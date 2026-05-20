15 свекров и тестей, у которых за суровой наружностью скрыто большое сердце
Истории
20.05.2026
Свекор или тесть — это человек, который воспитал нашего мужа или жену, передав им свои привычки, черты характера и, возможно, ту самую фирменную улыбку. За их ворчанием о рассаде или спорами о марке машины часто скрывается любовь, которую не выразишь словами. Впрочем, в чувстве юмора им тоже не откажешь. Мы собрали теплые истории о том, как эти мужчины становятся нашими самыми преданными друзьями.
- Мой свекор прочитал, что, если взять стебель розы с почками, воткнуть в картофелину и закопать, то вырастет новый розовый куст. Я посмеивалась, а он так и сделал! Приходит довольный и говорит: "Не верила мне, иди посмотри! Гляжу, а там картошка проросла.
- В какой-то момент наши отношения с мужем стали накаляться. Быт заел, и дело уверенно близилось к разводу. Скорее всего, мы бы и развелись, если бы не свекор! Он заметил, что у нас не все в порядке и пришел в гости. Сказал нам: «Ребенка я забираю к себе с ночевкой, а вы собираетесь и едете вдвоем гулять на всю ночь! Отговорки я не принимаю и на звонки отвечать тоже не буду». Это был наш первый за два года отдых, мы всю ночь катались на машине, много говорили и любовались ночным городом. И это помогло! Обожаю своего свекра и его наблюдательность.
«Тесть учит моего сына играть в шашки. Вот тот момент, когда сын выиграл»
- В молодости мою маму не пускали гулять допоздна, и они с моим папой сидели на лавочке около маминого дома до 22:00. Однажды свет над лавочкой стал включаться и выключаться, папа решил прокомментировать эту ситуацию, причем очень громко: «Кто еще там балуется?» Это был его будущий тесть, который вышел позвать дочь, ведь она не зашла домой в 22:00. Всю жизнь папа называл тестя «папа» и на «ты», а я до четырех лет думала, что он отец моего папы, а не мамы, так любил тесть своего зятя.
Все же не понимаю, как можно называть родителей мужа или жены "мама" и "папа"...
Ответить
- Забыла отчет, а дома только свекор, пришлось ему ехать. Жду на улице, и тут подходит надоедливый коллега, болтает, улыбается. Свекор отдал папку, глянул на него и уехал. Думаю, ну все, не так понял! Вечером дома отводит меня в сторонку и выдает: «Насть, если тот тип тебя беспокоит, ты cкажи, не стесняйся, я с ним спокойно поговорю. Мужу не говори, нечего его по пустякам дергать». И смотрит так искренне. Я такой заботы не ожидала, если честно, свекор всегда был очень молчалив и сдержан. С тех пор наши отношения значительно потеплели. Человек он, конечно, непростой, но ко мне относится, как к дочке.
ADME
«Мой тесть считает, что у нас с финансами туговато, поэтому каждую неделю покупает нам немного продуктов. Сегодня получили свежий базилик»
- Муж подарил золотой браслет. Как-то мы занялись разбором кладовки, и после очередной ходки к контейнерам я поняла, что браслет пропал. Искали дома и на улице, но без толку. А весной приходит свекор и держит в руках мой браслетик! Оказалось, украшение весело поблескивало в лужице у самого подъезда, где его и обнаружил отец мужа. Никогда еще потерянные вещи не возвращались ко мне таким образом. Кстати, во время поисков муж пообещал подарить такой же, даже лучше, и, что удивительно, не забыл — подарил!
- Папа — инженер старой закалки. Свекор — инженер чуть помоложе. Муж — современный программист. Однажды на семейном застолье возник разговор о люстрах, лампочках и экономии электроэнергии. Выяснилось, что это три большие разницы. Потому что папа начинает рисовать схему, свекру проще спаять демонстрационный образец и померить тестером, а муж начал сочинять скрипт, чтобы тот посчитал.
«Тесть сделал мне этот стол!»
- Сделал девушке предложение, приехал знакомиться с ее родителями. Мама, едва сказав «Добрый день», умчалась на кухню — у нее там что-то дожаривалось. Старшая сестра издалека помахала рукой и исчезла в глубине квартиры. И только отец моей невесты подошел, протянул для пожатия руку и, глядя в глаза, представился: «Андрей». Пригласил пройти, сели мы с ним на диван, разговорились так, будто знакомы уже сто лет. Для меня это очень много значило: меня готовы принять в семью. Отношения с ним прекрасные, а вот с тещей и сестрой жены до сих пор официально-вежливые. Отличный он мужик, мой тесть!
ADME
- Рассказывал мой свекор, как он с моей свекровью впервые поехал в Ленинград. Им было по 20 лет. Это была первая их совместная поездка в другой город. И вот пошли они с группой экскурсантов в музей на выставку. Ходят с толпой по залу, экскурсовод рассказывает про экспонаты, и, наконец, свекор решается обнять свою спутницу за талию. Как только его рука касается талии, он слышит грозный оклик экскурсовода: «Руками не трогать!» Он так и отскочил. Оказалось, что один из экскурсантов решил пощупать руками экспонат.
«Мой дедушка (мамин папа, он справа) наблюдает за тем, как дурачится мой отец»
- Замужем 12 лет. Все эти годы свекровь пытается меня подловить на невымытой посуде или на том, как я бегаю по дому и убираюсь. Но даже если она приходит на час раньше назначенного времени, у меня всегда идеальный порядок. Потому что у меня есть тайный помощник: когда свекровь в очередной раз отправляется к нам, на мой телефон приходит оповещение. Мне повезло со свекровью, но еще больше мне повезло со свекром!
А поговорить со свекровью, не? Обязательно надо показательные выступления устраивать?
Ответить
- У меня свекор учудил. Когда я была беременна третьим ребенком, мы с мужем сообщили об этом его сестре, а та в свою очередь сказала свекру: «Собирайся в октябре к Андрюшке в гости, внука или внучку встречать». На это последовал вопрос: «А кто у него беременный?»
- У моего тестя был абонемент на футбольные матчи. Однажды он поехал на стадион, чтобы оплатить его и выяснил, что учился в одной школе с продавщицей билетов. Через год после того, как я женился на его дочери, он сказал: «Пойдем, представлю тебя». Я поехал с ним, он внес оплату и познакомил меня с той самой продавщицей. Она спросила, интересуют ли меня билеты, я ответил: «Конечно», и тогда женщина вручила мне папку со списком всех доступных билетов и сказала: «Выбирай». Благодаря этому нам достались абонементы на матчи клуба «Пэкерс». Спасибо, Джордж.
«Моему тестю пришлось досрочно выйти на пенсию. Оказалось, что он неплохо рисует»
- Мой свекор — человек немногословный. Когда мы купили старую дачу, он только молча хмурился на наши кривые грядки. Однажды мы приехали в ливень и увидели, что на участке вовсю кипит работа. Свекор, насквозь промокший, в огромном дождевике, мастерил над моими чахлыми розами навес из реек. Заметил нас, вытер лоб грязной рукой и буркнул: «Замерзли? Я там в предбаннике печку растопил, термос с чаем на столе. Идите грейтесь, садоводы». И в этом ворчании было больше тепла, чем в любом «люблю».
ADME
- Мой будущий муж позвонил моему отцу. Они никогда не звонят друг другу, поэтому мой жених сразу перешел к делу: «Прошло уже достаточно много времени. Я люблю вашу дочь и хочу получить ваше благословение». Мой отец — не такой уж приверженец традиций и не обиделся бы, если бы он не позвонил. Тем не менее, он очень оценил звонок. Это заставило его почувствовать себя любимым и важным. «Рад слышать. Теперь она официально твоя проблема!» — пошутил папа в ответ. У меня есть еще и отчим. Из уважения мой жених позвонил ему следующим. Честно говоря, я была очень тронута его поступком.
«Тесть прислал мне фотографию халапеньо из своего сада. Я сказал, что мне нужен банан для понимания размера. Он выполнил мою просьбу»
- Когда мы с парнем начали встречаться, я очень стеснялась его отца, потому что не знала, как он ко мне относится. Прошло года три, и я устроилась на работу в розничной торговле, параллельно учась. Не помню, когда это началось, но отец моего парня всегда здоровался со мной, когда проходил мимо (мой магазин находится по пути на его работу). Он до сих пор так делает. Все мои коллеги и начальники знают, кто он. У него нет моего номера телефона, он просто проверяет, все ли у меня в порядке.
- Недавно у нашей кошки начались проблемы со здоровьем. Жена и тесть отвезли ее к ветеринару. Счет выставили внушительный — больше 400 долларов, но кошка пошла на поправку. Тесть поступил по-мужски: он полностью оплатил счет, зная, что у нас сейчас с финансами туго. Мы предложили отдать деньги позже, как только появится возможность, но он наотрез отказался. Теперь мы очень хотим сделать для него и его жены что-то особенное в благодарность.
Мы желаем доброго здоровья всем пушистикам и предлагаем почитать истории о наших любимых питомцах:
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 историй с обеденных перерывов, после которых возвращаться к рабочим задачам было максимально сложно
Истории
16.04.2026
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
05.04.2026
16 забавных школьных историй, от которых хочется смеяться как на последней парте
Истории
17.04.2026
16 историй о возвращении домой, где скрип половиц звучит как добрая сказка
Истории
15.04.2026
19 душевных историй о свекровях и тещах, чью находчивость и характер видно за версту
Истории
12.04.2026
18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь
Истории
06.05.2026
17 встреч с людьми из прошлого, которые превратили день в калейдоскоп впечатлений
Истории
25.03.2026
15 воспоминаний о первом питомце, от которых сердце и сейчас трепещет — 16.03.26
Истории
16.03.2026
20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами
Истории
20.03.2026
16 мужчин, которые умеют добавить в день щепотку перца. А все благодаря своей логике — 20.03.2026
Истории
20.03.2026
19 историй из кафе и ресторанов, где гости и персонал подарили друг другу впечатлений на год вперед
Истории
02.05.2026
20+ комичных историй о том, как люди попадали в переплет при свидетелях
Истории
01.04.2026