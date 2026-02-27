17 фото, подтверждающих, что раньше вещи делали на века, а не на два года

Почему современная техника ломается через два года, а бабушкин вентилятор 1961 года выпуска все еще бодро гоняет воздух? Пользователи сети поделились фото своих «вечных» помощников, которые переживут всех нас. Посмотрите на этих железных старичков, которые работают вопреки всем ожиданиям.

«Моя мама пользуется этой щеткой для чистки одежды больше 50 лет!»

«Микроволновка моей прабабушки! Отлично работает уже 50 лет»

К слову, она пережила целых три другие микроволновки. Сделана на совесть! © MysticalOversoul / Reddit

«Бабушка купила этот вентилятор в 1961 году и до сих пор им пользуется!»

«Этот красавец очень спасает меня в холодину. А ему на минуточку 100 лет!»

«Этот фен мне подарили еще в детстве. Он уже 30 лет отлично работает»

«Не знаю есть ли современные аналоги, но я до сих пор его использую для заготовок на зиму»

«Откопала в гараже у родственников кучу старых вещей. Это вот старинная кофемолка. Кстати, один из наших родственников до сих пор пользуется подобной»

«Разбирали хлам в маминой квартире. Нашли вот такой блендер-соковыжималку. Включили — работает!»

«Мини-музыкальный центр из девяностых. Радио до сих пор неплохо бубнит»

«Вязальный аппарат 1969 года до сих пор в работе»

«Сосед подарил старую швейную машинку. Сказал ей лет 30 не меньше! Подшаманил ее, теперь работает как новенькая»

Мама на такой же до сих пор шьет, на новую ни в какую не соглашается. © A.Trader / Pikabu

«Фотоаппарату более 70 лет, но его все еще можно использовать»

«У нас на работе трудится вот такой старичок из 90-х. Исправно спасает нас от мучений в +30»

«Моему будильнику в этом году исполняется 50 лет»

«Миксеру от прабабушки, наверное, больше 80 лет. Я его включила, и он работает!»

«Купил кухонный комбайн 1970 года в комиссионном магазине. Работает идеально»

«Лучшие наушники, которые я когда-либо покупал. Им лет 10-15 и они мало того, что работают, так еще и отлично держат заряд»