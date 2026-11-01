20+ фото и историй о творчестве, после которых хочется достать свое рукоделие и забыть обо всем на свете
Осенние вечера будто и существуют для того, чтоб сидеть в уютном кресле с вязанием и смотреть сериальчики. А может, вспомнить про полимерную глину, которая давно ждала своего часа. Или вовсе достать коробку с желудями и красивыми листьями, чтобы дать рукам творческую волю. Да, часто первый блин получается не таким, как хотелось бы, но кривая строчка не мешает собаке сладко спать в сшитой вами лежанке, а бесшерстный кот в связанном бабушкой свитере точно будет звездой квартиры. Заваривайте чай и ныряйте в эти шедевры.
«Превратила опавшие листья в шляпу волшебника»
- Я сделала эту шляпу волшебника, используя опавшие осенние листья, сосновые шишки и несколько маленьких цветочков для украшения! Вдохновение пришло от желания передать волшебную атмосферу осеннего сезона. Потребовалось немало времени, пока я аккуратно рассортировала и уложила листья, чтобы получить изогнутую форму шляпы ведьмы.
Когда ты уже вырос, но поделки в школу никуда не делись
- Не знаю, чем думают составители учебного плана, но заставлять восьмиклассников шить пальчиковых кукол для урока ИЗО — это перебор. Целую неделю я ныла, какая это ерунда и как мне лень это делать. Пока мама не намекнула, что это был бы классный подарок для моей младшей сестренки. Две сделала за один вечер. Осталось только сшить маленького цыпленка, и семейка готова. М — мотивация.
Рукодельничать для братьев наших меньших — отдельное удовольствие, особенно если у тебя доброе сердце
- За последние несколько недель я сшила около 35 лежанок и подушек для животных, потратив примерно 3 килограмма синтепона. Они не очень красивые и не идеально аккуратные, но главное — они мягкие, и на них животным будет немного теплее и комфортнее спать. Уже через несколько дней они отправятся к хвостикам в приюты.
История про вредную продавщицу
- Брала ткани в одном и том же маленьком магазинчике за углом. В сезон заказов — Новый год, выпускные и 8 марта — брала прямо помногу. С хозяйкой подружились даже, так мне казалось. Приемчиками обменивались и выкройками. Тут в один прекрасный день она мне выдает: «Я вам больше ткань продавать не буду. Она у меня качественная. А я вижу, что вы из нее подстилки собакам шьете». Ну я развернулась и ушла.
Моя подруга из Питера свою безшерстную собаку одевает, как фотомодель. У неё безумно красивые, а иногда и дорогие кофточки и комбинезончики, ботиночки, а сама подруга зимой ходит в основном в джинсах и старом пуховике и вообще не помешана на тряпках, на собственный гардероб ей пофиг.
Воплощать поговорки и мемы в своем творчестве — отдельный вид искусства
- Натянула на глобус сову, которую сшила сама.
Ты выросла, но все равно надеваешь шапку, когда мама сказала
- Моя мама связала мне шапку и перчатки. Конечно, от сегодняшней моды они далеко. И маме все равно, что мне уже 30 лет, и я сама могу приобрести себе любые перчатки или шапку. Но знаете, когда буду идти к маме в гости, то надену ту шапку и те перчатки, потому что я очень ее люблю и очень благодарна ей за беспокойство.
Этот чудный плед по мотивам любимых фильмов девушка связала еще в школе
- Связала его еще в школе и пыталась продать на ярмарке за 3 тысячи рублей. Купил у меня тогда мой на тот момент парень, чтобы поддержать меня. До этого никогда не вязала такие объемы.
Волшебные игрушки
- Я вяжу крючком игрушки. В основном дарю друзьям и близким. Недавно с подругой уловили закономерность: ей я подарила игрушку на елку в виде вязаных коньков голубого цвета, и у нее родился мальчик. У меня на елке уже 2 года висят такие же коньки, но розового цвета — в том году родила девочку. Вот думаю еще одной подруге подарить к следующему Новому году такие же, так как она очень лялечку хочет.
Даже книжкам намного уютнее в связанном своими руками чехле
А как ее читать то - в чехле не вынимая? Она помрет со скуки в чехле за двести лет...
- Где-то неровно, где-то не совсем так, как задумывалось, но я впервые связала что-то своими руками и получила огромное удовольствие от процесса. Кажется, иногда нам так хочется сделать все красиво и идеально с первой попытки, что мы забываем наслаждаться самим процессом. А ведь можно просто пробовать, ошибаться, учиться и радоваться тому, что получается.
Кот — это не только любовь, но и ценный мех
- Когда я была маленькой, у нас был пушистый персидский кот. Он сильно линял, поэтому бабушка сказала расчесывать его, а шерсть собирать в коробочку, чтобы потом бабуля связала мне варежки. Вскоре я получила свои варежки. Всем во дворе хвасталась, из чего они. Потом я забыла об этой истории и уже лет в 13, разбираясь в старом шкафу, нашла эту коробочку с шерстью!
У меня носочки есть из натуральной собачьей шерсти. Тётя моя сама пряла и вязала мне и своей дочке из шерсти их собаки
Но некоторым книжкам хочется другого
Вот только как страницы перелистывать? Каждую подсовывать под ...завязочку?
- Закладки ручной работы могут быть и такими. Как идея меня лично очень позабавила. Да и многие вязальщицы вдохновились этим примером, судя по постам в соцсетях, и навязали для своих книжек разные вариации. А вы бы хотели такую?
Настоящие закладки для книг называются ляссе. Это целое направление в декоративном искусстве. Погуглить на досуге, и не тратьте время на помойные варианты криворукости.
Такую красоту, если не знать, то и съесть можно
- Сама не знаю, как я это делаю, но вроде неплохо получается. О полимерной глине я узнала всего девять месяцев назад.
Это настолько натурально! ....Я аж рот открыла. Как можно малину сделать с таким пушком? Браслеты не ношу, но этот бы не снимала, А черника? А вишенки? Это выше моего понимания.
Счастливое неведение
- Когда я начала вязать, в семье больше всех обрадовался кот. Гонял клубки, бил лапами по спицам. Бедняга еще не знает, что почти законченный розовый свитер в сердечко предназначен ему.
Если родные не хотят носить вещи, которые связаны вручную, всегда можно приодеть любимого кота
- Нашему Чарли сегодня 7 месяцев. Оцените свитер, который ему связала мама.
Мелкий котеныш ещё не научился радоваться подаркам от мамы.... Вот вырастет до тридцати человеческих лет, на кошачьи сами переводите, тогда и скажет про очередной свитерок...
История про бабулино принятие
- Бабушка у меня мастер спорта по вязанию. За кратчайшие сроки может связать крутой свитер, носки или теплые варежки. На каждый праздник я получаю от нее что-то из одежды, из-за чего почти и не нуждаюсь в покупке новых вещей. Год назад я купил себе кота. Сфинкс, лысенький весь, милашка. Бабуля чуть в обморок не упала, когда увидела его! Знакомиться с котом боялась, даже не гладила долгое время. Решение появилось из ниоткуда. Прямо в канун Нового года бабушка пришла ко мне в гости с подарками, подарила мне свитер, а моему коту связала костюм кота! Коту — костюм кота! Надела вязаный костюмчик на моего сфинкса, полюбовалась, погладила и сказала: «Ну теперь я его хоть гладить нормально смогу!»
Собаки тоже любят наряжаться
- Я сшила своей собаке Дотти костюм Королевы мая на Хэллоуин. Она с удовольствием все примеряла в процессе, и вот как довольна, надев-таки свой костюм.
Ничего не пропадет даром!
- Моя бабушка находила применение всему: старым вещам, порванной одежде. Но самое странное для меня было, что, когда линял ее пес, бабушка собирала всю шерсть и вязала носки. Благодарна бабуле и линяющему Пирату за хорошее детство в мягких носочках.
Поттероманы, общий сбор! Гляньте на эту детальную вышивку, там даже Распределяющая шляпа есть
- Вы только посмотрите, какую красоту мне сделала подруга своими руками!
История про «счастье рукодельницы»
- Сегодня у меня случилось «счастье рукодельницы». Люблю вязать крючком. В 2016-м, пока была беременной, связала игрушку Снифа из сказки про муми-троллей. Вязала сама из головы, а схему записала в блокнот. Пару-тройку месяцев назад листы с этой схемы канули в небытие. Было очень обидно. Схема сложная, а игрушка, с которой можно бы было восстановить схему, давно подарена. Два месяца билась в попытке воссоздать, но все не так и все не то. А сегодня, перебирая ящик с прочими материалами для рукоделия, я натолкнулась на черновые записи того вязания! Ура! Я смогу снова связать Снифа с идеальными пропорциями!
А можно гулять и прямо на улицах своего города создавать красоту в моменте, оставляя на память такие фотографии
- Маленькие радости — это когда все складывается само собой. Связала себе спицами серый кейп — надела и вышла гулять в парк. По пути забрала книгу, которая как раз пришла, и купила зеленый чай с пироженкой. Сижу на солнышке, даже припекает. В руках — новая книга. На плечах — теплый кейп. В душе — какой-то уютный кайф. Вот и весь секрет счастья: немного пряжи, немного солнца и пироженка.
Неожиданный поворот
- Свекровь фыркала на мое вязание: «Аня, это деньги и время на ветер, лучше борщ мужу свари!» На Новый год подарили ей шаль моей работы, она скривилась и тут же в шкаф убрала. Ну что ж. А через неделю сижу, вяжу, вдруг звонок, номер неизвестный. Отвечаю, а на проводе подруга свекрови. Мол, сколько заплатить, чтобы ты мне через три недели связала пять таких, мне для коллег.
А можно встретить и чужое творчество, день все равно станет гораздо приятнее
Как хорошо что автора не застукали в процессе как ту девочку со смешариками.
- Самый добрый рисунок мелками обнаружен.
Принято считать, что мелками на асфальте рисуют только в детстве, но кто это сказал? Если можно подарить этому миру немного доброты — надо это делать, особенно осенью, когда нам всем не хватает немного тепла.
Осенними вечерами можно не спешить, слушать шум дождя за окном и делать что-то прекрасное своими руками. И не очень-то важно, насколько идеально получилось, потому что главное волшебство прячется в процессе и в ваших руках.
Рукоделие во всех проявлениях — наша страсть, держите для вдохновения:
Комментарии
Рукоделие, когда оно становится профессией, может выглядеть и так:
/автор Лика Вал/
Ой, столько интересных осенних работ, что и самой хочется поделиться))
И вот черный котик в честь Хеллоуина))) ну уже не Хеллоуин, но у меня он с осенью ассоциируется и всё тут)))