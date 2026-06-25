16 историй о собеседованиях, сценарий к которым будто писал Гайдай
Истории
25.06.2026
Хорошая погода, солнце согревает своими лучиками — а кто-то в это время сидит в душном кабинете на собеседовании. Знакомы ли вам эти ситуации, когда приходишь в новый офис с надеждой получить лучшую работу мечты, а по итогу не знаешь, как не захохотать от количества забавных вопросов эйчера? Такие ситуации нарочно не придумаешь, давайте вместе посмотрим, что случается во время обычных собеседований на работу.
- Была недавно на собеседовании в автосалоне. Таких вопросов, как здесь, еще нигде не встречала. Вообразите только: руководитель спрашивает меня: «Представьте, что вы стали кошкой, а ваш молодой человек белкой, в чем были бы ваши сходства?» Ну, нормально?
dmitrilina_
- Я сама по должности эйчар. А тут ищу работу, оказалась по другую сторону стола. И, мягко говоря, обомлела от собеседования. Меня спрашивают: «А какой отдых вам нравится больше всего?» Я говорю, что активный нравится. И мне из-за этого отказали! Типа я уже давно не девчонка и надо бы прекращать активничать.
kakjetak_s
- Сижу на собеседовании в банке: все официально, оделась нарядно, готовилась к встрече. Тут эйчар их читает мое резюме и замечает, что я полгода не работаю нигде. Ну, думаю, сейчас будут вопросы, зачем да почему, а она как выдаст: «А кто вас тогда обеспечивал?» Я растерялась, говорю, что финансовые обязанности в этот момент легли на супруга. А она мне: «Значит, муж ваш достаточно зарабатывает, чтобы один семью прокормить?» М-да уж, то ли она искренне удивлена, то ли завидует.
ADME
- Работала как-то в одной компании. И вот вместе с директором сидим, проводим собеседования на новую должность. Приходит девушка, ну прям то что надо, хоть сейчас коллегам представляй! После собеседования говорю боссу: «Ну что, берем ее?» А он в ответ: «Ты что, естественно, нет. Она вон на какой тачке приехала к нам. С такими возможностями вряд ли будет у нас в полную силу работать».
ADME
- Звонит мне какой-то эйчар, который непонятно где вообще нашел мое резюме. Договариваемся созвониться на следующий день. На созвоне я ответила на три теоретических вопросика и несколько технических. Все супер, назначили встречу в офисе на следующий день. Там HR вручила мне анкету и тестовое задание. Посидела пару часов, дождалась проверки, дождалась техлида, дождалась пока рак на горе свистнет, всех все устроило, и тут неведомо откуда — полиграф. Я врать не умею, но и уверенности, что я говорю правду, у меня нет. У меня шалят нервишки, и я объясняю что моя реакция на эту штуку неадекватная, и правду он не узнает. Не стоит расписывать, что я все провалила и вышла оттуда спустя два часа с репутацией не пойми кого.
rinakz
- Прихожу на собеседование, и первый вопрос, который слышу: «Кем работают ваши родители?» Я думаю, это-то здесь при чем, решила уйти от темы и напомнить, что кандидат тут я, а не мои мама с папой, так что лучше обсудить детали вакансии. Но со мной не согласились, сказали, что вопрос напрямую касается вакансии, а после заявили, что после трудоустройства работу менять будет нельзя, потому что это несерьезно. Занавес.
eyeofsayron
- Недавно я была на очень забавном собеседовании по телефону. Эйчар просто прочитала мне вакансию, один в один, как на сайте. Ну я не растерялась и с той же тональностью зачитала свое резюме.
linali.obliviate
- Проходила собеседование на прошлой неделе и мне отказали! А причиной выставили то, что я студентка и значит слишком молода и не стрессоустойчива. Я аж вышла из себя, говорю: «Да вы знаете, что такое сессия? Что такое зачеты, курсовые, экзамены? Давно вы пробовали сами все это сделать и сдать в короткие сроки? Да еще при этом спать по 4 часа и умудриться поесть на степендию?» Сработало! В этот же день должность отдали мне, сегодня первый рабочий день.
раз вышла из себя, значит правильно первый раз отказали. не совсем понятно почему потом взяли?
Ответить
- Проходила собеседование онлайн. Вопросы были странными: сколько не работаю, есть ли кредиты и ипотека. Я ответила, что квартира своя, долгов нет. Созвон резко прервался. Я быстро выключила камеру и звук, но девушка не вышла. Она взяла телефон и выдала шефу: «Нет, Максим Александрович, и третья не подходит, у нее нет ни кредита, ни ипотеки. Богатая нашлась, две квартиры, на нее не надавишь в случае чего, сразу видно, будет права качать и за место не держаться». Я включила камеру и микрофон и сказала, что не такая уж я и богатая, раз работу ищу. У нее аж лицо вытянулось.
- Подруга искала работу, а у нас как раз было место. Она так понравилась начальнице, что та готова была сразу ее взять. Позвали руководителя подразделения. Начальница щебечет, мол, надо брать девочку. Но оказалось, что вакансия закрыта. И тут этот чудак выдает: «Все! Значит так, вон ту (то есть меня) увольняем, берем эту на ее место!» Моя подруга бежала оттуда, роняя тапки.
irina.iv.bochkareva
- Самое странное собеседование в моей жизни. Потенциальный начальник прочитал мое резюме, ничего не спросил по работе, увидел, что у меня в хобби написано рисование, сказал: «О, нарисуйте мне чашку!» Это была компания по продаже немецкой посуды. Он дал лист бумаги и синюю ручку, потом вырвал у меня листок и бросил в шредер, видимо, не справилась. Потом показывал мне фотки посуды и просил дать рейтинг от 1 до 10 каждой тарелке, оценивал мой вкус, видимо. Потом сказал: «Вы слишком часто смотрите налево, это признак того, что вы врете». А слева просто была дверь, и мне очень хотелось уйти. Пишу и смеюсь, сейчас бы я на листке с ручкой и бумагой ушла, но тогда то ли я еще была скромнее, то ли любопытнее.
dasha.english.for.it
- Прохожу собеседование, и мне говорят, что график работы с 8 до 17, но после все равно нужно быть на связи до 20:00. Я говорю: «Но ведь это явно больше, чем обычный восьмичасовой рабочий день!» На что директор сделал мину и тут же сообщил, что мы не сработаемся.
ttaniani
- Очень часто на собеседованиях вопросы поставлены так, чтобы проверить кандидата на стрессоустойчивость. Так вот, я тоже недавно напоролся на подобное, только немного иного уровня. Сижу в переговорке, все как обычно, напротив меня рекрутер и директор компании. На улице зима, холодно, а в кабинете включен кондер! Мне было так некомфортно из-за температуры в комнате, что я решил попросить выключить его. И что вы думаете? Рекрутер сказала, что им не нужен сотрудник, который с самого начала диктует свои условия. Далее они просто встали и ушли. Вот я обалдел знатно.
- На третьем собесеседовании огранизовали созвон якобы ради того, чтобы озвучить оффер. Вместо этого руководитель попросил читать ценности его компании и объяснять, что такое ответственность, честность... До условий мы так и не дошли, очень жаль потраченного времени на огромное тестовое, и три собеседования по часу!
dashenka__z
- Помню свое собеседование на очень простую вакансию. Суть в том, что нужно было просто вбивать обновленные данные в карточку компании на сайте. Я думаю: «Что тут сложного-то, любой ведь справится!» И тут меня спрашивают: «Вы замужем?» Я ответила, что обручена. А она в ответ говорит, что не наблюдает у меня помолвочного кольца. Я показываю ей на цепочку на шее, говорю, что жених вместо кольца подарил подвеску. А она фыркает: «М-да уж, ошейник».
sh.ik.ina
- Как-то раз у меня было потрясающее собеседование с человеком, который не умел держать себя в руках. Его триггернуло мое образование (я магистр финансов британской бизнес школы), мой опыт работы (только крупные международные компании и высокие должности) и ему хотелось произвести на меня впечатление.Он пытался быть колким и язвить. Он пытался показать, что он умнее. А в конце он спросил меня: «Я работаю с людьми, поэтому мне важно, сколько у вас мужей и ипотек?» Чтобы бы вы на такое ответили?
miss_alexeeva
А у вас в запасе есть парочка потешных историй с собеседований?
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