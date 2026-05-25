В книге Людмилы Гурченко «Аплодисменты» она приводит эпизод, когда учительница называла девочек-старшеклассниц кокотками за желание понравиться парням. Тогда кто-то из девчонок решил подшутить над ней и сказал, что куртизанка — это то же самое, что и партизанка. В дальнейшем, эта учительница истории так и начала называть партизанок, пока это не услышал директор школы.
12 слов, истинный смысл которых станет для многих откровением
Каждый день мы произносим тысячи слов на автомате, редко заглядывая в их истинную суть. А порой нас захлестывают чувства, для которых, как нам кажется, еще не придумали названий — хотя лингвисты давно подобрали для них идеальные определения. Мы собрали слова-загадки: их смысл не очевиден, но они настолько метко описывают нашу реальность, что вы наверняка захотите добавить их в свой лексикон.
Коко́тка
Несмотря на созвучие со словом «кокетка», значение здесь совсем иное. Оно восходит к слову cocotte — «курочка». Так в буржуазном обществе называли женщин, живущих на содержании у мужчин, а позже, во Франции конца XIX века, этот термин закрепился за куртизанками.
- Нарядная такая собралась на свидание. Стою на остановке, а рядом — бабуля в очках, интеллигентная на вид. Обмерила она меня взглядом с ног до головы и выдает: «Кокотка!». Подумала, что это, скорее всего, синоним кокетки, кивнула с улыбкой. Села в автобус, гуглю значение слова и чуть в обморок не падаю: так называют содержанок богатеньких мужиков.
Серафи́м
На ростовском жаргоне «серафим» означает диван. Именно отсюда пошло нелепое, но знакомое каждому чувство, когда ударяешься мизинцем об угол мебели — «осерафимиться». Весьма практичное слово в быту, чтобы изящно выразить свое возмущение.
- Зашла как-то к подруге. Бабушка у нее — препод по литературе. Сидит и вещает мне: «Ох, Анечка сегодня так осерафимилась, даже не представляешь». А я, как дура, стою и киваю молча, хотя ни черта не поняла. Уже горю желанием узнать, что же там с ней стряслось. Захожу к ней в комнату, пересказываю все, а она как заржет: «Да это я просто мизинчиком об ножку дивана стукнулась!» Вот это я понимаю, словечко. Однозначно добавлю в свой вокабуляр.
Жу́ска
Наверняка каждый из нас попадал в такую ситуацию: после ссоры, когда ответил первое попавшееся, а потом сидишь вечером на диване и сотый раз прокручиваешь диалог у себя в голове. И вот он — идеальный и остроумный ответ, которым сразил бы наповал, но, увы, момент упущен. Французы называют это «жуска» или «лестничний ум» (l’esprit de l’escalier): когда озарение приходит лишь тогда, когда ты уже вышел из гостей и спускаешься по лестнице.
Фи́ка
Если в нашей культуре единственный перерыв — обеденный, то шведам в этом плане можно только позавидовать. Каждые два часа они устраивают 15-минутный отдых, который называют «фика». Обычно этот приятный момент проводят в кругу коллег, друзей или семьи за чашкой кофе с печеньем или плюшками. Впрочем, устроить фику можно и наедине с собой, выпив чаю без всяких сладостей.
О́теть
Это устаревшее слово встречается преимущественно в сибирских, вологодских и архангельских говорах. Используется для обозначения высшей степени лени или крайне ленивого человека. Слово уже могло быть вам знакомо, если читали в детстве сказку «Лень да Отеть».
Пердимоно́кль
Так французы называют крайнюю степень удивления или конфуза. Слово происходит от выражения perdit monocle, что буквально означает «потерял монокль». В основу лег старый театральный прием: чтобы изобразить сильное изумление, актер высоко задирал брови, из-за чего монокль выпадал из глазницы и оставался висеть на цепочке.
Вёдро
Это слово служит для описания теплой, ясной и сухой погоды. Оно имеет праславянские корни, к которым также восходят болгарское ве́дър («ясный») и словенское védǝr («веселый»). Вероятно, термин родственен прагерманскому wedran, от которого произошли немецкое wetter и английское weather.
Би́нди
Этим словом обозначают точку в центре лба, которую индианки рисуют как символ «третьего глаза». Традиционно ее носят замужние женщины, однако сегодня она стала популярным «аксессуаром» и среди европейцев. Важно помнить: если в Индии этот знак наделен глубоким духовным смыслом, то за ее пределами он чаще воспринимается лишь как модный элемент.
Пипида́стр
Так называют знакомую многим с детства пушистую щетку для смахивания пыли. Название появилось из комбинации английской аббревиатуры PP (полипропилен) и слова duster (метелка). Скорее всего, у каждого из нас дома найдется такой «пипидастр».
- Летом поехала к бабуле в деревню. Она у меня — ходячая энциклопедия. Выходные, сидим. И тут она мне говорит: «Настюш, принеси-ка мне пипидастр». Я вообще не вдупляю, о чем она. «В шкафчике, давай». Подумала, вдруг это прибор для измерения давления или ещё что. Она подходит, вытаскивает, и тут я как заржала — это же та самая пушистая разноцветная фигня для пыли, которая у всех нас была в детстве!
Никогда у нас его не было. Довольно поздно узнала о его существовании и назначении😊 как то так...
Фанфаро́н
Слово «фанфарон» восходит к испанскому fanfarron. Оно тесно связано со знакомым нам понятием «фанфары» (французское fanfare), которое означает игру на трубе. Этот термин проделал долгий путь, попав от арабов в Испанию, а затем и во Францию. Сегодня синонимами «фанфарона» являются такие слова, как «хвастун» и «бахвал». Еще его можно употреблять как глагол — фанфаронить. Кстати, оно часто встречается у Ф. Достоевского: Все вы до единого, — болтунишки и фанфаронишки! («Преступление и наказание»).
Мезалья́нс
Мезальянсом называют брак между людьми, чей социальный или имущественный статус сильно отличается. Слово заимствовано из французского языка. Как правило, этот термин подчеркивает, что один из супругов принадлежит к более высокому слою общества, чем другой.
Гарсоньéрка
Для тех самых аскетичных мужских комнат с одним лишь компьютером и матрасом есть специальный термин — «гарсоньерка». Так называют небольшое холостяцкое жилье площадью до 30 кв. м. Слово заимствовано из французского: garçonnière буквально означает «логово холостяка» и происходит от garçon — молодой человек.
Комментарии
Для меня стало интересным открытием, что значение двух слов, которые широко и повсеместно используются, изначально было несколько иным. "Нелицеприятный"-беспристрастный, а не негативный. Слово "адекватный" у нас используется как синоним "нормальному", в то время как значение слова- "соответствующий, совпадающий", и применение слов "адекватность", "адекватный" не несет смысла без указания того, чему они адекватны.
Большое спасибо за такую интересную информацию о словах. Многие слова знала, о некоторых узнала из текста. До этого я как-то писала, что никогда ранее не встречала слово "жменя", "жменька", так вот в чём только не упрекали и не обвиняли меня некоторые личности. Ещё заметила, что некоторые комментаторы, у которых есть ник леди или lady - отличаются редким хамством, бескультурьем и невоспитанностью. Наверное, их ник так компенсирует то, чего у них нет. Поменять бы нужно его, к примеру, на "Хамло болотное", чтобы сразу было видно, с кем имеешь дело. (Не могла не написать, так как не люблю недосказанности).
Похоже, аффторы адме разъехались по деревням на лето 🤣 то книжки про бабулечек продвигают, то слова старорусские 🤣