18 харизматичных котиков, чьи уютные фото согреют ваше сердце даже в хмурый день

Конечно, каждый кот красив и уникален по-своему. Здесь мы спорить не будем. У одних удивительные глаза, у других милая мордочка, у третьих — необычный окрас. В этой подборке — трогательные фото пушистиков, чьи живые эмоции и редкая красота заставляют улыбнуться даже в самый хмурый день.

А еще заглядывайте в бонус! Там вас ждут теплые истории о дружбе животных.

«Наш найденыш стал заботливым папой для всех котят в округе! А еще и позирует как на семейной фотосессии!»

Ну что за царственный взгляд!

«Она требует, чтобы все восхищались симметрией ее полосочек»

«Вы видели у кого-нибудь еще такие невероятно красивые глаза?»

«Взяла ее из приюта для животных, и она — одна из самых красивых кошек, которых я когда-либо видела»

«Нашей маленькой принцессе почти год. Помесь рэгдолла и британской длинношерстной кошки»

«У моей кошки естественная подводка глаз»

А еще тушь и накладные ресницы! © Material_Tackle_4632 / Reddit

«Когда она мурлычет, то звучит как настоящий двигатель»

«Она обожает, когда ее чешут, особенно ночью, и постоянно трется обо меня. Последние несколько недель она также каждую ночь спит прямо у меня на спине или груди, так приятно!»

Необычная метка на носике

«Растет не по дням, а по часам»

В эти глаза можно влюбиться

«Кот брата Пуароша. Думаю, объяснять не нужно, почему его так зовут»

Ахаха, вы сделали мой день! © KeraTamara / Pikabu

«Люблю ходить и фотать котов на подоконниках. Они все такие лапушки!»

ADME Кот Капустный 1 час назад А у меня паническая атака, когда вижу кота на подоконнике. Начинаю переживать, что кот проявит неуклюжесть и :( Ответить

«Месяц живу с этим красавчиком»

Типичный модельный взгляд из-за плеча

«Глаза Финна похожи на бескрайний океан»

Хозяин, почеши пузико!

Помимо любви к раковине, у этого котика как будто подведены стрелки в уголках глаз

ADME Кот Капустный 1 час назад Кстати, по дизайну хорошо сделано. А кот безупречен, как и все коты. Ответить

Бонус

У подруги собака-шарпей любит котиков. В семье еще живут 2 кошки. Так получилось, что я была вынуждена уехать на пару месяцев в другой город по семейным обстоятельствам, свою кошку было не с кем оставить, а подруга в это время еще забрала пожилого кобеля овчарки, которому нужен был дом. Свою кошку я привезла к ней на передержку, она у меня с кошками хорошо ладит, а вот собак отродясь не видела никогда. Ну у них квартира большая, выделили моей отдельную комнату. Но все сложилось иначе. Там с кошками скорее были нейтральные отношения, а с собаками такая любовь с первого взгляда, что она с ними расставаться не хотела! © Irena A / ADME

У меня кошка была. Рысью назвали за окрас и абсолютно одичалый характер. На руки брать нельзя, гладить нельзя, сразу в лицо бросалась. И тут муж на помойке нашел крохотного котенка. Рысь пару дней на него шипела, потом стала к нему равнодушна. Через неделю она его усыновила. Этот глупыш мыться совершенно не умел, она его всем премудростям обучила. Спали вместе, играли тоже вместе. Он уже в слона вымахал, а она все равно о нем как о малыше заботилась, хотя сама совсем молоденькая кошечка была. © Аминат Имбаева / ADME

У нас жил дворовый песель Тузик. Он очень дружил с котом (который к нам взрослым уже прибился), зимой в будке вместе спали. Но чужих котов облаивал. © Лариса Алмакова / ADME