Один день из жизни слуг средневекового замка — простые факты, о которых молчат учебники
Когда мы представляем средневековый замок, в воображении чаще всего возникают рыцари, пиры и величественные залы. Но за всем этим стояла незаметная жизнь людей, без которых не обходилась ни одно знатное семейство. Ежедневный быт слуг был полон простых обязанностей, по большей части скрытых от глаз трубадуров, однако именно из них и складывался порядок и уклад замка. Эти детали помогают взглянуть на прошлое со свежей точки зрения и заметить среди замковых башен не только величие, но и толику повседневной жизни.
Среди слуг существовали свои чины и ранги
В средневековых замках даже среди прислуги была своя иерархия — и на вершине ожидаемо стояли не те, кто таскал воду или отчищал золу, а те, кто заправлял логистикой и обеспечением. Сенешаль (он же мажордом) следил за всем хозяйством: от денег до поставок, а также являлся своеобразным отделом кадров, принимая людей в услужение. Камергер отвечал за личные покои лорда, со всеми вещами и драгоценностями — на эту должность брали только людей с безупречной репутацией. А маршал ведал конюшнями и всем, что связано с передвижением — именно к нему по приезду гостей бежали с вопросом, касательно того, где лучше «припарковаться». Формировалась вся эта «элита прислуги» преимущественно из обедневших дворян, младших сыновей рыцарей и представителей менее знатных семей. Ведь служба у более могущественного лорда считалась карьерным трамплином и политической школой
У каждого — своя обязанность
Ниже шли те, кого сегодня мы назвали бы обслуживающим персоналом. Примечательно, что чем больше был замок, тем специфичнее становились обязанности — иногда доходило до совсем уж неожиданных ролей. К примеру, один слуга мог отвечать только за опорожнение ночного горшка, другой — за стирку головных уборов, третий занимался только тем, что подавал воду для мытья рук и держал полотенце. На кухне нередко обитал даже отдельный мастер соусов, в обязанности которого входило «оживлять» вкус мяса и рыбы с помощью искусно приготовленных соусов. Для этого он использовал дорогие заморские специи, употребление которых заодно должно было демонстрировать гостям богатство и щедрость хозяев.
Обязанности делили с точки зрения практичности
Работа в замке делилась не строго по половому признаку, а по функциям, физическим возможностям и требованиям этикета. Мужчины чаще выполняли более тяжелую и публичную работу: занимались конюшнями, охраной, состояли при лорде, и даже на кухне нередко руководили процессом именно они — из-за необходимости ворочать тяжелые котлы и туши. Женские обязанности, как правило, были связаны с хозяйкой замка. Камеристки следили за гардеробом, украшениями и внешним видом леди. Няньки и кормилицы день и ночь проводили с детьми. Ну а прачки традиционно выполняли одну из самых тяжелых работ: кипятили бельё, отбеливали его и отстирывали вручную, зачастую в холодной воде. Любопытно отметить, что иногда в обязанности прачек входило и мытьё волос хозяйки.
День прислуги начинался ещё до рассвета
Рабочий день прислуги начинался очень рано — примерно в 4–5 утра. Первыми оживали кухни: поварята с легкостью раздували очаг мехами, ведь угли в больших каминах тлели всю ночь. Главный повар проверял продукты — не прокисло ли молоко, не испортилась ли рыба. Завтрак у господ был довольно простым — свежий хлеб, холодное мясо, — но даже он требовал аккуратной сервировки и подачи на серебряной посуде. Горничные спешили в зал — нужно было заново засыпать каменный пол травами (мятой, лавандой, чабрецом) и сухим тростником. В это же время водоносы начинали свои бесконечные походы к колодцу: ведь вода требовалась и для кухни, и для умывания господ, и для питья. Слуга, отвечавший за очаг в спальне лорда, тихо входил в покои, чтобы развести огонь, не потревожив хозяина, пока камердинер раскладывал на сундуках одежду, выбранную накануне.
Обед требовал особого церемониала
Большая трапеза была главным событием дня, которое требовал максимальной концентрации слуг: Стольники следили за чистотой скатертей: жирное пятно могло быть воспринято как оскорбление гостя. Резчик мяса должен был продемонстрировать настоящее мастерство — мясо для господского стола полагалось нарезать на весу, аккуратно и так, чтобы сок не брызгал. Пока господа отправлялись на охоту или занимались своими делами, в замке продолжалась уборка. Постельничие выбивали матрасы и меха, а в саду и огороде работали люди, которые выращивали зелень и другие продукты для господского стола.
После ужина главный зал превращался в спальню
После ужина слуги убирали столы, которые в пиршественном зале часто стояли на козлах, и превращали зал в огромное общее помещение для сна. Большинство слуг спали прямо на полу — на охапках соломы или сундуках, придвинутых к стенам. Только привилегированные слуги могли рассчитывать на маленькую отдельную каморку или место в общей спальне. О личном пространстве в современном понимании речи в средневековом замке и не шло. Перед сном слуги обязательно гасили открытый огонь в очагах, накрывая угли специальными металлическими колпаками.
Завести семью было делом непростым
Неудивительно, что при такой рабочей нагрузке средневековые слуги не спешили с браком. Во-первых, очень часто без разрешения хозяина жениться или выходить замуж попросту не полагалось, а за тайную связь или рождение ребенка вне брака полагался огромный штраф или незамедлительное изгнание на улицу. Во-вторых, многие девушки с ранних лет годами оставались в услужении, чтобы накопить на приданое, и потому откладывали замужество на более поздний срок. Да и после свадьбы не всегда становилось проще: супруги порой оказывались в разных замковых хозяйствах, и полноценная семейная жизнь с совместным проживанием была редкостью.
И посыльный, и вестник, и переговорщик
Глашатаи в замке были не просто «объявителями новостей» — их статус немного напоминал современных дипломатов. Их узнавали по табарду — широкой накидке (или плащу) с гербом хозяина, и этого «документа» было достаточно, чтобы пропустить герольда практически куда угодно. Они спокойно передавали важные сообщения, договаривались о финансовых вопросах и объявляли решения лорда — и при этом считались неприкосновенными. К тому же это были незаменимые в любом знатном замке специалисты по гербам и родословным: могли по одному щиту определить, кто перед ними, и следили за тем, чтобы ни один род не присвоил чужую символику.
Работа в замке была шансом хорошо устроиться в жизни
Хотя в раннем Средневековье часть прислуги действительно набирали из зависимых крестьян, к XII–XIII векам в крупных замках уже работало немало профессионалов. Жалованье было небольшим, зато к нему полагалось натуральное довольствие под названием «livrée»: еда, сезонная одежда и кров. Раз в год слуге выдавали ткань на новый костюм, причём качество сукна зависело от его положения.
Слуги высокого ранга могли получать подарки, лакомства из хозяйских запасов и даже дорогие вещи, которые раньше носил господин. А самым ценным считалось право на содержание в старости. Разумеется, такую роскошь могли себе позволить разве что слуги, успевшие обеспечить себе приязнь господ за долгие годы службы. Так что служба в хорошем замке для большинства была не наказанием, а вполне реальным способом улучшить своё положение и обеспечить себе еду, одежду и крышу над головой.
Хотелось бы подробнее про содержание в старости. Как это было? Выделили домик и пенсию? Или комнату в замке?
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