Montana. А во-вторых, мамина коллега привезла мне набор цветных фломастеров. Вот, собственно, как выглядело тогда счастье»
- Помню бабушкин салат на съёмной даче. Вроде совершенно обычный: огурцы и помидоры, плюс салатные листья, укроп. Но как же это было вкусно и красиво сделано: помидоры сочные, яркие, порезанные крупными ломтиками, и всё это оттеняют куски тёмно-зелёных огурцов и яркая зелень. М-м-м... Закачаешься.
- Когда наступали летние каникулы, мы, дети, целый день проводили на улице, изредка появляясь дома, чтобы поужинать, посмотреть телик и переночевать. У каждой девчонки обязательно был маленький пупсик, мебель для него, лоскутки ткани, катушка ниток и иголка. Все эти богатства хранились в специальной корзинке. Мы выносили на улицу покрывала, расстилали их на траве под кронами деревьев, устраивались на них поудобнее, расставляли мебель, имитируя комнату для пупсиков, и шили для них одёжку.
«Гостила у бабушки в деревне. Удалось создать такой кадр. Для меня это фото навевает воспоминания о детстве в деревне. Летом на каникулах утром умываешься на улице у такого умывальника — и весь весёлый день впереди»
- Всё детство провела у бабушки в Михайлове. Однажды моя тётя (старше меня на 6 лет) решила устроить для соседей концерт. Собрала со своими подружками малышню со всей улицы, и начали нас тренировать: танцы, акробатические элементы. Меня, например, учили ходить колесом и стоять в стойке на руках. Потом поставили скамейки для зрителей напротив наших деревянных больших ворот — и как выступили! Зрители были окрестные бабули и детвора с других улиц. Так они себе ладони отбивали, хлопая после каждого номера.
- Мы с братом лето в деревне проводили, и как-то туда археологи приехали древние поселения изучать. Даже что-то нашли. Решили мы с братом тоже древности поискать. Перекопали весь участок и у забора нашли какие-то черепки. Точно доисторические. Гордо приносим их деду, а тот ахает и давай черепки намывать. Оказывается, мы его любимую тарелочку из детства нашли. Дед даже смог её склеить. После этого ещё раскопки проводили, но кроме старых блёсен и вилки так ничего и не нашли.
- Когда мы в детстве были на летних каникулах в деревне у бабушки, из гнезда аиста на старом тополе выпал птенец. Мы его подобрали и решили вырастить. Всё лето мы за ним ухаживали, кормили и поили. Каково же было наше разочарование, когда из птенца аиста, как мы думали, выросла кукушка.
Кукушки тоже жить хотят, как и аисты, и остальные. Сделали доброе дело-спасли жизнь.
Во время летних каникул, какая бы еда не оказывалась на столе, она казалась невероятно вкусной. Салат из свежих огурцов и помидоров со сметаной, жареная картошка со шкварками или гречка с молоком. Все съедалось за секунды!
- Я каждые летние каникулы проводил у бабушки. У неё были коты, цыплята и гусята, пасека, огромный куст сирени под окном. Днём мы тусовались с двоюродным братом, а по вечерам выходили с бабушкой встречать коров из стада. А иногда садились в кузов дедушкиного трактора, и он вывозил нас на сопки: собрать травы, клубнику, черёмуху. А ещё дед был на все руки мастер. А бабушка прекрасно шила. И у них был самый ухоженный двор в селе. Скучаю.
- Бабуля каждое утро в печке делала толчёнку: картошку мяла в пюре, добавляла масло, выкладывала на сковородку, потом смазывала взбитым яйцом и ставила в печную духовку. Доставала её: сверху — корочка золотистая, внизу — нежная пюрешка. Ешь эту красоту и запиваешь холодным молоком.
- Я школьник, каникулы, мама куда-то уехала, а тут на обед с работы забежал батя. Говорит: «Пойдём посмотрим, что мама нам оставила». Ну и смотрим: на плите стоит скороварка, а в ней — суп с мясом. Налили по тарелкам и начали есть. Батя замечает, что мама очень густой суп наварила. Взяли хлеб, но реально тяжело идёт, я еле тарелку осилил. Вечером мама заглянула в холодильник и говорит: «А чего вы суп из холодильника не взяли и как это вы целую сковородку гуляша умяли?» До сих пор с улыбкой вспоминаю тот суп.
«Застывший миг моего детства. Впереди целых три месяца долгожданных каникул»
- Летом ездил в деревню к бабушке, лет с пяти и до 10 класса. Сначала с родителями, потом один. Грибы, ягоды в лугах, а какая там была рыбалка! Нигде так не клевало. Рядом с бабушкой жили ещё 2 её дочери, за столом собиралось только детей 10 человек, я самый младший. Когда надо было поливать огород, старшие крутили колесо у колодца, наливали в бочку на телеге, а потом мы всем скопом весело и легко катили её в огород. Дрова заготавливали тоже все вместе. Если родители что-то вкусное привозили из города, то тоже на всех. Иногда в саду яблок наберём и на стог — хрустеть ими. Счастливейшее время.
- Никогда не забуду вкус и запах пирогов с яблоками, которые пеклись в печи моей бабушкой. Она делала их большого размера. А ещё пекла ржаной хлеб. Буханки после печи остывали на столе. Я специально забегала в избу, чтобы их нюхать.
«Лето в детстве. На фото я, мой брат (слева) и его друзья. Фотографировал мой папа. Фотка примерно 1976 года»
- Лето, каникулы. Мне 10 лет, бабушка каждое утро меня будит в пять утра: нужно отвести корову на пастбище. Накормит, даст с собой ещё чего вкусного, потому что знает: обратно вернусь нескоро. И вот идёшь — на улице ещё прохладно, но солнышко потихоньку начинает тебя прогревать. Сдаёшь корову в стадо и там же встречаешь своих друзей, которые тоже пригнали коровок. Дальше идём есть тутовник, или абрикос, или дикую ежевику. Потом собираем удочки и топаем на пруды ловить рыбу. Наловим — и можно купаться. А после обеда идём в лес: там разведём костёр, рыбку пожарим, шалаш построим, по деревьям полазаем. Или можно на гору залезть, там тёрна или кизила пособирать, чтоб домой принести, или чуть дольше пройти и слюды наковырять. Один раз даже окаменелый позвонок древнего носорога нашли. Отвезли в Черкесск и сдали в краеведческий музей, где нам и рассказали, что это. Ближе к вечеру идём встречать стадо, забирать своих коровок. Возвращаешься домой — бабушка уже пельменей налепила, наедаешься от пуза и опять на улицу к друзьям. В прятки или догонялки погонять, или к старшакам сходить: там на гитаре играют, анекдоты рассказывают.
Девушка вспомнила, о том как проводила летние каникулы у дедушки и бабушки в деревне и решила сделать вот такой домик
- В 1985 году оказался я в спортивном лагере. Лето, море, каникулы. Посему к тренировкам мы относились, мягко говоря, с прохладцей. Но всё изменилось, когда однажды утром на стадионе появились две девочки. Мы уже пробежали свои 8 кругов и лениво слонялись у спортивных снарядов. Непринуждённо пробежав кругов 5–6, даже не запыхавшись, девочки направились в нашу сторону. Одна запрыгнула на турник и легко подтянулась больше тридцати раз, а вторая в это же время отжималась на брусьях примерно в том же темпе. Мы были поражены таким исполнением. Буквально минут через 20 девочки ушли, а мы следующие три недели упражнялись, стараясь, если не достичь, то хотя бы приблизиться к результатам тех девчонок. Потом выяснилось, что это был педагогический приём нашего тренера. Чтобы нас как-то взбодрить, он организовал дружеский визит двух девочек из сборной по спортивной гимнастике. В воспитательных, так сказать, целях.
О, была я в примерно в тоже время в спортивном лагере от клуба дзюдо "Олимпийские надежды". С утра до вечера на берегу моря отрабатывали приемы. На свежем воздухе "чертовски хотелось жрать". В столовой была на завтрак космическая манная каша ( это когда переворачиваешь тарелку, а она не падает), а на обед борщ с колючей проволокой - мне лично попалась. Судя по всему ее железо заменяло отсутствие мяса. Еще с нами уехал дворовой пес. На второе давали котлеты по одной на человека, каждый день кто-то из нас отказывался от своей порции мяса в пользу Шарика. Под конец смены я уже гремела костями. 1.66 рост и вес 39 кг. И вот приехали местные парни поглазеть на городских девочек, а мы им из-за забора- еды привезите!!! Нужно отдать им должное они привезли арбуз и пару буханок хлеба. Мы в тот день хоть наелись до сыта. Они ошалело смотрели, как мы разбили арбуз, и разорвав буханки на части ели арбуз с хлебом...
А если вам хочется еще немного летних историй, вот несколько свежих подборок: