10 потребностей кошки, о которых забывают даже добрые хозяева

Ученые так и не смогли точно определить, почему некоторые кошки с таким удовольствием обгрызают комнатные растения и другую зелень. Возможно, их далеким предкам, которые жили в условиях дикой природы, травинки помогали избавиться от кусочков непереваренной пищи в желудке, наладить работу кишечника и избавиться от паразитов.

Но современным питомцам все это не требуется — есть другие, более действенные средства. Так что, скорее всего, любовь к зелени — унаследованный, но уже не нужный инстинкт. Но если питомца неумолимо тянет к цветочным горшкам, лучше купить в ветеринарной клинике семена пшеницы и овса и прорастить их для его личного стола.