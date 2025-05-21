7 доказательств того, что жителям средневековых замков скучать не приходилось

Что касается личной гигиены, то у вельмож возможностей помыться было гораздо больше, чем у простого народа. В замках часто бывали купальни, где все те же слуги заранее подготавливали горячую воду для купания. А оно было делом общим и даже светским. Знатные люди часто приглашали гостей попариться вместе, а воду ароматизировали травами и цветами.

Кроме купания, у знати были и другие ритуалы для сохранения гигиены. Они регулярно расчесывали волосы, использовали примитивные зубные пасты и мыли руки перед едой. Одежду периодически меняли и стирали, а духи и ароматические масла были обычным делом, чтобы скрыть неприятные запахи.

А вот для простого люда чистая вода была на вес золота, поэтому крестьяне ежедневно ограничивались лишь умыванием рук и лица, а полные омовения устраивали перед большими праздниками или в летние дни у речного берега.