20+ фото и историй о творчестве, после которых хочется достать свое рукоделие и забыть обо всем на свете

Осенние вечера будто и существуют для того, чтоб сидеть в уютном кресле с вязанием и смотреть сериальчики. А может, вспомнить про полимерную глину, которая давно ждала своего часа. Или вовсе достать коробку с желудями и красивыми листьями, чтобы дать рукам творческую волю. Да, часто первый блин получается не таким, как хотелось бы, но кривая строчка не мешает собаке сладко спать в сшитой вами лежанке, а бесшерстный кот в связанном бабушкой свитере точно будет звездой квартиры. Заваривайте чай и ныряйте в эти шедевры.