26 светлых историй о добрых поступках, которые делают обычный день теплее

Плитка шоколада от незнакомца в поезде, горячий кофе с пончиками на трассе или небольшой подарок незнакомому ребенку — именно из таких моментов складывается человечность. Каждая история в нашей статье — это жизненные зарисовки, которые пропитаны бескорыстной заботой и искренней взаимовыручкой. Такие теплые поступки мгновенно наполняют душу особым уютом, напоминая, что для семейного тепла и личного счастья не нужны миллионы, а маленькие радости порой вообще ничего не стоят.

Еду с дачи с кабачками и вдруг понимаю, что с машиной что-то не то. Тут еще парни мимо проезжающие машут руками из окошка, показывают на колеса. Остановилась, парни тоже. В итоге они оказались механиками, которые ехали с закупки запчастей, и прямо на трассе все мне починили. А я отдала им за ремонт почти все свои кабачки. Считаю, что я сегодня в плюсе! annatopemdr

Сажусь в вагоне метро с собакой на руках. Рядом садятся две незнакомки, а у одной из них на сумке висит прикольный обвес. Моя собака тоже заметила этот обвес и начала пытаться с ним играть. Я, конечно же, попыталась пресечь игру, но незнакомка сказала: «Да пусть!» Мы мило болтали с этой девушкой, и в итоге она взяла и подарила свой брелочек моей собаке. В такие моменты сознаю: мир держится на таких маленьких, тихих, теплых проявлениях человеческой натуры. Будьте добрее, и все будет отлично! olyaiva.nova

olyaiva.nova

Когда я переехала из деревни в город, у меня был только один чемодан и почти пустой кошелек. Сняла маленькую квартиру без мебели и без техники, спала на полу. Нашла по объявлению недорогой б/у диван, списалась с женщиной. Она не только помогла мне найти грузчиков, но и целый день провела со мной — напоила чаем, объяснила, где в городе что находится, дала полезные контакты. А грузчики и диван загрузили, и с другой мебелью помогли: торговались с продавцами, выбивали для меня скидки, будто я им родня. Один из них даже потом ремонт мне в квартире сделал — просто так. И когда мы случайно встречались в городе, обязательно подвозил.

С одеждой — та же история. Нашла объявление про б/у вещи. Приехала к женщине, мерила дома. А она глядит на меня и говорит: «Вот это тебе точно пойдет!», — и кладет в пакет бесплатно. И у нее тоже не было никакого скрытого умысла — просто от доброты. Постепенно я оделась, обставила квартиру, сделала ремонт. И вот я уже не сплю на полу, не мечтаю о шторках на окна — я живу. И живу хорошо. Благодаря добрым людям, которые мне встретились, я теперь тоже одна из тех, кто помогает. И это, наверное, лучшее, что во мне есть. © Подслушано / Ideer

Была в Румынии и дико опаздывала на поезд. В кассе — пожилая женщина, которая ни бум-бум по-английски. Нас выручила попутчица, помогла купить билеты, но за продуктами в дорогу мы уже не успели. Я уже в вагоне спросила у этой женщины, продают ли тут еду и напитки, но оказалось, что нет. Стало грустненько, конечно, но что поделать? Примерно через час она подошла к нам и сказала: «Я сейчас выхожу, но мои друзья принесли вам кое-что». Я подошла к дверям, и — о, чудо! — ее друзья купили нам три литра воды, шоколад, чипсы и печенье на всю поездку. Я попыталась дать им денег, но они отказались. Это было так мило с их стороны! © Klumm / Reddit Влад Ива только что Без еды человек может прожить очень долго. Стоит ли заморачиаться. Ну воды купили и ладно. Ответить

Какой-то добрый человек встретился этой девушке сегодня и оставил на лобовом стекле записку, от которой она так растрогалась, что аж расплакалась

very_well_natali

Гуляю в парке одна. В какой-то момент слышу шаги сзади. Оборачиваюсь, вижу внушительный мужской силуэт. Я ускоряю шаг. Мужчина тоже шагает бодрее. Я еще поддаю. Он тоже ускоряется. Вдруг мужчина делает рывок вперед и со словами: «Да куда вы втопили?! Дайте я вас обгоню, чтобы вам не страшно было!» — умотал вдаль так, что только пятки сверкали. anyamandzhieva_

Сижу в поезде, жду отправления. Заходит женщина лет 55 и с порога мне: «У тебя нижняя? Ага, меняемся, значит». Я в отказ, а она тут же: «В смысле? Неужто я наверх полезу, а ты, молодуха, внизу сидеть будешь?!» А потом вдруг как давай извиняться, потому что я встала за чаем, и мой 8-месячный живот стало хорошо видно даже в широком сарафане. Было видно, что человеку искренне неловко. В итоге она и чай мне сама принесла, и пирожками домашними с малиной угостила, и помогла чемодан вынести на конечной — просто окружила заботой, как мама. Конечно, то поколение было воспитано иначе, и им сложно понять, как молодежь может не уступить место старшим. Но ситуации бывают разные, и если люди умеют признавать свои ошибки, то с ними всегда можно найти общий язык. ADME Влад Ива только что Никто ни кому ничего не обязан. Нормальный человек сам увидит, и если нужно сам предложит поменяться. Ответить

Как- то ехала к племяннику и везла ему машинку на пульте управления, понимая, что его это прямо не удивит. Позади меня в электричке стояла женщина и мальчик лет четырех. Они были скромно одеты. Игрушка торчала из моей сумки. Минут 5 оставалось до станции, мы стояли у дверей и готовились к выходу. Мальчик стоял и шепотом донимал маму, что хочет такую же машинку. Мое сердце дрогнуло и, конечно же, на выходе я отдала ему ее. Радости не было передела! znak380

Мужчина справа пожертвовал свою почку совершенно незнакомому парню. Прошло 4 года, и вот они встретились

Я ходила на курсы по подготовке к родам, и был у нас выпускной с группой беременных, человек 15. Мы пошли в кафе на бизнес-ланч, а вы представляете, сколько едят дамы на сносях? По итогу мы хотели уже оплатить счет, но тут подошел мужчина лет 40-45 и сказал, что это хорошая примета — встретить такое количество женщин в положении. И закрыл нам счет! Мы обалдели, конечно. © TvorobushekURURU / Pikabu

Я — любитель собак и человек, который против кошек дома. У нас живет чихуа, попугаи, бананоед — вроде, полный дом, и дети рады. Но днем приходит сообщение от дочки: «Мама, мы с девочками нашли котенка. Что делать?» Решила, что делать нечего, отмою и пристрою, сказала, пусть несет домой. Привели котенка в порядок и месяц пытались найти ему новый дом — тишина. За это время малыш полностью завладел сердцем моего сына, поэтому решено было хвостатого оставить, назвали Феликсом.

Пока я искала ему дом, подписалась на кучу местных групп по кошкам. Стала наблюдать, как маленькая группа людей спасает, лечит и ищет дом котятам с улиц. Постепенно поняла, что теперь я тоже хочу помогать. Начала пробовать пристраивать спасенных местными волонтерами котят и нашла дом сразу для трех! С этого дня я стала все больше и больше втягиваться в эту бесконечную погоню «спасти котенка любой ценой». Так кот Феликс изменил мою жизнь. © UliyaM / Pikabu

В начале декабря я стояла в очереди за билетами на одно очень важное для меня мероприятие. Я думала, что очередь будет только внутри, поэтому надела тонкую толстовку, так как было не очень холодно. Оказалось, что очередь тянулась далеко за пределы здания, и стоять надо было несколько часов, поэтому «не очень холодно» быстро превратилось в «я больше никогда не отогреюсь». Я была готова и дальше клацать зубами от холода в погоне за билетами, но женщина, стоявшая позади меня в очереди, сбегала в свою машину и принесла мне плед, чтобы я согрелась. Это было так мило! © _ser_kay_ / Reddit Влад Ива только что Тонкая толстовка?)) Ответить

Я пошла в первый класс в 2004 году. Жили мы бедненько. И вот во втором классе был какой-то праздник, и всем детям в честь него на последнем уроке выдали пакетики с канцелярскими принадлежностями. Там были клевые фломастеры, ластики, ручки, краски, альбомы. Это великолепие досталось всем, кроме меня. Я расстроилась, что меня пропустили, а классная руководитель растерянно ответила, мол, твои родители не скинулись на подарок. Было очень обидно. А на следующий день классная руководитель на первом уроке вручила мне пакет и сказала, что вчера забыла отдать на празднике. А в пакете канцелярия отличалась от той, что была у одноклассников — она оказалась даже лучше! Я поблагодарила, от сердца отлегло, и этот инцидент забылся.

И только спустя много лет я осознала, что прекрасная Лилия Владимировна купила этот набор канцелярии для меня лично за свои деньги. Многим покажется это мелочью, но для меня это очень добрый и светлый поступок, который я не могу забыть и по сей день. © xxx00xxx / Pikabu

Около 2 недель назад кто-то поставил у дороги ящики с яблоками и запиской, мол, их можно брать. Те яблоки разобрали, но кто-то принес новые. Мир полон доброты

Иду я по набережной. Подходит ко мне парень лет 37-38, здоровается и просит послушать, как он рассказывает стих — мол, таким образом он прорабатывает свою стеснительность. Пока он читал мне «Муху-Цокотуху», я аж разулыбалась — так это было волнительно! По окончанию парень спросил: «А можно обнять вас?», а я сама очень тактильная, поэтому с радостью согласилась. Мы обнялись, а потом оба счастливые пошли каждый своей дорогой дальше покорять мир. Очень благодарна этому парню за живые эмоции! bakulya_kz

Наткнулся на мысль, что секрет крепких отношений — в «мелочах». Решил проверить на практике. Стал по утрам варить своей женщине кофе так, как она любит, и оставлять на столе записки с глупыми шутками. Пару раз просто так купил ее любимые пирожные по дороге домой. Результат меня поразил: дома стало как-то невероятно уютно, исчезло вечное напряжение, она постоянно улыбается и обнимает меня просто так. Оказывается, чтобы вернуть ту самую романтику из первых месяцев знакомства, не нужны миллионы. mukhammedovmuzaffar

Это собака выживала на улице, как могла, но потом на ее пути встретился добрый человек, и теперь она здорова, счастлива и очень любима

2000-й год, мы с семьей приехали закупаться к Новому году. Мы с отчимом увидели в канцелярском отделе старенькую бабушку с внуком. Одеты они были очень скромно, но чистенько. У бабушки спереди была поясная сумочка с мелочью, и они с внуком стояли, склонив головы друг к другу и обсуждая, что они могут купить. Очень некрасиво, конечно, подслушивать, но они были словно из какой-то сказки — не знаю, как объяснить это ощущение. Отчим как будто что-то из жизни своей вспомнил, подошел к ним, положил бабушке 1000 рублей в сумочку со словами: «Купите, пожалуйста, ребенку подарок к Новому году!» и быстрым шагом ушел. Я побежала за ним, но успела увидеть счастливые глаза бабули и внука — это было таким откровением для меня! Я тогда начала людям помогать, до этого — только животным. До сих пор при любой возможности стараюсь сделать маленькое чудо. © Pikabu

Села в такси, ехать 120 км. Поговорила по телефону и разревелась. Извинилась перед водителем за свое состояние, а он спросил:

— Вы кофе любите?

Я подумала и говорю:

— А давайте заедем за кофе? Я угощаю.

Водитель Борис на мое предложение угостить его почти оскорбился, но за кофе свернул. Остановились, пока я умывалась, он купил 2 кофе и 4 пончика себе и мне. Такая забота привела меня в чувство. Спасибо вам, дорогой Борис! Конечно же, по оплате я потом не оплошала, правда. trav4ik

Семейная пара установила возле своего дома стеллаж, куда они планировали класть продукты для нуждающихся. Это было вечером. А к утру полки уже были заполнены

Мы жили бедно, и я не могла себе позволить пойти на выпускной. Но мои одноклассники попросили мою классную поговорить со мной наедине и предложить мне прийти без внесения денег. Они даже обещали найти мне платье! Но в итоге платье мне нашла одна соседка, а туфли одолжила другая. Я уже плохо помню выпускной, у меня нет оттуда фоток или видео, но сам факт, что я на нем была и почему я там оказалась, я не забуду никогда! © chudesnica777 / Pikabu

В 2017 году ехал из Иркутска во Владивосток на машине. Увидел на обочине иномарку с двумя голосующими мужиками. Сначала проехал мимо, но потом решил вернуться. Оказалось, у них пробито оба правых колеса, бензин вот вот кончится, в тачке женщина с детьми мелкими. Колеса даже есть запасные, а домкрата нет, и за 3 часа никто не остановился, кроме меня. Ну, я дал им домкрат, подождал, пока они все сделают, от денег отказался и уехал. А через 2 года я сам точно так же пробил на трассе два колеса, тоже правых. До Красноярска около 80 км, время около 6 утра, сети нет, позвонить никому нельзя. Голосовал полчаса — результата нет. Уже руки опустились, холодно. Тут откуда-то появляется дед на грузовике, берет два колеса моих и говорит, мол, поехали. Заехали на шиномонтаж, сделали колеса, вернулись. Я только колеса выгрузил из грузовика, полез в тачку за баблом, чтобы деда отблагодарить, а он исчез. Нет ни деда, ни грузовика. Вот так меня судьба отблагодарила за ту помощь, видимо. © user9977908 / Pikabu

Накануне дня рождения сына решила я сходить за тортиком. Спустилась на лифте вниз, но двери не открылись. Вместо этого он начал быстрее обычного подниматься вверх и, долетев до верхней точки, с грохотом остановился, а сверху посыпалось какое-то облако пыли. Я сообщила диспетчеру о проблеме, мне обещали прислать помощь. Соседи, живущие на верхнем этаже, услышали грохот и выскочили на лестничную клетку посмотреть, в чем дело. И все 40 минут, пока я ждала лифтера, соседи, с которыми мы не были близки, разговаривали со мной, шутили, чтобы отвлечь. Это оказалось так важно! Потому что в застрявшем лифте каждая минута кажется вечностью. До глубины души потрясена их неравнодушием и заботой. Какие же все-таки у нас люди замечательные! © NamelessStar / Pikabu

Эта девочка 2 года отращивала волосы, чтобы пожертвовать их на парики детям, которым они необходимы

Случайно пришла на педикюр раньше на 15 минут. Думаю: выпью кофе и поработаю в телефоне. Мой мастер провожает клиента, видит меня, говорит: «Проходите», а я ей: «Идите, пожалуйста, отдохните!» Искра, буря, безумие, и тут она внезапно выдает мне: «Я пойду тогда поем впервые за день». А я ей: «И кофе выпей, я не спешу». Моя девочка! Я и чаевые еще оставлю, и отзыв напишу. _gerasimovale

Если меня спросят: «Почему ты выбрала своего мужчину?», то у меня есть ответ. Вот поехали мы с ним в ТЦ. На светофоре у шестиполосной дороги стоял слепой парень, которому надо было перейти на другую сторону, но он не понимал, как. Мой мужчина остановился, встал на аварийку и перевел его через дорогу. Водитель троллейбуса, объезжая нас, открыл дверь и я крикнул мне: «Передайте спасибо вашему мужу — не каждый так сделает. Он очень хороший человек!» Он никогда не пройдет мимо, всегда поможет не только своей семье, но и абсолютно посторонним людям, а это невероятно ценно! vasilina_event