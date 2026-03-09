20+ живых историй о том, что школа учит нас не опускать руки, ценить друзей и верить в любовь

Не всем нам во взрослой жизни пригодилось знание закона Архимеда и формулы квадратных уравнений. Зато школьные будни научили нас многим важным вещам. Например, тому, что друзей нужно поддерживать, любой может ошибиться, главное — вовремя это признать, а плохие оценки — это еще не приговор. Мы решили собрать истории о жизненных уроках, которые школа подарила людям.