30 историй о поступлении в первый класс, пропитанных ароматом астр и нового букваря

Запах новеньких учебников, скрип мела по доске и аромат цветов в вазе первой учительницы — истории о поступлении в первый класс наполнены теплыми эмоциями и уютными семейными моментами, которые помнишь долгие годы. Каждая из них пропитана легким юмором и приятными воспоминаниями о том, как простые детские ответы ставили учителей в тупик, а родителям дарили море маленьких радостей и поводов для смеха. Эти жизненные истории о школе даже спустя десятилетия вызывают улыбку и приятное волнение, как звонок на перемену с последнего урока.

Сын перед школой проходил тестирование. Задание было такое: перед ним выложили на стол картинки лисы и цыпленка, дали в руки изображение зайца и попросили положить его либо к лисе, либо к цыпе. Мой положил к цыпе. Нормальный специалист спросил бы: почему? Но его не спросили, а просто написали «не готов» — потому что не различает зверей и птиц. А когда воспитательница потом поинтересовалась насчет причин выбора, сын выдал: «Я прекрасно знаю, что заяц, как и лиса, зверь. Но если отнести зайчика к лисе, она его съест, а с цыпленком он будет играть». На вопрос, почему он не сказал это тете, мой ответил, что его никто и не спрашивал, и вообще какая-то странная женщина, вопросы задает для малышей. © Тата / Dzen

Повела я племянницу на тестирование для поступления в 1 класс. Лена на все вопросы ответила, вроде, все нормально было. Вечером ее мама спрашивает, как все прошло. Я рот не успела открыть, как Леночка выдает: «Мамочка, не знаю, как я буду в этой школе учиться! Учителя там сами ничего не знают — все у меня спрашивали...» До сих пор со смехом это тестирование вспоминаем. © Полина С. / Dzen

«Дочка вернулась из школы после первого учебного дня. И это 1 класс»

При поступлении в первый класс моя сестра проходила небольшое собеседование. Далее со слов мамы. Комиссия интересуется:

— Каких ты знаешь домашних птиц?

— Курица, гусь и сова.

— Сова? Почему сова?

Сестра с удивлением:

— Вы что, не знаете? Она же у Бабы Яги дома живет!

В школу ее приняли, ответ всех удовлетворил. © akevitt / Pikabu

Дочь подруги на собеседовании перед первым классом попросили назвать свой домашний адрес. Она выразительно посмотрела на члена комиссии и ответила, что ей запретили называть посторонним свой адрес, даже если они кажутся добрыми. И добавила: «А вас (сделала акцент) я впервые вижу!» © я / Dzen

В 1977 году ребятам, которые идут в первый класс, в детском саду выдали портфели, пожелали удачи в учебе, сфотографировали на память и отправили в школу

Как же феерично работает наш мозг! Много лет назад я поступала в гимназию. Первым заданием от учительницы было запомнить 3 слова — мол, такая проверка памяти,она их в самом конце у меня спросит. В итоге эту проверку не прошла сама учительница, потому что забыла меня про них спросить. А я помню! Больше 30 лет я помню эти злосчастные «дом, сыр, огурец». likks

Знакомая повела ребенка на собеседование в первый класс. Пацан устал отвечать на скучные вопросы и говорит тетеньке: «А можно я вам вопрос задам? Какого цвета легкие у акулы?» Педагог зависла на полминуты, заволновалась, а потом вдруг неуверенно выдала: «Так вроде акула — это рыба: у нее не легкие, а жабры...» Ребенок довольный, говорит: «Правильно!» Педагог выдохнула. Светлана Смородина / Dzen

«Мой сын сразу после окончания линейки и классного часа»

Мой старший сын сам записал себя в школу во время прогулки, а нас поставил перед фактом дома, что в субботу мы пойдем в школу на собеседование. Пошли. У него спросили фамилию и имя, потом были простые задания на логику. Поскольку читать он давно умел, то сын еще что-то почитал, и стихотворение рассказал, и посчитал, и задачку простую решил. А когда уже под конец собеседования его спросили про возраст, он ответил, что ему 5 лет. Вот тут педагоги и подзависли. Но ему реально на тот момент было 5 лет. Короче, в школу нас взяли с испытательным сроком под прямую ответственность директора. После первой четверти вопрос про испытательный срок никто не поднимал, потому что сын полностью и легко справлялся со школьной программой.

Младший сын проходил такое собеседование в 6 лет. Очень насмешил всех, когда на вопрос: «Как он сможет накормить семью из 4 человек пятью картошками?» он ответил, что сделает пюре. Тогда пожилая завуч сказала: «Какой хитрый! А подели-ка 6 яблок на четырех человек». На что младший ответил: «Компот сделаю!» Все долго смеялись и говорили, какой практичный и хозяйственный мальчик растет! © Светлана Блуфард / Dzen

«Держись, школа! Я пришла. 1 сентября 1976 года»

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В далеком 1986 году я проходил собеседование в первый класс. Задавали вопросы на сообразительность. Один из вопросов был: «Сколько ножек у стула?» Если помните, в школах были стулья с двумя ножками, поэтому я, взглянув на стоящие в классе двуногие стулья, ответил, что две. На возражение учителя, что ножек у стула четыре, я показал на стоящие рядом стулья и еще раз повторил свой ответ. В первый класс меня взяли, но я сразу понял, что не все утверждения учителей стоит воспринимать как истину. grigori_a

На собеседовании перед школой дочку спросили, чем отличается птица от самолета. Дочь говорит:

— У птицы — крылья.

Комиссия:

— Ну и что? У самолета тоже крылья.

— Ну, у птицы же крылья с пёрьями!

Психологи от хохота сползли под стол. Не метафора, буквально. В школу приняли, в усиленный класс. Сейчас дочке уже 35 лет, педагог. Фенечка / Dzen

Это 1994 год, 1 Г класс. На таких фотках как-то инстинктивно начинаешь искать себя и не сразу понимаешь, что это не твои одноклассники

Проходил собеседование в школу. Показывают картинку, а на ней куча разных животных деревенских. Указывают на одно, спрашивают, кто это, ну и так далее. Показывают, спрашивают:

— Кто?

Я отвечаю:

— Коза.

— Не-е-ет, это корова!

— Нет, это коза!

— А почему ты так думаешь? Видишь, у нее вымя — значит, корова.

— У коз тоже вымя есть. Зато у коров бороды нет, и рога у них другие!

Педагоги смотрят внимательно на рисунок и выдают:

— Действительно... А мы всегда говорили, что это корова. © Fitcher007 / Pikabu

Перед поступлением сына в первый класс мы с ним пришли на собеседование, которое проводила будущий классный руководитель. Среди множества вопросов было много откровенно странных. На очередной вопрос: «Какое сейчас время года?» сын ответил: «Весна». Учительница такая: «Как весна? Посмотри в окно: там огромные сугробы снега!» На что сын невозмутимо: «Так сегодня ж 10 марта!» © alexpom / Pikabu

«Сыну пришло письмо из школы. Написано от руки его первой учительницей. Очень теплое письмо! Мама зачитывает... Впереди 11 лет учебы»

Мои дети пошли в школу 30 лет назад. Поступали мы в единственную гимназию в нашем городе с углубленным изучением английского языка. Конкурс был 5 человек на место. Там был и графический диктант, и вопросы на логику и кругозор, например, спрашивали имя первого космонавта и когда отмечается День космонавтики. Был еще такой вопрос: «Тебе от дома до школы идти 5 минут. Сколько времени у тебя займет путь из школы до дома, если ты будешь идти с подружкой?» Правильным подразумевался ответ 5 минут, ведь расстояние от наличия подружки не изменится. А дочь сказала, что они с подружкой будут дома уже через 2 минуты. Комиссия удивилась: «Почему?» А она им: «Так мы наперегонки побежим!» Получила высокий балл. © Наталья Лапшина / Dzen

«Это я в первый класс пришла. Степень моего обалдения видна по глазам. Еще и подстригли красиво»

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Меня в 6,5 лет отправляли в первый класс. Я и стихи знала, и читать умела, и писать печатными буквами, всю семью знала по именам и отчествам. Но запорола собеседование с психологом, потому что кончиком языка не достала до носа. При этом она меня так поразила этим трюком, что я зависла, замолчала и пялилась ей в рот. Да что там, 33 года спустя я все еще пытаюсь понять, какое отношение это умение имело к готовности к школе! © Calisto1979 / Pikabu

11 лет назад я сына в первый класс отдавала. На собеседовании сказали поработать над словарным запасом, так как он не смог объяснить значение слов трицепс, рубанок и акробат. Тогда я немного удивилась, конечно. В итоге в данную гимназию сын не пошел. Они нам звонили 2 сентября с вопросом, мол, где ваш ребенок? Он нам нужен! А сын пошел в другую школу. Там на входных тестах дали распечатку карт навигатора и попросили составить маршрут из точки А в точку В, чтобы по пути было определенное количество левых ( правых) поворотов и нужное количество светофоров. Так как сын с раннего возраста очень любил карты, то справился с легкостью, и его определили в класс с инженерным профилем. Сейчас заканчивает 11 профильный класс. © Жанна С / Dzen

«Я пошел в школу в 1976 году. Первые три класса мы писали только перьевыми ручками. Повзрослев, я понял, что нам так „ставили“ почерк»

Моя дочь 1982 года рождения. Когда пришло время ей идти в школу, открылись нулевые классы. Прекрасно зная свою дочь и то, что ни мне, ни в детском саду нам не удалось научить ее читать, я загорелась идеей отправить ее в нулевой класс. Пришли мы на комиссию. Моя дочь спокойно ответила на вопросы о себе, о семье, поставила точки там, где их не хватало, переписала, как смогла, фразу «он ел суп». А потом ее попросили нарисовать мужчину. Ну, она нарисовала, но комиссии не понравилось. Когда я спросила, что от мужчины комиссия хотела бы увидеть конкретно, мне ответили, что хватило бы усов или бороды. Но в нашей семье все мужчины были, как назло, безусые и безбородые. В общем, не готова оказалась моя дочь идти учиться в нулевой класс, а пошла прямиком в первый. © Lidia Pertsovskaia / Dzen

«Батя ведет меня в школу в далеком 1997 году»

Знаю историю: привела бабушка внука перед школой на собеседование. Психолог показывает картинки: дикие и домашние животные. Отвечает мальчишка тихо, неохотно, как одолжение делает. На ежике пацан споткнулся. Тетя-психолог начала задумываться о том, что у ребенка развитие так себе. Вдруг мальчишка видит у нее на тумбе журнал «За рулем», и понеслось: это Мерседес, год выпуска такой-то, полный привод, двигатель четырехтактный. Это Бентли, год выпуска такой, двигатель такой... С трудом остановили. Тетя-доктор сказала бабушке, что ежиков все же нужно знать. А мальчишке просто неинтересны ежики! Сейчас этому мальчику 30 лет, он авиаконструктор. Элина Майер / Dzen

«1 сентября 1998 года. На фото я в новеньком костюмчике, сандаликах, счастливая, с букетом иду в первый класс»

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Лет 30 назад я повела племянницу на собеседование в школу перед первым классом. На все вопросы девочка отвечает четко, уверенно, ибо с ней много занимались, ходили на танцы и английский язык. И вот перед ребенком раскладывают карточки: заяц, собака, лиса, волк, медведь. Вопрос психолога:

— А скажи, по твоему мнению, какое животное здесь лишнее?

Ключевая фраза — по твоему мнению.

Племянница подумала и ответила:

— Я думаю, что лиса. Она умная и хитрая, а остальные звери глупые, их легко обмануть.

Вердикт психолога: не знает домашних и диких животных. Вот и прояви инициативу и логику! Людмила Рягузова / Dzen

Моего сына в свое время отправили на собеседование к психологу, потому что не хватало месяца до 6,5 лет для школы. В итоге он срезался на сказке про репку, потому что сказки мы читали в совсем уж глубокой молодости, а после никакого интереса они не вызывали, в отличие от энциклопедий. Зато он уверенно назвал температуру кипения вольфрама, после чего нам рекомендовали «годик погулять». Погуляли, пошли почти в школу в 7,5 лет. Сейчас ребенок закончил 9 класс, физмат. Физика и химия — любимые предметы, «Репка» так и прошла мимо сознания. Сама По Себе / Dzen Руконожка Ай-Ай только что Погуляли годик, и ничего не потеряли) Ответить

Когда вместо гранита науки перед тобой сладкий букварь, кажется, что зря все так переживают насчет школы. А потом наступают будни...

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На собеседовании перед первым классом психолог спрашивает дочку: «Где живет мишка?» Та уверенно: «На балконе у бабушки!» Психолог с ухмылкой смотрит на меня, мол, какая вам школа — вы ж элементарного не знаете! И тут дочка как выдаст: «Я с ним с детства играю! Его зовут Михалыч». Тут уже я не выдержала и объяснила: у нас бабушка на балконе хранит огромного двухметрового плюшевого медведя, которого ей на работе коллеги когда-то подарили, и дочка постоянно ходит к нему «в гости». Психолог пару секунд молчала, а потом рассмеялась: «Ну, против такого аргумента не попрешь! Медведь действительно живет на балконе». В карту поставила жирный зачет, мол, к школе готова. ADME