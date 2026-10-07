Скорее всего, это не настоящие фамилии. Работники библиотеки творчески подошли к работе.
20+ историй про имена и фамилии, от которых серые будни становятся чуть добрее
Истории
07.10.2026
Говорящие фамилии, придуманные за минуту до регистрации имена и настолько курьезные сочетания обоих, что задумываешься: «а не псевдоним ли?» — чего только не услышишь при первом знакомстве. При этом, зачастую, гордые обладатели словесных каламбуров в паспорте не прочь со смехом поделиться историей создания оных. Именно такие курьёзные байки вы сейчас и сможете прочитать в статье ниже.
- Поступил пациент. Спрашиваю его фамилию — тот спокойно отвечает: «Секрет». Говорю: «Не время для шуток, назовите ваши данные и не паясничайте». А он всё тем же невозмутимым тоном выдаёт, что это и есть его настоящая фамилия — Секрет, Василий Николаевич.
cosmetolog_daudova_
- Сестра работала с парнем по фамилии Красавица. Однажды одна сотрудница предложила ему фиктивный брак, чтобы взять его фамилию. Он согласился. Через три месяца развелись. Потом он делал это ещё несколько раз. Девушек, желающих стать Красавицами оказалось очень много.
- У мамы была одноклассница, которая с юности мечтала выйти замуж — и не столько из-за романтики, сколько из-за фамилии. Уж очень ей не нравилось быть Мужиковой.
Вышла.
Сменила фамилию... и стала Лишаёвой.
Жизнь, как водится, с чувством юмора. Родила трёх дочерей, и вот тут случился неожиданный поворот: девочки не стали ждать замужества и... сами поменяли фамилию обратно, в Мужиковых.
- А у меня была коллега-маркетолог по фамилии Пирожкова. И ей регулярно приходилось звонить звонила коллеге с не менее «вкусной» фамилией — Пирогов Василий. Так забавно было слышать: «Можно Васю Пирогова? Это Таня Пирожкова беспокоит!»
- Нужно мне было зайти в библиотеку. Там меня обслуживала девушка, у которой на бейджике была указана фамилия «Книжная». Потом к ней присоединилась коллега с фамилией «Бумажная». Но и это было ещё не всё. Когда я собралась уходить, одна из тех девушек, которая меня консультировала, крикнула: «Печатная, пересмотри крайний отдел в этом зале!» Из соседнего помещения послышался ответ: «Хорошо». Вот как бывает.
Ответить
Слушай, как там нашего водителя зовут?
- Меня зовут Мелани — назвали в честь персонажа Мелани Гамильтон из «Унесённых ветром». Имя как имя, скажете вы? Нет, отец заранее всё продумал.
Я — Мелани Гамлетовна.
mmell.s
- Мою бабушку звали Динаида. Её мама долго не могла придумать имя для дочки и решила пройтись по соседям — спросить совета. Кто-то предложил назвать девочку Диной, и идея маме понравилась.
Вот только в загсе попалась принципиальная сотрудница: мол, нужно полное имя. И логика у неё была железная — раз Зина это Зинаида, значит и Дина должна быть... Динаидой.
sv.osnyach
- Меня зовут Филичитата, сокращенно Феличия. Да-да, вы правильно догадались, пока мама была со мной в роддоме, друзья родителей горланили под окнами песню «Феличита».
filicitatacibric
Мне кажется, я догадываюсь, когда у этой девочки день рождения...
«Привет! Меня зовут Сентябрьлина» — (прим.ADME)
- Когда-то рядом с нашим офисом находилась фирма по продаже разных женских штучек, называлась «Белый свет». Я сначала удивлялась, почему такое название у магазина, где колготками торгуют. А потом узнала, что владелицу фирмы зовут Светлана Белая.
- С моим именем связана одна милая история. Как-то в Румынии я покупала сим-карту, и продавец переспросил, как меня зовут. Услышав «Альбина», он вдруг заулыбался, показал на банку мёда и объяснил, что по-румынски «альбина» — это «пчела». Так что, Альбины, имейте в виду: в Румынии мы официально пчёлки.
hot_rw
Закупившись пользователь обратил внимание на фамилию кассира...точнее, её отсутствие?
- Родители всерьёз подумывали назвать меня Ассоль — красиво, романтично, как из книжки. Но тут вмешалась бабушка. Посмотрела на папину фамилию — Фасоля — и сказала: «Вы что, хотите, чтобы ребёнка всю жизнь дразнили Ассоль-Фасоль?» И назвала меня Карина.
djarima2
- Когда я поступила в техникум, со мной там училась девушка по имени Лада. Потом она вышла замуж и взяла фамилию мужа — Шкода. Так что теперь она Лада Шкода.
lana_k.o.v.a
- У меня был прикол. Врача, к которой я ходила, звали довольно необычно — Леонтина. Один раз я ехала с мамой в поезде, мы разговаривали о необычных именах, и я припомнила этого доктора. Сверху с полки высовывается девушка и говорит: «Не поверите, у меня сестра Леонтина, ей 18 лет».
babkapodozrevaka
- Меня зовут Неждана — и да, я слышала, кажется, все возможные шутки про «нежданчик» и «Надюшу». Но история у имени на самом деле довольно простая: я — вторая из двойни, а УЗИ до родов не сделали. Так что моё появление стало... ну, вы поняли.
nrexton
Зачем усложнять придумывание имени чаду, когда можно просто оглядеться вокруг?
sent1onaut
- Родители до последнего были уверены, что у них будет мальчик — имя, конечно, уже было готово. А когда родилась девочка, пришлось срочно придумывать что-то на ходу. Огляделись на кухне — а там плита с надписью «ЮЛЯ». Так и решили не усложнять.
sent1onaut
- Фамилия у меня — Возлюбленная. Однажды иду на работу как обычно. А там всех будто подменили: коллеги хихикают. Начальник отводит взгляд. Не выдержала, спрашиваю прямо при всех: «Да что с вами происходит сегодня?» И тут к нам врывается какая-то женщина и подбегает к коллеге: «Ну, покажи, где тут твоя возлюбленная». Оказалось, это его жена ревнивая, увидела мою фамилию в его контактах и напридумала себе всякое. Пришлось ей паспорт показывать — успокоилась.
ADME
- Меня зовут Дильмира — имя созданное из двух. Мамина сестра хотела назвать меня Дианой, папина — Альмирой. В итоге папа решил не выбирать и просто соединил оба варианта.
dilmira.s
Когда фамилия оказалась внезапно в тему
- Меня зовут Илария — в 1978 году это было редкое имя. Родители выбрали его после фильма «Почти смешная история»: там так главную героиню звали. Прошло 28 лет, у меня родилась дочь, и я назвала её Таисией — дома она просто Тася. А потом однажды по телевизору снова показывают тот самый фильм. Сижу, смотрю... и вдруг понимаю: у той самой Иларии в фильме есть сестра — Тася. Вот так и оказалось, что этот фильм подарил нам сразу два имени.
ilariya09
- Меня зовут Юнона. В детстве мне рассказывали красивую версию: будто к моей будущей крестной приходила швея Юна, имя всем так понравилось, что стали искать похожие, и наткнулись на Юнону. А недавно мама как-то между делом призналась: «Да не было такого. Просто увидела я имя и оно мне понравилось». Единственное, что при любой версии неизменно: рок-оперу «Юнона и Авось» я просто не выношу.
watrynichka
- Меня зовут Натэла — это грузинское имя, переводится как «светлячок». У меня две дочери: Эва и Дэя (тоже через «э»). И если с Эвой всё понятно, то с Дэей до сих пор не могу объяснить, откуда оно мне в голову пришло, не помню, чтобы до того момента попадалось на глаза или на слух. Недавно, правда, я всё же наткнулась на это имя — у Гюго в «Человеке, который смеётся».
nk.bay
Безостановочное счастье
daria_gribovod
- Меня зовут Арлеанасия — имя, которое получилось, можно сказать, из мечты. Папа очень хотел побывать в Орлеане в США, а для красоты ещё добавил в конце «sea» — море.
arleana17
- Меня зовут Царина. Дедушка однажды предложил маме целый список имён на выбор, она отметила несколько понравившихся, а окончательное решение оставила на потом. И когда я родилась, мама просто посмотрела на меня и поняла, что я именно Царина.
mir0ncheva
- Работал начальником в одной компании, фамилия у меня — Прибыль, наслушался за годы всяких шуток на этот счёт. Искали мы секретаршу ко мне в отдел. Никто особо не нравился, кандидаты один за другим не подходили. Пришла одна девушка на собеседование — наконец-то то, что надо, всё устроило. Уходит она, прошу из отдела кадров принести ещё раз её резюме, чтобы окончательно оформить документы. И тут кадровичка смотрит на меня и хитро так говорит, посмеиваясь: «Марк Анатольевич, а фамилию-то её видели?» Открываю резюме — а там черным по белому написано «Долгова». Вот так Прибыль чуть было не взял себе в секретари Долгову.
ADME
"Чуть было"? Что, из-за фамилии не взяли на работу человека, который во всём устраивает? Загадочные предприниматели.
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А вот еще одна подборка про людей, которым «повезло» с личными данными, зато именно благодаря этому их жизнь скучной уж точно не назовёшь.
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