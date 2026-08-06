Смылится за первый прием. И что потом неделю делать?
Я обычно, если едем на 1-2 дня, пользуюсь маленькими бутылочками, куда отливаю нужный объём. А если на неделю - проще на месте купить маленькую бутылочку, на 4 человек хватит.
12 простых способов собрать чемодан в отпуск так, чтобы все влезло, а перевеса не было
Один и тот же чемодан можно собрать в отпуск так, что он не закроется, а можно и так, что внутри еще останется место для сувениров. Секрет не в силе, с которой давишь на крышку, а в том, как каждая вещь проходит честный кастинг перед поездкой: нужна она в путешествии или просто едет туда-обратно по привычке. Я начала собирать чемодан по этому принципу и поняла, сколько лишнего таскала с собой в каждый отпуск. Делюсь лайфхаками, которые помогают взять нужное и оставить лишний вес дома.
1. Замените гель для душа одной губкой
Смылится за первый прием. И что потом неделю делать?
Некоторые тревел-хитрости предлагают заменить часть жидких средств «сухой» губкой. Принцип такой: новую чистую губку или мочалку пропитывают средством, дают ей полностью высохнуть, убирают в отдельный пакет, а в поездке снова смачивают водой, и она начинает пениться. Это не замена всей косметичке и не фокус на месяц отпуска, но для короткой поездки может убрать из багажа одну лишнюю бутылку. Этот способ лучше заранее проверить дома: некоторые гели высыхают дольше других.
- За день до поездки собираем чемодан, а он уже не закрывается. Муж пытается втиснуть туда большую бутыль геля для душа. Я забираю ее и выдавливаю немного геля на новую губку. Он стоит с обалдевшим видом, а я спокойно поясняю: «Хватит возить с собой всю ванную. Гель поедет, бутылка останется дома».
А можно запастись пробниками , которые часто дают в подарок, или прикупить средства для умывания в маленьких пакетиках. Я еще постоянно использую специальные дорожные ёмкости маленького объема.
2. Перед укладкой чемодана устройте вещам кастинг
Что бы я там ни раскладывала, все равно логики в этом не будет, потому что нужно, очень нужно было впихнуть кофе и 2 коробки шоколада.
Вместо этих коробок в чемодан можно было бы уместить джинсы, обувь, да что угодно. но мне нужен был кофе (на подарок).
Кто еще тащит в поездку полчемодана подарков?) Или из поездки
Не отправляйте вещи сразу в чемодан, сначала разложите их рядом. Чемодан хорошо прячет лишнее, а кровать, наоборот, выдает: вот пятая белая майка, вот «платье на случай внезапной оперы», вот крем, который открывали один раз прошлым летом.
3. Собирайте не одежду, а готовые образы
Если едешь на неделю и в апарт, то да, можно понедельниковую кофточку простирать, к среде высохнет. А если это отель, и на улице жара как сейчас, +35, к обеду кофточка уже пропитается потом, и придется ее экстренно отстирывать-застирывать вручную, и потом непонятно где сушить, и таким образом "образы" очень быстро закончатся. Я в последнее время вообще стараюсь на отдыхе брать вещи из расчета "надеть 1 раз", исключение - обувь. Благо на машине ездим. А если перелеты, это как правило на неделю, не меньше, снимается квартира - в отеле я за неделю повешусь от замкнутого пространства этих комнатушек и санузлов.
Рабочая формула: не «возьму юбку, брюки, три топа и что-нибудь нарядное», а прямо: в чем лететь, в чем гулять, в чем на пляж, в чем вечером. Все, что не участвует хотя бы в двух образах, остается дома. Каждая вещь должна дружить минимум с двумя другими. Если рубашка подходит только к одной юбке, а юбка — только к настроению «я сегодня итальянская кинодива», это уже не одежда, а багажный каприз.
4. Попробуйте «скрутку» вместо обычной стопки
Скрутки хороши, когда все вещи более-менее одного формата. А когда куча рулонов разной длины, это уже тетрис.
Стопка выглядит аккуратно ровно до момента, когда вам нужна нижняя футболка. В «скрутке» каждая вещь лежит отдельным рулоном: достали один — остальные не превратились в салат. Лучше всего способ работает с тонкими вещами: футболками, топами, легкими брюками, бельем, купальниками. Хочу отметить, что скрутка экономит только место, а не вес. Три пары джинсов при такой укладке не станут легче, они просто станут очень плотными.
5. Компрессионные кубы используйте не для всего подряд
Компрессия — это не «диета» для чемодана, а корсет. Она подтягивает объем, но не убирает килограммы. Поэтому туда лучше отправлять легкое и пушистое: худи, тонкий жакет, детские вещи, пляжную одежду. А вот джинсы и тяжелую обувь компрессия не спасает.
6. Обувь должна пройти самый жесткий кастинг
"Если в чемодане есть отдельный отсек на молнии или плотный карман-перегородка, обувь удобно убирать туда: так подошвы не касаются одежды, а вещи не приходится потом отряхивать от уличной пыли." - вот это прям классный совет, спасибо 👍
Если обувь нужна только «вдруг мы пойдем в красивый ресторан на скале», а ресторан пока существует только в вашем воображении, оставьте ее дома. В дорогу надевайте самую тяжелую пару, а в чемодан кладите только то, что точно наденете хотя бы дважды. Если в чемодане есть отдельный отсек на молнии или плотный карман-перегородка, обувь удобно убирать туда: так подошвы не касаются одежды, а вещи не приходится потом отряхивать от уличной пыли. Только не кладите обувь совсем без защиты: лучше завернуть каждую пару в мешочек, пакет или хотя бы в гостиничную шапочку для душа. А пустоты внутри обуви можете использовать: туда отлично входят носки, ремни, купальник или зарядки в отдельном мешочке.
7. Сделайте вакуум почти без вакуума
От дна к застежке или от застежки к дну? Вроде на фото от застежки показано...
Специальный вакуумный пакет брать необязательно. Для футболок, белья, купальников и другой мягкой мелочи подойдет плотный зип-пакет: положите вещи внутрь, застегните почти до конца и сверните пакет от дна к застежке, выгоняя воздух руками. Когда пакет станет плоским, закройте его полностью. Настоящий вакуум это не заменит, зато вещи займут меньше места и не будут расползаться по чемодану.
- Собирала чемодан мужа и уже почти победила: осталось только закрыть крышку, сесть сверху и уговорить молнию. В этот момент моя мама протянула мне большой зип-пакет: «Ты не так играешь в тетрис». Муж хмыкнул, а моя мама устроила мастер-класс за две минуты. Сложила в пакет футболки и белье, застегнула почти до конца, свернула от дна к замку и выгнала воздух руками. Объем стал заметно меньше, чемодан закрылся без борьбы. Муж посмотрел на маму и сказал: «Все, теперь чемоданы в нашей семье собирает теща».
Чем сворачивать пакет лучше сесть на него-воздух выходит весь и за секунду.И не вставая застегнуть.
8. Самое тяжелое и объемное — на себя, но без театра одного шкафа
Идеальный аутфит для перелета — это не «надела весь шкаф», а «самые тяжелые и объемные вещи работают на мне». Кроссовки — в дороге, жакет — сверху, худи — в руках или на плечах, шляпа — на голове или в руке, а не в чемодане под стопкой футболок. Чемодан уже легче и свободнее, а образ все еще как у путешественницы, а не как человека, который проиграл спор багажным весам.
9. Косметичку собирайте не по баночкам, а по сценариям
На мой взгляд, косметичка часто «толстеет» не от необходимого, а от тревоги. «А вдруг кожа пересохнет, а вдруг волосы станут жить своей жизнью, а вдруг я захочу глиняную маску на балконе в Мадриде». Можно брать только то, чем реально пользуетесь каждый день, а не всю полку ванной в командировку.
10. Если отпуск дольше недели, берите не больше одежды, а запланируйте стирку
Судя по картинке, мне предлагается стирать руками в раковине? Спасибо, нет.
Если у меня поездка дольше чем на неделю, я просто планирую одну быструю стирку. Маленький флакон геля или капсула спасают от килограммов лишнего багажа, а любимая футболка легко высыхает за ночь. В итоге никакого неподъемного чемодана и всегда свежие вещи.
11. Сделайте фото чемодана и список «что не пригодилось»
Хех, мне из последней поездки не понадобились только все лекарства (даже пластыри, впервые за 20 лет!), 2 пары носков и зарядка для часов - они у меня умнички, 4 дня держат заряд, тогда как муж заряжает каждый вечер, слишком они у него "умные".
А вообще всё это приходит с опытом. А уж если путешествуешь с ребенком, то вообще сложно понять,что надо, а что не надо.
Перед закрытием чемодана сфотографируйте содержимое. Во-первых, так легче заметить лишнее еще до выезда. Во-вторых, после поездки можно открыть фото и устроить вещам разбор полетов: «ты была нужна», «ты просто каталась», «а ты вообще зачем поехала?» Через пару отпусков чемодан становится легче без всяких чудес.
12. Сделайте «разгрузочный слой»: жакет или жилет для тяжелой мелочи
Иногда большую часть веса незаметно набирают именно мелочи: пауэрбанк, зарядки, очки, кошелек, документы и наушники. Если летите в жакете, худи или жилете с удобными карманами, часть этого можно держать на себе. Чемодан становится легче, а самое нужное уже под рукой. Только не набивайте карманы до состояния «я маленький склад»: слой должен помогать, а не мешать проходить контроль и сидеть в самолете.
Важно: Пауэрбанк в любом случае следует держать при себе или в ручной клади, а не в сдаваемом багаже. Перед вылетом проверьте ограничения авиакомпании по его емкости.
А у вас есть свой лайфхак для сборов в путешествие, который выручает каждый раз? Делитесь в комментариях, вдруг именно он станет спасением для чьего-то следующего отпуска.
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Комментарии
Ну, я не знаю, в чью распаленную жарой голову может прийти идея брать в чемодан целую бутыль геля для душа)
Мои способы сборkи чемодана примерно такие же - использую зип-пакеты для футболок и белья, носки рассовываю по пустотам и в запасную пару обуви. Беру черный пакет для грязного, стирать в раковине не хочу, уж простите 😍
Джинсы и свитер сворачиваю рулетом, самая массивная обувь и верхняя куртка - на себе.
Особенно забавно это выглядело, когда я в октябре летела в Прагу (там было +10) из наших +30.😏
А передо мной на посадку стояла девушка в мятом зимнем пальто, видимо, недавно вытащенном из вакуумного хранения)