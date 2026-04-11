У собаки слева шикарная ухоженная шерсть плюс явно чем-то обработана для съёмки. Это надо постоянно заниматься, а не раз год к грумеру сходить
20 случаев, когда визит к грумеру принес не только новую стрижку, но и добрую порцию смеха
Каждый владелец хвостика знает: поход к грумеру — это всегда живые эмоции. Мы предвкушаем увидеть дома плюшевое облачко, но иногда нас встречают простые и невероятно смешные бытовые зарисовки: суровые «альпаки» или «львы», в которых родного пса узнаешь только по голосу. Мы собрали душевные истории о человеческой любви к своим питомцам, от которых на сердце становится теплее, даже если стрижка пошла не по плану.
«Сводила, называется, к грумеру. Как хотела и что получилось»
«Стрижка в разгаре!»
«Мой папа работает грумером, он прислал мне вот это сегодня»
«Муж попросил подстричь кота к лету, и вот что получилось»
«Никогда не стригите голову пушистых животных»
«Привели малыша к новому грумеру. Оказывается, это был ее первый рабочий день. Заплатили 85 долларов»
«Привели кота к грумеру в первый и последний раз»
«Моя кошка до и после стрижки. Она уже не та, что прежде...»
«Новая стрижка — это нечто! Клянусь, он очень милый, просто стрижка сейчас ну очень специфическая»
«Фото кота „до“ и „после“ того, как жена дала грумерам такие инструкции, что они сотворили с ним нечто невообразимое. Гляньте, во что превратили беднягу!»
«Мне позвонила наш грумер и попросила забрать его. Сказала, что она сделала все, что было в ее силах»
«Вот почему важно иметь хорошего грумера»
«Моя девушка работает грумером, так что я всегда с огромным удовольствием рассматриваю фотки, которые она присылает с работы»
Когда попросила парикмахера просто подровнять кончики, а в итоге уходишь с каре...
«Отвела свою собаку к грумеру и... ну, скажем так, это нечто новенькое! Она все равно милашка, просто теперь у нее очень уж уникальный имидж»
«Мой мейн-кун после, скажем так, не самой удачной стрижки»
«Наш грумер соорудил из вычесанной шерсти целый парик»
«Наш Фитц, самый пушистый парень на свете, сегодня превратился в настоящего льва!»
«Эх, вот бы мои собаки кайфовали от стрижки так же, как этот песель!»
«Подруга сделала фото собаки во время груминга»
Бонус: пара историй о том, что поход к грумеру — это настоящее приключение
- Повела своего йорка к новому мастеру. Попросила: «Сделайте что-то необычное, а то классические бантики уже надоели». Грумер загадочно улыбнулась и попросила зайти через два часа. Когда я открыла дверь салона, навстречу мне выбежало существо, которое выглядело как крошечный пушистый динозавр! Мастер выстригла ему на спине аккуратные «зубчатые» чешуйки и покрасила кончик хвоста в нежно-зеленый цвет пищевым красителем. Теперь на прогулках все дети района бегут к нам с криками: «Смотрите, дракон на поводке!» А пес, кажется, в восторге от такого внимания к своей персоне.
- С нами живет моя мама, а у нее есть кот. Кот невероятно пушист, поэтому ему периодически требуется профессиональный груминг. На счастье, ветклиника, где ему стригут «штаны», находится прямо под окнами. Нести девять килограммов черного пушистого счастья недалеко. Мама носила кота на стрижку вчера: все как обычно — в переноску и вперед. Во время процедуры мама ни на секунду не выпускала кота, потому что он боится. Когда она начала засовывать его обратно в переноску, он уперся и никак не влезал. Даже увещевания, что они едут домой, не помогали, но мама как-то справилась. Принесла домой; весь путь обратно кот молчал, что было странно. Все, что описано выше — с ее слов, а дальше — то, что вижу я. Заносит она нашу темно-синюю переноску домой, и первым делом я вижу светлую морду через сеточку. Наш кот полностью черный, его вообще внутри переноски идентифицировать невозможно. Мы уже начали сомневаться в себе, а потом наш кот развернулся ко мне мордой, и я поняла, что в переноске котов два. В общем, пока мама держала нашего кота во время стрижки, серый кот, который на постоянке живет в клинике, залез в переноску. Мама видела цель — увезти нашего кота домой — и не видела препятствий в виде чужого кота. То, что сумка потяжелела, она списала на усталость и общий стресс. Серого кота тут же унесли обратно в клинику.
А как выглядят ваши хвостики после бьюти-процедур? Делитесь в комментариях фотографиями своих любимчиков — посмеемся над «новыми имиджами» и полюбуемся пушистыми красавцами вместе!
Комментарии
у нас был смещной случай) привела котю на узи. врач осмотрела животную, положили её на спину. врач отворачивается, берёт триммер, поворачивается... и ржот)).
коть с самого начала и до конца приёма была сфинксом))) лысиком. врач просто взяла триммер на автомате).