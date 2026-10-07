20+ историй про имена и фамилии, от которых серые будни становятся чуть добрее

Говорящие фамилии, придуманные за минуту до регистрации имена и настолько курьезные сочетания обоих, что задумываешься: «а не псевдоним ли?» — чего только не услышишь при первом знакомстве. При этом, зачастую, гордые обладатели словесных каламбуров в паспорте не прочь со смехом поделиться историей создания оных. Именно такие курьёзные байки вы сейчас и сможете прочитать в статье ниже.