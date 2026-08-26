Один день из жизни слуг средневекового замка — простые факты, о которых молчат учебники

В средневековых замках даже среди прислуги была своя иерархия — и на вершине ожидаемо стояли не те, кто таскал воду или отчищал золу, а те, кто заправлял логистикой и обеспечением. Сенешаль (он же мажордом) следил за всем хозяйством: от денег до поставок, а также являлся своеобразным отделом кадров, принимая людей в услужение. Камергер отвечал за личные покои лорда, со всеми вещами и драгоценностями — на эту должность брали только людей с безупречной репутацией. А маршал ведал конюшнями и всем, что связано с передвижением — именно к нему по приезду гостей бежали с вопросом, касательно того, где лучше «припарковаться». Формировалась вся эта «элита прислуги» преимущественно из обедневших дворян, младших сыновей рыцарей и представителей менее знатных семей. Ведь служба у более могущественного лорда считалась карьерным трамплином и политической школой