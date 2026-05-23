15 людей, чьи хитрые тайники стали приятным бонусом для новых жильцов

Истории
23.05.2026
15 людей, чьи хитрые тайники стали приятным бонусом для новых жильцов

Как мы обычно представляем переезд? Мы представляем много коробок, бесконечную пыль, а также начало новой главы. И иногда старые стены наших новых домов готовят сюрприз, который не купишь ни за какие деньги. Здесь вы найдете15 удивительных историй, ставших для новых жильцов интригующим, добрым и неожиданным наследством от прежних хозяев.

  • Разбирали старый дом на даче, так как рядом уже построили новый. Между бревен нашли полуразвалившийся кошелек: завернутые в бумажку сережки — бижутерия (рассыпались сразу), лупу и серебряный полтинник 1924 года (дом примерно в те годы и строили). Это было так удивительно для нас! В интернете прочитала, что монетку обычно закладывали на удачу в деньгах, а серебряная монетка означала, что у хозяев в те времена дела шли хорошо. Прикоснулась к кусочку истории.
Ольга Курпякова
только что

Мне от двух бабушек остались серебряные полтинники и рубли тоже 1924 года выпуска, до сих пор лежат, завёрнутые в бумагу.

Ответить
  • Коллега вышла замуж и переехала к мужу в частный дом, который раньше принадлежал его бабушке. Бабушка была модницей, всегда ходила в золоте, перед смертью слегла и сказала, что все украшения спрятала, но куда-не скажет. Найдутся, как придет время. Весь дом перевернули, но ничего не нашли. Прожили молодые год, решили делать ремонт. Дому то почти 100 лет. Сдвинули с места тяжеленый шкаф, вскрыли полы, чтобы заменить, тут то шкатулочку и обнаружили. Как пожилая женщина в одиночестве могла под этот шкаф, да еще под доски украшения спрятать, остается загадкой. Но спрятала знатно — оценили содержимое более чем на полмиллиона рублей. История произошла буквально пару месяцев назад. Ремонт будет глобальнее, чем планировали изначально.

«Вторая жизнь камина с вековой историей: мы восстановили его в доме 1911 года, по кусочкам собирая подлинную антикварную плитку.»

  • Однажды, давным-давно, сидим такие в офисе: каждый в своём компьютере... Тишина. И тут коллега как вскрикнет. Мы сразу спрашиваем ее, что случилось. Она: «Я только что вспомнила... Я же заначку спрятала. В трубу потолочного карниза. Когда мы переезжали забыла их вытащить. Прошло три года...И что мне теперь делать? Пойти к новым жильцам и попроситься карниз проверить? Примут за сумасшедшую... Но, девочки, там 300 долларов!» Одна из коллег предложила вместе пойти, но все же та не решилась. Где-то сейчас живут люди, у которых в карнизе лежит неожиданный бонус от прошлой жизни. В долларах. По тем временам, можно было купить бриллиантовые серьги с кольцом...

gulbanu_abenova

«Решил поменять старые полы в коридоре, и, мама мия, поглядите, что обнаружилось внизу! Чур, только никаких ассоциаций со „Звонком“!»

Да уж, сюрприз так сюрприз! И что планируете с этим делать? © Unknown author / Reddit

  • Нашел обручальное кольцо. Настоящий бриллиант и все такое. Сообщил об этом предыдущей хозяйке. Она ответила: «Раз нашел, значит, твое» и явно не хотела возвращать ничего из того брака.
  • «В мае мы меняли крышу. После завершения работ я поднялась на чердак, чтобы проверить, какие балки заменили, и заметила у окна коробку. Я никогда раньше её не видела. Видимо, рабочие нашли её где-то в перекрытиях и просто выставили на видное место. Я открыла крышку и увидела тюль. Сначала мне стало не по себе, но я решилась заглянуть глубже. Это была свадебная фата. Когда мы покупали этот дом в 2020 году напрямую у хозяев, они оставили нам свои контакты. Я позвонила им, но они ответили, что это не их вещь. А ведь они прожили здесь с 1972 года! До них дом и вовсе сдавали в аренду. Каждый раз, когда я прикасаюсь к этой фате, у меня по коже бегут мурашки...»
  • Друг купил старенький загородный дом. Раньше там жил одинокий старичок. Его дети продали недвижку. Сумма сделки — 10 миллионов. Уже после покупки друг решил все почистить. И какого было его удивление, когда в гараже он нашел огромные катушки меди. Сдал. Выручил 5 миллионов. Довольный. На пустом месте отбил половину затрат на покупку. Правильное место, правильное время!
sabi_baibussinov
  • Купили старый дом у моря. На чердаке среди кучи хлама стоял потрёпанный чемодан с какими-то квитанциями и вырезками из газет. Я уже хотела всё это отправить на свалку, но из одной папки выпала старая чёрно-белая фотография. На ней молодая кинозвезда 50-х, а на обороте размашистая надпись: «Спасибо за лучший кофе в моей жизни и за то, что сохранили мой секрет». Оказалось, прежняя хозяйка дома в юности работала официанткой в закрытом клубе, где отдыхали знаменитости. Теперь это фото в рамке — главная гордость нашего дома и повод для бесконечных расспросов гостей.
ADME

" И я, и риелтор были в огромном шоке"

Думаю, назову это место Кальцифером. В качестве бонуса здесь даже нашлась угольная кладовая! © Heelyhoo / Reddit

  • Делали ремонт в детской и за фальш-панелью у плинтуса нашли крошечную дверцу. Открыли, а там обставленная по всем правилам «комната мыши»: миниатюрный коврик, столик из пробки и крошечная кровать из спичечного коробка. Прошлые жильцы так приучали детей не бояться темноты и верить в сказку. Мы не стали ничего ломать, теперь там живет «зубная фея» уже для наших детей.
ADME

«Нашел, когда делал ремонт в 200-летнем доме»

  • Мы купили квартиру у пожилой пары, которая не делала ремонт с конца 60-х. Когда в ванной сняли огромное старое зеркало, которое, казалось, вросло в стену, за ним обнаружилась небольшая ниша. Мы были ошеломлены. Внутри не было золота или пачек денег, но там лежал старый кожаный кошелек, а в нем всего один массивный железный ключ с тяжелым латунным брелоком, на котором было выбито число «42». Мы обзвонили всех родственников бывших хозяев, но никто не знает, от какой двери этот ключ. В самой квартире нет ни сейфов, ни скрытых замков, а подвал и чердак открываются совсем другими ключами. Теперь этот «номер 42» лежит у нас на видном месте, мы в шутку называем его ключом от всех дверей, но в глубине души всё равно надеемся однажды найти ту самую замочную скважину.
ADME

«Нашли эти обои под слоем отделки 70-х годов в нашем фермерском доме, построенном где-то между 1850 и 1890 годами. Настоящая капсула времени!»

  • Помогала папе финансово с 2002 (жила в это время в достатке). Оставляла ему по две бумажки по 5000 р. каждый раз, когда заезжала к нему. А когда он умер в 2015 и я разбирала квартиру, обнаружила все эти бумажки сложенными в шкатулку с запиской мне.. В итоге, он на себя ни копейки из них не потратил, откладывал их все эти годы, чтобы оставить мне.
olgapsy.strategy

А вы находили что-нибудь необычное после переезда? Делитесь своими находками в комментариях, вдруг ваша история станет темой для нашей следующей статьи!

И если вам понравилась статья, советуем не пропустить также:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее