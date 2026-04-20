Соорудила Я этой морозной зимой кормушку. Повесила за окном . Но очень скоро прибежала соседка снизу - синицы обгадили ей всё стекло. Упс...
10 потребностей кошки, о которых забывают даже добрые хозяева
Мы готовы тратить любые деньги на элитные корма для кошек, покупаем им горы игрушек, удобные кроватки, а любимые питомцы все равно воротят нос от еды, устраиваются в старой коробке и катают по полу то, что под лапу попадется. Это не значит, что котейки — капризули. Просто мы порой забываем о том, что наши пушистые непоседы когда-то были дикими хищниками и следуют запрограммированным инстинктам. И чтобы подарить четвероногому маленькие радости, а кошка была спокойной, стоит помнить об их истинной натуре.
Кормушки для птичек подарят кошке массу удовольствия
«Моя кошка обожает наблюдать за кормящимися птичками»
Даже если котейка в жизни не видел живых мышей, а еда для него — это любимый корм в миске, в глубине души он все равно прирожденный охотник. Доказательство тому — ежеутренние нападения на хозяйские пятки, торчащие из-под одеяла. Чтобы питомец не заскучал в четырех стенах и не преследовал ваши конечности, можно просто повесить кормушку для птиц за окном. Тогда подоконник превратится в любимое место, и кошка будет сидеть там часами, наблюдая за пернатыми. Главное — установить сетки на окна, чтобы обезопасить пушистика, и наклеить специальную светоотражающую пленку на стекло, чтобы птицы видели окно.
Мои коты на мои ноги не нападают, спят со мной до талого, а вот на птиц, пролетающих за окном клацают зубами. И на фига мне такое счастье? Тем более, что пытаются ловить, да стекло мешает. А если разобьют, поранятся и выпадут? На кой мне еще кормушка?
А если положить на подоконник несколько коробок из-под пиццы, то котейка сможет совмещать наблюдение за птичками и физические упражнения. Знакомая как-то оставила парочку у окна, и ее кошка тут же облюбовала это место. А дальше начался челлендж для хозяйки и ее любимицы: как долго барышня сможет просидеть на диете из пиццы и на сколько коробок сможет запрыгнуть кошка. На данный момент они достигли уровня в 16 штук.
- Я не выпускаю своих котов из дома, и окно для четвероногих — настоящая отдушина. Они постоянно таращатся на птичек, а тем все равно, потому что кошки до них не доберутся. Клянусь, мне кажется, что пернатые иногда специально издеваются над моими непутевыми котейками.
У моих красавиц разнообразные увеселения: в квартире окна выходят на север и на восток. С утра к восточному окну прилетают попугаи и коши беседуют с ними. Драры передразнивают кошкины МЯК- мяк - мяаак. Под вечер у северного окна следят за прохожими и движением транспорта. Да и я с ними играю.
Корм и вкусняшки не обязательно складывать в миску
В дикой природе кошки обычно питаются несколько раз в день: здесь кусочек перехватят, там что-нибудь поймают. Поэтому и домашних питомцев стоит кормить в том же режиме. Пусть миска с привычным кормом стоит на одном и том же месте, а вот небольшие вкусности можно прятать в разных местах по дому или засыпать их в специальные кормушки-головоломки. Так пушистику придется поохотиться, чтобы добыть себе пропитание, и кошка почувствует себя настоящим хищником.
Плохой совет. Если оставлять лакомства где попалр, кошь потом решит, что прям вся еда мира - ее. И начнет добывать фарш из миски (с лучком-чесночком и солью), салат из тарелки, мясо из кастрюли с супом... А, да, финиш - рыба из пакета, только что доставленного из магаза. Ты еще заносишь в дом последние пакеты, а она уже порвала первый и урчит над куском палтуса... Не подходи, загрызу...
«У моей кошки странный подход к поглощению еды»
- Моя кошка — настоящий проглот. Она ест 6 раз в день и строго по расписанию. Если я хоть чуть-чуть задержусь с подачей блюд, барышня будет на меня сильно гневаться.
Игра не игра, если к ней не прилагаются угощения
мой кот силикон жрёт. прожрал коврик, что под мисками был. погрыз тестораскаточный коврик. пакеты целлофановые грызёт. чего ему в жизни может не хватать?
«Мой кот повсюду таскает с собой силиконовый браслет и других игрушек не признает»
Большинство котов не требуют, чтобы их долго развлекали. Это песели готовы бегать за палочкой или мячиком часами напролет, а кошке хватит и двадцати минут активных развлечений в день. Но если вы развлекаете питомца с помощью лазерной указки, то под конец игры стоит вручить ему какой-то вкусный приз. Ведь кошка не просто веселится, а оттачивает свои охотничьи инстинкты, и если она не сможет в процессе поймать «дичь», удовольствия от этого не получит.
У родителей котенок (они его подростком взяли) в первый же вечер нашел себе отличную игрушку. Над диваном висело керамическое кашпо с висюльками (керамические шарики на проволоке). И киса быстро выяснила, что если по висюлькам бить лапой они прикольно гнутся и звенят. В тот же вечер кашпо на веки вечные уехало доживать свой век на антресолях, где лежит по сей день. Просто все представили, что будет, если кашпо все-таки грохнется на котенка.
«Кратос случайно уронил свою лазерную игрушку и не на шутку расстроился»
- Наш кот разлюбил дорогущую лазерную грушку. Подсовываю ее котейке, а он грустит и нос воротит. Все никак не могла понять, что случилось, спросила при случае у ветеринара и выяснилось, что я неправильно с ним играла. Надо было нашему дружочку лакомства выдавать после игры. Попробовала новый способ, и дело пошло. Теперь сам каждый вечер игрушку тащит.
Взяли китайскую мышку, которая бегает и меняет траекторию, казалось бы, ловите и радуйтесь, но пока просто следят
- Приехала в родной город к матери вместе с кошкой. Кошка наша на попе долго сидеть не может: раскопала маме все домашние цветы, попробовала на зуб шторы (выяснилось, что очень вкусно). С мамой живет мой младший брат — застенчивый и спокойный ребенок. Ситуация: мама заходит в комнату и говорит, что малой по полной программе развлекает кошку в полной тишине. У меня глаза по рублю. Я решила сначала сходить на разведку и узнать, что там происходит. Вижу картину: брат перед кошкой и крутит спиннер, та сидит и зачарованно смотрит. Это развлечение продолжалось, наверное, полчаса.
Прогулки на природе могут стать настоящим праздником
А могут и не стать! Могут привести к серьезному стрессу! Как то одна из моих принцесс незаметно выскользнула за дверь в семиэтажном доме. Я потом бегала по всем этажам и искала её. Мое котейшество было просто в шоке от испуга: забилась на чужом этаже в самый тёмный угол и боялась даже отозваться на зов. Теперь она ни за какие каврижки не хочет за дверь.
«Наша сегодняшняя прогулка»
Не все кошки рвутся на улицу, но для некоторых прогулка — это настоящее удовольствие. Новые вещи запахи и звуки стимулируют мозг четвероногого, и помогают питомцу избавиться от скуки. Главное — выбирать для променада тихие, спокойные места, где котейку ничего не испугает, использовать средства от блох и клещей и заранее приучить животное к шлейке и поводку. А под конец прогулки можно угостить пушистика чем-нибудь вкусным, чтобы поощрить его.
«Кошки решили попробовать на вкус дверь»
- Моя кошка совсем заскучала дома, поэтому я надела на нее шлейку и вывела во двор. Возле подъезда мы случайно столкнулись с вечно хмурым соседом, которого сторонился весь дом. Неожиданно она упала перед ним на спину, замурчала и начала забавно кувыркаться. Суровый мужчина вдруг расплылся в трогательной улыбке и принялся увлеченно чесать ей пузико.
кошка? пузико? видать она неплохо этого соседа знает, если довериа ему самое сокровенное
Кошки не зря любят картонные коробки
«Коробки созданы для кошек»
Знакомая история: распаковал ты посылку, собираешься выкинуть коробку, а в ней уже поселился котик. Впрочем, питомцы не случайно обожают эти картонные конструкции. Во-первых, это идеальное место, чтобы спрятаться от более крупных хищников, а заодно устроить засаду на дичь.
«С помощью ножа сделал для котят отличную игрушку из коробки»
Когда у нас были кошки, мы перед родами готовили им коробку. Выложим коробку внутри тканью и посадим туда кошку
Во-вторых, картон отлично сохраняет тепло, а кошки предпочитают температуру от 30 °C до 36 °C (редко кто устраивает дома такую парилку). Кроме того, в коробке можно спрятаться, если в дом вдруг нагрянули гости или хозяева выясняют отношения — питомцы стараются таких ситуаций избегать. А еще исследования показали, что нахождение в коробке помогает кошкам избавиться от стресса. Так что не торопитесь их выкидывать, тем более что из коробки можно сделать отличную игрушку.
Любовь к зелени кошки унаследовали от предков
Ученые так и не смогли точно определить, почему некоторые кошки с таким удовольствием обгрызают комнатные растения и другую зелень. Возможно, их далеким предкам, которые жили в условиях дикой природы, травинки помогали избавиться от кусочков непереваренной пищи в желудке, наладить работу кишечника и избавиться от паразитов.
Но современным питомцам все это не требуется — есть другие, более действенные средства. Так что, скорее всего, любовь к зелени — унаследованный, но уже не нужный инстинкт. Но если питомца неумолимо тянет к цветочным горшкам, лучше купить в ветеринарной клинике семена пшеницы и овса и прорастить их для его личного стола.
В повести " Кинто" говорилось, что трава нужна котам, чтобы от шерсти избавляться, которая в желудок попадает, чтобы там " валенок" не образовывался.
Не стоит забывать, что кошки — территориальные животные
«У нас трехкомнатная квартира, а кот все равно спит здесь. Я уже и какие-то вещи начала на ночь складывать в раковину, так он их просто выкидывает».
Давно известно, что коты — это жидкость, и они идеально вписываются в любую форму. Но четвероногие не случайно растекаются по свежезастеленной кровати, в раковине, на хозяйской футболке, клавиатуре или рабочем кресле. Дело в том, что питомцы — территориальные животные, и таким образом они демонстрируют, что это пространство принадлежит им. А раковина пользуется особой любовью, так как отлично подходит по форме и находится достаточно высоко, чтобы кошка увидела любую приближающуюся угрозу заранее.
«Смастерил лазалку для наших котов»
Чтобы не бороться с любимцем за раковину, лучше установить кошачий домик повыше и расположить его так, чтобы из логова открывался отличный обзор. А спасти любимые вещи от шерсти можно, пожертвовав старой футболкой. Кошек успокаивает знакомый запах одежды, именно поэтому они любят на ней спать. Так что стоит предложить в дар повелительнице дома пару ненужных вещей — не дремать же ей на одной.
Даже самый вкусный корм рано или поздно надоедает кошкам
Если кошка отказывается от любимого лакомства, не стоит считать ее привередой или опасаться за здоровье любимицы. Просто эти животные, в отличие от собак, всегда охотились в одиночку, а потому им приходилось делать частые вылазки за пропитанием. Двигаться в течение долгого времени кошачьи не любят, и природа наградила их очень чутким нюхом, дабы вдохновить четвероногих на подвиги.
Запах даже самого вкусного корма быстро приедается пушистикам, и аппетита эта еда уже не вызывает. Так что стоит почаще чередовать разные корма или покупать новые сорта и чуть присыпать ими старый, привычный. Главное, чтобы еда пахла по-новому.
никаких бездумных чередований почаще! в рамках одной линейки разные вкусы - да. а еще лучше - ест котик свой корм пускай его и ест постоянно. начнет отказываться - дать лакомство для разнообразия, уже проверенное. наша вет про своих рассказывала: одна котейка ей взрослой уже досталась и была к вискасу мокрому приучена, переучить быстро не получилось, решили оставить как есть. а т.к. кошечка не одна, то на ароматизаторы корма начали и другие домашние подтягиваться. вискас в говядиной предпочитали. а тут (не помню правда причины - вроде бы с говядиной не было в наличии) дала она им куриный вискас. у котиков повальное расстройство. ну мало ли, бывает. снова говядина - все ок. опять курица - расстройство. вплоть до крови в отходах жизнедеятельности. так что даже смена вкуса в рамках одной линейки не всегда полезна.
Котейки очень серьезно относятся к расписанию
Даже совершенно здоровая кошка может неожиданно потерять аппетит и напрочь забыть о существовании лотка. Дело в том, что четвероногие очень привязаны к своему распорядку дня и окружающему пространству. Если режим питания нарушается, хозяин забывает с ней поиграть, в дом неожиданно заваливается шумная компания гостей или хозяева уезжают в отпуск — кошка начинает демонстрировать различные тревожные признаки.
Поэтому специалисты советуют рассказывать ветеринару не только о симптомах, но и о том, что в последние дни происходило в доме. А еще кошки по природе — ночные животные. И чтобы пушистик не будил хозяев ночью, все игры и развлечения с ним стоит перенести на вечер.
- Мы просыпаемся от того, что наш кот скребет лапками шкафчики и ищет куда-то выход. Причем еды в этих шкафах нет, и ему неоднократно это показывали. А еще он порой роет лоток так, как будто там насыпан мешок в 30 кг наполнителя.
- Кошка начинает скрестись в дверь с 5 часов утра и будет продолжать это делать, пока мы не встанем и не выйдем из спальни. Обязательно надо потом поорать, поноситься по дому как ненормальная и только перед нашим уходом на работу или в школу она с чувством выполненного долга идет наконец в домик спать.
Если кошке грустно, можно завести ей компаньона
Кошки только кажутся свободными и независимыми животными, а на деле, когда хозяева уходят на работу, они скучают. За городом четвероногие хотя бы могут выйти во двор, погулять, а в квартире делать им особенно нечего. Если питомец явно грустит и мается в одиночестве, то стоит подумать о том, чтобы завести еще одного котика. Ведь чем больше котов, тем лучше! Правда, о скуке придется забыть и хозяевам.
«Счастливые котики»
- У меня был один кот: носился по дому, бесился. Мы решили, что ему просто скучно. Потом подобрали маленькую трехмесячную кошечку. Пока они притирались друг к другу, весь дом кувырком ходил. Правда, и теперь не лучше. Зато мне не скучно.
- Была у нас кошка, завели мы ей подружку, чтобы не скучала. Ну, нормально жили вроде. Потом подобрали еще одну, потом еще... Короче, семь штук их у нас теперь — не скучно никому! © k0t0f0t / Pikabu
