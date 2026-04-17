14 домов, которые оказались не просто с изюминкой, а с целой виноградинкой
С виду эти дома ничем не отличаются от сотен других — такие же фасады, окна и двери, — в общем, базовый набор. Но стоит в них заселиться и присмотреться внимательнее, как открываются сюрпризы: сейф в стене, соседи с чудинкой, тайники со странным содержимым. Порой за привычными стенами прячутся не такие уж уютные истории, а порой — наоборот, почти душевные открытия. В этой подборке — именно такие случаи, где «изюминка» оказалась куда масштабнее, чем можно было представить.
- Решили с мужем устроить себе романтик: сняли домик в лесу, прямо на улице — джакузи. Муж сказал: «Подойду через 5 минут». Я забралась в воду, чувствую: за спиной кто-то возится. Думаю, муж, решил эффектно появиться. Поворачиваюсь и замираю — за оградой деловито проходит кабанчик. Он ушел по своим делам, а муж расстроился, что не успел на него посмотреть.
- Мама хотела квартиру в определенном доме. Нашли. Пришли. Посмотрели. Все супер. Мама оставила $ 3 тыс. задаток. Утром приходим, а из квартиры вынесли все. Паркет весь поцарапан, ручки в дверях, лампочки, замки — все сняли. Мама это увидела и сказала: «Я отказываюсь брать». Развернулась и ушла. Задаток сгорел, но мама у меня очень принципиальная.
У наших соседей, когда они въехали в купленную квартиру, даже обои были сняты самоклеящиеся, смесители, газовая плита.
- Переехали в новую квартиру, провели интернет и сделали вайфай, назвали «Бора-Бора», от балды. Теперь у нас в подъезде есть вайфай «Тунис», «Мальдивы», «Самуи» и «Сейшелы»! Креативные соседи, соскучившиеся по солнышку!
«Сняла пол, вот что обнаружила под ним. Выглядит очень старым»
Я, конечно, знатный Плюшкин, но даже для меня дико "чахнуть" над линолеумом. Линолеум, Карл!
- Вам повезло! Это антикварный линолеумный ковер. Пожалуйста, берегите его! © Honest_Series_8430 / Reddit
- Вспомнился случай. Я молодая была, сняла дачу — захотелось поработать на земле. А так как я в этом деле профан, дача была вообще не обустроена. На задах огорода даже не было забора. И вот, стою я буквой «зю», пропалываю. Поднимаю голову, а на дереве сидит парень и собирает персики. Я говорю, мол, ты тимуровец, спасибо, конечно, но я и сама справлюсь. Он спрыгнул и ушел, я знатно прифигела.
У нас возле дома растет урюк (как небольшой абрикос плоды), который ещё наша бабушка сажала. Въехали в дом по соседству новые соседи. Смотрю в окно, аж расстелили покрывало, вышли всей семьёй и залез соседский сынок трясти это дерево. Ну хоть бы спросили, как будто среди чистого поля дерево обнаружили, а так мы сами каждый год собирали урожай , ещё и варенье варили из него и тд. Отец вышел, конечно, сделал замечание, но непосредственность удивляет.
- Сняли дом с бассейном. Через год система фильтрации сломалась и наш лэндлорд не стал ее ремонтировать. Бассейн сразу стал зеленым и больше похож на болото. И вот на прошлой неделе стучится в дом какой-то парень в специальной одежде и говорит: «Я из службы по контролю за комарами. Я беспокоюсь, что у вас могут быть комары. Нужно проверить». Убедился, что личинок комаров нет, и говорит, мол, я сейчас вернусь. Приносит банку с рыбками, штук 20. «Если будут комары, эти рыбки с ними справятся». Я поблагодарила его и сказала, что мои дети будут счастливы, что наконец-то у нас есть домашние питомцы.
Что значит "не стал ремонтировать"?
Деньги они платят за дом с БАССЕЙНОМ. Если нет бассейна, какие деньги?
- Несколько лет назад мы купили дачу. Там в стене был сейф. Продавцы дома сказали, что не знают код. Что это еще предыдущие владельцы устанавливали. Прошло 3 года, а мы так его и не открыли. Интересно, что там может быть. Вообще мы сдаем этот дом на Airbnb и редко туда ездим. Все руки не доходят до сейфа.
У знакомых как-то жили иностранные специалисты. Так они раздолбали старый патефон в поисках сокровищ (патефон внешне похож на ящик). И открутили замок вместе с петлями с сундука, где хранились бабушкины полотенца.
«Что это за великолепные цветы, растущие у меня на заднем дворе? Их обнаружил мой парень»
- Какая же ты счастливица! Это папайя! © facets-and-rainbows / Reddit
- Как-то искала квартиру на съем. Моя знакомая сказала, что будет съезжать, и пригласила посмотреть. Мне все понравилось, только был один минус — в квартире не было кондиционера. Когда я сказала про это хозяину, то он купил новый кондиционер и установил. Знакомая узнала и говорит: «Определенно, ты понравилась этому мужику, я-то ему говорила и он мне не поставил кондер, а тебе поставил!» Ну что я могла сказать? Сюрприз!
- У меня знакомая купила дом в деревне, но сразу не заселилась, такие были обстоятельства. Бывший хозяин продолжал пользоваться металлическим гаражом. А когда люди вернулись, заявил, что гараж вообще не входил в список недвижимости и он его вывезет. Пришлось объяснить ему на юридическом и великом и могучем заодно.
Вспомнила про вывоз имущества.... Сняли жильё. Зима, декабрь. Заселились сразу после НГ. Всё хорошо. И вот в мае.... (А там небольшая лужайка. Можно погрилить, цветочки растут. И стояли три ящика типо для огурцов/помидор. Зимой всё было в снегу).... И вот в мае, пока нас не было дома, а были только дети, приехали бывшие арендаторы и увезли один из ящиков 😂🤷♀️
Дети потом мне доложили. Я смеялась.... Бог с ним, с этим ящиком....
- Мы с другом ездили смотрели ему дачу. Отличный домик, готовый для жизни и отдыха, все новенькое и красивое, со вкусом. Заходим в баню и видим электрокотел. Хозяин такой: «Соседу дым мешал, пришлось убрать печку!» Мы ноги в руки и попрощались. С порога понятно, что этот дед жизни не даст потом — ни музыку послушать, ни шашлыки пожарить.
Ха, из за маразматика себе жизнь портить? Если не нарушаете - надо слать, и все.
«У нас за гаражом были спрятаны сотни мячей для гольфа. Также у нас в комнате, которая раньше была чердаком, 17 розеток, все подключены к одной цепи»
У друга было две собаки, для них он собирал потерянные теннисные мячи у кортов.
- Как-то проснулся посреди ночи через несколько дней после покупки жилья и обнаружил, что сиденье унитаза светится в темноте! Сюрприз!
- Сняли нам дом в станице, рядом со стройкой. Собаки лают. Петухи по утрам горланят. Сосед корову рано утром выгоняет, гремит воротами, матерится. Потом молоковоз едет, молоко собирает, иногда сигналит. И так каждый день, с 5-6 утра. А по выходным то дни рождения, то свадьбы, то просто молодежь тусуется, гоняет на мотоциклах.
В частном секторе собаки в принципе круглосуточно лают, там всегда шумно, даже без петухов. Ну и звук бензопилы через день. Всяким неженкам с тревожным сном было бы тяжеловато.
- В нашей ванной комнате вентиляция, по сути, переносит весь шум, доносящийся из дома позади нас. Я слышу все разговоры кристально чисто. Это как тихое радио, настроенное на верхнюю террасу соседей, ха-ха.
Судя по этому "ха-ха", соседи очень интересные разговоры ведут...
«Нашла это в арендованном на Airbnb доме во время отпуска, друзьям было страшно»
- В доме, где я живу, предыдущие владельцы установили туалет и маленькую раковину в шкаф для верхней одежды. Это было очень странно. Через несколько лет после переезда мы сделали ремонт, так что туалет в шкафу остался в прошлом.
это странно до тех пор, пока вам не захотелось в туалет, а основные удобства заняты
- В моей старой квартире в коридоре было два выключателя, которые управляли одним и тем же светильником... на расстоянии менее 180 см друг от друга. Я мог одновременно дотянуться до обоих выключателей руками! Меня просто поражало, зачем кто-то мог это сделать. Ведь рядом не было другого светильника.