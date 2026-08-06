12 простых способов собрать чемодан в отпуск так, чтобы все влезло, а перевеса не было

Один и тот же чемодан можно собрать в отпуск так, что он не закроется, а можно и так, что внутри еще останется место для сувениров. Секрет не в силе, с которой давишь на крышку, а в том, как каждая вещь проходит честный кастинг перед поездкой: нужна она в путешествии или просто едет туда-обратно по привычке. Я начала собирать чемодан по этому принципу и поняла, сколько лишнего таскала с собой в каждый отпуск. Делюсь лайфхаками, которые помогают взять нужное и оставить лишний вес дома.