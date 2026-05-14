18 душевных фото и историй о котиках, которые наполнили дом приятным топаньем лапок

Кто-то подходит к решению завести питомца очень тщательно: изучает характеристики пород, выбирает подходящего заводчика или приют... А есть люди, к которым четвероногие попадают по чистой случайности и моментально покоряют их сердце. С того момента, как они пересекают порог дома, он наполняется теплом, уютным шуршанием и звуком тихого мурлыканья.

«Мне выпало счастье найти эту чудесную парочку. Поверить не могу, что Нельсону и Долли уже 9 месяцев! Эти пушистики так радуют мое сердце, что не описать словами»

Договорились с подругой начать бегать, пока весна. Встретились в парке, поболтали и вперед. Метров через 500, мы бежим, пыхтим, как вдруг она спотыкается и летит прямиком в кусты. Шепотом ругается, вылезает из кустов, а потом замирает и во все глаза глядит куда-то в сторону. Я подошла ближе и вижу, что под тем самым кустом, в который она шмякнулась, сидит маленький рыжий котенок с выпученными глазками и смотрит на нас. Ну, тут наши девичьи сердца растаяли и мы давай его тискать и искать ближайший магазин, чтобы покормить рыжика. Потом чуть не поругались с подругой, когда решали, кто заберет котенка себе. В итоге я ей уступила, потому что ей и так досталось пока она из куста выбиралась, жалко было еще и котенка у нее отбирать. ADME

«Дом мой, диван мой, муж мой... Кот не мой! Поговаривают, что этот проныра живет в доме позади нашего. Мы его уже полюбили»

«Эта милашка уже месяц пробирается в наш дом. Вчера утром мы увидели ее и четверых котят рядом с кроватью. Конечно же мы теперь позаботимся об этой маленькой семье»

«Когда я увидела его фотографию на сайте, где пристраивают животных из приюта, я сразу поняла, что должна забрать его домой. Его зовут Мерфи и он самый красивый, забавный и лучший мальчик на свете!»

Первый раз осталась ночевать у парня. Поздно вечером кто-то начал неистово тарабанить в дверь. Он пошел открывать и я слышу, как какая-то женщина возмущенно заявляет: «Половина твоя! Делай, что хочешь!» Через миг в комнату заходит мой парень, у которого в руках пищат трое котят. Он рассказал, что его кот нашел способ пробираться через балкон в гости к соседской кошечке, с которой у них завязался весенний роман. В итоге родилось шестеро очаровательных котят. Половину соседка раздала сама, а остальных притащила моему парню за то, что он не уследил за своим пушистым ловеласом. ADME Ласковый розовик только что Молодец соседка, решила проблему 😁 Ответить

«Мы с моим парнем возвращались домой поздно вечером и этот котик бежал за нами всю дорогу. Я сказала, что если он добежит до нашего порога, то мы заберем его к себе. Вот уже почти 4 года он живет с нами»

«Сегодня утром я стоял на автобусной остановке и услышал писк в кустах. Заглянул, и вот, пожалуйста... Моя жена уже забрала эту малышку к нам домой»

«На первом фото ей всего 12 дней, а на втором — два года. Это был самый маленький котенок из всех, кого я когда-либо брала на передержку»

Сажаю рассаду помидоров, а рядом бегает наша овчарка. Через какое-то время обращаю внимание, что собаки рядом нет. Позвала раз — тишина, позвала два — и тут моя псюня выскакивает из сарая, прячется и скулит. Я пошла смотреть, в чем дело, а из темноты прямо на меня с шипением выскакивает серый котенок. На вид — месяца 2-3 не больше. Вид у него был до того потешный, что я сразу же растаяла. Представьте себе крошечный взъерошенный комок, который выгибается и шипит, воображая себя очень страшным. Через полчаса это дикое животное уже мурчало, жадно лакая молоко из миски. Проверила сарай, больше там никого не было. Котенок на самом деле очень ласковый, с собакой в итоге они быстро подружились. Муж влюбился в котенка с первого взгляда и теперь эта парочка неразлучна: вместе поливают огород, вместе ковыряются в сарае, вместе топят баню. ADME

«Я нашла Гэри посреди оживленного перекрестка, когда ему было всего две недели, а сейчас ему 5 месяцев! Он был таким крошечным, что приходилось кормить его из бутылочки и проверять ночью, все ли с ним хорошо»

«Моя малышка, которую я нашла, когда ей было всего 7 дней, выросла в прекрасную юную леди»

«Моя подопечная, которая долгое время находилась у меня на передержке, прошла путь от крошки, которую кормили из бутылочки, до взрослой девочки (сейчас ей 9 месяцев)»

5 утра, слышу во дворе маленький «мяу». Смотрю в окно, а мой кот за шкирку тащит котенка к нам домой. Я аж дар речи потеряла от такой картины. У меня, конечно, есть предположение, что это его котенок, которого он решил сам воспитывать. Написала соседу, чтобы пересчитал своих котят, он сказал, что все на месте. Возникает вопрос зачем и у кого он стащил этого котенка? Теперь не знаю что делать с этим малышом. Оставили пока у себя, помыли, накормили. _parhatovna_ tama только что Алиментный котенок Ответить

«Вчера мы с женихом поехали в ресторан, где хотим отметить свадьбу. Там к нам подбежала эта малышка. Она обожает, когда ее гладят по мордочке, и не перестает мурлыкать с тех пор, как мы посадили ее в машину»

«Моя коллега попросила меня присмотреть за ее кошками, пока она была в отъезде. Одна из кошечек решила, что я не поеду домой без нее»

«Проснулась утром и решила выйти на балкон... Их 8»