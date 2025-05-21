7 доказательств того, что жителям средневековых замков скучать не приходилось
Вы когда-нибудь гадали, чем же на самом деле жили дамы и господа в грозных каменных замках? Забудьте вычурные баллады и рыцарские турниры — за массивными воротами средневекового замка скрывались удивительные обычаи и неожиданные бытовые мелочи, о которых вы и не догадывались. От обрядов омовения до необычных ритуалов гостеприимства: эти факты помогут взглянуть на быт жителей средних веков под новым углом.
Разъезжали по гостям почти круглый год
Средневековые замки, хоть и служили фамильными резиденциями, постоянным жилищем редко являлись. Лорд с супругой и их слуги — число которых могло варьироваться от тридцати до ста пятидесяти человек — большую часть времени колесили из одного замка в другой вместе со всей своей утварью: кроватями, бельем, гобеленами, посудой, подсвечниками и сундуками. Поэтому в течении года большую часть покоев попросту запирали.
Сердцем замка был большой зал — самое теплое и богато украшенное помещение, где устраивали приемы, торжества, танцы, спектакли или песнопения. Более уединенные покои могли похвастаться кроватями с балдахинами, а также специальными переносными очагами. В стенах таких комнат до сих можно найти ниши, куда слуги к вечеру приносили и ставили лампады и свечи.
Были завидными работодателями
Комнаты прислуги обычно располагались прямо над кухней. Они были тесными, но теплыми и пахли получше, чем другие уголки замка. Слуги низшего ранга о собственных лежанках и мечтать не могли, спали вповалку, где придется. Их день начинался до рассвета и заканчивался около семи вечера, причем работать приходилось без выходных и за ничтожную оплату. Зато выдавали форму в цветах хозяина и кормили круглый год — так что желающих побороться за хлебное место в замке было немало.
Пренебрегали вилками
У поваров хлопот было побольше всех остальных: шутка ли — два раза в день накормить до полтораста человек. В меню того времени можно было найти лебедей, павлинов, жаворонков, фазанов, а также, конечно же, чуть более привычные для нас мясные блюда: говядину, свинину, баранину, крольчатину, оленину. Готовили, в основном, прямо над огнем: супы и рагу — в котлах, дичь — на вертеле. Приправляли все горчицей и пряностями, а вот соль использовали по большей мере для того, чтобы засаливать мясо на зиму в огромных чанах. Ела знать большинство блюд с помощью рук либо ножей: вилки появились только к концу Средних веков и многие дворяне поначалу считали их лишь забавной несуразностью.
Средневековым сладкоежкам было чем поживиться
Не гнушались вельможи и сладкого. Со временем, особенно во время и после Крестовых походов, у поваров появился доступ к различным ингредиентам — в том числе и к новым специям, которые стали добавлять в рецепты. Так тонкое, хрустящее тесто, выпекаемое в железных формах со временем превратилось в более изысканное лакомство, которое позже стали называть гофром или вафлей. Примерно в XV веке для ее приготовления уже использовали прямоугольные формы вместо круглых
Любопытно, что вафельницы в те времена, как и сейчас, нередко дарили на свадьбу. Этот инструмент украшали гербами, узорами, изображениями животных или другими символами, связанными со знатным родом или конкретной местностью — своего рода персонализированный и очень практичный подарок.
Средневековые ковры — из камышей
В замках всегда старались поддерживать чистоту, хоть это и требовало немалого труда. Полы обычно застилали тростником, камышом или соломой вперемешку с пахучими травами. Эти своеобразные половики можно было вымести и заменить, когда они становились слишком грязными, что, в свою очередь, помогало держать комнаты в чистоте и даже утеплять их от холода. Окна, если они были, тщательно отмывали от копоти и сажи.
Деловые и светские разговоры нередко велись при купании
Что касается личной гигиены, то у вельмож возможностей помыться было гораздо больше, чем у простого народа. В замках часто бывали купальни, где все те же слуги заранее подготавливали горячую воду для купания. А оно было делом общим и даже светским. Знатные люди часто приглашали гостей попариться вместе, а воду ароматизировали травами и цветами.
Кроме купания, у знати были и другие ритуалы для сохранения гигиены. Они регулярно расчесывали волосы, использовали примитивные зубные пасты и мыли руки перед едой. Одежду периодически меняли и стирали, а духи и ароматические масла были обычным делом, чтобы скрыть неприятные запахи.
А вот для простого люда чистая вода была на вес золота, поэтому крестьяне ежедневно ограничивались лишь умыванием рук и лица, а полные омовения устраивали перед большими праздниками или в летние дни у речного берега.
Заводилы модных трендов
Аристократки не гнушались модными процедурами: в зависимости от моды того времени, женщины брили волосы на ногах пемзой или острыми ракушками, а порой выщипывали нежелательный волосяной покров пинцетом, несмотря на то, что духовенство и не одобряло подобных практик. Возможно, именно поэтому среди крестьян такое было вовсе не принято, скорее являясь модным трендом для знатных и богатых. Удивительно, но даже в Средневековье некоторые женщины красили волосы, а мужчины — бороды: до наших дней дошел ряд задокументированных рецептов красок для волос из тех времен. Можем предположить, что таким образом знать проявляла стремление выглядеть блистательно даже в мрачных стенах каменных крепостей.
А вот здесь вы сможете ознакомиться с еще несколькими занимательными фактами про причудливые тренды нашего прошлого.