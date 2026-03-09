Про Марлена - интересно,а какой класс? Красивым мальчикам и двойки прощали...
20+ живых историй о том, что школа учит нас не опускать руки, ценить друзей и верить в любовь
Истории
56 минут назад
Не всем нам во взрослой жизни пригодилось знание закона Архимеда и формулы квадратных уравнений. Зато школьные будни научили нас многим важным вещам. Например, тому, что друзей нужно поддерживать, любой может ошибиться, главное — вовремя это признать, а плохие оценки — это еще не приговор. Мы решили собрать истории о жизненных уроках, которые школа подарила людям.
- Как-то раз на уроке биологии учительница дала нам тест по теме «Кишечнополостные». Все написали и сдали работы. На следующий день биологичка, улыбаясь, перебирает листы с ответами, вынимает оттуда тест моего одноклассника и показывает нам. На бумажке, помимо ответов, парень нарисовал улыбающегося жирафа и дописал: «Если вам грустно — посмотрите на этого жирафа.» Чуть ниже красной ручкой стоит оценка 3 за тест, а рядом красуется 5 — «за смекалку». © chocolate8739 / YouTube
- У нас однажды в школе ввели форму. Звучало это так: «пиджак и сменка». Я неделю ходила в красном мамином пиджаке до колена с огромными цветами по одному боку, а некоторые мои одноклассники щеголяли в плюшевых тапках. Через неделю форму отменили. © -eos- / YouTube
- У меня был одноклассник Марлен — настоящий красавец, но среди девочек популярностью не пользовался, потому что был троечником. Перед праздниками учительница разбивала класс на пары, чтобы мальчики и девочки дарили друг другу подарки, и Марлена никто не хотел выбирать. В результате в пару к нему поставили тихую девочку. Наступило 8 Марта. Мы все радуемся подаркам: у кого цветы, у кого рамки для фото. И вдруг заходит Марлен с огромной куклой в коробке. До сих пор помню свою первую мысль: «Почему я его не выбрала?!» Все девчонки тогда той однокласснице завидовали. © dariya_dosperova
- Друзей у меня в школе особо не было, так что я пригласила весь небольшой класс на день рождения. Девочки пришли в полном составе, а из мальчиков мое приглашение принял один-единственный одноклассник, с которым мы, к слову, часто ругались на переменах. Паренька смутила чисто женская компания, и он быстро сбежал домой. Но за то, что мальчишка вообще пришел, я его зауважала. © user7977283 / Pikabu
- В 11 классе мне за тест по истории поставили трояк. А отличнице — пять с минусом, хотя у нее ошибок было больше. Я — к учителю, спрашиваю, почему так. Ответ: «Ты списала!» Но мы далеко друг от друга сидели, списать сложновато. Ну, я не растерялась и пошла к директору. Добилась того, чтобы второй девочке тоже поставили тройку, а учительница на меня обиделась. Так что я в конце года написала заявление о том, что хочу сдавать историю комиссии. В результате мне перекрыли все тройки, которые учительница поставила за год, и в аттестате вывели четверку. © daysmam / YouTube
- Где-то в шестом классе мы сидели с одноклассником за партой: я писал контрольную, а он на своем листочке рисовал нашего учителя в компании с огромным монстром. В какой-то момент учитель увидел, что парень занимается не тем, чем нужно, забрал листочек, но ругаться не стал, а просто внимательно рассмотрел рисунок и сказал: «Слушай, а неплохо. Не забрасывай, продолжай рисовать!» За контрольную одноклассник получил единицу, но рисование не забросил. © alex_khval
- В нашем провинциальном городе заводилой в классе была внучка учительницы и ее подружка. Вокруг них крутились остальные. Так вот, эти две барышни житья не давали другим девчонкам. А потом к нам перевелась дочь мэра из соседнего поселка. Эти две цацы стали пытаться с ней подружиться, а новенькая выдвинула им условие: будет с ними общаться, только если они перестанут донимать остальных. И это сработало! © Captain_Lika / YouTube
Дочь мэра вызывает уважение. Если ей такое поведение привили в семье, я за этого мэра двумя руками голосовала бы
Ответить
- Я в школе был настоящим разгильдяем, и новая учительница по литературе отнесла меня к категории «неучей». Все время говорила, что я списываю, а это было неправдой. Но я даже особо и не обижался. И вот в конце учебного года надо было писать сочинение по теме без подготовки. Учительница весь урок простояла рядом со мной и пристально следила за моей работой. Ну а я, не придавая значения, писал как обычно. А после проверки она позвала меня и попросила прощения за то, что обвиняла в списывании. В итоге учительница исправила все мои оценки, часто звала на олимпиады, а к концу школы я от нее получил грамоту. © Wace / Pikabu
- У нас в художественном колледже есть доска, на которой мы вешали свои рисунки и пиарили собственные арт-группы в соцсетях. Одна учительница почему-то решила, что работы должны обязательно проходить ее отбор, перед тем как появиться на стенде. Одну ученицу даже отругала за якобы «некрасивый» рисунок. В защиту этой девочки мы начали малевать каракули а-ля детский сад и завешали ими всю доску. После долгих споров учительница согласилась на переговоры и сказала, что нам сделают отдельную доску «Для всех», на которой кто угодно сможет повесить работу, невзирая на уровень мастерства. © alison-hey / YouTube
- В школе я дружила с девочкой из богатой семьи, а у меня дома было как у всех — денег на карманные расходы мне родители не давали. И вот подруга каждый день на свои покупала шоколадку и всегда давала мне половину. А я никогда не могла себе позволить купить сладкое после школы. © solimanka
- Мы постоянно переезжали, и мне, наверное, каждые два года приходилось менять школу. Знакомиться с новым классом — дело далеко не всегда приятное. Зато я научилась стоять перед толпой незнакомых людей, не показывая, насколько переживаю. Теперь могу, не моргнув глазом, выступить перед аудиторией в 200 человек. © Brown_Net / Reddit
- В школе встречался с одной девочкой. Но однажды она обиделась, что я погулял с другой. На звонки и смс не отвечала. Тогда я на последние деньги купил розы, ушел с урока и прокрался к ней в класс. Постучал и зашел на урок с букетом. И тут химичка заявляет, что сейчас выгонит меня. Но когда учительница услышала историю о моем разбитом сердце, то даже прослезилась. Я вручил девочке цветы перед всем классом — и меня простили. © ШКогвартс / VK
- У нас в школьном уставе было прописано, что одежда должна быть строго черно-белой и выглядеть официально. Поэтому я почти год ходила в белых брюках и черной рубашке. Это крайне раздражало нашего директора. © virow5571 / YouTube
- Как-то в первом классе мне пришлось несколько дней пропустить по семейным обстоятельствам. И пока меня не было, по одному из предметов мне влепили двойку. Когда я вернулась в школу, учительница на замене сказала, что мне нужно исправить эту оценку. Я не испугалась взрослую, незнакомую тетеньку и ответила ей, что произошла ошибка: я в тот день в школе отсутствовала. Горжусь собой. © antonastya
- У нас в школе была учительница, к которой ребята с любой проблемой могли обратиться. Всегда всех выслушивала и поддерживала. Настоящая «школьная мама». Она научила меня, что доброе отношение к окружающим ценнее любых денег. © NothingsxBothings / Reddit
- В восьмом классе подругу посадили за одну парту с мальчиком, который всегда был зачинщиком разных затей и любил пошуметь. Удивительно, но уже через неделю парень начал меняться: взялся за учебу, перестал орать, плясать и носиться на переменах. Сейчас после выпуска из 11-го класса прошло 5 лет, и подруга пригласила меня на свою свадьбу с этим парнем. © little_joker0974 / YouTube
- Меня воспитывала бабушка, жили мы на ее пенсию и особо не шиковали. Поэтому, когда родительский комитет стал скидываться на ресторан для выпускного, я сразу сказала, что не пойду: денег не было, чтобы оплатить. Но одноклассники сделали для меня незабываемую вещь — попросили своих родителей оплатить мою часть, чтобы я полноценно отпраздновала в кафе со всеми. © ШКогвартс / VK
- Математика в школе была моим любимым предметом. Любые примеры щелкал на раз-два. Как-то учительница задала нам мудреную задачу. Я говорю ответ, а учительница заявляет, что я ошибся. Начал с ней спорить, но все без толку. А на следующем уроке математики она при всех сказала, что я был прав, и на доске подробно расписала решение. Мне кажется, не всякий учитель может себе позволить признать свою ошибку при всем классе. © ontoneo / Pikabu
- Я в школьные годы ходила в музыкалку (отправили родители) и в художку, куда записалась сама. Получалось так, что в среду занятия совпадали по времени, и я вместо хора шла в художку. Почти год преподавательница меня не видела, а потом мы как-то встретились, и учительница стала выяснять, где я, собственно, пропадаю. Честно сказала, что рисую. Она спросила: «Тебе больше нравится рисовать?» Я ответила: «Да, это моя любовь!» Она не стала меня ругать, а я продолжала прогуливать хор. В конце года в аттестате по хору была пятерка. © kamnelesie
- Как-то на большой перемене директор объявил нам, что в школе слишком шумно, поэтому он вводит новое правило: все обедают в полной тишине. Буквально через пару секунд кто-то притворно кашлянул. Потом еще один человек присоединился, и вскоре демонстративно кашляла уже вся столовая. Директор аж заалел и ледяным тоном велел всем разойтись по классам. Было круто! © Unknown author / Reddit
Учитель, который при всём классе может извиниться за свою ошибку - настоящий учитель.
Ответить
- В нашей школе училась девочка, которая принципиально ходила на занятия в спортивных костюмах и полностью игнорировала школьную форму. Учителя поначалу пытались с этим бороться: делали замечания, вызывали к завучу, а потом махнули рукой. И вот настал выпускной. Все нарядные: мальчики в костюмах, девочки в платьях, атмосфера торжественная. И тут на линейке появляется та самая одноклассница в невероятно красивом вечернем платье. Все в изумлении. Но настоящий номер был впереди. Когда мы поехали в ресторан, она прямо в автобусе переоделась обратно в свой любимый спортивный костюм и с довольной улыбкой заявила, что наконец снова чувствует себя человеком. © Не все поймут / VK
- В нашем классе была одна девчонка, которая постоянно до меня докапывалась: «Неужели у тебя все еще нет парня?» Я не знала, как ее осадить. Сидим мы на уроке физики, контрольную пишем. Она поворачивается ко мне с вопросом, а я на весь класс выдаю: «Ну вот видишь, надо уроки делать, вместо того чтобы с парнями гулять. А ты еще и советы другим раздаешь!» С этого дня она от меня отстала.
А какой ценный урок вам дала школа? Делитесь в комментариях.
